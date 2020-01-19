DHA YURT BÜLTENİ-10

19.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:38

Buzda kayarak devrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlu yolda kayarak devrilen TIR'ın altında kalan sürücü Hüseyin Alacan hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Doğubayazıt Tendürek Dağı Gökçebulak mevkiinde meydana geldi. İran'a gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Alacan idaresindeki 31 RB 014 plakalı TIR, buzlanan yolda kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak devrildi. Araçtan fırlayan sürücü ise TIR'ın altında kaldı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibinin yanı sıra TIR'ın altında sıkışan sürücünün çıkarılması için Doğubayazıt Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çabaları sonucu sürücünün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü Alacan'ın cenazesi Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karayolunda trafik akışı, devrilen TIR'ın çekilmesiyle normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yan yatan tırdan görüntüler-Arama Kurtarma ekiplerinin araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarma çalışmaları

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (AĞRI), ==============================

Evin duvarına çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarpması sonucu sürücü İ.E. yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Sülüklü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İçinde yolcu bulunmayan İ.E. yönetimindeki 22 M 4078 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarptı. Duvar yıkılırken, sürücü İ.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İ.E. ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Ev sahibi Halil Uyan, içerde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarına evin duvarına minibüsün çarptığını gördüklerini söyledi. Minibüs, polisin incelemesinin ardından otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Eve çarpan minibüs-Evin yıkılan duvarı-Polisin incelemesi-Olay yerinde toplananlar-Ev sahibi Halil Uyan röp.-Minibüs ve duvardaki hasar-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),===============================

Gelibolu'da ev yangını korkuttu ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hanım Tekneci'nin (70), oğlu ile birlikte kaldığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi, Mevlevihane Sokak'taki tek katlı evde, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre sobadan yayılan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Evde oğlu ile birlikte kiracı olarak yaşadığı öğrenilen Hanım Tekneci, eşyaların alev almasıyla birlikte dışarıya kaçtığını söyledi. Olay yerine gelen Gelibolu itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale ederek, başka binalara sıçramadan söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler-Evden yükselen dumanlar

Haber: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), =================================

Kar görmeye giden tatilciler, dönüş yolunda karda mahsur kaldı OSMANİYE'de kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler, dönüş yolunda kar sürprizi ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan yaklaşık 200 kişi, bir greyder ve 5 personelden oluşan ekip tarafından kurtarıldı.

Hafta sonu kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler, dönüş yolunda Olukbaşı mevkiinde ani bastıran kar yağışı sebebiyle yolun kapanması üçzerine araçlarıyla mahsur kaldı. Kar ve soğuk sebebiyle kayganlaşan yolda ufak çaplı trafik kazalarının olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, İl Özel İdare ve belediye ekipleri sevk edildi. Bir greyder ve beş personelden oluşan ekipler, kapanan yolu açıp, mahsur yaklaşık 200 kişiyi kurtardı.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIK' Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, ekiplerin tüm vatandaşlara ulaştığını, mahsur kalan kimsenin olmadığı söyledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gizlice, "Bugün akşam saatlerinde Zorkun Yaylası Mitisin Yolu üzerinde aşırı kar yağışı nedeniyle yaşanan yol kapanma ve vatandaşlarımızın mahsur kalması ile ilgili yaşanan olayla ilgili, iş makineleri, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri gereken çalışmayı yaparak, yolu hizmete açtılar ve vatandaşlarımızı çok şükür kazasız belasız mahsur kalmadan kurtarıldılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Karda kalan vatandaslar ve araçlarAteş yakan vatandaşlarGreyderin yoldaki karı küremesi

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, ===========================

Edremit'te çatıda çıkan yangın eve sıçradı BALIKESİR'in Edremit ilçesinde üç katı evin çatısında çıkan yangın altındaki daireye de sıçradı. İtfaiye ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışma ile söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi 310 numaralı Sokak'ta üç katlı evin çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve Şafkı Ertop'a (41) ait daireye de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Edremit itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Ekipler önce evin çatısına ardından daireye müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Evin çatısından yükselen alevler-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Haber: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), =====================================

Sivas'taki deprem hasara yol açmadı SİVAS'ın Zara ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21.29'da merkez üssü Zara ilçesine bağlı Beypınar köyü'nde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünde köylüler, sarsıntı ile birlikte evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre deprem, ilçe ve köylerinde hlerhangi bir yıkıma yolaçmadı. Demirören Haber Ajansı muhabirinin telefonla ulaştığı Beypınar Köyü Muhtarı Cemal Aktaş, "8-10 saniye kadar bir sarsıntı oldu. Depremi hissettik. Biz dışarıya çıktık. Mezralarımızı falan aradık. Ama çok şükür bir sıkıntı yok. Can ve mal kaybı yok" dedi.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

=============================

Kaynak: DHA