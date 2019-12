DHA YURT BÜLTENİ - 10

25.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:20

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, ilk belirlemelere göre, metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralandı, 2 işçi ise ocakta mahsur kaldı.Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, saat 11.00 sıralarında, metan gazı patlaması meydana geldi. Ocaktan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan işçi Bahri Yeniay (51), ocaktan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Yeniay'a ilk müdahalede bulundu. Bahri Yeniay, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ocakta mahsur kaldığı belirtilen 2 işçinin kurtarılması için ise çalışmalar sürdürülüyor.

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak),

Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu.Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rus bandıralı Nevado 35 adlı kuru yük gemisi, sabah saatlerinde karaya oturdu. 11 personeli olduğu öğrenilen geminin kaptanı, kendi imkanlarıyla yaptıkları çalışmayla gemiyi kurtaramayınca, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan botlar sevk edildi.

HABER: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ),

Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (4)

YANGINA MÜDAHALE EDEN VATANDAŞLAR KONUŞTUTrabzon'un Dernekpazarı ilçesi Taşçılar köyünde çıkan yangını söndürmek için çabalayan vatandaşlar o anları anlattı. Ahmet Emin Koç, yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirterek "Dün öğleye doğru yangınlar başladı. Rüzgarla birlikte hızlı bir şekilde yayıldı. İlk önce karşı taraflardan başladı. Daha sonra değişik kollara yayılarak bu dağa kadar geldi. Çok zamandır yağmur yağmadı. Ormanın zemini iyice kurudu. Unutulan, yakılan, bırakılan ateşin sıçramasıyla büyüdü. Yangınlar köyün girişine kadar indi. Nerden geleceği belli değil. Rüzgar olduğu için sürekli farklı yerlerde yangın oluyor. Mayın tarlası gibi bir hale geldi ve bu durum bizi korkutuyor" dedi.Tüfekçi Mahallesi Muhtarı Ahmet Terzi de yangının dünden beri devam ettiğini belirterek, "Havanın rüzgarlı olması dolayısıyla bir türlü kontrol altına alınamıyor. Yapraklar kuru, bir aydır yağmur yağmadı, her taraf kurak. Dolayısıyla ateş çabuk ilerliyor. Neden çıktığını bilemiyoruz. Vatandaşların çalıları yakmasından olabilir. Herkes tedirgin, korkuyor ama yapabilecek de bir şey yok" diye konuştu.'İNSAN GÜCÜYLE YAPILACAK BİR ŞEY YOK'Numan Sabitaydın, insan gücüyle yangına müdahale edilemediğini kaydederek, "Araba yolunun olmadığı yerlerde yangınlar çıkıyor. Komşunun evi vardı, yandı. Yangın yukarı doğru devam ediyor. Gece saat 01.30'da sağolsun arkadaşlar yatağımdan kaldırdı, 'yangın geliyor' diye haber verdi. Trabzon ve Dernekpazarı Belediyeleri'nden Allah razı olsun. Su tankeri geldi iş makineleriyle toprak atıp evi kurtardık ama yangın devam ediyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Şuanda insan gücüyle yapılacak bir şey yok. Allah'a duacıyız. Rüzgar dursun, yağmur yağsın diye bekliyoruz. Elektrik hatlarından kaynaklanmış olabilir. Teller birbirine değip kıvılcım sıçramış olabilir" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

Adana sele teslim oldu (4)

SON YILLARIN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre son yılların en yüksek yağış miktarını gördüklerini, yağışın şiddettinin düşeceğini söyledi. Vali Demirtaş, vatandaşların can güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadığı için moral bulduklarını kaydederek, "Meteorolojiden aldığımız bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. Sarıçam, Yüreğir, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü. Bu çok ciddibir miktar. Şu an kriz merkezimiz hızlı şekilde kararlar alıyor. İlgili komisyonlar, hem tarımda meydana gelen zararlar ortaya çıkarmaya çalışılıyor hem de evlerdeki hasarların tespiti yapılıyor. Özellikle vatandaşlarımızın kullandığı eşyalarda sıkıntı varsa bunun da tespiti yapılıyor. İlgili personelimiz şu an sahada. Öğleden sonra da yağış bekliyoruz ancak dünkü kadar fazla olmayacak. Biz tüm tedbirleri almış durumdayız" diye konuştu.

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Can ÇELİK/ ADANA

Başkan Karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sel felaketinin vurduğu mahallelerde sabaha kadar kurtarma operasyonlarına katıldı, su tahliye çalışmalarını yönetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da iki gündür süren yoğur yağış nedeniyle evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için, ASKİ çalışanlarıyla birlikte gece boyunca çalıştı. Yüreğir'de su basan mahallelerde incelemelerde bulunan ve su tahliyesi ile kurtarma operasyonlarına bizzat katılan Başkan Zeydan Karalar, sabaha kadar felaketten etkilenen vatandaşların yanında oldu, sorunlarıyla ilgilendi. Başkan Zeydan Karalar, "Tam bir felaket yaşanıyor Adana'da. Metrekareye 253 kilogram yağmur düşüyor. Bu miktar olağanüstü ve bununla baş etmek mümkün değil. PTT Evleri'ndeyiz ve Boş Dere diye tabir ettiğimiz yer yağmur suyuyla doldu ve dere taştı. Hiç böyle bir şey görmedi Adana. Dereler dolup taşıyor ve evlere su basıyor. Ekiplerimizin tamamı teyakkuzda. Elbette bu altyapı sorunu henüz yeni seçilen bizden kaynaklanmıyor ancak ben çözmek için var gücümle çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" diye konuştu.

Haber-Kamera: ADANA,

17 kişilik kapasitede 34 öğrenci taşıyan okul servisi trafikten men edildi

ADANA'da 17 yolcu kapasiteli minibüste, 34 öğrenci taşıyan servis şoförüne 2 bin 211 lira para cezası kesildi. Servis aracı, 30 gün süreyle trafikten men edildi.Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Salih Öven İlkokulu'nda 2 çocuğu öğrenim gören Z.E. (41), okul önünde servisten inen öğrencileri kayda alıp, tek tek saydı. 17 yolcu kapasiteli servis aracından 34 öğrenci indiğini tespit eden Z.E. servis şoförü ile hostese, "Bu araçta bu kadar öğrenci taşınır mı?" diyerek tepki gösterdi. Z.E. daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı.Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Salih Öven İlkokulu öğrencilerini taşıyan servis araçlarını denetledi. Polis, söz konusu servis aracının ismi açıklanmayan sürücüsüne ise yasal işlem uyguladı. Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında, ilgili belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında 'Belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesinden 2 bin 18 lira, 'Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak' maddesinden 85 lira, 'Araç üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek' maddesi gereğince 108 lira olmak üzere toplam 2 bin 211 lira para cezası verildi. Servis aracı 30 gün süreyle trafikten men edildi.DENETİMLER SÜRECEKİl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik kazaları incelendiğinde kazaya uğrayanların çoğunluğunun 5-14 yaş grubu ilköğretim çağındaki çocuklar olduğunun görüldüğü kaydedilerek, "Yarının büyüğü ve geleceğimiz olan çocuklarımızı trafik kazalarından korumak, sağlıklı ve bilinçli bir birey olarak topluma kazandırmak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze ekiplerimizce servis araçları üzerinde denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekiplerince çocuklarımızın okullara güvenle taşınmalarını sağlamak için yapılan çalışmaların etkinliğinin arttırılabilmesi için anne-babaların da güvenli olmayan ve standart dışı araçlarla çocuklarının taşınmasına izin vermemeleri gerekmektedir. Servis araçları ile ilgili denetimlerimize aralıksız devam edilecek çocuklarımızın güvenliğini tehlikeye atacak taşımalara asla izin verilmeyecektir" denildi.

Haber-Kamera: ADANA,

'Türkiye'de 16 gök taşı örneğinden birisi'

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (ÇOBİLTUM) Doç. Dr. Ayhan Oral, Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçi Mehmet Güngör'ün bahçesinde bulduğu gök taşı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Ayhan Oral, "Örneğin ön incelemesi sonrasında gök taşı olabileceği kanaatine varıldıktan sonra analizleri gerçekleştirildi. Analizleri gerçekleştirildikten sonra Mehmet Yeşiltaş Hocamız bunun gök taşı olduğu kanaatine vardı. Bu örnek bildiğim kadarıyla Türkiye'deki 16 gök taşı örneğinden birisi ve Türkiye'den en son literatüre giren bir örnek. Yaklaşık 1 kilo civarında. Burada analizi yapıldıktan sonra örneğin sahibine tekrar geri iadesi gerçekleştirilip, sonuçları literatüre sokulmuştur" dedi. 'KARŞI TARAFI BİLGİLENDİRİRİZ'ÇOBİLTUM ile ilgili bilgi de veren Doç. Dr. Ayhan Oral, gök taşı araştırma birimine sahip olduklarını söyledi. Doç. Dr. Oral, "Bize örnekler gök taşı olduğu iddia edilerek teslim edilir. Teslim edilen örnekler üzerinden fotoğraflanarak önce bir ön değerlendirme yapıp, analize gerek olup, olmadığı kanaatine varıldıktan sonra karşı taraf bilgilendirilir. Eğer analiz istenirse, analiz yapıldıktan sonra uzman hocamız tarafından gelen örneğin gök taşı olup olmadığı konusunda karşı tarafı bilgilendiririz" dedi.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

Dev kabaklar yılbaşı için satışta

ÇANAKKALE'de yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kabak tatlısı için kestane kabakları pazar tezgahlarında yerini aldı. Alışverişe çıkanlar 3 kişinin güçlükle kaldırabildiği ağırlıkları 50 ila 80 kilo arasında değişen kabakları görünce şaşırdı.Yılbaşı öncesinde Çanakkale'de kestane kabakları pazar tezgahlarında yerini aldı. Yılbaşına sayılı günler kala Afyon'dan 100 ton kestane kabağı getiren pazar esnafı Hulusi Demiroğlu, kilosunu 6 liradan satışa çıkardı. Tezgaha konulan dev kabakları 3 kişi güçlükle kaldırabildi. Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar, ağırlıkları 50 ila 80 kilo arasında değişen dev kabakları görünce şaşkınlık yaşadı. Kestane kabaklarını yılbaşı için satışa sunan esnaf Hulusi Demiroğlu, restoranlar tarafından 50 ile 80 kilo ağırlığındaki dev kabakların bütün olarak satın alındığını, vatandaşların talebini karşılamak için de çok büyük olan kabakları elektrikli testere ile keserek küçük parçalara ayırarak satışa sunduğunu söyledi. 'HALKIMIZ İYİSİNİ, GÜZELİNİ YESİN DİYE GETİRDİK'Kabak satışlarının yılbaşına kadar iyi olmasını beklediğini söyleyen esnaf Hulusi Demiroğlu, "Kestane kabaklarımızı hususi olarak Afyon'dan getirdik. Bir tarladan 100 ton kestane kabağı aldık ve Çanakkale halkımız yesin diye pazar tezgahımızda satışa sunduk. Kestane kabağı meşhurdur. Temennimiz yılbaşı için satışların iyi olmasından yana. Lezzetli ve güzel bir kabak. Tezgahta 70 kiloluk, 80 kiloluk kabaklarımız var. Herhangi bir tohum falan değil, Afyon'da bir çiftçimizin çekirdekten üretimidir. Kabakları testere ile kesiyoruz. Bütün olarak restoranlar tercih ediyor. 40 kiloluk bir kabak, bir aileye fazla gelir, tüketemez. Biz de kesilmiş olarak dilimli şekilde satıyoruz. Yılbaşı öncesi satışların iyi olacağından umutluyuz" dedi.Pazarda yılbaşı alışverişi yapan ve tatlı yapmak için kabak alanlar ise kabak tatlısını sevdiklerini, yılbaşında bol cevizli kabak tatlısı yiyeceklerini belirtti.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

İsmet İnönü, memleketinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 46'ncı yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.Anma törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önüne çelenk bırakılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

