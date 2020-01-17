DHA YURT BÜLTENİ-10

17.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:44

Torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan C.Ö. (74), 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arsuz ilçesinde yaşayan, biri kız, 2 kardeş, öğretmenlerine öz dedeleri C.Ö.'nün 6 yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kardeşlerin 3 ay devam ettiğini ileri sürdüğü istismar iddiası üzerine gözaltına alınan dede, suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan dede hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dede C.Ö. hakkında İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugünkü duruşmada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık C.Ö.'ye 'çocuğun yakını tarafından nitelikli cinsel istismarı' suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı toplam 23 yıl hapis cezası verip, tutuklanmasına karar verdi.

DEĞİŞTİRİLEN ADRESE TEKRAR GİTMİŞ

Davayı izleyen İskenderun Kadın Platformu Avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, "Tutuklanma sebebi dedenin, ailenin evini başka yere taşımasına rağmen yeni taşındığı apartmana girip çıkmasıydı. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı alınmıştı. Bunun neticesinde hükümle birlikte tutuklandı. Çok mutluyuz, çocuğa istismarın affı olmaz ve çocuğa istismarın affının olmaması için elimizden gelen mücadeleye devam edeceğizö dedi.

Görünüt Dökümü

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Adliye önünde İskendernu kadın platformu üyeleriDuruşmayı takip eden Avukat Mehtap Sert'in açıklaması

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Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Antalya'da 475 bin öğrenci karne aldı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. 475 bin 412 öğrencinin karne aldığı Antalya'da, Vali Münir Karaloğlu da öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

Türkiye genelinde 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmenle 9 Eylül 2019 günü başlayan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı, 17 Ocak Cuma günü sona erdi. Antalya'da 1711 okulda 475 bin 412 öğrenci karne aldı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Konyaaltı ilçesinde bulunan Abdurrahman- Neriman Bileydi İlk ve Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyeleri, öğrencilere kitap ve oyuncak da hediye etti. Bütün öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi tatiller dileyen Vali Karaloğlu, Antalya'da 475 bin 412 öğrenci, 39 bin 990 öğretmenin, 1711 okulda birinci yarı yılı tamamladığını söyledi. Bütün öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik eden Vali Karaloğlu, "İyi tatiller diliyorum. İnşallah çocuklarımız dinlenmiş olarak, zinde bir şekilde 3 Şubat'ta başlayacak ikinci öğretim yılına başlamış oluruz. Antalya'da ilk yarı yılda çok ciddi bir sorunla karşılaşmadık" dedi.

Antalya'da eğitimin her geçen gün hem fiziki altyapı hem içerik olarak daha kaliteli hale geldiğini de anlatan Karaloğlu, "Fiziki olarak derslikler, çocukların sosyal mekanları, spor alanları, okul bahçeleri, eğitimimizde içerik olarak her geçen gün daha kaliteli geliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Antalya'da eğitimin daha da ileriye gittiğini hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.

İKİNCİ DÖNEM 3 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 3 Nisan Cuma günü ikinci dönem ara tatili verilecek. 9 günlük tatilin ardından 13 Nisan Pazartesi günü ikinci dönemin ikinci yarısı başlayacak. 19 Haziran Cuma günü de 2019-2020 eğitim öğretim yılı sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çocuklardan detay görüntüler-Validen detay görüntü-Valinin çocuklara karne ve hediye vermesi-Valinin açıklaması

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Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Derik'te engelli öğrenciler karneleri evde aldı

MARDİN'in Derik İlçesi'nde karnesini almaya gidemeyen engelli öğrencilere karneleri evlerinde verildi.Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan Seydi Keskin Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi bedensel engelli 11 yaşındaki Aytan Alataş ve Cevizpınar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ayaydın İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi bedensel engelli Abdurrahman Erol'un karneleri evlerinde verildi. Evlerinde ziyaret edilen öğrencilere karneleri öğretmen ve okul müdürleri tarafından verildi. Aytan Alataş'ın babası Nurettin Alataş, evlerine kadar gelip karneyi veren eğitimcilere teşekkür ederek, kızının okuma azmi olduğunu, yürüyemediği için okuldaki başarısını artırarak doktor olmayı hayal ettiğini ifade etti.'İNSANLARI İYİLEŞTİRECEĞİM'6'ncı sınıf öğrencisi Aytan Alataş ise öğretmenlerine teşekkür ederek, "Ben doktor olmak için çok çalışıyorum. Doktor olup, insanları iyileştireceğim" dedi.Okul Müdürü Murat Özyıldız da Aytan Alataş'ın ailesi tarafından her gün zorluklarla okula Getirildiğini, okuma azminin fazla olduğunu gördüklerini söyledi.Sınıf Öğretmeni Yasin Işık da öğrencisi Aytan Alataş'ın okuldaki en iyi öğrencilerden olduğunu okumaya çok hevesli olduğunu ve güzel bir yere yerleşeceğine inandığını kaydetti.

Görüntü Dökümü----------Engelli öğrencilerin evine gidilmesiÖğrencilere karnelerinin verilmesiYapılan konuşmalarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

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Silopi'de öğrencilerin karne heyecanı

ŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Irak sınırında bulunan köy okullarında eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıttı, hediyeler verdi.

Silopi merkez ilçe ve köylerinde okuyan 41 bin 400 öğrenci bugün karnelerini aldı. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ile Ilıcalar, Buğdaylı ve Çiftlik köyündeki okullarını ziyaret ederek öğrencilere karne dağıttı.

Çiftlik Ortaokulu'nda karne ve hediye dağıtımında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Işıktaş, yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini istedi. Işıktaş, başarı belgesi verdiği öğrencilerden fen lisesini kazanma sözü aldı. Silopi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ise öğrencilere yarıyıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.

Görüntü Dökümü-----------Kaymakamın Karne dağıtmasıKaymakamın öğrencilerle sohbet etmesi Karne ve hediye alan öğrencilerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB

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Kaynak: DHA