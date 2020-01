DHA YURT BÜLTENİ-10

13.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:07

Mardin'de tutuklanan rahip, teröristleri manastırda saklamış

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, PKK 'lı teröristleri manastırda sakladığı ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı Nusaybin ilçesindeki Üçyol ve Üçköy kırsal mahallelerine 9 Ocak günü düzenlenen operasyonda Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, Üçköy Muhtarı Joseph Yar'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen ile 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan rahip Bileçen, terör soruşturması kapsamında tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 8 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

İHA'LAR TERÖRİSTLERİN MANASTIRA GELDİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Tutuklanan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen'in, PKK'lı teröristleri manastırda sakladığı soruşturma dosyasında yer aldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma dosyasında, 28 Eylül 2018'de dağ kadrosundan gelen ve biri elebaşı 2 teröristi, Bagok bölgesinden takip eden İnsansız Hava Araçları'nca (İHA), rahip Bileçen'in teröristleri görevli olduğu Mor Yakup Manastırı'nda sakladığını tespit etti. Bölge üzerinde uçuş yapan İHA'lar 2 gün boyunca teröristlerin tüm hareketlerini izledi. İki gün boyunca takip edilen teröristler manastırdan 30 Eylül 2018 sabahı çıktıktan sonra kırsala kaçma şüphesi üzerine operasyon başlatıldığı bilgiler yer aldı. Teröristlerin bulunduğu bölgeler, Silahlı İnsansız Hava Aracı'yla (SİHA) bombalandığı bilgilerinin yer aldığı soruşturma dosyasında, bombardımanda PKK'nın sözde lider kadrosunda bulunan üçlü yürütme kurulu üyesi 'Medya' kod adlı E.K.'nın öldürüldüğü, diğer terörist ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi. Terörist E.K.'nın örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulunun üyesi olduğu, 1992 yılından itibaren terör örgütünün içinde yer aldığı, birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı, bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER, MANASTIRA GİTTİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığı ve MİT unsurları, bu olaydan sonra manastırı ve rahip Sefer Bileçen'i takibe aldığı bilgisi paylaşılan soruşturma dosyasında, bu olaydan 4 ay sonra 11 Eylül 2019'da 'Rojhat' kod adlı terörist M.S., Habur Sınır Kapısı'na gelerek teslim oldu. Verdiği ifadesinde Mor Yakup Manastırı'na gittiklerini itiraf eden terörist, "Zaman zaman üzerimizde leşker kıyafeti ve silahlar bulunduğu halde ihtiyaçlarımızı karşılamak için bu manastıra giderdik. Ben bu manastıra ilk kez 2016 yaz aylarında 'Zafer' kod adlı örgüt mensubuyla geldim. Bana rahibi tanıdığını ve bir ihtiyaç olduğunda rahibin temin ettiğini söylemişti. Bu manastıra ne zaman uğrasak şahıs bize su ve gıda malzemesi verirdi. Örgüt bu şahsa güvenirdi. Bu şahsı en son 2018 sonbaharında yine manastıra erzak ihtiyacımızı karşılamak için gittiğimizde görmüştüm" diyerek rahibin PKK'ya verdiği desteği deşifre ettiği ifadelerine yer verildi. Takip sürerken 24 Aralık 2019'da teslim olan Diyar kod adlı M.K. isimli teröristin de rahip Bileçen için "Kırsalda zor durumda kaldığımızda manastıra her gittiğimizde bize su ve gıda verirdi. Bunun için de örgüt bu şahsa güvenirdi" dediği öğrenildi.

Teröristlerin ifadeleri ve yapılan takip sonucunda güvenlik güçlerince 9 Ocak'ta yapılan operasyonda Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Yavru aslanlara özenle bakılıyor

KAYSERİ'de Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yeni dünyaya gelen 3 haftalık 2 yavru aslana, özenle bakılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2013 yılında faaliyete geçen Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 158 türde bin 500 civarında hayvan bulunuyor. Hayvanat bahçesinde yaşayan 2'si erkek, 6'sı dişi 8 aslan en çok ilgi gören hayvanlar arasında. Dişi aslanlardan birisi, 3 hafta önce iki dişi yavru aslan daha dünyaya getirdi. Yavru aslanlar, kısa sürede hayvanat bahçesinin maskotu oldu. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yavru aslanların günlük sağlık kontrolleri yapılırken, bakıcıları da özenle bakıyor.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'Kayseri Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, yavru aslanlara gözleri gibi baktıklarını belirterek "Arkadaşlarımız her gün günlük bakımlarını yapıyorlar. Sağlık heyetimiz kontrollerini yapmaktadır. Karasal iklime sahip bir bölgedeyiz. Hayvanlarımızın da bulundukları ortamları ısı derecelerini ayarlıyoruz. Her barınağımızda hayvanlar hangi ortamda yaşıyorsa o şekilde ayarlamalarını yapıyoruz" dedi.Bacak, yavru aslanlar için şuanda bir isim belirleyemediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, sosyal medyada bir kampanya başlattı. İki dişi aslanımıza halkımızın isim önerilerini bekliyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerimizin de isim önerileri oluyor. Onları da biz yönetim olarak alıyoruz. Hayvanat bahçesindeki diğer aslanlarımızın ismi yok; ama inşallah iki yavru aslanımıza güzel isimler vereceğiz" diye konuştu.

Sevgiliye korkutan evlilik teklifi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Arif Temiz, öğretmen sevgilisi Gamze Deniz'e korku evinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Oyunda gözleri bağlı şekilde son duasını etmesi istenen Gamze Deniz, gözlerindeki bağ açıldığında önünde diz çöken Arif Temiz'i görünce büyük şaşkınlık yaşadı.Serik'te toptancı halinde çalışan Arif Temiz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gamze Deniz'e evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Farklı bir evlilik teklifi için hazırlıklara başlayan Arif Temiz, arkadaşlarından da yardım istedi. Teklif için ilçede faaliyet gösteren bir korku evini seçen Arif Temiz, daha sonra işletmeci Halil Güzel ile görüştü. Korku evi içerisinde Arif Temiz'in evlilik teklifi için hazırlık yapıldı. 'SON DUANI ET'11 Ocak Cumartesi akşamı korku evine gelen Arif Temiz, sevgilisi Gamze Deniz ve iki arkadaşı, bir oyuna başladı. Kötü ruhlar tarafından lanetlenen kişiyi kurtarmanın amaçlandığı oyunun son bölümü olan odaya gelindiğinde Gamze Deniz'in gözleri bağlandı. İçerisine mumlarla kalp şekli yapılan odanın içine alınan Gamze Deniz, oyun gereği gizemli sandıkta bulunan kutuyu sevgilisi Arif Temiz'e getirdi. Kutuyu alan Arif Temiz, sevgilisinin önünde diz çökerken, bu sırada Gamze Deniz'den oyun gereği ruhu lanetlenen kişiyi kurtarması için dua etmesi istendi. Sevgilisi de kendisine 'Son duanı et' diye seslendi. Daha sonra gözlerindeki bağ açılan Gamze Deniz, karşısında sevgilisini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Arif Temiz'in evlilik teklifinde bulunduğu Gamze Deniz, teklifi kabul ederek, sevgilisine sarıldı. Arkadaşları da konfetiyle çifte destek verdi. Sonrasında çift birbirine sarılıp, müzik eşliğinde dans etti.'SON DAKİKAYA KADAR HABERİ YOKTU'Arif Temiz, "Bu teklifi uzun zamandır düşünüyordum. Nasıl bir evlilik teklifi yapayım diye. Diğer evlilik tekliflerinden farklı olsun istedim. Daha değişik, daha farklı ve unutulmayacak bir teklif olsun istedim. Kendisini bir şekilde korku evine oyun oynamak için götüreceğimi söyledi. Kendisinin hiçbir şekilde haberi yoktu. Biz arkadaşlarla korku evinde organizasyonu hazırladık. Her şey hazırdı. Oyunumuzu oynadık. Son odada ona büyük bir sürpriz yaptım. Dualarımın kabul olmasını istedim açıkçası. İstediğim de oldu. Son dakikaya kadar haberi yoktu. Kendisi de teklifime 'evet' dedi. Kendisini çok seviyorum. 'Son duanı et' diyerek evlenme teklifinde bulundum" dedi.'KORKU EVİNDE TEKLİF YAPACAĞINI HİÇ BEKLEMİYORDUM'Evlilik teklifi alan ve Serik'te bir okulda öğretmenlik yapan Gamze Deniz, "Aslında evlenme teklifi bekliyordum ama o gün için beklemiyordum. Sadece oyun oynamak ve arkadaşlarımızla vakit geçirmek için çıkmıştım. Normal oyunun içindeydim. Hiçbir şey anlamadım. Bana hiçbir şey belli etmedi. Yine oyunun devam ettiğini sanıyordum. Gözlerim kapalıydı. Gözlerimi açtığımda o atmosferi gördüm. Gülleri gördüm. Ben de bu evlilik teklifini kabul ettim. Bende böyle bir anı bıraktığı için de kendisine teşekkür ediyorum. Biz bir yıl önce tanışmıştık. Bana evlilik teklifini başka türlü yapmış olsa kesinlikle anlardım. Çünkü hazırlıklıydım, aslında bekliyordum. Ama korku evinde teklif yapacağını hiç beklemiyordum. Sadece vakit geçirmek ve oyun oynamak için gittiğimizi sanıyordum. Benim için değişik ve güzel bir anı oldu" diye konuştu.Korku evi sahibi Halil Güzel de "Serik'te bir ilk olarak bu iş yerini açtık. Arkadaş evlilik teklifi için ne yapabilirim diye sorduğunda böyle bir organizasyon yaptık. Heyecan ve korku dolu, yüksek adrenalinli bir organizasyon oldu" dedi.

6 ildeki akaryakıt hırsızlığı operasyonu şüphelileri adliyede

ANTALYA merkezli 6 ilde, farklı günlerde 11 akaryakıt hırsızlığına karıştığı belirlenen 3 kişi, jandarma operasyonu sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı araçlar ve malzemelerin yanı sıra çaldıkları bir miktar akaryakıt da ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası 3 kişi, Antalya'da adliyeye sevk edildi. Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezli Ankara, Bilecik, Samsun, Denizli ve Ordu'da farklı günlerde yol yapım şantiyelerinden akaryakıt hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliği belirlendi. Otomobil ve minibüs kullanarak, hırsızlık yaptığı belirlenen S.Ş., A.Ç. ile O.C.K., 12 Aralık'ta teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin, hırsızlık yapacakları bölgeler için keşif gerçekleştirdiği, havanın kararmasıyla yol yapım şantiyesinde kullanılan iş makinelerinin yakıt depo kapaklarını kırarak, özel aparatlarla bidonlara yakıt çektiği daha sonra bunları minibüse yükleyip, olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelilerin suçüstü yakalanması için harekete geçildi. Antalya Jandarma Komutanlığı, Korkuteli ve İbradı ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerin ortaklaşa çalışması sonucu S.Ş., A.Ç. ve O.C.K., Elmalı- Korkuteli yolunda araçla seyir halindeyken durdurularak, yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı 2 aracın yanı sıra bunlara yüklenmiş 30 litrelik 35 plastik boş bidon, 30 litrelik olan motorin dolu 2 bidon, yakıt çekmekte kullanılan 2 plastik hortum ele geçirildi. Şüphelilerin üst aramasında ise hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 720 lira bulundu.Şüphelilerin Antalya, Ankara, Samsun, Ordu, Bilecik ve Denizli'de 11 akaryakıt hırsızlığına karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Buz tutan göletin üzerinde kar topu oynadılar

BURSA'nın İnegöl ilçesi yakınlarındaki ormanlık alana hafta sonunda gelenler, buz tutan göletin üstünde tehlikeye aldırmadan kar topu oynadı.İnegöl ilçesi merkezine kar yağmayınca, hafta sonu kar görmek isteyenler, Domaniç karayolu üzerindeki ormanlık alana akın etti. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü ormanlık alandaki göletin buz tuttuğunu gören onlarca kişi, tehlikeye rağmen göletin üzerinde kar topu oynadı.Gölet üzerinde arkadaşlarıyla eğlenen Adnan Yılmaz, "İnegöl'ün üzerinde piknik alanlarımız var. Gölün üzeri buz tutmuş. Herkese tavsiye ediyoruz. Tertemiz hava. Uludağ'a gidiyor insanlar. Buyurun burası oradan daha güzel" dedi.Bayram Kocaman ise "Göletin üzeri buz tutmuş. Biz de geldik burada eğleniyoruz. Tertemiz hava" ifadelerini kullandı.

Çeşmeden su içen kedi ilgi odağı oldu

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki çeşmeden su içmeye çalışan bir kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Orhangazi ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda bulunan çeşmeden su içmeye çalışan kedi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çeşmenin musluğundan su içen kedi bir süre sonra suyunu içtikten sonra çeşmeden uzaklaştı. Görüntüler sosyal medyada ise yoğun ilgi gördü.

