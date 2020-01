DHA YURT BÜLTENİ - 10

09.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:16

Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (2)

KARLAR ALTINDA CESEDİNE ULAŞILDI

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kar altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Pozantı Kaymakamlığı, UMKE, Karayolları Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Servis, AFAD, AKUT, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 96 kişilik ekibin dedektör köpeklerle sabahın ilk ışıklarında başladığı çalışmalar sonucu yer yer 2 metre olan karlar altında Bektaş'ın cesedi bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Çığ altında kalarak yaşamını yitiren maden işçisi Veli Bektaş'ın cenazesinin ekipler tarafından çıkarılması-Karla kaplı yolda ilerlemeleri-Cesedin görüntüsü

Haber-Kamera: POZANTI,(Adana),

==============================

Çığ altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)

KILIÇ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Düşen çığ nedeniyle karlar altında kalarak hayatını kaybeden maden işçi Yasin Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Pozantı ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi'ne götürüldü. Kılıç'ın yakınlar, cenaze aracının geldiği esnada gözyaşlarına boğuldu. Eşi Teslime Kılıç (34) ise Yasin Kılıç'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılıç için Çamlıbel Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Kılıç'ın yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

BEKTAŞ'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Öte yandan, karlar altındaki cansız bedeni 14.30 sıralarında bulunan işçi Veli Bektaş'ın cenazesinin ise otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ---------------Cenaze aracının gelişi-Yakınlarının ağlaması-Ailesinden ve yakınlarından genel görüntüler-Cenaze namazının kılınması-Ağabeyi Yücel Kılıç ile röp.

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

=================================

Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (2)ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Bakan Albayrak, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen 'Sivas İş Dünyası' programının ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, makamında konuk ettiği Bakan Albayrak'a, 58 numaralı Demir Grup Sivasspor forması hediye etti. Bakan Albayrak daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Albayrak burada, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Albayrak, parti toplantı salonunda basına kapalı toplantıda da partililerle bir araya gelerek kısa bir konuşma yaptı. Bakan Albayrak, parti ziyareti sonrası Ali Ağa Cami Sokak ve Atatürk Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ardından karayolu ile Tokat'a gitmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Belediye ziyareti ve forma hediye edilmesi-İl Başkanlığı ziyareti-Esnafları ziyaret etmesi ve uğurlanışı

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

==================================

Bursa'da ağzı bantlanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde tarlasına gitmek için yola çıkan vatandaş, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşın durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlenmeyen kişinin öldüğünü tespit etti. Polis, yaptığı ilk incelemelerin ardından ölen kişinin ağzının bantlandığı, kalbinden 2 kez bıçaklandığını tespit etti. Cesedin çürümeye başlamasından dolayı 2-3 gün önce öldürüldüğünü öngeren polis ekipleri, olay yerinde kan izine rastlanmamasından dolayı şahsın başka yerde öldürüldükten sonra tarlaya atıldığını belirledi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen kişinin cesedi otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Olay yerinden görüntüler-Polis ekipleri inceleme yaparken-Yerde yatan cesetten görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

==============================

AYM'den Hira bebek için sevindirici karar (2)

BABA BİLİCİ: ÇOK MUTLUYUZ

Anayasa Mahkemesi'nin kararı Demet ve Fatih Bilici çiftini mutlu etti. İlk çocuklarını bu hastalık nedeniyle kaybeden aile, avukatlarından aldıkları sevindirici kararın kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. Baba Bilici, "Avukatımızdan bu kararı duyduğumuzda çok sevindik. Çok mutluyuz. İnşallah ilacımız bir an önce gelir. Sebep olanlardan Allah razı olsun. İnşallah ilaç bir an önce gelir de tedavisi olur. Hira için çok mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Minik Hira'dan -Baba Bilici ile röportaj-Anne- babadan genel-Hİra'dan genel

Haber: Gülay KUYUCU/ VAN

==============================

Selde leğenle ilerlerken görüntülenen esnaf: Su görünce dayanamıyorum

MERSİN'de kuvvetli yağışın neden olduğu selde, leğenin içerisine oturup ilerlerken görüntülenen Erkan Tanrıbilir, "Yörük olduğum için su görünce dayanamadım, yüzmek istedim" dedi.

Kentte pazartesi günü başlayıp, dün sabah saatlerinde etkisini yitiren şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde ayran satarak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Erkan Tanrıbilir ise soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkarıp, leğenin içine oturup, sel sularında ilerleyerek eğlendi. O anlar ise aynı bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. ASLINDA BİR TEPKİYDİErkan Tanrıbilir, birçok kez kentte sel felaketi ile karşılaştığını ve daha önce de leğeni alıp aynı şekilde eğlenmeye çalıştığını söyledi. Yörük olduğu için suyu çok sevdiğini, su birikintisi görünce dayanamayıp, yüzdüğünü belirten Tanrıbilir, "Aslında eğlenmenin yanında tepki de vardı bu hareketimde. Çünkü yıllardır her şiddetli yağış sonrası aynı şeyi yaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera/Mustafa ERCAN/MERSİN,

===============================================

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandı

EDİRNE'de polis FETÖ/PDY şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran organizatörlere yönelik Edirne, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarla 7 organizatör yakalandı. Organizatörlerin sahte pasaport ve kimlik çıkardıkları FETÖ şüphelilerine VİP tarife uygulayıp, kişi başına 10 bin euro alarak gidecekleri ülkeye kadar götürdükleri belirlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada FETÖ/PDY şüphelilerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırıldığı belirledi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmasında organizatörlerin, FETÖ/PDY şüphelilerini zaman zaman kaçak göçmenler arasında kaçırdığı ve garanti kaçırma karşılığında kişi başına 10 bin euro aldıkları tespit edildi. Organizatörlerin FETÖ şüphelilerini VİP tarife uygulayıp, sahte kimlik ve sahte pasaport sağlayıp, Meriç Nehri'ni şişme bot ile deniz yolunda ise sürat teknesi ile kaçırdıkları belirtildi. Yunanistan'a kaçak olarak geçirilen FETÖ şüphelilerin, burada özel araçlarla alınıp, gidecekleri başka ülkelere de bu araçlarla götürdükleri saptandı.

Edirne polisi yaptığı çalışmanın ardından kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi, İstanbul ve Bursa'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda FETÖ şüphelilerini yurtdışına kaçıran M. K., E.Y., A. E., E.Ö., B.N., F.Y. ve M.K., gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Şüphelilerin gelişi-Araçtan inmeleri-Polisin aldığı önlem -Şüphelilerin bekleyişi-Şüphelilerin araca bindirilmesi-Hastane tabelası-Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

==============================

Çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlar

BİLECİK'teki özel bir anaokulunda konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan 3.5 yaşındaki ikizler sandalyeye iple bağlandığı ortaya çıktı. Çocukların babası Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp tepki gösterirken, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Fotoğrafta biri yarı çıplak olan iki çocuğun sandalyeye iple bağlandığı, sınıftaki diğer 2 çocuğun ise masa ve sandalye de oturduğu görüldü.Bilecik'te oturan İnce ve Oktay Tarakçı çiftine bir süredir konuşma gecikmesi rahatsızlığı olan 3.5 yaşındaki çocuklarını bıraktıkları özel anaokulunda sandalyeye bağlandıklarını gösteren fotoğraflar ulaştı. Baba Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak tepki gösterirken, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Tarakçı paylaşımında, "Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı ekle sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler. Bu çocuklar melek ya nasıl kıydınız nasıl yapabildiniz bunu. Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım ve bütün dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Sizde çocuklarınıza güvenin eğer ki bu kurumlara gönderiyorsanız çocukların huzursuzluklarından şüpheleninö dedi.Anne İnci Tarakçı ise çocuklarının sandalyeye bağlanmasına tepki göstererek, "Gelişimsel dil ve konuşma gecikmesi teşhisi ile arayı kapatmaya çalıştığımız, bunun için her hafta en az 2-3 kez eğitim için Eskişehir'e gittiğimiz bu kritik sürecimizde, güvenerek verdiğimiz ve akademik bir eğitim beklentimiz olmasa da en azından sevildikleri ve güvende oldukları bir ortamda olduklarını düşündüğümüz kreşlerinde aylardır bir hayvana bile yapılmaması gereken şekilde çocuklarımızın sandalyeye bağlandıklarını öğrendik. Diğer serbest arkadaşlarının arasında tek bağlı kendi oldukları için kendilerini çözmek için çırpındıklarını, sandalyeden devrildiklerini ve yerlerde çırpındıklarını, özellikle yemek yerken bağlandıklarında sinirlenip tabaklarını döktüklerinde yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verdiklerini ve diğer birçok şeyi çok, çok geç öğrendik. İnsan hiç kendi başına gelmez sanıyormuş. Oğullarım küvezde kendilerinden on kat büyük kateterlerin, damar yollarının içinde yaşam mücadelesi verirken ses çıkarmadan ağladıklarında, yanaklarında kurumuş kalmış olan gözyaşı tuzlarını içime kan ağlayarak sildim benö diye konuştu.Tarakçı ailesi, çocuklarının anaokulunda kötü muamele gördüklerini belirterek Bilecik Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de başvuran ailenin şikayeti üzerine hem adli, hemde idari soruşturma başlatıldı. 1 AY ÖNCE ÇEKİLMİŞÖzel anaokulu ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, fotoğrafın 1 ay önce çekilerek 'Whatsapp' gruplarından paylaşıldığını ifade etti. Kurum açıklamasında, "Kimin çektiği belli olmayan fotoğraflarla, kurumumuza sosyal medya üzerinden karalama kampanyası yapılmaya çalışılmaktadır. Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraf ve ilgili yazılara bakarak karalama yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur ve mesnetsiz bu sürece dahil olan her kişi hakkında da bulunulacaktır. Olaya konu olan fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekilip whatsaap grubundan gizli olarak çektirdiğini bildiren çocukların velisi bu kadar süre bekleyerek iddia ettiği üzere çocuklarını bağlayan kişiden değil de okulumuzdan şikayetçi olarak amacının okulu kapattırmak olduğunu belirtmektedir. Bu durumu çirkin bir boyuta getirmek için kurgulayan veli stajyer olarak kurumumuza yerleştirilmiş kişilerle fotoğrafın çekilmesi sağlandığı kanısındayız. Olay aydınlatıldığında fotoğrafı çeken kişinin bağlama olayını gerçekleştiren kişi olduğu ortaya çıkacak olup, kendilerinden kurumumuza karşı yapılan komplo sonucunda uğradığı zararın tazmini için gerekli işlemler yapılacaktır. Okulumuzda çocuklarınız çocuklarımızdır düsturuyla her çocuğa 4 yıldır özen ve imtinaıyla eğitim ortamı sağlanmaktadırö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Milli Eğitim Müdürlüğü-Baba Oktay Tarakçı'nın açıklaması-Anaokulu binası-Çocukların bağlandığını gösteren fotoğraf

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

==============================

Çanakkale'de 'Geleceğin Akıllı Şehirleri' toplantısı yapıldı

ÇANAKKALE Belediyesi'nin ana faydalanıcısı olduğu Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, 'Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı. İnsanları ulusal düzeyde bir araya getirmenin önemini vurgulayan AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye'de son derece başarılı bir şekilde belediyelerle çalışabiliyoruz" dedi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da, Çanakkale Akıllı Şehir Yol Haritasını hazırlamak için verimli bir dönem yaşadıklarını belirtti. Proje detaylarının anlatıldığı kapanış toplantısına, Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Tarragona Belediye Başkanı Yardımcısı Jordi Fortuny Guinart, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Dursun Yıldırım Bayar ile davetliler katıldı. 'TÜRKİYE'DE SON DERECE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE BELEDİYELERLE ÇALIŞABİLİYORUZ'AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, insanları ulusal düzeyde bir araya getirmenin önemini vurgulayarak, "Burada aynı zamanda Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de gelişmesi söz konusu. Bu nedenle bu noktada şehir eşleştirme projesi gerçekleştirdik. Türkiye'de son derece başarılı bir şekilde belediyelerle çalışabiliyoruz. 20 tane projemiz var. Bu projelerin büyük bir kısmı artık kapanışa geliyor. Çanakkale'de de olduğu gibi kapanışa giden projeler var ve şunu gördük. Burada bu projenin oluşturulması, bunun ötesine geçilmesi tabi iş birliğinin devam etmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, dostane ilişkilerin, insani ilişkilerin devam ettirilmesi demek aslında. Sadece proje süresince değil bunların aslında proje bitiminden sonra devam etmesinden bahsediyoruz. Biz teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Bilgi iletişim teknolojilerini kullanmaya çalışıyoruz, amaç vatandaşlarımızın günlük hayatlarını daha iyi hale getirebilmek. Burada yapılan şeylerin toplamına bakacak olursak, son derece inovatif bir şekilde verilerin toplanması var ve bu verilerin hizmet için kullanılması söz konusu. Bu trafik olabilir, ulaşım olabilir, elektrik, elektrik temini, su, su yönetimi gibi konular tabi ki okullar, hastaneler, kütüphaneler, bütün bunları yani belediyelerin sağladığı bütün hizmetleri aslında bu akıllı şehirler yaklaşımıyla desteklenebileceğini söyleyebiliriz" dedi.'GELECEĞİN AKILLI ŞEHİRLERİ İÇİN ORTAKLIK PROJESİ DE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLDU'Ardından söz alan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da şunları kaydetti: "Bu süreçte kent aktörlerinin ortak dili konuşmasını sağlamak, kentsel öncelikleri tespit etmek ve Çanakkale Akıllı Şehir Yol Haritasını hazırlamak için verimli bir dönem yaşanmıştır. Akıllı şehirler dönüşüm yolculuğunda oldukça şanslı bir belediyeyiz. Kentimizde ortak aklın ve vizyonun oluşturulması, dil birliğinin sağlanması için yürütülen tüm çalışmaların yanında, Türkiye'deki yerel idareler ile AB üye ülkelerindeki yerel makamlar arasında kentlerin eşleştirme eylemleri yoluyla AB üyeliği ile ilgili alanlardaki değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturmayı amaçlayan Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında yürüttüğümüz Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi de bizim için önemli bir fırsat oldu. 4.5 milyon euro bütçeli projemizin amaçları: AB üyesi ve süreçte yer alan ülkelerin yerel yönetim ilişkilerini geliştirme, AB uyum sürecinde farkındalığın artması, uluslararası düzeyde işbirliği yaparak, yerel/bölgesel çözümler üreterek sorunları çözme fırsatı oluşturulması ve akıllı şehirler özelinde iki belediyenin deneyimlerini paylaşmaları, ortak stratejiler ve strateji raporları geliştirmeleri ve sonuç olarak da uzun vadeli ve sürdürülebilir bir işbirliği için bir yol haritası oluşturulması olarak tanımlanmıştı.ö 'Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi Değerlendirmesi', 'Yerel Yönetimler ve Akıllı Şehirler', 'Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkiler' oturumlarının ardından toplantı sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------'Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi'nin kapanış toplantısından genel görüntüAB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in konuşması

-Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın konuşması

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

==============================

Kaynak: DHA