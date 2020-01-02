DHA YURT BÜLTENİ - 10

02.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:33

Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Kamu bankalarımızda esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizleri, artık yeni yıl itibariyle yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düştü" dedi.Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Konferans Salonu'nda, 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor programı kapsamında 'Çanakkale İş Dünyası Buluşması' toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vakıfbank Genel Müdürü Abi Serdar Üstünsalih, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, banka müdürleri ve iş insanları katıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Kamu bankalarımızda esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizleri, artık yeni yıl itibariyle yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düştü. Bu şu demek, halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşeceği, yüzde 6- 7'ler değil, artık yüzde 5, yüzde 4,5, yüzde 0'a kadar ineceği bir noktada ve özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Çanakkale'de tarım ve sanayi yanında önemli oranda da mobilyacılık sektörü de var. Mobilya sektörünün ciddi oranda bir mobilyada KDV'yi yüzde 18'e indirelim şeklinde bir talebi olmuştu. bugün ben buradan mobilyacılık sektörü için de güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kayseri'de de söyledim. İhracatta da aynı şekilde artış yakalamamız lazım. Hem iç piyasaya bu maliyetler yansıyacak, hem de inşallah ihracatta da bu maliyetler üretime de istihdama da yansıyacak. İnşallah bu güzel adımında mobilyacı sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum."

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı

ANNE BÜLBÜL: EREN'SİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK ÇOK ACITrabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde unutulmadı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak şehit Eren Bülbül'ün yaş gününü kutlarken, çok sayıda vatandaş da Maçka ilçesine gelip, Eren'in kabrini ziyaret etti. Bülbül'ün kabrine çiçek bırakıp, dua eden ziyaretçiler, şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'e taziye dileklerinde bulundu. Acılı anne Ayşe Bülbül'ün "Eren'im akşam doğum günü yaptım sana. Gelip de pastana üflemedin oğlum. Mumların kendi başına yandı, söndü oğlum" diye ağıt yakması, yürekleri dağladı.'YOKLUKTAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAYAMADI'Oğlunun mezarı başında gözyaşı döküp, ağıt yakan anne Ayşe Bülbül, "Eren yıl başında, gece saat 1'i 5 geçe doğdu. Eren'in 15 yaşına kadar doğum gününü kutlayamadık yokluktan. Ama bu sene oğlum için sağ iken kesemediğim doğum günü pastasını kesmek istedim. Abisinden bir pasta istedim. Getirdi pastayı. Eren'imin fotoğrafı kucağımda Eren'ime doğum günü kutladım. Karneler günü geliyor. Karnesi geliyor oğlumun karne sahibi Eren'im yok. Okul servisi geliyor. Bütün çocuklar tek tek servisten iniyor Eren'im yok. Akşam Eren'imin doğum günü pastası geldi, kendi yok. O kadar isterdi ki doğum günü kutlamayı. İnternette 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' cümlesi doğum günü kutlayamadığı, kimse hatırlamadığı için idi" dedi.'18 YAŞINA GİRECEK, DELİKANLI OLACAKTI'Oğlunun 18 yaşına girip, delikanlı olacağını anlatan anne Bülbül, "Arkadaşlarından görüp heves ederdi. Onsuz doğum günü kutladım. Gece uyuyamadım. Eren'imi bağırdım gece boyu. Arayanlar oğlumun doğum gününü kutlayanlar oldu. Bana teselli verdiler, arayıp benimle ağladılar. Allah herkesten razı olsun. 18 yaşına girecek bir delikanlı olacaktı Eren'im. Eren'imin 18'inci doğum günü olacaktı ama sağ olsaydı. O da biliyordu zaten bizim imkanımız yok diye ısrar da etmezdi zaten. Eren'siz doğum günü kutlamak çok acı. Ben kutladım ama Eren'in fotoğrafına kutladım. Kimse pastadan yiyemedi. Eren'im olsa o pastayı yese doymazdı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü------------------------Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret edenler-Anne Büllbül'ün ağıtları-Anne Ayşe Bülbül, konuşma

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon),

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen inşaat bekçisi öldü Batman'da inşaatta bekçilik yapan Hasan Filiz (18), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.Olay, dün akşam Tılmerç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat bekçisi Hasan Filiz, kulübede ısınmak için yaktığı sobayı yatıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde inşaata gelen işçiler, Filiz'e ulaşamayınca kaldığı kulübeye gitti. Kulübenin kapısını kilitli olduğu fark eden işçiler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Filiz'i yerde hareketsiz yatarak gördü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Filiz'in öldüğü belirlendi. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Filiz'in cansız bedeni, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü------------------------Hastaneye gelen yakınların görüntüsü-Hastane acilinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber Kamera Reşat Yiğiz/ Batman

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14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede Van'ın Erciş ilçesinde arazide cesedi bulunan Serkan Taşdeniz'i (14) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan aynı yaştaki 3 zanlı, çapraz sorguda suçlarını itiraf etti. Şüphelilerden C.K. ve Taşdeniz'in kavga ettikleri, İ.T.'nin Taşdeniz'i tuttuğu, C.K.'nin de bıçakladığı ortaya çıktı. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi kırsalında boş arazide önceki gün saat 21.00 sıralarında vatandaşlar bir çocuğun kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüzü parçalandığı için tanınmayacak haldeki cesedin, yapılan araştırmada, evinden 6 saat önce çıkan Serkan Taşdeniz'e ait olduğu saptandı. Vahşi hayvanlar tarafından boğulup, yüzünün parçalandığı üzerinde durulan Taşdeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ancak burada yapılan otopside, Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ve boğazının bıçakla kesildiği saptandı.Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, aynı mahallede oturan, Serkan Taşdeniz ile yaşıt olan C.K., İ.T. ve H.İ.G.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, ayrı ayrı yapılan çapraz sorguda suçlarını itiraf etti.Sorguda, şüphelilerden C.K.'nin evinin önünde saman boşaltırken, daha önce kavga ettiği Serkan Taşdeniz'in yanına gelip sopayla vurduğu, ardından grup olarak olay yerine gittikleri ortaya çıktı. Burada Serkan Taşdeniz ve C.K.'nin kavga ettiği, İ.T.'nin Taşdeniz'i tuttuğu, C.K.'nin de bıçakladıktan sonra 3 şüphelinin kaçarak, evlerine gittikleri saptandı.Cumhuriyet Savcısı ile şüpheli avukatları huzurunda yer gösterme işleminin yapıldığı belirtilirken, suç aleti bıçağın da arazide bulunduğu ifade edildi.

Serkan Taşdeniz'in cenazesi, dün akşam saatlerinde güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Sorguları tamamlanan C.K., İ.T. ve H.İ.G. ise adliyeye sevk edildi.

HABER: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Kaynak: DHA