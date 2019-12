DHA YURT BÜLTENİ - 10

24.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:42

Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (6)

AFAD'DAN UYARI: YANGIN TEHLİKESİ VAR

AFAD Trabzon İl Müdürlüğü, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve yangın tehlikesi bulunuyor. Bacalardan çıkan kıvılcımlar, anız yakma gibi nedenler yangına sebebiyet verebilir. Tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmamalı. Baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı."'KORKU İÇİNDEYİZ'Arsin ilçesi Güneyce Mahallesi'nde oturan Fatma Kalmuk, yangın korkusunu anlattı. Komşuları ile balkonda otururken ormanın içerisinde alevleri fark ettiklerini anlatan Kalmuk, "Dumanlar çıkmaya başladı. Sonra bir anda çok zaman geçmeden bütün ormanı alev aldı. İtfaiye ekipleri buraya geldi. Köylülerde yangını söndürmek için yardım etmeye çalıştılar. Yangını söndürdüler. Daha sonra sabah saatlerinde yine aynı bölgede yangın çıktı. Şimdi burada örtü yangını var. Rüzgarla beraber yangın ormanın içerisine giriyor. Buraların yetkililer tarafından denetlenmesi lazım. Biz burada korku içindeyiz. Evimize gelir mi yangın diye nöbet tutuyoruz" dedi.

Bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü

KONYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Eyup Arıcı (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Meram İlçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Eyup Arıcı idaresindeki 42 ZG 650 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Bir elektrik firmasına ait binanın bahçesine uçan otomobilde, sürücü Arıcı hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Eyup Arıcı'nın cansız bedeni Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan öğrenci o anları anlattı

SAMSUN'DA geçen hafta 2 kişinin öldüğü okul servis minibüsünün yaptığı kazada, kardeşi Sude ile birlikte yaralanan lise öğrencisi Yunus Emre Şener (15), o anları anlattı. Şener, "Kazada ilk sarsıntıyı yaşadığımda elimle Sude'yi tuttuğumu hatırlıyorumö dedi.Kaza, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine giden Dursun P. yönetimindeki 55 C 6076 plakalı öğrenci servis minibüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen minibüs, başka bir otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, 12 öğrenci yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.'EVE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIK'Kazada, kardeşi Sude ile birlikte serviste olan 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre Şener (15), o anları anlattı. Şener, "Birkaç arkadaşı bıraktıktan sonra bir anda sarsıntı yaşadık. Galiba orta refüje çarptık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra sesler duydum, birileri benle konuşuyordu. Ambulansa bindirildim, önce bir özel hastaneye götürüldüm, daha sonra OMÜ Hastanesi'ne sevk edildim. Bir haftadır hastanede tedavi görüyorum. Kazada hayatlarını kaybeden Batuhan ve Işıl'ı pek fazla tanımıyordum, ama servise binince birbirimize selam verirdik. Şu an yoğun bakımda olan arkadaşlarım var ve durumları kötü, onların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Serviste kardeşim Sude'de de vardı. Kazada ilk sarsıntıyı yaşadığımda elimle Sude'yi tuttuğumu hatırlıyorum. Sonra yerde yatarken yanımda gördüğümü hatırlıyorumö diye konuştu.Yunus Emre Şener'ın kardeşi Sude'nin ise OMÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürüyor. Kazada ağır yaralanan Sude'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili İzmir'de, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine pazar saat 19.00'dan bu yana su verilmiyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, su kesintileri nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için mahallelerde tankerlerle su dağıtıyor. Vatandaşlar ise mağdur olduğunu belirterek, parayla satın alacak su bile kalmadığını belirtti.Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova'nın bir kesimine su verilemiyor. 60 saatlik plansız su kesintisinin Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan ana borunun tamiri için çalışmalar sürerken, belediye ekipleri mahallelerde tankerle su dağıtıyor. Su kesintilerinden en çok etkilenen Buca ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi, dün başladıkları su dağıtımlarını, bugün de sürdürdü. İlçedeki 31 mahallede, diğer ilçe belediyelerinden de alınan tankerlerle yapılan su dağıtımları ile vatandaşların mağduriyetleri giderilmeye çalışıldı. Buca Koop Mahalle Muhtarı Hakan Dönertaş, su dağıtımlarında önceliğin okullara verildiğini, daha sonra mahallelerde dağıtımların yapıldığını söyledi. Dönertaş, "Dünden bu yana mahallemize gelen sekizinci tanker oldu. Sokak sokak gezerek herkese eşit miktarda su dağıtmaya çalışıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar yetişiyoruz. Dün 7 sokakta dağıtımı yapıldı. Bugün de şu ana kadar 4 sokakta dağıttık. Su gelinceye kadar dağıtım sürecek. Vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışacağız. Su dağıtımı yapılacak yerleri mesaj atarak veya sosyal medya kanalı ile paylaşıyoruz. Bizim de su konusunda biraz idareli olmamız gerekiyor. Vatandaşlar yağmurun altında su almaya çalıştı. Susuzluk gerçekten çok kötü" dedi.BİDONLARINI ALAN VATANDAŞLAR SU KUYRUĞUNA GİRDİMahalle sakinlerinden Ziya Can, "Boru patlamış, bir şey diyemeyiz. Zorluk yaşıyoruz. Her şey su demek. Belediyenin dağıttığı suyu alıp kullanıyoruz. ya da bakkaldan alıyoruz" dedi. Vatandaşlardan Türkan Öztürk de "Susuzluktan iyice kırıldık. Ömrümüz suyun içinde geçiyor. Ev işlerini yapamıyoruz. Tuvalete su lazım ama evde su yok" dedi. Mahalle sakinlerinden Sevinç Kara (75), "Bu yaşta su taşımak yakışır mı?" diyerek tepki gösterdi. Hayriye Cengiz ise mağdur olduklarını belirterek, "Su kesintisi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. Her şey su ile olur. Ama su yok" dedi. Bir başka mahalle sakini Gönül Bahçivancıoğlu ise şunları söyledi: "Su kesintisi çok etkiledi. Hiçbir şekilde temizliğimizi yapamıyoruz. Tuvaletler kötü kokuyor. Aniden kesildiği için su alamadık. Birikmiş suyumuz yoktu. Dün bütün marketleri dolaştım, parayla bile su bulamadım. İnsanlar hepsini almış. Durumumuz o kadar kötüydü. Yüzümüzü çok az su ile yıkıyoruz. Diş fırçalayacağız ama su yok" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, su kesintilerine dair sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulundu. Dağ, su almak için bidonları ile tankerlerin yanında kuyruğa giren vatandaşların bulunduğu bir görseli, 'Göreve geldiğinizden beri 'Renkli' hayaller çizerek popülizmde zirveyi göreceğinize, şehrin şebekesiyle ilgilenme zahmetinde bulunsaydınız, bugün İzmir'i yağmurlu havada susuz bırakmazdınız' notuyla paylaştı.

Otostop çektiği aracın sürücüsü polisten kaçınca gözaltına alındı Samsun'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Göktuğ Y. ile araca otostopla binen Mert K. (22), yakalanıp, gözaltına alındı. Mert K. polise, "Ben otostopçuyum, bu kişiyi tanımıyorum" diyerek serbest bırakılmasını istedi.Olay, saat 09.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mert K., Çarşamba ilçesinden Samsun'a gitmek için otostop çekerek 52 RF 822 plakalı otomobile bindi. Mert K.'nın bindiği aracın sürücüsü Göktuğ Y. yolculuk sırasında alkol aldı. Tekkeköy ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalama sonucu Göktüğ Y.'nin kullandığı otomobil, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde sıkıştırıldı. Paniğe kapılan Göktuğ Y. ve Mert K., araçtan inerek 4 metrelik duvardan atlayıp ormanlık alanda koşmaya başladı. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.'BEN OTOSTOPÇUYUM'Kelepçe vurularak ekip aracına bindirilen Mert K., 'Ağabey ben otostopçuyum, bu şahsı tanımam, etmem. Ben ne olduğunu anlamadım' dedi.Şüpheliler, alınan doktor raporunun ardından ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Göktuğ Y. hakkında yakalama kararı olduğu saptandı.

İki kentte 25 bin uyuşturucu hapa 4 tutuklama Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 10 bin 185 adet, hapların alındığı belirlenen Gaziantep'teki bir evde de 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde ve okul önlerinde çalışma yürüten motorize yunus timleri şüphe üzerine bir otomobilli durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 10 bin 185 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında hapları, Gaziantep'ten aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine polis, Gaziantep'te belirlenen adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramada da 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 25 bin 185 uyuşturucu hap muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İnternetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına işledi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli memur Sefer Ateşalioğlu (66), internetten izleyerek öğrendiği hat sanatını, ilçedeki cami duvarlarına işledi. Ateşalioğlu en büyük hayalinin ise cami kubbesine hat sanatı işlemek olduğunu söyledi.İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası emekli memur Sefer Ateşalioğlu, 11 yıl önce kendi bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını kurutup işleyerek sanat eserine dönüştürmeye başladı. Sanatın farklı kollarında da çalışma yapmak isteyen Sefer Ateşalioğlu, bir süre önce internette izlediği videolarla hat sanatı yapmaya başladı. Hiç eğitim almadan hat sanatına başlayan Ateşalioğlu, 120 günde kendi mahallesindeki caminin duvarlarına çeşitli desen motifleri ile Ayetel Kürsi, Allah'ın 99 ismi ve dört halifenin isimlerini yazdı.Tek hayalinin caminin kubbesini de motifle işlemek olduğunu söyleyen Sefer Ateşalioğlu, "Camide Ramazan ayında hava sıcak olunca sırt üstü yatıp dinlenirken, kubbedeki ve duvardaki yazı ve desenler dikkatimi çekti. Memur olmadan önce yağlı boyacılık yaptığım için ben bunu yaparım inancıyla, internette hat sanatını izledim. Oradan esinlenerek, kullanılan boya ve fırçalarla ilgili kısa bir araştırma yaptım. Ustam olmadığı gibi eğitimde almadım. Kendi mahallemin camisinde Ayetel Kürsi, Allah'ın 99 ismini, dört halifemizin isimlerini yazdım. 120 günde sabırla Allah rızası için çalıştım. Hattat olarak tek hayalim ise camimizin yarım kalan kubbe kısmını da bitirmektir" diye konuştu.

Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, jandarma ekiplerinin 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'ne yaptığı operasyonda dövüştürüldükleri belirlenen 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint Horozu, 1 tavuk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'nde horoz dövüştürülüp bahis oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3'ü yaralı 8 Hint Horozu, 1 tavuk ile horozların tırnaklarını kesmek için zımparalar, horozların tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. ve A.S. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişiye idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen hayvanlar ise ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.

