DHA YURT BÜLTENİ - 10

01.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:30

Ordu karayolunda heyelan 2 yaralı (EK-VALİ AÇIKLAMA)

Ordu Valisi Seddar Yavuz, meydana gelen heyelan sonucu, yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçalarının sürüklendiği Karadeniz Sahil Yolu'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Vali Yavuz, yol temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, ulaşımda akama yaşanmadığını belirtti. Vali Yavuz, toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan ve tedbir amaçlı tahliye edilen binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerin tespit ve incelemelerinin sürdüğünü, raporlar doğrultusunda gerekli diğer tedbirlerin de alınacağını aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali inceleme ve açıklamaları

HABER KAMERA: Mustafa KIRLAK/ORDU

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Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı (2)ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli öğretmen Burcu Fehime A. tarafından saç tıraşı olmadığı gerekçesiyle şiddet uygulanan 6 yaşındaki çocuğa rehber öğretmenler eşliğinde psikolojik destek verildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Pervari ilçesi Karşıyaka Köyü Okulu öğretmeninin öğrencinin saçını çekip tokatlaması ile ilgili olarak, öğretmenin kurumumuzda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı tespit edilmiş olup, hemen görevine son verilmiştir. Söz konusu öğrenci için yine rehber öğretmenler görevlendirilmiş olup, psikolojik destek sağlanmıştır" denildi.

SİİRT

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Bakan Turhan: Bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de son 10 yılda deprem afetleri için yapılan yardım miktarının 100 milyar liranın üzerinde olduğunu belirterek, "Böyle zamanlarda bu afetleri, siyasete alet etmememiz lazım. Bunları siyasi nema olarak kullanmamamız lazım. Biz kullanmıyoruz" dedi.Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapım çalışmaları süren Salarha Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Ardından Bakan Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere il genelinde toplanan yardımların gönderilmesi için düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Bakan Turhan, depremle ilgili Türkiye'nin tek yürek olduğunu belirterek, "Zaman zaman deprem, sel, yangın afetleriyle insanlarımız mağdur oluyor. Devletimiz bütün imkan ve kabiliyetleriyle, yardım ekipleriyle bunlara müdahale ediyor. Burada da aynı hadiseyi yaşadık. Türkiye tek yürek oldu" dedi.'GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ'Afetin yaralarının sarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Turhan, Türk milletinin böylesine zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi iyi bildiğini söyledi. Bakan Turhan, "Biz hükümet olarak bu afetlerde depremler için toplanan vergiler ve yardımların katbekat üzerinde devletimizin bütçesinden yardım yapıyoruz, destek sağlıyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız genişletilmiş il başkanları toplantısında bu rakamları ifade ettiler; Van'a 25 milyar liralık yatırım yaptık. Son 10 yılda deprem afetleri için yapılan yardım miktarı 100 milyar liranın üzerinde. Böyle zamanlarda bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım. Bunlar siyaset üstü; milletimizin mağduriyetinden faydalanarak, siyasi nema olarak kullanmamamız lazım. Biz de kullanmıyoruz. Devlet ve hükümet olarak milletimize karşı olan görevimizi yerine getiriyoruz. Burada övünmek yok. Herhangi bir şekilde milletimizin parasıyla yaptığımız yardımları milletin başına kakmıyoruz, bu bizim görevimiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Bakan Turhan konuşma

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

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Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor HATAY'ın Dörtyol ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip, karaya oturan kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.

Akdeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki 'Mustafa Kemal I' adlı kargo gemisi, dün Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken sürüklendi. Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu. Gemide bulunan 10 kişilik mürettebata Dörtyol Belediyesi ekipleri kumanya desteği sağladı.

Liman Başkanlığı'nın dün bulunduğu noktadan 10 metre denize doğru sürüklenen geminin kurtarılması için hava şartlarının düzelmesini beklediği bildirildi. Gemiyi çekmek için bölgeye römorkör gönderileceği de kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORSedat İSKENDEROĞLU- Ufuk AKTUĞ/DÖRTYOL (Hatay),

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Anne ile kızı son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA'da boşandığı Birol Köse (40) tarafından tabancayla başlarından vurularak öldürülen Esma Polat (35) ile kızı Ekin Köse (12) gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşi ve kızını katlettikten sonra aynı tabancayla intihar eden Birol Köse'nin cenazesi ise memleketi Çorum'a götürüldü.Kepez ilçesinde dün meydana gelen olayda, Birol Köse uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat'ı tabancayla vurarak öldürüp, kızı Ekin Köse'yi yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralı olan baba- kız da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından evde bulunan çiftin diğer çocukları Umut Batı Köse (6) ise polis tarafından korumaya alındı.CENAZELER AYRI MORGLARDAAntalya Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından iki tarafın karşı karşıya gelmemesi için Esma Polat ile kızı Ekin Köse'nin cenazesi dün gece alınarak Uncalı Mezarlığı morguna konuldu. Uncalı Mezarlığı'nda bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında anne ve kızının tabutları yan yana konuldu. Cenaze namazını dayı Mahmut Sanal kıldırdı. Cenazede ve anne ve kızının yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Namaz öncesi abla Esra Gök ile kızları, üzün süre iki tabutun başında gözyaşı döktü. Ayrıca Ekin Köse'nin mahalleden arkadaşı İlayda Topal da uzun süre tabutun üzerine parmakları ile dokundu.Uncalı Mezarlığı'nda kılının cenaze namazı sonrası Esma Polat ile kızı Ekin Köse'nin cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Birol Köse'nin cenazesi ise yakınları tarafında Adli Tıp Kurumu morgundan öğle saatlerinde alınarak defnedilmek üzere karayoluyla memleketi Çorum'a götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Cenazelerden detay görüntüYakınlarının detay görüntüsüNamazın kılınması Cenazelerin alınması

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Balıkesir'de sahte içki operasyonu

BALIKESİR'de polisin düzenlediği operasyonda şişelenmiş 580 sahte içki ve 228 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den kente sahte içki getirileceği bilisine ulaştı. Ekipler, oluşturdukları uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 530 şişe sahte rakı, 36 şişe sahte votka, 14 şişe sahte viski ile 228 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Operasyon anından emniyet görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Enerji ekipleri zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor

SİVAS ve Yozgat'ta kar yağışı nedeni ile enerji nakil hatlarında yaşanan arızalara müdahale eden ekipler, zorlu şartlarda elektrik hizmetinin aksamaması için mücadele ediyor.Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ) tüketicilerine her koşulda kesintisiz enerji arzı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım ekiplerinden oluşan Enerji Tim'leri, Sivas ve Yozgat'ta iki gündür etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ile koordineli hareket ederek yolu kapalı bölgelere ulaşmaya çalışan ekipler, çetin kış şartlarına rağmen arızaları gidermek için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar altında zaman zaman yolda kalan ekipler, kendi imkanları ile araçlarını kurtararak çalışmalarına devam ediyor.KAR VE KARANLIKLA MÜCADELEMetrelerce yükseklikteki direklere tırmanan enerji timleri buz yükü nedeniyle yıkılan direklerdeki arızaları kısa sürede gideriyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yerlerde zorlu arazi koşullarına rağmen yaya olarak arızalı enerji nakil hatlarına ulaşmaya çalışan ekipler karanlıkla da mücadele ediyor. ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım Teknisyeni Murat Cazır, vatandaşların elektriksiz kalmaması için zorlu kış koşullarda gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek özellikle dağlık ve ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarında yaşanan arızaların kendilerini oldukça zorladığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Ekiplerin yolda kalan araçlarını itmesi-Arıza yerine varmaları-Kar içinde direklere tırmanıp tamir yapmaları-Gece karanlığında ilerlemeleri

-Konuşma

Haber: SİVAS,

Kaynak: DHA