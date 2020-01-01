DHA YURT BÜLTENİ - 10

01.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:11

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi

Ordu'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe 'Ceren' adı verildi.Ordu'da 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı, kentte yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe verildi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren bebeğe altın taktı. Ceren bebeği kucağına alan Vali Yavuz, Emine-Aşkın Özdemir çiftini de kutladı. Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kamu davası açılmıştı. Katil zanlısını Arduç geçen 23 Aralık'taki ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Nedim KOVAN/ORDU,

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İki katlı binada yangın çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı. Altıntaş Mahallesi'ndeki Uzun Çarşı'da bulunan bir GSM firmasına ait 2 katlı iş yerinde, bugün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenler, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------İş yerinden görüntüSöndürme çalışmalarıGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, kostümlerle denize girerek hem yeni yılı kutladı hem de yardıma muhtaç çocuklar için bağış topladı.Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancılar tarafından kurulan Çalış Çocuklara Yardım Derneği, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda yeni yıl etkinliği düzenledi. Giydikleri kostümlerle geri sayım sonrası denize koşan yerleşik yabancılar, 5 dakika suda kaldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, hem yeni yılı kutlayan hem de çocuklar için bağış toplayan yerleşik yabancılar, daha sonra sudan çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Grubu, plajda toplanan çok sayıda vatandaş cep telefonlarıyla görüntüledi. Dernek gönüllülerinden İngiliz Cathy Harrower, etkinliği her yıl 1 Ocak'ta düzenlediklerini söyledi. Katılımcıların giydikleri ilginç kostümlerle 5 dakika denizde kaldığını anlatan Harrower, "Burada toplanan paralar, yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları için harcanıyor. 10 yıldır devam eden etkinliğe katılım her geçen yıl daha da artıyor" dedi. Etkinliği izleyen Öznur Göktaş ise ilçede yaşayan yabancı uyrukluların Türkiye'deki yardıma ihtiyacı olanlar için etkinlik düzenlemesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Elde edilen gelirin okullara ya da yardıma muhtaç çocukların sağlık giderlerine harcandığını anlatan Göktaş, yerleşik yabancıların Türklere de örnek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yerleşik yabancıların kostümlerle denize koşmasıSudaki yerleşik yabancıların görüntüsüPlajda toplanan vatandaşların denize girenleri görüntülemesiYerleşik yabancıların sudan çıkmasıHatıra fotoğrafı çekilmesinden görüntüİngiliz Cathy Harrower ile röportajÖznur Göktaş ile röportaj

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, Milli Parklar gişelerinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yoğun kar nedeni ile uygulama yapan jandarma ekipleri ise kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi.Yeni yılın ilk gününde Uludağ'a çıkmak isteyenler trafik nedeniyle zor anlara yaşadı. Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, Milli Park gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu. Görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri ise Milli Park gişelerinde yaptığı kontrollerde kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüleri geri çevirdi. Öte yandan, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığının 35 santimetre olduğunu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Uludağ yolundan detaylar-Trafikten detaylar-Gişelerden detaylar-Jandarma ekiplerinden detaylar-Zincir bağlayan sürücülerden detaylar-Genel detaylar

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Rahatsızlanan genç müzisyen, yaşamını yitirdi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, rahatsızlanması üzerine arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan müzisyen Enes Çağlar Bayrak (21), hayatını kaybetti.Sapanca'da bir müzik grubu bulunan Enes Çağlar Bayrak, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte olduğu sırada rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürülen Enes Çağlar Bayrak, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç müzisyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Enes Çağlar Bayrak'ın ölümü ilçeyi yasa boğdu. Bayrak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Bayrak'ın ölüm nedeninin, yapılacak incelemeler sonucu ortaya çıkacağı belirtilirken, cenazesi bugün Sapanca Göl Mahallesi Ceylan Caddesi üzerindeki baba evine getirildi. Edilen dua ve alınan helallik sonrası genç müzisyenin cenazesi Ünlüce Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camii'ne getirildi. Bayrak'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası caminin yanında bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenaze evinin önünden görüntü-Cenazenin eve getirilişi-Camide taziye verilmesi

-Cenaze namazı ve defin için camiden çıkış

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

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Kaynak: DHA