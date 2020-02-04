DHA YURT BÜLTENİ-10

04.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:36

İş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapan iş makinesi dereye yuvarlandı. Operatörün kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Gölyaka Saçmalıpınar Köyü'nde Aksu Deresi yatağında meydana gelen heyelan nedeniyle çalışma yapan iş makinesi, bugün öğle saatlerinde dereye devrildi. İş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz, derenin sularına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi geldi. Ekipler, kaybolan operatörü bulmak için dere yatağı boyunca arama çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dere yatağındaki iş makinesinden görüntüler

Olay yerinden görüntülerHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/GÖLYAKA (Düzce),

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Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış 'Tüfekçiyef' el bombası imha edildi Çanakkale Savaşları sırasında Türk askerlerinin kullandığı, patlamamış halde bulunan tarihi 'Tüfekçiyef' el bombası, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Alçıtepe'deki Nuri Yamut Anıtı bölgesinde alt yapı çalışmaları kapsamında, Çanakkale Savaşları sırasında Türk askerlerinin kullandığı patlamamış tarihi Tüfekçiyef el bombası bulundu. Konu jandarmaya bildirildi. 8 santimetre çapındaki tarihi el bombasının bulunduğu alana gelen bomba imha uzman ekibi, bomba imha robotuyla incelemenin ardından el bombasının imha edilmesine karar verdi. Anıtın bulunduğu alana yakın bir bölgede tarihi el bombası jandarmanın çevre güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

TÜFEKÇİYEF BOMBASIBomba, adını bomba imalatçısı Bulgar asıllı Resneli Naum Tüfekçiyef'den almıştır. Bomba üzerinde yer alan fitil kibrit işlevine sahip olup, bombayı ateşlemek için fitilin ucunu kibritliğe sürtmek yeterliydi. Bomba bu şekilde kullanıma hazır hale gelmekteydi. Üniformada göğüs üzerine takılan kibritlik Çanakkale'de çekilmiş fotoğraflarda Osmanlı askerlerinin göğsünde de görülmektedir.

GÖRÜNTU DÖKÜMÜ-Tarihi patlamamış Tüfekçiyef el bombasından genel ve detay görüntüler. -Jandarma bomba imha uzmanı ve bomba imha robotundan genel ve detay görüntüler.-Tüfekçiyef el bombasının patlatılmış anından görüntüler.Haber-Kanera: Mustafa SUİÇMEZ-Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale),

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Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Karaman'da, telefon dolandırıcısına inanıp, hesabındaki parayı verilen hesap numarasına aktarmak isteyen İbrahim Mercan'ı dolandırılmaktan banka görevlisinin dikkati kurtardı. Banka görevlisinin haber vermesi üzerine gelen polis, Mercan'ın parayı yollamasını engelledi.

Kent merkezinde yaşayan İbrahim Mercan'ı, sabah saatlerinde telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Mercan'a, banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, parayı vereceği hesap numarasına göndermesini istedi. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen İbrahim Mercan eşini de beraberine alıp, hesabının bulunduğu banka şubesine gitti. Mercan'ın sürekli telefonla görüşmesinden ve parayı telefondaki kişinin hesabına göndermek istemesinden şüphelenen banka görevlisi, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mercan'a telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu söyleyerek, parayı göndermesini engelledi. Dolandırmaktan son anda kurtarılan çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Görüntü Dökümü-------------------- Yaşlı çiftin bastonla banka merdivenlerinden inmesiYaşlı çiftin merdivenlerden inmesine polisin yardım etmesi ve polis aracına bindirilmesiBankadan ve polis aracından detayYaşlı adamın olayı anlatmasıHaber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a ulaştı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 59'a çıktı.Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesinde artış gözlendi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 30 milyon 140 bin metreküp ile yüzde 59 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla birlikte su seviyesinin daha da artması bekleniyor.

Görüntü Dökümü-Barajın görüntüleri-Drone görüntüleri-AnonsHaber-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli)

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7 aydır komadaki Ayşegül için kök hücre tedavisi isteği Denizli'de geçirdiği kazadan sonra tedavisi için Antalya'ya getirilen Ayşegül Çiftçi (15), 7 aydır komadan çıkamadı. Baba Mustafa Çiftçi, kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşan hastalar olduğunu belirterek, "Tek isteğimiz bu konuda kızıma el uzatılması" dedi.

Denizli Çameli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Ayşegül Çiftçi, 18 Temmuz 2019'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayşegül Çiftçi, bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Osman Çiftçi, kızının 7 aydır komada olduğunu belirterek, omurilik bölgesine kasılmalarını önleyen bir cihaz takıldığını ve 22 Ocak'ta taburcu edildiğini anlattı. Osman Çiftçi, "Periyodik kontrolleri devam ediyor. Kızıma özel bir merkezde fizik tedavi uygulanıyor. Ozon ve hiperbarik tedavisi devam ediyor. Fakat tam tedavisinin kök hücre nakli yapıldığında olacağına inanıyorum" dedi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİKızı gibi olup, kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşan hastalar olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bu tedavi yönteminin örnekleri tüm dünyada var. Kızım daha 15 yaşında ve başarılı bir lise öğrencisiydi. Yaşı bu tedavi için uygun. Kısa sürede cevap alınacağına inanıyorum. Eşim Fatmana'yla birlikte Ayşegül'ün başından ayrılamıyoruz. Fizik tedavisi ve sonrasında evde yapılması gereken tedavileri var. Yetkililere ve hayırseverlere sesleniyorum, kızıma yardım etsinler, ona el uzatsınlar. Ayşegül çok başarılı bir öğrenciydi. Tekrar okuluna dönmesi en büyük isteğimiz" diye konuştu.

7 aydır tüm imkanlarını sonuna kadar kullandığını anlatan Osman Çiftçi, bu süre içinde çalışamadığını, aylık bakım ve tedavi giderlerinin çok yüksek olduğunu, 10 ve 17 yaşında iki çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayacak gücünün kalmadığını söyledi.

DEDENİN KULLANDIĞI TRAKTÖR DEREYE UÇTUAyşegül Çiftçi'nin, nefessiz kalıp komaya girmesine ve bilincinin kapanmasına neden olan kaza, 18 Temmuz 2019'da, Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana geldi. Tarladan dönüş sırasında dede Alirıza Çiftçi'nin (60) idaresindeki traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine istinat duvarını aşıp, dereye uçtu. Kazada sürücü dede Alirıza Çiftçi, eşi Emine Çiftçi (59), torunları Elif Çiftçi (9), Neşe Çiftçi (8) hafif, Ayşegül Çiftçi ise ağır yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ayşegül'ün sağlıklı olduğu zaman ve kaza sonrası resimleriAnne ve babasının Ayşegül'ün eline ve ayağına masaj yaparlarken görüntüsüBaba Mustafa Çiftçi kızını öperken görüntüsüBaba ve anne nin kızları ile konuşmalarıAyşegül'ün görüntüsüRÖP: Mustafa Çiftçi ( Baba )Detaylar

HABER: Erol AKKIR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Minik yürekleriyle saçlarını lösemi hastaları için bağışladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meme kanserini yenen sınıf öğretmeni Feride Öztekin (41) tarafından ikincisi bu yıl 'Saçım Saçın Olsun' adı altında başlatılan kampanya kapsamında 31 öğrenci ve 5 veli, saçlarını kanser hastalarına peruk yapılmak üzere bağışladı. Bazı öğrenciler, saçları kesilirken sevinçten duygulanıp, ağladı.

Efeler Ticaret Odası İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Feride Öztekin, 4 yıl önce meme kanserine yakalandı. Teşhis koyulduktan bir hafta sonra ameliyat olan Öztekin, yaklaşık 1 yıl boyunca tedavi gördü. Öztekin, bu süreçte görevine de devam edemedi. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından Öztekin, azmi sayesinde de kanseri yenip, tekrar görevinin başına döndü. Kendi yaşadığı tecrübeden yola çıkan Öztürk, kanser hastalarını mutlu etmek için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nde etkinlikler düzenlemeye başladı. Geçen yıl 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda okulda farkındalık yaratmak isteyen Öztekin, öğrencilerine kanser hastalarına saçlarını hediye edip onları mutlu etmek için 'Saçım Saçın Olsun' adı altında bir proje başlattı. Başlattığı projede geçen yıl 6 öğrenci saçlarını kanser hastalarına peruk yapılması için kestirip, bağışladı. Öztürk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında bu yıl etkinliğin ikincisini düzenledi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Berberler Kuaförler Odası Başkanı Selahittin Çetindoğan, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldığı etkinliğe ilgi yoğun oldu. 31 öğrenci ve 5 veli, kanser hastaları için saçlarını bağışladı. Öğrencilerden bazıları saçları kesilirken, duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı.

'DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'Berberler ve Kuaförler Odası adına projeye destek verdiğini belirten Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Berberler Kuaförler Odası Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Bu projeye geçen yıl 6 öğrenciyle başladık. Bu yıl sayı daha da artarak 36 oldu. İnşallah gelecek yıl 50 öğrenciye ulaşırız. Sonuna kadar yanlarındayım. Bu tür etkinlikler sadece bu okulda değil Aydın'ın diğer okullarında ve Türkiye'nin her yerinde yapılsın. Biz her zaman varız. Çünkü bu çocuklar hiç unutulmaz. Kendileri çok küçük ama kalpleri çok büyük. Bunların hepsinin alnından öpmek lazım" dedi.

"YARDIMLAŞMAYI, PAYLAŞMAYI VE EMPATİ KURMAYI ÖĞRETMEYİ HEDEFLEDİK'Projeye öncülük yapan Feride Öztekin de ilkini geçen yıl yaptıkları etkinlikle, öğrencilere, yardımlaşmayı, paylaşmayı ve empati kurmayı öğretmeyi hedeflediklerini belirtip, "Bunları da yaşayarak öğrensinler istedik. Geçen yıl hastanede, saçları teslim ederken onların mutluluğu hedefimize ulaştığımızı gösterdi. Çocukların küçükken duyarlı kişiler olmasını istiyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu süreci devam ettireceğiz" diye konuştu.

'SEVİNÇTEN AĞLADIM' 4. sınıf öğrencisi Irmak Öztürk, "Saçım kesildiğinde çok mutlu oldum. 3 yıldan beri saçlarımı kestirmiyor, uzatıyordum" dedi.4. sınıf öğrencisi Semiha Temel de "Saçlarım uzatmıştım. Kanser hastalarına bağışlamayı düşündüm. Onlar ağlarken, ben dayanamıyorum. Onlar şimdi saçları alınca, mutluluktan ağlayacaklar" diye konuştu.Gözyaşlarına hakim olamayan bir diğer 4. sınıf öğrencisi Nazlı Yörük ise "Saçlarımı 2 yıldan beri uzatıyordum. Şimdide lösemi hastalarına vermeye karar verdim. Çünkü onların saçı yok. Ama kökü bende, 'Benim saçım bir daha uzar' diye düşündüm. Peruklarda pahalı, belki alacak araları yoktur. Saçlarım kesilirken, duygulanıp ağladım. Çünkü, sayemde lösemili bir çocuk saçlı olacak, o nedenle sevinçten ağladım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Okuldan ve öğrencilerden görüntü -Öğrencilerin saçlarının kesilmesinden görüntü-Saçları kesilen öğrencilerden Nazlı Yörük ve Melis Çiftçi'nin duygulanıp, ağlamasından görüntü-Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Berberler Kuaförler Odası Başkanı Selahittin Çetindoğan ile röp.-Projeye öncülük eden Sınıf Öğretmeni Selahittin Çetindoğan ile röp.-Öğrenciler Nazlı Yörük, Semiha Temel ve Irmak Öztürk ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Kaynak: DHA