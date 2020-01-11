DHA YURT BÜLTENİ - 10

11.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:35

Suriye'de rejim İdlib'e saldırdı: 17 ölü, 52 yaralı

SURİYE'de rejim tarafından İdlib kenti kırsalına düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Suriye rejimine ait savaş uçakları bugün İdlib kent merkezi ile kırsalındaki yerleşim alanlarından Biniş, Marşemşe, Sermin, Dana ve Telminis'e bomba yağdırdı. Savaş alanına dönen yerleşim alanlarında, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi. Çoğunluğu çocuk ve kadın 52 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------Hava saldırısından sonra insanların hali-Ambulans sesleri-Saldırıdan etkilenen araçlar binalar-Kaçan insanlar-Uçaktan atılan bombanın yerleşim alanına düşme anı-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi

DİYARBAKIR'da sürücüsünün, hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan minibüs, kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yenihal Kavşağı'nda meydana geldi. 34 FV 5878 plakalı minibüsün sürücüsü İbrahim Aydın, önünde giderken yavaşlayan hafif ticari araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Ancak minibüs kontrolden çıktı. Araç kaldırımda yürüyen Ahmet Yetişen (13) ile Doğan Yetişen'e (27) çarpıp, etüt merkezinin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Akraba oldukları öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Minibüsü sürücüsü İbrahim Aydın da gözaltına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Güvenlik kamerası görüntüleriOlay yerinden detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mahmut Akar (68) hayatını kaybetti.Kaza, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Akar'a, Mehmet Arık yönetimindeki 06 LGF 09 plakalı otomobil çarptı. Akar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Akar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yeriKaza yapan otomobilVatandaşlarAdıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguCenaze aracıGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil merkezi Adrasan yolunda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.Kumluca- Antalya yolunun Belen kavşağından ayrılıp, Adrasan Mahallesi'ne giden yolun 4. kilometresinde dün akşam saatlerinde hafif çatlaklarla başlayan çökme, bu sabah saatlerinde daha da genişlemeye başladı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda levhalarla önlem aldı. Adrasan yolunda heyelan yaşanan bölümde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.Aynı yolda geçen yıl da heyelan nedeniyle çökme meydana gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yoldan görüntüÇökme yaşanan yoldan görüntülerDetaylar

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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Ormanda ot toplarken avcılar vurdu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanda kaldirik otu toplayan Ömer Gümüşoğlu (50) avcıların ateş açması sonucu bacağından vuruldu.Olay öğle saatlerinde, Gölcük Halıdere Eskiköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Gümüşoğlu ormanlık alana yemeği yapılan kaldirik otu toplamaya gitti. Bölgede domuz avına çıkan avcılar, Ömer Gümüşoğlu'nun bulunduğu alana doğru tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu bacağından vurulan Ömer Gümüşoğlu'nun sesini duyan avcılar yanına gelerek ilk müdahalede bulundu. Avcıların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi, Ömer Gümüşoğlu'nu Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağından girip çıkan kurşunun sol bacağına girmesi sonucu yaralanan Ömer Gümüşoğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, avcıların ifadelerini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ambulansın hastaneye gelişiYaralanan kişinin acil servise götürülmesiYaralanan kişinin hastaneye sevk edilmesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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AK Parti'li Ünal: Tehditleri, kaynağında karşılamak zorundayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgede istikrarı kurmak, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına meydan vermemek için çalıştıklarını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu 'Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var' diyor ya, bizim her şeyden önce Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamak zorundayızö dedi.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen AK Parti'li Mahir Ünal, Manyas ilçesine bağlı Değirmenboğazı Mahallesi'nde AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Ünal, daha sonra öğle namazı için Alaca Mescit'e geldi. Burada gazetecilere ABD ile İran arasında yaşanan süreci değerlendiren Ünal, her şeyden önce Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamak zorunda olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Karşılıklı olarak anlık görüşmeleri, değerli bakanımız yürütüyor. O yüzden bugün de gördüğüm kadarıyla konuya ilişkin bir açıklaması var. Bölgemizde bizim için şu anda önemli olan istikrar. Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanına dönüşmemesi, bölgede herhangi bir şekilde bir mezhep çatışmasının olmaması bunlar bizim Türkiye olarak önceliklerimiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede biz istikrarı kurmak, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına meydan vermemek ve Türkiye'nin çıkarlarını, haklarını, sınır güvenliğini sağlamak ve Türkiye'ye dönük tehditleri de kaynağında karşılamak durumundayız. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 'Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var' diyor ya, bizim her şeyden önce Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamak zorundayız. Eğer Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamazsak, bu bizim için bir sınır güvenliği tehdidine bile dönüşebilir. Kaldı ki Türkiye bu konuda gerekli adımları atmıştır. Türkiye hem Doğu Akdeniz ile ilgili Libya ile ilgili yaptığı anlaşma hem de Suriye sınırında Türkiye'nin sınır güvenliğine dönük oluşturulan tehditleri bertaraf etmek için yaptığı mutabakat ve mutabakat muhtıraları ile bunları şu anda Türkiye büyük oranda aşmıştır.ö

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Valiliği ziyaretlerinin ardından karayoluyla Ayvalık'a hareket edecek. Ünal'a Balıkesir programında AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ve partililer eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın vatadaşlarla sohbetiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamaları-Esnaf ziyareti

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (2)

BAKAN TURHAN YALOVA VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİAltınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bölgede bulunan tersaneler hakkında bilgi aldı. Ardından Altınova Belediyesi'nde Belediye Başkanı Metin Erol ile bir araya gelen Bakan Turhan, daha sonra Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Muammer Erol ile kentte yapılan çalışmalar hakkında görüşen Bakan Turhan, Yalova'nın geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu olmasına dikkat çekti.'TERSANELER YALOVA İÇİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI'Tersanelerin kente ciddi anlamda değer kattığını dile getiren Bakan Turhan, "Bu bölgede 30'a yakın tersanede 24 bin 500 insanımız istihdam ediliyor. Burada üretilen gemilerin birçoğu yurt dışına ihraç ediyor. Bu önemli bir gelir kaynağıdır. Bildiğiniz gibi bu yıl Yalova ilimiz ihracat artışında Türkiye şampiyonu oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri de tersanecilik hizmetleridir. Tabii Yalova aynı zamanda tarım, sanayi ve turizm kentidir. Dolayısıyla da Yalova'daki deniz ulaşımı karayolu ulaşımıyla ilgili devam etmekte olan projelerimiz var. İnşallah bunları da önümüzdeki yıllarda yatırım programı içerisinde öncelik durumuna göre sırasıyla hayata geçireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Valilik ziyaretinden detaylarUlaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın açıklaması-Valilik önünden detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN/YALOVA,

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Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan gerginliği

TUNCELİ,- TUNCELİ'de geçen pazar gününden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) için başlatılan arama çalışmaları sürerken, genç kız için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Yaşanan gerginliğin ardından grup basın açıklamasını okudu. Munzur Üniversitesi Çocuk Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar sabahı çıktığı yurda geri dönmedi. Kızlarının kayıp olduğunu bildiren ailenin başvurusu üzerine Doku'nun bulunması için arama çalışması başlatıldı. 7 gündür devam eden ve genç kızın son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde yürütülen arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, polis ve jandarma ekipleri katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı tim, Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile dip taraması yapıyor. Polis, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri ise hem su altında hem karada arama gerçekletiriyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel de bölgeye gelerek, arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. İZİNSİZ YÜRÜYÜŞTE GERGİNLİK ÇIKTIÖte yandan bugün bir grup, Seyit Rıza Meydanı'nda toplanarak Gülistan Doku için izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Gruba polis, biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Yaşanan müdahalenin ardından gruba basın açıklaması için izin verildi. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Arama bölgesinde toplanan yakınlarıEkiplerin arama çalışmalarıAFAD ekiplerinin harita üzerinde jandarmaya bilgi sunmasıROW cihazıyla görüntülemeJandarma arama köpeği ile arazide dolaşmasıDalgıçların suya dalmasıVali Tuncay Sonel'in incelemeleriOturma eylemi yapan öğrencilerSlogan atan grupPolisin gruba biber gazı sıkmasıGrubun izinsiz yürüyüş yapmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Marmaris'e demir atan mega yata 200 bin litre akaryakıt

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine demir atan Türkçe anlamı 'İnanç' olan 'Faith' adlı lüks yata, 200 bin litre akaryakıt yüklendi.ABD'de faaliyet gösteren zengin kişilere finansal uzmanlık sağlayan bir holdinge (Vertigo Investment Holding) ait 200 milyon dolar değerindeki 'Faith' adlı mega yat, Marmaris'teki limana demir attı. 97 metre uzunluğunda ve Cayman Adaları bayraklı yat, ilçe merkezindeki gümrüklü limanda görenlerin dikkatini çekti. Akdeniz ve Güney Ege kıyılarını dolaştıktan sonra dün akşam ilçe körfezine giriş yapan mega yat, bu sabah İzmir'in Aliağa ilçesinden gelen tankerlerden 1 milyon 200 bin lira değerinde 200 bin litre gümrüksüz yakıt ikmali yaptı. Ultra lüks olan, 9 kabini ile 30 kişiyi ağırlayan mega yatta spor salonu, özel toplantılar için salon, mini havuz bulunuyor. İçindeki misafirleri sır gibi saklanan mega yatın gıda ve akaryakıt ikmali ile birlikte ülkeye 2 milyon lira kazandıracağı, sonrasında Yunanistan adalarına gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Mega yatın denizden genel ve ayrıntılı görüntüsüMega yata akaryakıt ikmali yapılırken genel görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Bitlis'te, eksi 10 derecede kulaç attılar BİTLİS'te bulunan ve yaz aylarında bile kentin en soğuk kaynak suyuna sahip olan Altınkalbur suyuna giren vatandaşlar, Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri kapsamında eksi 10 derecede kulaç attı. Bitlis'te, Beşminare Akademi Derneği ve Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü üyeleri, Bitlis-Mutki karayolunda üzerinde bulunan ve ülkemizin en soğuk kaynak suları arasında bulunan Altınkalbur suyuna dikkat çekmek için bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri kapsamında buz gibi havada suya girip kulaç attı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü yerde suya giren Serdar Durer, Akif Erçelik ve Abidin Araboğa, amaçlarının bu suya dikkat çekmek olduğunu söyledi. Bu organizasyonu 4 yıldır yaptıklarını anlatan Beşminare Akademi Derneği Başkanı Serdar Durer, Altınkalbur suyunun ülkenin en soğuk sularından biri olduğunu söyledi. Durer, "Kışın en soğuk ayı olan çile ayında yani bu ayda Altınkalbur gibi çok soğuk bir suya girmek farklılık ve farkındalık çalışması olarak ortaya çıkacaktır. Karın başkenti olan Bitlis'te böyle bir farkındalık çalışmasına bugünden başlamış bulunuyoruz. Hem suyun hem de havanın eksi derecelerde olduğu böyle soğuk bir günde karın başkenti Bitlis'te suya girmek inanıyorum ki güzel bir farkındalık çalışması olacak. Dünyanın değişik yerlerinde değişik göllerinde bu ve buna benzer etkinlikler zaman zaman yapılmaktadır" dedi.Bitlis'te 6 ay soğukla mücadele ettiklerini anlatan Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa ise "Arada bu tür sulara girerek vücudu alıştırmak lazım. Bizlerde buna farkındalık oluşturmak amacıyla eksi derecede suya gireceğiz. Güzel geçmesini umuyoruz. Yazın suyun soğukluğu nedeniyle suya girmemiştim. Bu ocak ayında suya gireceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ortak operasyonda, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp, toplam 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan Volkan D. (34) ve eşi Emel D. (25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: ESKİŞEHİR

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Kaynak: DHA