DHA YURT BÜLTENİ - 10

08.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:20

Yalova'da yük gemisi karaya oturdu

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yük gemisi karaya oturdu.Çınarcık açıklarında, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 'Aster Alver' isimli yük gemisi, karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Fethiye'den Çin'e maske desteği

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir araya gelen yamaç paraşütü pilotları ve turizmciler, halkın 'Koronavirüs' salgınından korunması için Çin'e 3 bin maske yardımında bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan 'Koronavirüs' salgınının önüne geçmek için Fethiyeli yamaç paraşütü pilotları ve turizmciler harekete geçti. Zonguldak'taki bir fabrikadan temin edilen 3 bin maske, bugün kargo aracılığıyla İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu'na gönderildi. Solunum yollarından kolayca bulaşan 'Koronavirüs' mikrobundan korunmak için özel olarak üretilen maskelerin, Çin'de ihtiyaç duyulan bölgelere gönderileceği kaydedildi. TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, maskelerin virüsün vücuttan çıkmasını ya da girmesini engellediğini söyledi. Zor günlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını belirten Uysal, "Turizmde amacımız sadece para kazanmak değil. Barış elçiliği de yapıyoruz. Binlerce kilometre ötedeki insanlarla ilişki kuruyoruz. Umarım yaptığımız yardım amacına ulaşır" dedi.'TEMİN ETMESİ OLDUKÇA ZOR OLDU'Maskeleri temin etmekte çok zorlandıklarını anlatan yamaç paraşütü şirketi sahibi Celal Yıldız, salgının ardından Avrupa'da ve dünyada ihtiyaç duyulan 3 bin maskeyi koliler halinde Çin'e yolladıklarını kaydetti. Yıldız, Türk milletinin din, dil, ırk gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olanın yanında olduğunu vurguladı. Yamaç paraşütü pilotu Cemal Övet ise Çin'de ortaya çıkan 'Dayan Vuhan' sloganını desteklediklerini belirterek, Çin halkının biran önce bu badireyi atmasını dilediklerini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Maske dolu kutuların taşınması-Kutulardaki maskelerin kontrol edilmesinden görüntü-Maske takan paraşüt pilotunun görüntüsü-TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal'ın konuşması-Yamaç paraşütü şirketi sahibi Celal Yıldız ile röportaj-Yamaç paraşütü pilotu Cemal Övet'in konuşması

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Uşak'ta polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

UŞAK'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, soğuk havada zor zamanlar geçiren can dostları için mama dağıtıp, üstlerine battaniye örttü.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, soğuk hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan sokak hayvanları için personeline dün gece telsizden talimat verdi. Devriye gezen polis ekipleri talimat üzerine sokak hayvanlarına mama dağıtıp, üstlerini battaniyeyle örttü. Polisin bu çalışması beğeni toplayıp takdir edildi. Emniyet Müdürü Gezer, "Sayın Valimiz Funda Kocabıyık'ın destekleriyle elimizden geldiğince sokak hayvanlarına katkı sağlamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Valimizin yönlendirmesiyle böyle bir uygulama başlattık. Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler ilimizde sokak hayvanları için çok önemli hizmetler üretiyor. Biz de 'Çorbada tuzumuz bulunsun', 'İşin ucundan biz de tutalım' diyerek bu çalışmayı yaptık" dedi. Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu ise Emniyet Müdürü Gezer'e teşekkür ederek, "Özellikle polislerin sokak hayvanlarına sahip çıkması, toplumsal duyarlılığı artıracak. Bizler, tüm duyarlı vatandaşlar, polislerimizle birlikte sokak canlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polis ekip arabası park etmesi genel detay görüntü-Polis ekip arabasından mama ve battaniyelerin alınması -Polis ekiplerinin mama ve battaniyeleri taşıması yakın detay görüntü-Polis ekiplerinin sokak köpeklerini örtmesi genel-yakın detay görüntü-Polis ekiplerinin sokak köpeklerini sevmesi yakın detay görüntü-Polis ekiplerinin sokak köpeğine mama yedirmesi yakın detay görüntü-Polis ekip arabasının içi mama dağıtmaya çıkış yakın detay görüntü

haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Kar altında kaplıca keyfi

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki kaplıcalara gidenler, kar altında sıcak suda yüzmenin keyfini çıkardı. Kar yağışının etkili olduğu Bursa'da vatandaşlar, soğuktan korunmak için çareyi kaplıcalarda buldu. Sıcaklığın -3 derede olduğu Orhangazi ilçesinde, Orhangazi Belediyesi bünyesindeki Keramet Ilıca Tesisleri'ne akın eden vatandaşlar, kar altında sıcak suda yüzmenin tadını çıkardı. Su sıcaklığının 34 derece olarak ölçüldüğü kaplıcalara kent merkezinin yanı sıra, çevredeki şehirlerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geldiklerini belirten 15 kişilik kafile de dondurucu soğuktan kaçarak burada rahatladıklarını belirtti. Yetkililer tarafından suyun 72 ayrı mineral barındırmasına dikkat çekilirken, kaplıcaların sağlık açısından da faydalı olduğu bildirildi. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışının da etkisiyle son zamanlarda kaplıcalara gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanırken, vatandaşların sudaki anları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Görüntü dökümü;-Kaplıcadan detaylar-Suya girenlerden detaylar-Yüzmeden detaylar-Ziyaretçilerle röportaj-Kar yağışı ve karlı alanlardan detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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Kar banyosu yaptı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, alabalık tesisi işletmecisi Yılmaz Sarı geleneksel hale getirdiği kar banyosunu bu sene de devam ettirdi. Yılmaz Sarı bir yakını ile birlikte yar çıplak halde kendilerini karların üzerine attı.Pamukova'nın Kemaliye Mahallesi'nde 16 yıldır alabalık tesisi işleten Yılmaz Sarı kar yağışının keyfini yarı çıplak halde kar üstünde yuvarlanarak çıkardı. Her yıl kar yağdığında kendini karların üzerine atan Yılmaz Sarı'ya bir yakını da eşlik etti. Yılmaz Sarı karla kaplı ağaçların altına geçerek, dalları sallayıp üzerine karların gelmesini sağladı.Soğuk havaya aldırmadan kara yatıp üzerini örten Yılmaz Sarı, "Her yıl kar yağdığında üstümü çıkarıp karlar üzerinde yuvarlanıyorum. Benim için hem bir etkinlik hem de alışkanlık haline geldi. Kar benim vücudumun direncini artıyor. Kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum ve kar banyosu yapınca tüm gün enerji dolu gibi hissediyorum. Bunu sağlığına önem veren herkes yapmalı. Yaptığım şeyin vücut için oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKarların üzerine yatması (Cep telefonu görüntüleri)

HABER: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA (Sakarya),

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Mağaza açılışında indirim izdihamı

BURSA'da çeyiz ve ev eşyaları mağazasında açılışa özel indirim kampanyası düzenlenince, izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen binlerce kişi mağaza önünde beklerken, bir kadın baygınlık geçirdi. Ezilme tehlikesine karşı mağaza yetkilileri kapıları açmadı, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kent merkezinde çeyizlik ve eş eşyaları satan bir mağaza, bugün saat 11.00'de açıldı. Açılışa özel indirim reklamlarını gören vatandaşlar, yağan kara aldırış etmeden, saatler öncesinden mağaza önünde kuyruğa girdi. Binlerce kişinin mağaza önünde toplandığını gören mağaza yetkilileri, içeriye girişte ezilme tehlikesi yaşanabileceğini düşünerek kapıları açmadı. Buna sinirlenen bazı kişiler, mağazanın kapılarını yumrukladı. Kalabalık arasında bir kişi, baygınlık geçirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Binlerce vatandaşın mağaza önündeki bekleyişi sürüyor.

'İNSANLAR BİRBİRİNİ EZİYOR'

Mağaza açılışına geldiğini söyleyen Mehmet Güler, "Buraya açılışa geldik ama herkes bir kapıya toplandı. Millet birbirini eziyor. Yazık, günah. Bir şeyler almayı bekliyoruz, ama alamadan geri gideceğiz gibi duruyor. Mağaza sahibi para kazanacak diye insanlar burada birbirini eziyor. Çok yazık" dedi.

'BÜYÜK İNDİRİMLER İÇİN GELDİK'

İndirimli ürünleri alabilmek için beklediğini söyleyen Mustafa Akgün, "Büyük indirimler olduğunu duyunca sabah saatlerinde buraya geldik. Mağazaya geldik, fakat burada da bir yoğunluk var. İnsanlar sürekli kuyruktakileri arkadan ittiriyor. Ezilen ve bayılan var, çok kötü bir durum. Hava sıfırın altında eksi 2 derece, kar yağıyor. Hava buz gibi. İnsanlar adeta burada dondu" diye konuştu.

BİR ŞEY ALMADAN EVE GERİ GİDİYORUZ"

Annesiyle beraber alışverişe geldiğini belirten Betül Çelik ise, "İnsanlar burada resmen birbirlerini yiyorlar. Çok kalabalık. O yüzden hiçbir şey alamadan eve geri gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA,

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Kaynak: DHA