DHA YURT BÜLTENİ - 10

05.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:50

Elazığ'da 105 köy yolu, kardan kapandı

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 105 köy yolu, ulaşıma kapandı.Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, merkez ve ilçelere bağlı 105 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kar çalışmalarından görüntü -Genel ve detay görüntü

HABER: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Avukat, gözyaşlarıyla toprağa verildi İZMİR'in Konak ilçesinde, evinde alkol aldıktan sonra fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski futbolcu ve avukat Caner Dumanoğlu (48), toprağa verildi. Dumanoğlu'nun ön otopside kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.Olay, Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 1 çocuk babası Caner Dumanoğlu, iddiaya göre bir arkadaşıyla evde alkol aldıktan sonra fenalaştı. Arkadaşının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Dumanoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Dumanoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dumanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan ön otopside Caner Dumanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. GALATASARAY'DA TOP KOŞTURDUİzmirspor, Galatasaray, Göztepe, Çanakkale Dardanelspor, Mersin İdmanyurdu gibi takımlarda lisanslı olarak top koşturduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan ve yaklaşık 5 yıl önce görevini bırakan Dumanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurnumu'ndan alınarak Özkanlar Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Dumanoğlu'nun yakınlarının yanı sıra avukat arkadaşları ve futbolcu arkadaşları katıldı. Dumanoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Camiden görüntüTabuttan görüntüCenaze namazından görüntüTabut taşınırken görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,

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Çanakkale'de 163 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 163 kaçak göçmen Sahi Güvenlik ekiplerince yakalandı.Ayvacık'ta insan kaçakçılığına karşı çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, denizde 4 ayrı lastik bot tespit etti. Yapılan operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları tespit edilen 124'ü Afganistan, 39'u Suriye, Kongo, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 163 kaçak göçmen yakalandı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. 163 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaçak göçmenlerin Sahil Güvenli Komutanlğına getirilişinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİN/AYVACIK (Balıkesir),

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Jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışırken kullandıkları araç çamura saplanan 4 kişi, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.İnegöl ilçesinin kırsal İsaören Mahallesi'nde, saat 01.00 sıralarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir araca, dur ihtarında bulundu. Ancak, araç sürücüsü, ihtara uymayarak yoluna devam etti. Jandarma ekiplerinin peşine düştüğü araç, toprak yollara girdi. Bu sırada araç, çamura saplandı. Jandarma, araçtaki D.T. (30), S.Ç. (35), M.Y. (24) ve M.K.'yi (32) yakalayıp gözaltına aldı.Şüphelilerinde üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda poşetler içinde 50 gram metamfetamin, 28 gram selvi uyuşturucu maddesi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 365 lira para ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, sürücü S.Ç.'ye ayrıca, dur ihtarına uymadığı ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 5 bin 234 lira para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Zanlıların hastaneye götürülmesinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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Develer, İncirliova Belediyespor yararına güreşti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 34'üncüsü düzenlenen Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İncirliova Belediyespor Kulübü yararına yapılan güreşleri, 8 ülkeden, davetli 28 yabancı uyruklu konuk da izledi.İncirliova Belediyesi tarafından 34'üncü bu yıl düzenlenen Deve Güreşi Festivali, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 180 namlı devenin katılımlıyla yapıldı. İstiklal Mahallesi Yaklı Dere kenarındaki arenada yapılan, biletleri 15 liradan satılan güreşlere, ilgi büyük oldu. Güreşler öncesinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, izleyicileri selamladı. Ardından güreşler başladı. Develer birbiriyle kıyasıya mücadale ederken, sahipleri ve izleyiciler büyük heyecan yaşadı. Kimileri bir yandan da mangal keyfi yaparak güreşleri seyretti.İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın daveti üzerine Kazakistan ve Sudan ile Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeleri destekleyecek olan PRIMA Projesi kapsamında Fransa, İtalya, Hırvatistan, Cezayir, Almanya ve İspanya'dan gelen yabancı uyruklu toplam 28 kişi de güreşleri izleyip, bol bol fotoğraf çekti.Yabancı konukların bir çoğunun ilk kez deve güreşi izlediğine dikkati çeken PRIMA Projesi'nin Türkiye Sorumlusu Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, "Deve sütü projesiyle ilgili ilk toplantımızı İspanya'da yapmıştık. İkinci toplantıyı da Aydın'da yapacağız. Proje Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden oluşuyor. Bu projeye katılan ülkelerden gelen konuklarımız da güreşleri izledi" dedi.İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da develerin İncirliova Belediyespor Kulübü yararına güreştiğini belirtip, "Gelecek yıl, izlemek daha rahat olsun diye, daha geniş bir alanda güreş yeri yapmayı planlıyoruz. Bu seneki güreşleri merhum deveciler Kamil Tuncer ve Salih Kahraman anısına düzenledik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Deve güreşinden drone görüntüsü-İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile röp.-PRIMA Projesi'nin Türkiye Sorumlusu Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç ile röp.-CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın halkı selamlamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Kaynak: DHA