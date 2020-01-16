DHA YURT BÜLTENİ-10

16.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:42

Nöbetçi eczaneler grip ilacına yetişemiyor

ANTALYA Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, grip vakalarının artmasının ardından mesai saatleri sonrasını tercih eden hastaların nöbetçi eczanelerde yığılmaya neden olduğunu, bundan dolayı ilaçların karşılanmasında güçlük yaşandığını söyledi.

Mehmet Ertekin, mevsim itibarıyla soğuk algınlığı ve grip vakalarının çok yoğun olduğunu söyledi. Özellikle nöbetçi eczanelerde bunu çok yoğun hissettiklerini anlatan Ertekin, Antalya merkezde 600'e yakın eczane olduğunu, bu sayının mesai saati sonrası 11'e düştüğüne dikkati çekerek, "Mesai sonrası nöbetçi eczanelerin mesaisi başlıyor. Bu saatten itibaren de yoğun hasta yığılmaları oluyor" dedi.

HASTALARA 'GÜNDÜZ GELİN' ÇAĞRISI

Soğuk havalar nedeniyle hastalığın çok yoğun olduğuna işaret eden Ertekin, hastaların hem muayene, hem de reçeteye yazılan ilaçlarını almak için mesai saatleri sonrasındaki akşam saatlerini tercih ettiğini belirterek, "Hem muayene, hem de ilaç alımlarında nöbetçi eczanelerdeki yığılmalara karşı anlık önlemler almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın muayene ve ilaç alımlarını gündüz saatlerine çekmeleri gerekiyor" diye konuştu.

ÖNLEMLER YETMİYORNöbetçi eczanelerin personel, ilaç, ek bilgisayar gibi her türlü önlemi alması için bilgilendirme yapıldığını ve nöbet yoğunluğundan haberdar edildiğini belirten Ertekin, "İnsan gücüyle dönen bir hizmet olduğundan bu yoğunluğun daha erken saatlere kaydırılmasını rica ediyoruz. Hastalarımız gündüz boyunca hasta ama, mesaiden taviz vermemek için 18.00'den sonra acilden ve eczanelerden hizmet almaya çalışıyor" dedi.

STOKLARDAKİ İLAÇLAR HEMEN TÜKENİYORErtekin, bu durumun ilaç temininde de soruna neden olduğunu belirterek, "Gündüz bile o grup ilaçları kısıtlı sayıda bulabiliyoruz. Gece 10-15 hasta gelse stoktaki ilacımız bitiyor. Depolar da kapalı olduğu için temin edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

GRİP OCAK BAŞINDAN BERİ YOĞUNLAŞTIOcak başından beri grip vakasının çok yoğun görüldüğünü anlatan Ertekin, "Tam da kışın soğuk geçtiği bu aylarda, normal seyrimizin en az iki katında nöbette hastalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Ateş, öksürük, hat safhada halsizlik ve kırgınlık gibi belirtileri olan hastalar gece nöbetleri ve acil hizmetlerini beklemeden hemen hekimine başvurmalı" diye konuştu.

AŞI SEZONU DA ZOR TAMAMLANDIAntalya'da grip aşısı sezonunun da zor bir şekilde tamamlandığını anlatan Ertekin, "Çünkü ürünleri çok kısıtlı temin edebildik. Antalya'da bin 200 eczane var. Ama depolarımızdan neredeyse 3'er, 5'er adet düşecek şekilde stok geldi. Ama listelerimizde bekleyen hasta sayısı 50-60. Acil olan kanser, yaşlı, diyabetik, solunum yolu hastalarına öncelik tanıdık ve aşıları tamamladık. Aşılar halen seyrek sayıda bulunabiliyor" dedi.

BU YILKİ AŞILARDA DÖRT TÜR BİRLEŞTİSon yıllarda görülen grip türlerinin 'suç' olarak adlandırıldığını, bu yıl üretilen aşının da en popüler suç türlerine göre üretildiğini belirten Ertekin, "Hayatımıza ilk kuş gribi olarak girmişti, peşinden domuz gribi olarak daha yaygın hale geldi. Görülme sıklıkları en yoğun olanlarını aşı firmaları her sene toparlıyor ve onlardan bağışıklık seviyesini yükseltmek için aşı oluşturuluyor. Bu seneki 4 suçlu, dört familyanın içeriğinden oluşuyor ve daha etkin bir aşılama yapıldı. Bunların içinde H1N1 ve H3N2 de var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Grip aşısının görüntüsüEczaneden görüntüRÖP: Mehmet Ertekin ( Antalya Eczacılar Odası Başkanı )HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

DÜZCE'de, hurda toplayan kişilerin kaldığı evde soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.

Olay öğle saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki 2 katlı evde meydana geldi. Hurda toplayan kişiler hazırladıkları yemeği soba üzerinde unutarak evden ayrıldı. Soba üzerindeki yemeğin yanması ile oluşan kıvılcımlar bir anda evi sardı. Bir süre sonra evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİtfaiyenin müdahale görüntüsüİtfaiyenin evde bulunan malzemeleri dışarı çıkarırken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Yüksekova buz kesti HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 derece olarak ölçülürken, park halindeki araçlar çalıştırılamadı, binalarda buz sarkıtları oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 dereceyi buldu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle ilçedeki binalarda buz sarkıtları oluşurken, ilçe merkezinde park halindeki araçlar çalıştırılamadı. Araç sahipleri, motor bölümlerinde pürmüz (alev çıkaran, benzin veya gazla çalışan araç) kullanarak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Araç sürücüsü Bülent Ak, dondurucu soğuklar nedeniyle aracını çalıştıramadığını, pürmüz kullandıktan sonra aracını çalıştırdığını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

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Eşini bıçakladıktan sonra temizlik maddesi içerek intihar etti (2)İNTİHAR EDECEĞİNİ BAKKALA SÖYLEMİŞ

Gaziantep'te, tartıştığı eşi Hülya A.'yı elinden bıçakladıktan sonra sıvı temizlik maddesi içerek, yaşamına son veren Güllabi A.'nın (47) bekçi olarak çalıştığı caminin imamı ve çevre esnafı, yaşananları anlattı. Mahalle bakkalı Hüseyin Delibaş, Güllabi A.'nın kendisine gelip, intihar edeceğini söylediğini belirterek, "Yaklaşık 15 gündür ailevi sıkıntılar olduğunu, hanımının evden çocuklarını alıp, gittiğini anlatırdı. Bana intihar edeceğini ve ailesini öldüreceğini söyledi. Bana sıvı temizlik maddesi içeceğini de söylüyordu. Yanlış olduğunu anlattık sonra yaklaşık 1 haftadır tuvalette yatıp, kalkmaya başladı. Yardımcı olmaya çalıştık. Soğukta kalmaya başladı, kendisine soba verdik. 'Ölümden başka çarem yok' dedi. Dün akşam gelip, benden 10 lira istedi; kendisine 5 lira verdim. Hanımı buraya gelmiş, 'Ayrılalım' demiş. Bağırma sesleri gelmeye başladı. Kapıyı açmak için uğraştık, açılmadı. Bende yedek anahtar vardı. O zamana kadar polisler geldi, kapıyı açtık. Eşi ve yanında bulunan kadın, kapı açılınca dışarı kaçtı. Kendisi de yerde yatıyordu ve ağzından köpükler geliyordu daha sonra sağlık ekipleri geldi alıp, götürdü" diye konuştu.Tartışma seslerini duyduğunu söyleyen cami imamı Mehmet Çaka ise "Güllabi yaklaşık 1 yıldır burada çalışıyor. Dün akşam da kendisine yemek verdim. Burada cami cemaati sesler duymuş, ben de gelip, ne olduğunu sordum. Bana 'Hanımla bir akraba var, konuşuyoruz, bir sorun yok' dedi. Ben gittikten sonra kavga etmişler ve sıvı temizlik maddesi içmiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Olayın yaşandığı camiİmam ve esnafla Röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 551 MB

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İntihar eden arkeolog Merve'nin ağabeyinden 'kayıp eserler' iddiası GAZİANTEP'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın (33) intiharının ardından ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, kardeşini intihara sürükleyen nedenlerin araştırılmasını talep etti. Kaçmış, "Kardeşimin intiharına neden olan kayıp veya kayıt altında olmayan tarihi eserlerin nerede olduğunun araştırılmasını yetkili mercilerden talep ediyoruz" dedi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolog olan Merve Kaçmış, hafta sonu Diyarbakır'da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde oturduğu evine geldi. Merve Kaçmış, Pazartesi günü ağabeyinin oturduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

Merve Kaçmış'ın intiharıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken, genç arkeoloğun ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine almadığı için kendisine baskı uygulandığını ileri sürdü. Ömer Ozan Kaçmış, "Bu baskı ve mobbing uygulaması kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu ve intihara kadar sürükledi" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE AYRILAN PERSONELİN ZİMMETİNİ KENDİSİNİN ALMASI İSTENDİ'

Kaçmış, kardeşini intihara sürükleyen nedenlerin araştırılması gerektiği talebinde bulunarak, şunları söyledi:

"Kardeşim yaklaşık 2,5 yıldır Zeugma Mozaik Müzesi'nde çalışmaktaydı. Son 6- 7 aydır müzede bir zimmet devri olayı oldu. Zimmet devralması istendi müdürlük tarafından. Daha önce ayrılan bir personelin zimmetini kendi adına alması istendi. Yaklaşık 8-9 bin civarında bir tarihi eserin. Süreç başladı, bu süreçten sonra sayımlar yapıldı. Tarihi eserlerin kayıt altına alındı, envanterlerin hepsi sayıldı. Sayım sonrasında kardeşim bu eserlerin eksik olduğunu bildirdi. Yaklaşık 100- 150 eserin eksik olduğunu, bu şekilde zimmetine alamayacağını bildirmiş. İlgili müdürüne de bildirmiş, komisyon başkanına da bildirmiş. Kaç taneyse o kadar alması gerektiğini bildirmiş. Fakat müdürlük tarafından ağır bir baskı uygulanmış."

'KARDEŞİM DUYGUSAL ÇÖKÜNTÜYE UĞRADI'

Kardeşi Merve'nin yaşadığı baskıyı kendisine daha önce anlattığını belirten Ömer Ozan Kaçmış, "Kardeşim bu usulsüz durumu yapmayacağını söylemiş. Bu süreç yaklaşık bir ay sürdü. Müdürü tarafından baskı uygulanmış. Daha sonra kardeşim bir duygusal çöküntüye uğradı müdürün uyguladığı mobbingden dolayı. Bu baskıdan bize de bahsediyordu ara ara. Duygusal bir çöküntüye girdi ve intihar etti. Kardeşimin intiharına neden olan bu kayıp veya kayıt altında olmayan tarihi eserlerin nerede olduğunu araştırılmasını yetkili mercilerden talep ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------Merve'nin intihar ettiği apartmanAğabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 319 MB

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Temel kazısı sırasında bina çöktü (2)BİNAYI SATMADIKLARI İÇİN YIKILDIĞINI İDDİA ETTİLER

Adapazarı Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir bina, yan tarafında devam eden temel kazısı nedeniyle sabah saatlerinde çöktü. 3 işçi enkaz altında kalmaktan son anda kurtulurken olay nedeniyle bölgede bir süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Yıkılan binanın altındaki 3 dükkandan 1'inin kullanılır durumda olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ZARARLARININ KARŞILANMASINI İSTEDİYıkılan bina sahibinin kızı Esra Arık, "Dün biz kazı çalışması varken yan taraftaki müteahhide temele girmemesini söyledik ve belediyeye bilgi verdik. Belediye gelip baktı, hiçbir şey yok diyerek gitti. Temelden sonra içeri doğru girerek kazıya devam etmiş, ondan sonra binanın hali bu. Belediyenin protokol yaparak karşı firmayla bizi anlaştırarak zararımızı karşılamalı. Buranın altında çalışan bir dükkan vardı ve içinde tamirat vardı." dedi.

"SATIN ALMAK İSTEDİ, SATMADIK DİYE YIKTIöBina sahibinin eşi Aynur Çamkaya ise, "Yapı denetime gittik, dedik ki bu böyle kontrolsüz yapıyor buraları, gelmediler bile. 3 tane işçi zor kurtulmuş içinden. Biz başka firmayla yeni çatı ve iç tadilatı yaptırmıştık. Yan taraftaki müteahhide temelin dibine girmeyin dedim o ise bana 'Gidin başımdan, işimi bana öğretmeyin' dedi. Bize zarar veriyorsun dedikçe zarar vermediğini söyledi. Burayı satın almak istedi, satmadık diye yaptı bunu bize. Daha önce de binaları ayırırken duvarlarımızı yıkmıştı, kendi imkanlarımızla yaptırdık, bu sefer hepten yıktı. Temelin içine girmiş, elimizde fotoğrafları var." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYıkılan bina detayBina sahibinin kızı Esra Arık röp.Bina sahibinin eşi Aynur Çamkaya röp.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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Kalbi duran Cemal gözyaşlarıyla uğurlandı

ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken kalbi duran ve yaklaşık bir ay makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16), dün gece hayatını kaybetti. Azboy'un Antalya'ya getirilen cenazesi, öğrenci arkadaşlarının gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

Annesiyle Antalya'da yaşayan Cemal Azboy, geçen aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken aniden fenalaşıp bayıldı. Kalbi duran Azboy, makineye bağlanarak hayatta tutuldu. Yaklaşık bir ay makineye bağlı yaşatılan Azboy için müjdeli haber geçtiğimiz Pazar günü Trabzon'dan geldi. 56 yaşında hayatını kaybeden bir kişinin doku ve kan örnekleri, Cemal Azboy ile uyumlu çıktı. Azboy, ameliyata girerken nakil yapılacak kalpte ağır enfeksiyon tespit edildi ve nakil gerçekleşmedi. Tekrar makineye bağlanan Cemal Azboy, yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. Bu sabah uçakla Antalya'ya getirilen Azboy'un cenazesi Uncalı Şehir Mezarlığı'nda yıkandı. Mezarlıkta kılınan cenaze namazına gencin okul arkadaşları katıldı. Musalla taşına konulan Azboy'un tabutuna sarılan gençleri, görevliler sakinleştirmekte zorlandı. Ayakta durmakta zorlanan Cemal Azboy'un annesi Hatice Demir, "Çok üzgünüz. Herkes elinden geleni yaptı. Organ bağışı olsaydı kurtulacaktı ama demek ki kısmet değilmiş. Çok uğraşıldı olmadı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.Kurşunlu Mezarlığı'na götürülen Cemal Azboy, babasının yanına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Cemal'in tabutu başında ağlayan öğrencilerCenaze namazının kılınmasıGençlerin ağlamasından detayCenazenin araca bindirilirken öğrencilerin feryatlarıAnne röportajCenazenin gidişiDetaylar

259 MB/// 02.20"HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Kaynak: DHA