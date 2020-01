DHA YURT BÜLTENİ - 10

10.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:19

Otomobil sürücüsü ve genç avukatın öldüğü kaza görüntüsü ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin karşı yönden gelip, hızlıca halk otobüsüne çarptığı görülüyor.

Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Cemre Parmaksız, önceki gün Enes Duman ile birlikte Seyitgazi ilçesi yolundaki H Tipi Cezaevi'nde yatan müvekkiliyle görüşmek için yola çıktı. Enes Duman'ın kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobil, Seyitgazi Karayolu'nun 7'nci kilometresinde, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Mesut K.'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Enes Duman ve Cemre Parmaksız, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Genç avukat Parmaksız memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Enes Duman ise Eskişehir'de toprağa verildi.

SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBESTKazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Mesut K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIEnes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin halk otobüsündeki güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Otobüsün sürücü bölümünde yer alan kamera görüntülerine göre, Mesut K., kendi şeridinde yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlerken, karşı yönden gelen Enes Duman'ın kullandığı otomobil, halk otobüsüne çarpıyor. Kazanın olduğu sırada halk otobüsü sürücüsü Mesut K.'nın patlayan ön cam parçalarından etkilendiği, ardından da aracı durdurup indiği görülüyor.

AVM yangınında ölen Derya ve Yağmur'a hüzünlü uğurlama

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse'nin (27) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yoğun dumandan etkilendiği yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülüp, yangın merdivenleri kapatılan binadaki yangın sırasında, çalışanların 5'inci katta bulunan demir kapıyı kırarak, çıkmayı başardıkları çatıdan yardım çığlıkları atıp, kaçmayı başardıkları ortaya çıktı. Yangınla ilgili soruşturma sürerken, yaşamını yitiren Kuşbudu ve Köse ise, ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi.Merzifon'un Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki ev ve mobilya ürünleri satışının yapıldığı mağazada, önceki akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince bina içinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Burak Çamurcu (24), Gamze Özçelik (25), Yavuz Karaöz (29) ve Aşkın Bayraktar (36), ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan ve yangın sırasında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.AVM ÇALIŞANLARI UĞURLANDIAnkara Adli Tıp Kurumu'da otopsileri tamamlanan AVM çalışanı olan Kuşbudu ile Köse için, ilçede cenaze töreni düzenlendi. 2 çocuk annesi Kuşbudu ile bekar olan Köse'nin cenazeleri, Karamustafa Paşa Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazede, Kuşbudu ile Köse'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. 3 YARALI TABURCU EDİLDİBu arada, yangında dumandan etkilenen Burak Çamurcu, Gamze Özçelik ve Yavuz Karaöz'ün, Merzifon İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Aşkın Bayraktar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.İLK BELİRLEME ELEKTRİK KONTAĞINDAN Öte yandan itfaiye tarafından yangınla ilgili başlatılan incelemenin tamamlandığı ilk belirlemelere göre yangının; elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Ayrıca yangının binanın 4'üncü katında çıktığı, hayatlarını kaybeden iki çalışanın ise binanın 5'inci katında dinlenme alanındaki mutfak kısmında yerde yatar halde bulundukları ifade edildi.KAPIYI KIRIP ÇATIYA ULAŞTILARİlçede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yoğun dumandan etkilendiği yangınla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Kentte 3 yıl önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülen, 5 katlı binanın dış cephesindeki yangın merdivenin, dış cephe izolasyon malzemesi örtülerek, kapatıldığı ortaya çıktı. AVM'nin dış cephesindeki yangın merdivenlerinin binanın içindeki giriş ve çıkış noktalarının ise kapalı olduğu gözlenirken, yangın sırasında binada bulunan çalışanların ise 5'inci katta bulunan demir kapıyı kırıp, çıkmayı başardıkları çatıda yardım çığlıkları atıp, dumandan kaçmayı başardıkları da ortaya çıktı. Havalandırma pencerelerinin bulunmaması nedeniyle itfaiyenin dumanı tahliye etmek için AVM'deki duvarın bir bölümünü yıkarak, açtığı delikten dumanın tahliyesini de sağladığı öğrenildi.RUHSAT DENETİMDE YANGIN MERDİVENİ VARMIŞMevcut işyerinin Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, tepkilere neden olan yangın merdivenlerinin kapatılmasına ilişkin kendilerine bir şikayet ulaşmadığını söyledi. Çok büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirten Kargı, "Şuan itfaiyemizin hazırlayacağı rapor tanzim ediliyor. Emniyet olay yeri inceleme ve bizim itfaiye ekiplerimizin çalışmaları neticelendi. Benim sözlü olarak duyduğum elektrik kontağından kaynaklandığı ama detaylı rapor bugün ilgili makamlara iletilecek. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim etmek için firma yetkilisinin müracaatı ile 8 Ocak 2018'de olmuş. Biz 10 Ocak 2018'de ruhsatı tanzim etmişiz. İlgili yönetmelik kapsamında en geç 1 ay içerisinde iş yerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Bizde buna istinaden ruhsat tarihinden 12 gün sonra ruhsat kontrolü için iş yerine gedilmiş. Yangın ve fenni olarak gerekli incelemelerde bulunulmuş. Binanın dış cephesinde yangın merdiveni olduğu ve çalışır durumda olduğu kat havalandırmasının pencerelerden sağlandığı elektrik ve su tesisatının güzel olduğu ve herhangi bir eksikliğin bulunmaması sebebiyle ruhsat gerçekleştirme tutanağı tutulmuş. Daha sonra yangın merdivenini kapatılması ya da içeriden havalandırmaya engel olacak bir yapı yapıldı tarzında bir resmi müracaat ve şikayet söz konusu değil. Burada bir şikayet olsaydı gereğini yapardık ama ilgili mevzuat gereği bulundurma zorunlulukları da yok. Çalışan kişi sayısının 30'dan fazla olması gerekiyor" dedi.'ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY'Başkan Kargı, itfaiyeye gelen telefon ihbarlarını, yangın sırasında içeride bulunan çalışanlar tarafından yapıldığını belirterek "İhbarda 'Yetişin arkadaşlarımız bayıldı' dediklerinde bizim arkadaşlarımızın itfaiye siren sesleri telefon kayıtlarına yansıyor. Belli ki ilk arayanların içerideki diğer çalışanlar. En üzücü olanı da ses kaydında dinledik; 'arkadaşımız bayıldı' şeklinde. Çok üzücü bir olay" diye konuştu.

6 köpeğin saldırdığı kız tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan Elif İçaçan (16), hastanede tedavi altına alındı.

Olay, geçen çarşamba günü ilçeye bağlı Harmanlı köyünde meydana geldi. Amcasına gitmek için evden çıkan Elif İçaçan, komşularına ait köpeklerin saldırısına uğradı. İddiaya göre, 6 köpeğin saldırısına uğrayan genç kız, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanan genç kız, daha sonra çağırılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve sağlık durumu iyiye giden genç kızın annesi Emine ile babası Erhan İçaçan, köpeklerin sahiplerinden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Hastanede tedavisi süren Elif İçaçan, köpeklerin saldırısında çok korktuğunu belirterek, "Evden çıkıp, amcamlara gideceğim sırada köpekler saldırdılar. Beni ısırıp sürükledikleri sırada çığlık attım. Sesimi duyan komşularımız köpeklere bir şeyler attılar ve beni kurtardılar. Sokak köpekleri ama komşularımız yemek verip besliyorlardı. Saldırma anı gözümün önünden hiç gitmiyor, geceleri sıçrayarak uyanıyorum" dedi.

Komşularından şikayetçi olduklarını söyleyen anne Emine İçaçan da, daha önce de küçük bir çocuğun köpeklerin saldırısına uğradığını ifade ederek, önlem alınmasını istedi.

Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi (2)

DOKTORLARIYLA VEDALAŞTITürkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek, kendisine nakil yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile vedalaştı. Hastane önünde açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Yusuf taburculuğa hazırdı; ama bugün itibarıyla gerçek anlamda kendi istekleriyle hastaneden ayrılıyor. Sürekli bizim kontrolümüzde olacak. Güzel gelişmeler var aslında, bunları da inşallah önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşacağız. Hem duyu hem de his açısından beklediğimizden, hızlı olan şeyler var. O da çok mutlu, biz de. Yakın zamanda inşallah daha güzel haberlerle hareket eden kollarla Yusuf'u yine burada karşılayacağız. Bu hareket yakın zamanda başlayacak. Şu anda tokalaştık ama bu biraz daha istemli olması gerekiyor. Bazı aldığımız ölçümlerde beklediğimizden daha yakın zamanda hareketlenme başlayacak. İnşallah daha iyisini göreceksiniz, diğer hastalara da umut olsun. Fizik tedavi zaten alıyor. Evde de devam edecek, arkadaşlarımız aralıklarla görecekler. Aile, bu konuyla ilgili eğitim aldı, her türlü konuda bilgilendirildi" diye konuştu. 'TOKALAŞMAK GÜZEL HİS'Yusuf Oğuz Şimşek ise "45 günü geride bıraktık. Sevinçliyiz, mutluyuz. Şu an eve çıkıyoruz. Ömer hocayla da tokalaştık. Tokalaşmak çok güzel bir his" dedi.Baba Mustafa Şimşek de "Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Organ bağışını yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Organ naklinin ne kadar önemli olduğunu sizler de haberlerinizle bildirerek herkesi bilinçlendiriyorsunuz. Bu işin mimarı olan Ömer hocam, Özlenen hocam ve Nilgün hocamıza teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir baba olarak oğlumla tekrar tokalaşmak mutluluk verici. Allah kimsenin başına vermesin ama bu güzel bir sonuç oldu" diye konuştu. Yusuf Oğuz Şimşek, daha sonra babasıyla birlikte evine gitti.

Tunceli'de kayıp Gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı

Tunceli'de pazar gününden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için başlatılan arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. Doku'nun kaybolduğu gün, saat 16.26'da telefonla 4 saniye süren bir görüşme yaptığı ardından da cep telefonu sinyalinin kesildiği belirlendi. Polis, ayrıca genç kızın, kaybolmadan bir gün önce Rus vatandaşı olan arkadaşı Zaynal Abarok ile tartıştığını saptadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar sabahı kaldığı yurttan çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınmadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarına ulaşamayınca Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.

AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timinin de katıldığı aramalar 6'ncı gününde devam ediyor. Ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında arama çalışmalarını sürdürüyor.

BİR GÜN ÖNCE RUS ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞÖte yandan Doku'nun kayboluşundaki sır perdesini aralamaya çalışan polis, üniversitelinin, 4 Ocak Cumartesi günü, Tunceli'de yaşayan bir polis memurunun üvey oğlu olan Rusya uyruklu arkadaşı Zaynal Abarok ile tartıştığını belirledi. Bunun üzerine Abarok'un ifadesine başvuruldu.

4 SANİYELİK GÖRÜŞME YAPMIŞYapılan araştırmalar kapsamında Gülistan Doku'nun, cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı. Doku'nun cep telefonundan en son kaybolduğu gün, saat 16.26'da 4 saniyelik görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşme sırasında Atatürk Mahallesi'nde olduğu belirlenen genç kızın cep telefonunun daha sonra sinyal vermediği saptandı.

Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Muhammet D., eşi Ezgi D., arkadaşı Ömer Y. ve arkadaşının kardeşi Fatma Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şehit uzman çavuşun bu yaz düğünü olacaktı

SURİYE'nin Resulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol noktasına, teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın babası Mustafa Yanık (57), oğlunun, bu yaz yapılacak düğünle dünya evine girmeyi planladığını ancak kısmet olmadığını söyledi.Barış Pınarı Harekat bölgesinde önceki akşam yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık, dün memleketi Gaziantep'te gözyaşları içinde toprağa verildi.7 YAŞINDAN BERİ ASKER OLMAK İSTERDİBir ay önce nişanlanan şehidin ailesi, taziyeleri Beykent Mahallesi'ndeki evlerinde kabul etmeye devam ediyor. Cenaze törenine askeri kamuflaj ile katılan ve yüzüğünü çıkarmadığını söyleyerek, herkesi duygulandıran şehidin nişanlısı Melek Şanlı'nın da yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldığı taziye evinde, gazetecilere konuşan baba Mustafa Yanık, şunları söyledi: "Vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun, millet sağ olsun. En son 2 gün önce telefonla görüştüm, iyiydi. 10 gün önce de Ceylanpınar'a yanına gittim ve gördüm. Çok iyi bir askerdi. Milletini, vatanını seven bir askerdi. Küçüklüğünden beri, 7 yaşlarından bu yana asker olmak isterdi. Asker oldu ve şehit oldu, bu bizim için büyük bir gurur." Mustafa Yanık, oğlunun, Melek Şanlı ile bu yaz yapılacak düğünle dünya evine girmeyi planladığını ancak kısmet olmadığını da sözlerine ekledi.

Akülü aracıyla yolda kalan engelli kadını çekici ile evine götürdü

BOLU'da, araç çekiciliği işi yapan Onur Çakır(34), yolda gördüğü aküsü biten engelli aracındaki Melek Söğütoğlu'nu ve aracını çekiciye yükleyerek evine bıraktı.Dün akşam saatlerinde işten çıkıp evine giden Onur Çakır, Sağlık Mahallesi'nde seyir halinde olduğu sırada yol üzerinde engelli aracının aküsü bittiği için yolda kalan Melek Söğütoğlu'nu gördü. Çakır, dondurucu soğukta yaşlı kadının yolda kalmasına dayanamadı ve engelli aracını kadın ile birlikte çekicinin arka kısmına yükledi. Onur Çakır, engelli aracını güvenli şekilde çekiciye bağladı. Onur Çakır, çok yavaş şekilde ilerleyerek yaşlı kadını yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan evine bırakarak ailesine teslim etti. Yaşlı kadın ve ailesi davranışından dolayı Onur Çakır'a teşekkür etti.Yaşlı kadının çekici üzerindeki yolculuğu fotoğraf karelerine de yansıdı. Söz konusu fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Yaptığı davranışı insanlık namına herkesin yapabileceğini söyleyen Onur Çakır, "Akşam sanayiden çıkıp evime doğru gidiyordum. Yolun kenarında tekerlekli sandalyede bir bayan gördüm. Yanında da bir kişi ona yardım etmeye çalışıyordu. Ben de durup yardıma ihtiyaçlarının olup olmadığını sordum. Akülü arabası arızalanmış. Ben de yardım edebileceğimi söyledim. Aracıma yükledim. Evini tarif etti. Ben de evine götürdüm. Hava soğuktu. Ailesine teslim ettik. Yaptığımız insanlık namına bir şeydi. Her duyarlı vatandaşın yapacağı bir şeydi. Tabi çok yavaş şekilde ilerledim. Hem güvenlik açısından hem de soğuktan etkilenmemesi için. Aracını güvenli şekilde bağlamıştım zaten. Birkaç arkadaşın yardımıyla düzgün bir şekilde indirip evindeki ailesine teslim ettik. Herkesin yapması gereken bir şey. Her duyarlı vatandaşın insanlık namına yapması gereken şeyler bunlar." dedi.

Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı

MERSİN'de bir mağazanın önüne bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından konrol edilen bavulun boş olduğu görüldü.Akdeniz ilçesindeki Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın öündeki ağacın kenarında olan bavulu gören vatandaşlar, polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra bavulu açarak kontrol etti. Boş olduğu görülen bavul polis ekiplerince teslim alındı. Daha sonra yol, trafiğe açıldı.

Dünyada sadece Denizli'de bulunan bir bitki türü keşfedildi (2)

'ONUR VERİCİ'Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Mühendisi Rasim Çetiner, yeni bir bitki türü olan 'Yünlügelin'i 2018 yılının Mayıs ayında Çameli ilçesinde yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikte inceleme yaparken bulup, fotoğrafladığını söyledi. Daha sonra bilim adamı Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile bölgeye tekrar gidip, incelediklerini belirten Çetiner, "Bitkinin yeni bir tür endemik tür olduğu ortaya çıktı. Biz de buna çok sevindik. Bitkiyi bulan kişinin ismi veriliyormuş, benim soy ismim de bitkiye verildi. Güzel bir duygu, onur verici" dedi.

'Yan bakma' kavgasında ölen liseli toprağa verildi

KAYSERİ'de, lise öğrencisi Enes Suna (17) tarafından 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürülen Cihan Allı (17), cenaze töreni ardından toprağa verildi.Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Enes Suna ile Cihan Allı arasında geçen yıl Eylül ayında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki öğrenci arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan Allı, okulunu değiştirip, Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ne nakil yaptırdı. Aralarındaki husumet devam eden Enes Suna ve Cihan Allı, önceki gün oturdukları Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. Çıkan tartışmada Enes Suna, cebinden çıkardığı bıçakla Cihan Allı'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Cihan Allı kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Olayın ardından gözaltına alınan Enes Suna, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölen Cihan Allı için ise Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cihan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tabutun üzerine Cihan'ın montu konuldu. Ayrıca arkadaşları tabutun üzerine 'Kardeşlerin yanında' yazısı bulunan karanfil bıraktı. Cihan Allı'nın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde daha önce terör örgüttü PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanılan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk sezaryen ameliyatı gerçekleşti. Adı açıklanmayan anne, sezaryen ameliyatıyla bir erkek bebek dünyaya getirdi.Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ilgili devlet kurumlarınca onarılıp, eksikleri tamamlandıktan sonra Suriyelilere hizmet vermeye başladı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı. Suriyeli kadın, sezaryen ameliyatıyla 3 kilo 300 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Adları açıklanmayan anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Öte yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, sivil toplum örgütlerince alınan 2 ambulans, Tel Abyad'da törenle hizmete başladı.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

Bursa'da, doğada bitkin ve yaralı halde bulunan kızıl şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, Başkan Alinur Aktaş tarafından tekrar doğaya salındı.Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, yaralı haldeki birçok sokak hayvanına sahip çıkarken, evcil olmayan yaralı ve bakımsız hayvanların da imdadına yetişiyor. Bu şekilde son 1 yıl içinde 872 hayvanın tedavisini yapıp, tekrar doğal ortama bırakan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Eylül ayında, bakımsız ve başından yaralanmış şekilde bulunan bir kızıl şahini de sağlığına kavuşturdu. Yaklaşık 4 ay boyunca Hayvanat Bahçesi'nde tedavisi ve bakımı yapılan kızıl şahin, Ürünlü Mahallesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından doğaya salındı.KIZIL ŞAHİNİN TEDAVİLERİ DE YAPILDIÜrünlü'deki erkek barınma evi ziyareti sırasında, barınma evinin en yaşlı sakini olan 91 yaşındaki Akif Vatan'ı da yanına alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kızıl şahini uçurmadan önce eline koruyucu eldivenleri giydi. Bursa'da her alanda ve her canlıya hizmet ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu manada Hayvanat Bahçemiz marifetiyle yaralanan, hastalanan hayvanların tedavilerini de gerçekleştiriyoruz. 2019 yılı içerisinde tam 872 tane farklı türden hayvanın tedavisini ve bakımını yapıp tekrar doğal ortama bıraktık. Eylül ayında yaralı bir şekilde bulunan kızıl şahinin de tedavileri yapıldı. Şimdi onu dualarla tekrar doğal ortamına salıyoruzö dedi.Başkan Aktaş, yanındaki barınma evi sakini Akif Vatan'dan kızıl şahine bir isim vermesini istedi. Akif dedenin kendi soyadını verdiği kızıl şahin, Başkan Aktaş'ın ellerinden özgürlüğüne uçtu.

Toroslar'da kar Mersin'de bahar

Mersin'de, 3 gün önce yaşanan kuvvetli sağanak yağışın ardından ortaya çıkan güneşli havayı fırsat bilenler, sıcak havanın keyfini çıkardı.Mersin kent merkezi ve ilçelerinde 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve çok sayıda arazinin sular altında kalmasına neden olan sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı. Yaklaşık 15 derece ölçülen hava sıcaklığı, 7'den 70'e herkesi sahile döktü. Çocuklar oyun parklarında eğlenirken, yetişkinler de bol bol yürüyüş yaptı.Mersin'de havanın her zaman değişken olduğunu dile getirenler, Torosların eteğinde kar yağışının olduğunu ancak şehirde ise güneşli bir gün yaşadıklarını söyledi. Bu arada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu çalışmalarına başladı. Ekipler, kentin farklı bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının sürdürürken, bazı bölgelerde de sel sularının çekilmesi bekleniyor.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre güneşli hava pazartesi gününe kadar devam ederken sıcaklığın ise 6 ile 16 derece arasında değişeceği bildirildi.

