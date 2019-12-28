DHA YURT BÜLTENİ - 10

28.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:34

Doğumda ikizleri ile birlikte öldü, cenaze töreni yürekleri dağladı

Kayseri'de, tüp bebek tedavisiyle ikizlere hamile kalan Leyla Ercan (29), hastanede doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

Leyla Ercan, 3 yıl önce fabrikada işçi olan Onur Ercan (31) ile evlendi. Çift, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden çiftin tüp bebek tedavisi başarı ile sonuçlandı. Biri erkek diğeri kız ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca Kayseri'deki hastaneye başvurdu. 8,5 aylık hamile olan Ercan, tedavi altına alındı. Gece saatlerinde doğuma alınan Leyla Ercan, bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

'GEBELİK ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLİYORMUŞ'İkiz babası olmayı beklerken eşini ve bebeklerini kaybeden Onur Ercan, büyük üzüntü yaşadı. Onur Ercan, yüksek tansiyon nedeniyle 10 gün önce eşini hastaneye götürdüğünü belirterek, Tansiyon yükseldiği için müşahede altında tutmak istediler. 'Bizim gözetimimiz altında olsun' dediler. Onlardan tam bir açıklama alamadık. Kiminle konuştuysak bir açıklama alamadık. Gebelik zehirlenmesinden şüpheleniliyormuş, ondan dolayı yatış altında tutulmuş. Biz 'tansiyon' diye biliyorduk. Onunla ilgili de herhangi bir şey söyleyen olmadı. Söylenseydi 35'inci haftasında biz öyle bir risk karşısında 'bebekleri alın' diyebilirdik. Maalesef alınmadı dedi.'KİMSE EŞİNDEN VE ÇOCUĞUNDAN OLMASIN'Onur Ercan, eşinin ölümüyle ilgili hastaneden bir açıklama yapılmadığını belirterek, Sadece gebelik zehirlenmesi olarak söylediler. Başka bir şey var mı bilgim yok. Bizim başımız yandı ve ben canlarımdan, ciğerlerimden oldum. Başkaları bunları yaşamasın. Benim başıma geldi. Başka anne ve babaların canları yanmasın. Kimse eşinden ve çocuğundan olmasın ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü-------------Onur Ercan ile röportaj-Onur Ercan'dan detay görüntü-Cenaze için taziyeye gelenlerden görüntü-Genel detay+++-Cenaze töreninden detaylar

Haber-Kamera Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIRKAYSERİ,

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Bakan Varank: Yerli otomobil ile 60 yıllık hayal gerçek oldu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tanıtımı yapılan yerli otomobil ile 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) temeli törenle atıldı. Temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı. Töreninin açılış konuşmasını yapan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek, bölgeye destek veren herkese teşekkür etti.

'YERLİ OTOMOBİLDE HEDEF AVRUPA VE DÜNYA PAZARI'

Daha sonra kürsüye gelen Bakan Varank, dün tanıtımı yapılan ve büyük beğeni toplayan yerli otomobil ile 60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Yerli otomobilde hedefin Avrupa ve dünya pazarında yer almak olduğunu belirten Bakan Varank, "Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı getirdi. Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle gurur duyuyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili, sivil teknolojilerde geleceğe attığımız güçlü bir adım. Olay sadece bir otomobil üretmenin çok ötesinde. Olay gelişen teknolojileri, otomobille birlikte bir ekosisteme yaymakta, ki buna mobilite ekosistemi diyoruz. Biz bu yarışa tam zamanında girdik. Milli teknoloji hamlesiyle bu yarışın kazananı olmak için var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız başarının kriterini de koydu. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak, tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün, hedefimize ulaşmış olacağız" dedi.

Temeli atılan Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilk aşamada, 3 bin kişiye yeni iş olanağı sağlamayı beklediklerini belirten Bakan Varank, şunları söyledi;

"Önümüzdeki 5 yıl içindeyse, 100 yatırımcıya ve 10 bin emekçimize ev sahipliği yapacak bir üretim altyapısı planlanıyor. Tabi bu bölgeyi farklı kılan özelliklere de değinmemiz gerekir. Türkiye'de ilk defa, bir kadın girişimci böyle bir işe kalkışıyor. Bu OSB, Sayın Gül Akyürek'in başkanlığında kuruldu. Gül Hanım, bu projeyi en başından sahiplendi, hayal kurdu, azimle peşinden gitti ve yatırımcıları ikna etti. Attığı bu adımın, kadın girişimcileri sanayiye yatırım yapma konusunda cesaretlendireceğine hiç şüphe yok. Bu yatırımla birlikte, bölgesel bir tarım hamlesi de hayata geçecek. Yani Mersin'in tarımsal ürün çeşitliliği önce yüksek katma değere sonra da bir endüstriye dönüşecek."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan ise hedeflerinin Mersin'de organize sanayi sayısını 9'a çıkartmak ve istihdamda 50 binin üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Temel atma töreni açılışı-Bakan Lütfi Elvan konuşması-Bakan Mustafa Varank konuşması-Temel atma töreni

Haber-Kamera: Soner AYDIN/Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin),

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ABD'li sanatçı Della Miles: Türk otomobiline talibim Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" diye yazdı.Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye'ye yerleşen Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonla dünyaya tanıtılan yerli otomobile talip olduğunu ve sipariş vermek istediğini açıkladı. Miles, yerli otomobilin fotoğrafını kullanarak Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk talep benden. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" diye yazdı. Miles'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce takipçisinden beğeni aldı.

Görüntü dökümü-------------Della Miles'ın Eskişehir'de katıldığı etkinlikten görüntüler-Della Miles'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın fotoğrafı

HABER: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Çaldıkları içi altın dolu kasayı taşırken düşürünce bırakıp, kaçtılar

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 hırsız bir kuyumcu dükkanından çaldıkları içinde toplam 100 bin lira değerinde altın bulunan çelik kasayı, özel olarak yaptırdıkları tekerlekli araç yardımıyla taşırken düşürünce, olay yerinde bırakıp, kaçtı. Kamera görüntülerinden eşkali tespit edilen şüphelilerden 1'i İzmir'de yakalanıp, tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına bugün saat 06.30 sıralarında giren 2 hırsız, içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan 150 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çalarak, özel olarak yaptırdıkları tekerlekli bir araç yardımıyla götürmeye başladı. Ancak, taşırken araç devrildi. İki şüpheli, kasayı, ağır olması nedeniyle; kiralık olduğu anlaşılan otomobillerine taşıyamayınca orada bırakıp, kaçtı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliyi tespit etti. Olaya karışan ve İzmir'de olduğu tespit edilen şüphelilerden M.E., yakalanıp, Salihli'ye getirildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E., tutukladı. Diğer şüphelinin ise arandığı belirtildi.Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Hırsızların işyeri önünde görüntüsü (Güvenlik kamerası görüntüsü)Hırsızların çaldığı kasayı düşürmelerinden görüntü (Güvenlik kamerası görüntüsüŞüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntüŞüphelilerin çelyik kasayı taşımak için yaptırdıkları tekermlekli özel araçtan görüntü

Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa)

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Kaynak: DHA