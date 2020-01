DHA YURT BÜLTENİ- 10

06.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:03

Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü

Afyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde bulunan cansız bedenin, kentte çobanlık yapan, Afganistan uyruklu Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi. 740 saatlik kamera görüntüsü inceleyen polis, cinayet şüphelilerinin, 1'i kadın 3 Afgan olduğunu belirledi. Ankara'da yakalanan şüpheliler, sorgularında cinayeti itiraf etti.Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'ndeki kiralık evden 20 Aralık'ta kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri, ev sahibi Abdullah G.'ye haber verdi. Abdullah G., anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalın içinde ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, domuz bağı yapılarak, başı aşağı gelecek şekilde çuvala konulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cansız bedenin, Gebeceler beldesinde çobanlık yapan Afgan Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi. Mohammedi'nin 11 gün önce öldüğü tespit edildi. Mohammedi'nin çürümeye başlayan cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.740 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN İZLERİ BULUNDUAfyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 740 saatlik güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceledi. Titiz çalışma sonucu Afganistan uyruklu Z.A. adlı kadın ile U.R. ve Z.R. adlı erkek şüpheliler belirlendi. Ekipler, 3 kişinin yakalanması için harekete geçti. Şüphelilerin, 10 Aralık'ta Ankara'ya kaçtığı belirlendi. Takibe alınan 3 şüpheli, 3 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.BAŞINA SOPAYLA VURUP, ELLERİNİ VE AĞZINI BAĞLAMIŞLARŞüpheliler, Cinayet Büro Amirliği'nde verdikleri ifadede, cinayeti itiraf etti. U.R. ve Z.R., Farid Mohammedi ile Z.A. yüzünden sürekli sorun yaşadıklarını anlattı. Şüpheliler, Mohammedi'yi eve çağırdıklarını, geldiğinde sopayla başının arka kısmına vurarak, yere düşürdüklerini, ellerini ve ağzını bağlayıp, dövdükten sonra cebinden telefonunu, sigarasını ve paralarını alarak, bazanın içine koyduklarını, ertesi gün öldüğünü anladıktan sonra da çuvala koyup, götürmeye çalıştıklarını; ancak kan aktığı için götüremediklerini söyledi. Olayı birlikte gerçekleştirdiklerini belirten şüpheliler, daha sonra taksiyle gece vakti Ankara'ya kaçtıklarını anlattı. Şüpheliler, evde bulunan kanlı sopayı olayda kullandıklarını da itiraf etti. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan U.R., Z.R. ve Z.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.TAKSİCİYE PARA CEZASIÖte yandan şüphelileri Ankara'ya götüren taksiciye, 'yol izin belgesi ve kimliği olmayan yabancı uyruklu yolcu taşımak' suçundan 5 bin 660 liralık idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Şüphelilerin araçla adliyeye getirilmesiŞüphelilerin polis eşliğinde adliyeye götürülmesi

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

=================================

Özel okulun velilerinden 'öğretmen maaşları ödensin' çağrısı İzmir'de, öğretmenlerin aylarca maaş alamayıp, iş bırakması nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'na devredilen özel okulun velileri, 1 hafta geçmesine rağmen öğretmenler ile diğer personelin hala maaşını alamadığını öne sürdü. Okulun önünde toplanan veliler, duruma tepki göstererek, yetkililere personel maaşlarının bir an önce yatırılması için çağrı yaptı.Türkiye genelinde yaklaşık 82 bin öğrencinin eğitim gördüğü özel okulun İTÜ Vakfı'na devredilmesinin ardından çalışanların maaşlarının ödenerek, eğitim hayatının normale döneceğini bekleyen veliler, henüz umduğunu bulamadı. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki okulun önünde toplanan veliler, duruma tepki göstererek, yetkilileri göreve çağırdı. Velilerden Gülcan Kaplan, 1 hafta önce okulun İTÜ Vakfı'na devredildiğini hatırlatarak, öğretmenlere ve çalışanlara maaş yatırılmadığını öne sürdü.Çalışanların yaklaşık 5 aydır mağduriyet yaşadığını savunan Gülcan Kaplan, "Bu kış günü faturalarını ödeyemedikleri için evlerinde doğal gazı, elektriği kesik olanlar var. İnsanlar çok zor durumda. Herhangi bir açıklama yapılmıyor, tarih verilmiyor. Sadece okulun devrolduğunu biliyoruz. Kulaklarının üzerine yatmış gibi görünüyorlar. Bir an önce çalışanların ve öğretmenlerin maaşlarının yatırılmasını bekliyoruz" dedi.Vakıf yönetiminin geçen hafta okul yöneticileri ile toplantı yaptığını belirten Gülcan Kaplan, erken kayıt konusunun gündeme geldiğini; ancak maaşların, ödeme takviminin görüşülmediğini ileri sürdü. Maaşlarının ödenmesini bekleyenlerin en azından açıklama yapılıp, rahatlatılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, şunları söyledi: "Biz sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama bizi dikkate alan yok. Bir an önce maaşlara dair velileri ve eğitimcileri rahatlatacak açıklama bekliyoruz. Erken kayıt dönemi geliyor. Eğer maaşlar yatırılmazsa hiçbir velinin erken kayıt yaptıracağını sanmıyorum. Üstelik çok sayıda öğretmen kaybına uğradık, maalesef bazı dersler boş geçiyor. Çocuklar diğer sınıflara dağıtılıyor. Aynı şekilde bazı veliler de öğrencileri başka okullara almaya başladı. Dolayısıyla çok kan kaybettik. Eğitimin artık normale dönmesi için bir an önce maaşların yatırılıp herkesin rahatlatılması gerekiyor. Maaş yoksa erken kayıt da yok."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------OKulun önünde toplanan velilerin görüntüsü,Veli Gülcan Kaplan ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

=====================================

Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 6 gözaltı Şanlıurfa'da polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 7 bin 583 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramada yastık ve battaniyelerin arasına gizlenmiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise Akçakale ilçesinde 6 TIR'da kaçak sigara bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uygulama noktasında durdurulan TIR'larda yapılan aramada 2 bin 483 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 TIR sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Egitimli kopek TIR'da arama yapmasıEle geçirilen sigaralarHalı ve battaniye arasında ele geçen sigaraGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

=================================

Kuma getirdiği kadının dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu Şanlıurfa'da yaşayan Ömer K. (38), arkadaşının aracılığıyla tanıştığı kendisini Berivan olarak tanıtan kadını evdeki eşinin üzerine kuma olarak getirdi. Ömer K. bir hafta evinde kalan adının Gülizar H. olduğu ortaya çıkan kadının 70 bin lirasını dolandırarak kaçtığı iddiasıyla şikayetçi oldu.Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan mevsimlik tarım işçisi Ömer K., 6 yıldır evli olduğu Suriyeli eşinden doğan 1 erkek çocuğunun ardından başka çocuğu olmaması üzerine kuma arayışına girdi. Bir arkadaşının tanıştırdığı Emine S., Ömer K.'ye bir aylık evlilik yapmış teyzesi Berivan'ı kendisiyle evlenmesi için ikna ettiğini söyledi. Bunun üzerine anlaşan Ömer K., 2 ay önce şahitler huzurunda Suruç ilçesinde dini nikahla Berivan'la evlendi. Berivan'a 10 bin liralık altın, 20 bin liralık beyaz eşya, cep telefonu alarak ayrı bir ev kiralayıp döşeyen Ömer K., yaklaşık 70 bin lira masraf yaptı. Evliliklerinin ilk haftasında Berivan'ın "Çok borcumuz var. Benim çalışmam gerekiyor?" diyerek 18 bin lira daha istemesi üzerine Ömer K., bu parayı ödemedi. Bu konuşmanın ardından eve gelen Ömer K. kadının kayıplara karıştığını ve eşyaların olmadığı fark edince durumu polisi bildirdi.Evlendiği kadının gerçek adının Gülizar H. olduğunu ve dolandırıldığını söyleyen Ömer K., "Ben mevsimlik tarım işçisiyim. Suriyeli eşimden 1 çocuk olduktan sonra benim çocuğum daha olmadı. Bu yüzden bir arkadaşımın aracılığıyla Emine S.'yle tanıştım. Bana 1 ay evli kalan ve sonra eşinden ayrılan bir teyzesinin olduğunu istersem evliliğe ikna edeceğini söyledi. Ben de kabul ettim ve geçen yıl Kasım ayında Emine S.'nin bana Berivan olarak tanıştırdığı kadınla imam nikahı kıyarak evlendim. Bir hafta evli kaldığım kadın, daha sonra benden 18 bin lira daha para istedi. Ben bu parayı vermeyince kayıplara karıştı. Daha sonra kadının asıl adının Gülizar H., Emine S.'nin ise bu kadının öz kızı olduğunu öğrendim. Kızı Emine S.'ye ulaştığımda ise polise ve sosyal medyada beni tacizci olarak teşhir etmeye çalıştı. Yaklaşık 70 bin lira bunlar beni dolandırdı. Polise şikayetçi oldum. Benim başıma gelen bu dolandırıcılık olayından dolayı oldukça mağdur oldum. Şimdi Suriyeli eşim de beni bırakıp ülkesine dönecek ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis olayla ilgili çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Adliyeden genel görüntüEvlilik vaddiyle dolandırılan Ömer K.Yaşadığı olayı anlatan Ömer K.,yapılan röpGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

=================================

Kaynak: DHA