DHA YURT BÜLTENİ - 10

20.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:22

Afgan genci öldürüp, parçaladığı cesedini valize koyan sanığa 18 yıl hapis

ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'i (27), öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp, 2 valiz içine koyan Afganistan uyruklu Beitollah Tatlıdil (22) tutuklu yargılandığı mahkemece ilk duruşmada 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak 18 yıl hapse mahkum edildi. Sanık Tatlıdil, mahkemede kendisini çok pişman olduğunu belirterek, "Malik'in ailesi terörist olduğu için korktum ve cesedi yok etmeye karar verdim. Parçalara ayırıp bavullara koydum. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, korkudan ve şaşkınlıktan cesedi de ortadan kaldıramadımö dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Bozkaya sokaktaki bir evin bahçesinde geçen Temmuz ayında Afganistan uyruklu Malik Gülen'in parçalara ayrılmış ve bavullara konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri katil zanlısının Afganistan uyruklu Beitollah Tatlıdil olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından yakalanan Tatlıdil, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle, kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, soruşturması tamamlanan Beitollah Tatlıdil hakkında Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Afganistanlı Beitollah Tatlıdil, öldürülen Malik Gülen'in yakınları ile avukatları katıldı.

CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTIMahkemede ilk savunmasını yapan Afganistanlı Beitollah Tatlıdil, cinayeti itiraf ederek Malik Gülen'i öldürüp parçalara ayırdığını soğukkanlılıkla anlattı. Türkiye 'ye kaçak yollardan geldiği için Afganistan'da yaşayan ailesine Malik Güven üzerinden para gönderdiğini anlatan Tatlıdil, 500 dolar para gönderdiğinde 300 dolar komisyon aldığını söyledi. Sanık Tatlıdil, "Afganistan'dan kaçak olarak Türkiye'ye gelip 5,5 yıl önce Eskişehir'e taşındım. Kaçak olarak yaşadığım için aileme yasal yollardan para gönderemiyordum. Afganistan'dan tanıdığım Malik'e para verip aileme göndermesini sağlıyordum. Ancak benden örneğin 500 dolar üzerinden 300 dolar komisyon alıyordu. Malik beni telefonla aradı, ablamın evine gittik. Ablamı evden gönderdim. Yalnız kaldığımızda aldığı komisyon üzerinden tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korudum. Evde bulduğum ve sonradan satır olduğunu anladığım cisimle kendimi korurken ona vurdum. Yaralandı ve bayıldı. Panikle ne yapacağımı şaşırdım, kablo ile boğdum. Sonra evin kömürlüğüne indirip cesedi gizledim. Kırşehir'de arkadaşımın yanına gidip 3 gün kaldım. Eskişehir'e döndüğümde cesedi kimse fark etmemişti. Malik'in ailesi terörist olduğu için beni öldüreceklerinden korktum ve cesedi yok etmeye karar verdim. Parçalara ayırıp bavullara koydum. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, korkudan ve şaşkınlıktan cesedi de ortadan kaldıramadımö dedi.CEZASI MÜBBETTEN, 18 YILA DÜŞTÜTanık ifadelerinin ardından Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Afganistanlı Beitollah Tatlıdil'e önce müebbet hapis cezası verirken, bu cezaya 'haksız tahrik indirimi' uygulayıp 18 yıla düşürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Olay yeri ve ev-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Ali Naki ERDOĞAN/KÜTAHYA,

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Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (6) CEREN'İN KOMŞULARI: İDAM GELMELİOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç'un (35) yargılandığı ve hakkında verilen 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını, Ceren'in komşuları değerlendirdi.

'VERİLEN CEZALAR MİLLETE ÖRNEK OLMALI'

Bir diğer mahalle sakini Hayati Aydın ise, cezayı yerinde bulduğunu kaydederek, "Cezası iyi oldu. Hatta daha ağırı varsa o da olmalıydı. Çünkü verilen cezanın millete örnek olması gerekir. Yoksa bunlar devam eder giderö diye konuştu.

'İDAM CEZASI GELMELİ'Aynı mahallede yaşayan Selma Öztürk, adaletin yerini bulduğunu ifade ederek, "Ömür boyu hapis cezası verildiği iyi oldu ama keşke kanunlar değişse de bunlara idam cezası gelse. Yani özellikle bu hasta ruhlu insanlar bunlara devam edecektirö diye konuştu.

'BU CEZALAR AZ'Şenel Mağden de, "Bu ceza bu gibi insanlara az. Bunların esas cezası idam olmalı. Durup dururken bir gencin hayatına son vermek ne demek? Yani bu cezalar az. Bu cezaların çok caydırıcı olması lazımö ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ceren'in komşularının konuşmaları

HABER KAMERA: Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK/ORDU-DHA

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Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu Şırnak'ta terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 595 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.

Kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 595'i, bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi. Çevre ve Şehircilik Şube Müdürü Cengiz Eren, bugün çekilen kura ile birlikte terör mağdurları için yapılan 5 bin 716 konuttan 2 bin 824 konutun hak sahiplerine dağıtılmış olacağını söyledi. Eren, "Terörden zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından konutlar yapılmakta. Yapılan konutların teslimi il müdürlüğümüzce gerçekleştirmektedir. Merkezde 9 etabımızı tamamladık bugün 5'inci etabın kurasını gerçekleştireceğiz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Konutlarını alan vatandaşlarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımız epey bir zamandır konut özlemi ile beklemekteydiler. Sadece konutlarına değil, evlerine değil, akrabalarına, topraklarına, Şırnaklarına kavuştular. Konutlarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü------------Kura çekimiKuraya katılanlarCengiz Eren'in açıklamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/İDİL,(Şırnak),

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Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı, 'Gelinimle ilişkisi vardı' dedi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı minibüs şoförü damadı Gezer Çümen'i (32) pompalı tüfekle vurarak, öldüren Ramazan D. (59) mahkemece tutuklandı. Ramazan D.'nin, ifadesinde, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Kendisini en son olaydan 3 gün önce suçüstü yakaladık. Aramızda tartışma çıktı, pompalı tüfeğimle öldürdüm" dedi.

Başkarcı- Hallaçlar minibüs durağında hat sahibi olan ve aynı zamanda şoför olarak minibüs kullanan, evli ve 1 çocuk babası Gezer Çümen, 18 Ocak akşamı, 1200 Evler Mahallesi 2030/1 Sokak'ta yaşayan, hırdavatçılık yapan kayınpederi Ramazan D.'nin evine gitti. Burada damat ve kayınpeder arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ramazan D., kavgada pompalı tüfeğiyle ateş açıp, damadı Çümen'i göğsünden yaraladı. Çümen, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan koşuları, polis sağlık ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Çümen, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çümen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Ramazan D.'yi gözaltına aldı. Gezer Çümen'in cenazesi, bugün öğle vakti Çal ilçesindeki Çoğaşlı Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'GELİNİMLE YASAK İLİŞKİSİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM' Ramazan D.'nin, polise verdiği ifadede, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Kendisini en son olaydan 3 gün önce suçüstü yakaladık. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Pompalı tüfeğimle öldürdüm. Şu an sahibi olduğu minibüs hattı ve minibüsü de kendisine ben almıştım. Buna rağmen bana böyle bir şey yapması ağırıma gitti" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Meral Akşener, Antalya'da (2)

ALANYA İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA KONUŞTUİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında, Gazipaşa'nın ardından Alanya'ya geçti. Burada partinin ilçe başkanlığı binasında yöneticilerle görüşen Akşener, "Antalya'dan başladık, ilçe ilçe esnafımızla halkla hemşehrilerle hemhal olmak üzere yola çıktık. Bugün 'vira bismillah' dedik. Önce Gazipaşa şimdi Alanya, sırasıyla gideceğiz. Bugün yarın, 10 ilçe dolaşmış olacağız. Sonra merkezdeki ilçeleri dolaşacağız ve tamamlamış olacağız" dedi.31 Mart yerel seçimine giderken, Antalya'ya sadece büyükşehir için geldiğini hatırlatan Akşener, "İlçeleri gezemedim. Dolayısıyla geç kalmış bir ziyaret benim gözümde. Hem sorun dinliyoruz hem hemhal oluyoruz. Benim için de çok faydalı bir program bu. Sonra sırasıyla önce Akdeniz'den başladık, Akdeniz'i bitirdikten sonra Marmara, Trakya ve İç Anadolu şeklinde devam ettireceğiz. İlçe başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize, genel başkan yardımcımıza, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine nezaketleri için çok teşekkür ediyorum. Kapalı salon toplantımız yok. Sadece vatandaşımızla 'Nasılsınız, iyi misiniz? Ne var ne yok? Sizin için ne yapabiliriz?' sorularının sorulduğu bir program bu" diye konuştu.ESNAFA ZİYARETİlçe teşkilat binasındaki toplantının ardından İYİ Parti lideri Akşener, beraberinde genel başkan yardımcısı, Antalya milletvekilleri ve ilçe yöneticileriyle esnaf ziyaretleri için Alanya çarşısına gitti. Esnafı dolaşan Akşener, dükkanlara girerek, ilçe sakinleriyle sohbet etti. Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------KarşılamaMeral Akşener'in konuşmasıPartiden çıkışıAkşener'in çay içmesiAkşener'in esnaf ziyaretiAkşener'in ayrılması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 16'ncı gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 16'ncı günde de 8 kentten gelen 150 kişilik profesyonel ekip tarafından kar yağışına rağmen sürdürüldü. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan Gülistan'ın ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde çömelmiş haldeyken, yoldan geçen aracın kamerasına yansıyan kişinin Gülistan olduğu tespit edilince polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dalgıç polisler, Polis Özel Harekat ile Tunceli merkez, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Adıyaman ve Elazığ itfaiyecilerinden oluşan 150 kişilik ekip, Gülistan için seferber oldu. Arama çalışmaları, kar yağışına rağmen 16'ncı günde de sürdürüldü. SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA ARAMA İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevli dalış amiri Erman Karademir, aramaları su altı görüntüleme cihazı (ROW) ile yaptıklarını belirterek, "Cihazımız 300 metre derinliğe kadar inebilmekte fakat burada o kadar bir derinlik yok. Yer yer 2,5- 3 metre görüş uzaklığı var. Bu görüş uzaklığı alacağımız görüntünün sağlıklı olmasını sağlıyor. Ekranımızda bir hidrolik kol var. Sudan alacağımız nesneyi bu sayede yüzeye rahatlıkla ulaştırabiliyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin en profesyonel ekiplerinin arama çalışmaları için Tunceli'de olduğunu belirten AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ise "Arama- kurtarma faaliyetlerimiz Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde devam etmektedir. Ailemizi öğretmenevimizde ağırlıyoruz, tüm ihtiyaçları valilik tarafından karşılanıyor. Günde 2 kez çalışmalar hakkında ailemize bilgi verilmektedir. Karada drone, Polis Özel Harekat, AFAD personeli su altında ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Row cihazı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de Row'u ile toplamda 150 kişilik ekiple arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Sarı Saltuk viyadüğüEkip araçlarıEkiplerin su üzerindeki botların güvenliğini sağlamasıAilenin dağlık alanda Gülistan' ı araması ve ekipleri seyretmesiİzci bulma köpeğinin iz sürmesiDalgıçların suda yüzeysel arama tarama yapmasıDalgıçların suya dalmasıDalgıçların kıyı bölgesinde tarama yapmasıDalgıçların botlara binmesiRow cihazının suya indirilmesiRow cihazının su altında görüntü almasıRow Cihazını kullanan personelRow cihazı ekran görüntüsüRow cihazı hakkında yetkilinin bilgi vermesiAFAD Müdürü Cem Erdoğan'ın arama çalışmaları hakkında bilgi vermesiBotlarla su üzerinde arama çalışmaları Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Selçuk Bayraktar: Herkesin teknolojiye olan ilgisini yükselteceğiz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020 ile ilkokul çağından üniversiteye kadar tüm herkesin teknolojiye olan ilgisini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle bu yıl Gaziantep'te yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin tanıtım toplantısı Gaziantep Zeugma Müzesi'nde yapıldı. Toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, festival paydaşlarının yöneticileri, teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.Bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest'in, 2021 yılında tekrar İstanbul'da gerçekleştirileceği bundan sonra çift haneli yıllarda Anadolu'nun şehirlerinde tek haneli yıllarda ise İstanbul'da gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.BAYRAKTAR: TEKNOLOJİ SEVDASINI GENÇLERİMİZİN GÖNLÜNE DÜŞÜRMEK İSTİYORUZT3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini arttırmak istediklerini söyledi. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece alan gençlerin gelecekte Türkiye'de önemli projelerin içerisinde olacağını ümit ettiğini anlatan Bayraktar şöyle konuştu: "Geçen yıl festivalde gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı umut ışığımızdır demiştik. Teknofest'te İstanbul'dan da vazgeçmiyoruz. Festivali 1 yıl Anadolu'da 1 yıl İstanbul'da yapmayı hedefliyoruz. Teknofest'in ilkinde yaklaşık 560 bin, ikincisinde 1 milyon 720 bin katılımcıyı ağırladık. Sadece bu alanda bile dünyanın en büyük organizasyonu oldu.2018 yılında 83 ülkeden 2019 yılında ise 122 ülkeden giderek büyüyoruz. Hatta bu yıl Gaziantep'te bu çıtayı yukarı çekmeye hedefliyoruz. Bu toplantılarda amacımız teknoloji yarışmalarını duyurmak. Roketten uçan arabaya, otonom sistemlerden insanlık yararına teknolojilere kadar birçok alanı içeren 23 dalda yarışmalar yapacağız. 3 Milyon TL'yi aşan ödüler için ise başvuru tarihini belirledik. İlkokul çağından üniversiteye kadar tüm herkesin teknolojiye olan ilgisini yükseltmeyi hedefliyoruz. Teknofest 2020'de yarışmalar, sergiler ve eğitimlerin yanı sıra yatırımcılar ile girişimcilerin buluşacağı Uluslararası Girişim Zirvesi gibi oldukça zengin aktivitelerimiz olacak. Uzay ve teknolojiyi geliştirme heyecanını daha çok gençlerimizin yüreğine düşürmeyi amaçlıyoruz. Zira bu sevda tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolundaki en önemli hazinemiz olacaktır. Bu nedenle milli teknoloji hamlesine gönül veren milyonları Gaziantep Havaalanı'na bekliyoruz. Teknofest düzenlenmeye başladığı tarihten bu yana ülkenin havasını değiştirdi ve milli teknolojinin hakim olmasını sağladı. Dünyaya sesimizi Güneydoğu Anadolu'dan duyuracağız. Ümit ediyoruz ki festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda kendilerini gösteren gençler Türkiye'nin en önemli teknolojik girişimlerini kuracak ve en kritik projeleri hayata geçiren ekipler arasında yer alacaktır. Teknofest'te tohumlanan düşünce filizleri Türkiye'yi dünyanın zirvesine taşıyacak."'FESTİVALE HAZIRIZ'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent olarak festivale hazır olduklarını söyleyerek, "Kim bilgiyi elinde tuttuysa dünyanın sözünü söylemiştir. Maalesef tarım devrimini ıskaladık. Sanayi devriminin ucundan geçtik. Ama önümüzde kocaman bir fırsat var. Bilgi ekonomisi ve bilgi teknolojisi. Yapılacak olan projeleri dinlediğim zaman çok heyecanlandım. İstanbul'da yapılanın üzerine konulan büyük bir vizyon var. Ulaşmamız gereken büyük hedeflerimiz var. Gaziantep buna hazır. Kent olarak her anlamda buna hazırız" ifadelerini kullandı. Vali Davut Gül ise, festivalin tüm Türkiye'nin ortak değeri haline geldiğini vurguladı.Vali Gül, sorumluluklarının büyük olduğunu ifade ederek, "Teknofest Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birisi. Bu festival artık bütün milletimizin bir değeri. Bu açıdan bizim üzerimizdeki sorumluluk çok büyük. Hem şehir olarak daha iyisini yapma anlamında sorumluluklarımız var hem de 82 milyona mal olan bu markayı daha ileriye götürme anlamında büyük sorumluluklarımız var" şeklinde konuştu.'TÜRKİYE, TEKNOLOJİ ANLAMINDA YÜKSELİŞTE'Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de, Türkiye'nin teknoloji alanında büyük bir yükseliş yaşadığını belirterek şöyle dedi: "Bu festival sadece ülkemiz için değil bize imrenerek bakan toplumlar için bir ışık olacaktır. Biz ulus olarak İstiklal harbini başardık ama teknolojik anlamda istediğimiz noktaya gelemedik. Teknolojik anlamda şu anda büyük bir yükseliş yaşıyoruz. Bu çıkışta İstiklal harbinin kıvılcımını yapan gazi şehirde böyle bir festivalin yapılmasını çok daha değişik anlamı olduğunu düşünüyorum"Programda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ise Teknofest konulu bir sunum yaptı.23 KATEGORİDE TEKNOLOJİ YARIŞMALARI VE 3 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDÜLTürkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest 2020 kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 23 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Gaziantep'te düzenlenecek olan festivalde 23 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen yıldan farklı olarak biyoteknoloji inovasyon yarışması, tarım teknolojileri yarışması, çevre ve enerji teknolojileri yarışması, akıllı ulaşım yarışması, eğitim teknolojileri yarışması, helikopter tasarım yarışması, jet motor tasarım yarışması yer alıyor. 6 gün sürecek festival kapsamında yapılacak yarışmalarda derece alanlara 3 milyon liranın üzerinde ödül verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Tanıtım toplantısına katılanlarSeçuk Bayraktar'ın konuşmasıİsmail Demir'in konuşmasıFatma Şahin'in konuşmasıDavut Gül'ün konuşmasıMehmet Fatih Kacır'ın sunumuProgram sonrası hatıra fotoğrafıGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

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Domaniç'te kar yağışı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç-İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede kar yağışının aralıklar devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü: -Karayolları ekiplerinin çalışması-Yoğun sis ve karla kaplı yol-Trafikteki araçlar-Genel görüntülerHaber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),

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Davraz sömestirde cıvıl cıvıl

ISPARTA'nın kış turizm merkezi Davraz Kayak ve Kış Sporlar Merkezi, sömestirin ilk günlerinde ziyaretçi akınına uğradı. Antalya, Burdur, Afyonkarahisar ve Denizli'den çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği Davraz Kayak Merkezi'nde tesisler tamamen doldu.Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte Isparta'daki 1675 rakımlı Davraz Kayak Merkezi de kayakseverlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında yer aldı. 31 kilometreyi bulan kayak pistleri, telesiyej tesisleri ve konaklama tesisleriyle son yıllarda kayakseverlerin ilgisini çeken Davraz, Antalya başta olmak üzere Burdur, Afyonkarahisar ve Denizli'den gruplar ve münferit ziyaretçileri ağırlamaya başladı.'HERKESE TAVSİYE EDERİZ'Antalya'dan gelen Nedim ve Doruk Saraçoğlu çifti, ilk kez geldikleri Davraz'dan son derece memnun kaldıklarını anlattı. Snowboard yapan Nedim Saraçoğlu, "Kar kalitesi, pistleri, güvenliği, ulaşımı ve konaklama tesisiyle mükemmel bir yer. Saklıkent'e gideceğime buraya gelirim. Herkese de tavsiye ederim" dedi.'GERÇEKTEN İNANILMAZ'Doruk Saraçoğlu da "Çok yakın bir arkadaşımızın oteline geliyorduk ama bundan sonra burası bizim için bir sevda oldu. Isparta, özellikle Davraz. Hem yakın, hem karın kalitesi, pistlerin genişliği her şeyiyle mükemmel. Gerçekten inanılmaz. En güzel yer bence Davraz. Herkesi buraya bekliyoruz. Ben bir Antalyalı olarak gurur duyuyorum" diye konuştu.Antalya'nın Serik ilçesinden 26 kişilik grup olarak gelen ortaokul öğrencileri de Davraz'da çok eğlendiklerini ve her zaman gelmeyi istediklerini aktardı.400 YATAKLI TESİS BULUNUYORIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde biri SDÜ'ye ait olmak üzere 4 konaklama tesisi bulunuyor. 400 yatak kapasitesi bulunan otellerde tercihe göre tam, yarım pansiyon ya da oda kahvaltı şeklinde konaklama imkanı sunuluyor. Isparta şehir merkezine 25 kilometre, Antalya Havalimanı'na 125 kilometre mesafede bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde, telesiyej tesisleri kayakçıları zirveye kadar ulaştırıyor.GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERİLMİYORSezonun en yoğun günlerinde Davraz Kayak Merkezi'nde ve merkeze giden yolda güvenlik ise en üst seviyede. Kayak merkezi yolunda modern görüntüleme sistemleriyle donatılan jandarma araçları, vatandaşları durdurmadan gerekli sorgulama işlemlerini yapıyor ve şüpheli herhangi bir durumda derhal müdahale ediyor. Kayak merkezi içerisinde de Jandarma Arama Kurtarma Timleri tecrübeli personeliyle ve modern kar motorlarıyla olası kaybolma ve kaza olaylarına anında müdahale edebilmek için hazır bekliyor.ACİL SAĞLIK HİZMETİGüvenliğin yanı sıra Davraz Kayak Merkezi'nde olası kaza durumunda 112 istasyonunda biri kar paletli olmak üzere 3 ambulans sağlık personeliyle birlikte merkezi ziyaret edenlere gün boyu hizmet veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kayak yapanlar ve kızakla kayanlardan detay görüntüSerikli öğrenciler röportaj

Nedim ve Doruk Saraçoğlu çiftiyle röportaj

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: DHA