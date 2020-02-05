DHA YURT BÜLTENİ - 10

05.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:46

İdlib şehidi Uzman Çavuş Serkan Deprem, toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Deprem (27), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Çavuş Serkan Deprem, Esad rejiminin bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. 1 çocuk babası şehit Deprem'in cenazesi, Hatay'da yapılan törenin ardından karayoluyla, İstiklal Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin cenazesini anne Yeter, baba Cemal Gürsel ve eşi Berna Deprem ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Burada alınan helalliğin ardından şehit Deprem için ilçe merkezindeki İrfanlı Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Emin Yılmaz Sancaktar, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT BABASININ TABUTUNA SON KEZ DOKUNDUŞehidin 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ise annesinin kucağında geldiği cenaze töreninde babasının tabutuna son kez dokundu. 4 yıl önce uzman çavuş olan ve Bolu Komanda Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken, geçici görevle Mardin'e oradan da İdlib'e görevlendirilen Serkan Deprem'in, şehadetinden 2 gün önce ailesini ziyaret ettiği, bir süre ailesinin yanında kalıp, tekrar görev yerine döndüğü öğrenildi.İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi götürüldüğü Çamiçi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

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Van'da çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü: 30 kişi kurtarıldı VAN- Bahçesaray karayolunda dün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralı kurtulduğu çığ faciasında kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arayan arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü. İkinci çığda yaklaşık 30 kişi kurtarılırken, kar altında kalan kişiler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi, kısmen yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen minibüs ise tonlarca kar kütlesinin altında kayboldu. İş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulup, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Saat 21.00 sıralarında ulaşılan minibüste 7 kişi kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Minibüste bulunduğu tahmin edilen 2 kişi ise bulunamadı. Aramalara dün gece yarısı sıralarında ara verildi.ÇALIŞMALAR SABAH YENİDEN BAŞLADIBugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp olduğu düşünülen 2 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bugün saat 12.00 sıralarında bölgede ikinci bir çığ olayı yaşandı. Yamaçtan kopan kar kütlesi, çalışmaları yürüten ekiplerin üzerine düştü. Çığ altında kalan yaklaşık 30 kişi, bölgedeki diğer ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, bölgedeki sivil araçlar ve ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.KÖYLÜLER YARDIMA KOŞTU, TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİÇığ altında kalan kişileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Çevre köylerden de çok sayıda vatandaş arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye geldi. Bazı araçların da kar kütlesi altında kaldığı görüldü. Bölgeye, takviye kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber: Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ/VAN,

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Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (2)

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTIDüzce Valiliği kreşte küçük çocuğun şiddete uğramasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Özel bir kreşte meydana gelen, küçük çocuğun darp edilmesi haberleri ile ilgili olarak ilimizde faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevinde 4 Şubat tarihinde meydana gelen oryantasyon sürecinde kreşte eğitim gören küçük çocuğun, kreş grup sorumlusu olarak görev yapan personel tarafından darp edilmesi hadisesi sonrasında, olayda bahsi geçen personelin çalışma olurunun iptali için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, yaşanan olayda kuruluşun idari sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti için Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, süreç Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."

HABER: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE

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Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı AFYONKARAHİSAR'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında görülen tahrişlerle ilgili alınan numunelerde, çocuklarda yanığa neden olan şeyin 'alkali' özellikte madde olduğu tespit edildi.

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'nci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, Afyonkarahisar Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

İKİ AYRI TEST YAPILDI

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi. İl Sağlık Müdürlüğü de öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alıp, yanığa neden olan maddenin tespiti için laboratuvar incelemesi başlattı. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ile bina içinden KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ya da radyolojik bir madde olup olmadığının belirlenmesi için 2 ayrı test yaptı. Yapılan testlerde kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanmadığı açıklandı.

Çocukların pantolon, ayakkabı ve çoraplarından alınan örneklerle okul bahçesinden alınan su numuneleri geçen ay Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne incelenmek üzere gönderildi. Ankara'daki laboratuvarda yapılan inceleme sonucu analiz sonuçlarıyla ilgili bugün yazılı açıklama yapıldı.

'CİDDİ YANIKLAR OLUŞTUĞU BİLİNMEKTEDİR'

Okul bahçesinden alınan su örnekleriyle ilgili hazırlanan analiz raporlarında, "P.H. parametresi 12-13 aralığında olan 'alkali' özellikte madde tespit edilmiştir. Sodyum hidroksit, amonyum hidroksit, amonyak, potasyum oksit ve kalsiyum oksit gibi sulu çözeltileri 'alkali' özellik gösterebilir. Bu çözeltiler, cilde teması sonucu deride ciddi yanıklar oluştuğu bilinmektedir. Yanıkların şiddeti, maruz kalınan maddelerin konsantrasyonu ve temas süresine bağlı olarak değişiklik gösterir" denildi.

Pantolon numunesinin analiz raporunda, "Pantolonun herhangi bir leke bulunmayan ve kuru olan bel bölgesinin su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 7, paçalarındaki nemli ve beyaz lekelerde P.H. 10,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, pantolonun nemli ve beyaz lekeli paça kısmı 'alkali' özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Ayakkabı numunesinin analiz raporunda, "Ayakkabının su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 10,4 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, ayakkabının 'alkali' özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir" denildi.

Çorap numunesinin analiz raporunda, "Çorabın su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 10,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda çorabın 'alkali' özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Analiz raporları, soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü kanalıyla Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. 'Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına neden olma' suçu dolayısıyla savcılık makamının, okuldaki güvenik kameraları görüntüleri, okul idaresi yöneticileri beyanları ve okuldan alınan su ile çocuklardan alınan sağlık kuruluşları numune sonucu verileriyle birlikte soruşturmayı kapsamlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Diğer yandan olayda vücutlarında yanık oluşan ve hastaneye başvuran çocukların tamamının taburcu olduğu belirtildi. Mirzah Tunç Kösem'e Eskişehir'de, Berat Sardoğan'a ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisinde doku nakli yapılmıştı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Manavgat'ta 13 evden hırsızlık şüphelileri yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 13 adresten çok sayıda ziynet eşyasıyla elektronik eşya hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrolle bırakıldı.Geçen yıl ekim ayıyla bu yılın ocak ve şubat aylarında Manavgat'ta yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan Manavgat Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelisinin eşkalini belirleyen ekipler, diğer ilçelerle de iletişim kurarak bilgi paylaşımı yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2 Şubat günü Serik'te bir hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle yakalanan E.Ç.'nin, Manavgat'taki hırsızlık olaylarının da şüphelisi olduğu belirlendi.Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, hırsızlık olaylarında kullandığı tespit edilen 3 tornavida, İngiliz anahtarı, 3 çorap ve havlu ele geçirildi. Manavgat ekiplerince teslim alınan şüpheli, ilçede farklı tarihlerde 13 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Hırsızlıkla bağlantılı E.Ç.'nin 2 arkadaşının ise Antalya'da bir apartta kaldığı tespit edildi. Aparta baskın yapan ekipler A.T.'yi yakalarken, polisi gören M.T. balkondan bitişikteki odaya geçerek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu M.T. de kısa sürede yakalandı.M.T.'nin üzerinde 4 dizüstü bilgisayar, mouse, 8 altın yüzük, 2 altın bileklik, altın zincir, 2 bez torba ile 5 bin 150 lira; şüphelilerin kaldıkları odada yapılan aramada ise 4 altın yüzük, 1 çift altın küpe, altın kolye, tespih, altın zincir ve kolye ucu, tablet, 6 kol saati, 4 cep telefonu, 2 bilgisayar şarj adaptörü ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç.,Manavgat sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.Kentte 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için kent merkezi ile 7 ilçede karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.Öte yandan, etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunda da ulaşımın aksamaması amacıyla ekipler önlemler aldı.

Görüntü Dökümü--------Kar temizleme çalışmalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Tinerle temizlik yaparken yandılar

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde sahibi olduğu kafede tinerle temizlik yapan Oğuzhan Bahadır (50), sigara içmek isteyince kendini yaktı. arkadaşını kurtarmak isteyen Muhammet Özdemir'de (39) alev alınca hastanelik oldular.Olay bugün sabah saatlerinde İliç ilçe merkezinde meydana geldi. Oğuzhan Bahadır sahibi olduğu kafede boya badana yaptıktan sonra yere dökülen boyaları silmek üzere yerlere tiner döktü. Bu sırada bir sigara yakmak için çakmağı ateşleyen Bahadır biranda alevlerin içinde kaldı. O sırada işyerinde kendisine yardım eden Muhammet Özdemir, Oğuzhan Bahadır'ı söndürmeye çalışırken kendisi de alev aldı. Özdemir, hemen üzerindeki kıyafetleri çıkarıp yanan arkadaşı Oğuzhan Bahadır'a yardım etti.Çığlıkları duyarak işyerine giren vatandaşlar tarafından İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Bahadır ve Özdemir, Erzincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından iki arkadaş Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne gönderildi. Tedavi altına alınan Bahadır ve Özdemir'in vücutlarının yüzde 15'inin ikinci derece yandığını öğrenildi.Yaşadıkları kabus dolu anları anlatan Oğuzhan Bahadır, "İşlettiğim kafenin bazı yerleri dökülmüştü. Boya ve badana yaptım. Boyanın döküldü yerleri silmek üzere tiner döktük. Bu sırada sigara yakmak için çakmağı ateşleyince alevlerin içinde kaldım. İşyerinde olan arkadaşım Muhammet de beni söndürmek isterken kendisi alev aldı. Üzerindekilerini çıkarıp bana tekrar yardım etti. İkimizde fena halde yanmıştık. Büyük bir tehlike atlattık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yanık merkezi tabelasından detay -Muhammed Özdemir ve Oğuzhan Bahadır'ın yüzü ve ellerinden detaylar-Oğuzhan Bahadır ile röp.-Muhammed Özdemir ile röp.

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüphelinin cezaevinden izinli çıkıp, hırsızlık olayının ardından yeniden döndüğü ortaya çıktı.Tavşanlı ilçesinde bir evin kilidinin kırılarak 5 bin lira değerinde ziynet eşyasının, bir lokantadan içerisinde 4 bin lira ile tapular olan kasının çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve işyerleri çevresinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin Y.D., A.K., V.O. ve R.Ü. olduğunu tespit etti. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri şüphelilerden Y.D., A.K. ve R.Ü. yakalayıp gözaltına aldı. Diğer şüpheli V.O.'nun ise açık cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık olayının ardından yeniden döndüğü tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan Y.D., A.K. ve R.Ü. işlemlerinin ardından çıkardığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Açık cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaptığı tespit edilen V.O.'nun ise bugün adliyeye getirilerek savcılık sorgusuna alınacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Tutuklanan 3 şüpheli-Adliyeden çıkmaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya)

Kaynak: DHA