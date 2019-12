DHA YURT BÜLTENİ - 10

17.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:48

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (3)

CHP'Lİ YÜCEL: TUTUKLU YARGILANMASINA İTİRAZ EDECEĞİZ

İzmir'in Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanı Deniz Yücel, basın toplantısı düzenledi.

İl Başkanlığı binasındaki toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur'un yanı sıra bazı belediye başkanları katıldı. Basın toplantısında konuşan CHP'li Yücel, Burak Oğuz'un tutuklu yargılanmasına itiraz edeceklerini söyledi. Kısıtlama olduğu için dosyanın içeriğine dair bilgi veremeyeceğini belirten Yücel, "Dün akşam geç saatlerde Urla Belediye Başkanımız Burak Oğuz tutuklanmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine 16 Aralık sabah saatlerinde avukatıyla birlikte ifade vermeye gitmiştir. Soruşturma savcısına ifade vermiştir. FETÖ/PDY üyesi olduğuna dair hakkında delil bulunduğu iddia edilmiştir. Tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğince gönderilmiş ve ardından tutuklanmıştır. Dosyada kısıtlama kararı olduğundan içerikle ilgili bilgi vermemiz doğru değil. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ'

Burak Oğuz'un tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu belirten CHP'li Yücel, şöyle konuştu:

"Dikkat edilmesi gereken hususlar var. Anayasada yer alan maddeye göre, bir kişi, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar suçlu sayılamaz. Tutuksuz yargılanma asıldır. Başkan Oğuz, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 67,5 gibi rekor oyla başkan seçilmiştir. Halkın seçtiği kamu görevi ifa eden birisinin ifadesini vermesinden sonra tutuklanması; hukuku, vicdanları ve Urlalı hemşehrilerini yaralamıştır. Tutukluluk kararı için kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekiyor. Ayrıca kaçma, delilleri karartma, gizleme ve yok etme gibi şüphelerin bir arada olması gerekiyor. Somut olayda bunların hiçbiri mevcut değil. Seçilmiş belediye başkanına yürütülen soruşturma ve savcılığın verdiği ifade daveti var. Başkanımızın kendi avukatıyla giderek ifade vermesi söz konusu ardından tutuklama kararı var. Bu tutuklama kararı demokrasiye darbe vurulması demektir. CHP, geçmişte, gelecekte FETÖ'nün karşısında olan ve mücadele eden bir partidir. Bu olaydan siyasi bir manevrayla kendilerine hareket alanı yaratmak isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz. Belediye başkanımızın yanındayız. Süreci takip ediyoruz. Hukukçularımız gerekeni yapacaklardır. En kısa sürede tutuklama kararına itiraz edeceğiz. Başkanımızın aklanacağına ve özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz."

Toplantı salonundan görüntüToplantıya katılanlardan görüntüİl Başkanı Deniz Yücel'in açıklamasıGenel ve detay görüntü

Fuhuş yapıldığı iddia edilen eski hastane binasında temizlik ISPARTA Devlet Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınmasından sonra atıl kalan binanın madde bağımlıları ve fuhuş yapanlar tarafından kullanıldığı iddiaları sonrası bu sabah binada temizlik yapıldı. Binanın bulunduğu Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, "Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin binada temizliğe başlaması mahalle halkı olarak bizi rahatlattı" dedi.

Isparta Devlet Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınmasından sonra 2 yıldır atıl kalan tarihi taş binanın fuhuş başta olmak üzere, madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandığı iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Sabah saatlerinde çok sayıda işçiyle binaya gelen yetkililer, hastane içerisinde kalan ne kadar malzeme varsa binadan çıkartarak temizliğe başladı.

KAMYONLARCA PİSLİK

Eski hastane binası içerisinde işe yaramaz diye bırakılan yatak, yastık, battaniye, tıbbi malzeme, kırtasiye malzemeleri, arşiv dosyaları, sıhhi tesisat malzemeleri gibi çok miktarda eşya bulunuyor. Yaklaşık 10 kişilik ekip ağız ve burunlarını maskeyle kapatarak bina içerisinde bulunan malzemeleri toplayarak hastane binasının camından bahçeye atarak temizlik işine başladı. Aşağıda toplanan malzemelerin daha sonra kamyonlarla buradan alınarak imha edilmek üzere başka bir yere taşınacağı belirtildi.

MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ

Hastanenin bulunduğu Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, yetkililerin harekete geçerek binayı güvenlik altına alma yönünde attıkları adımdan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Burada yaşanan ve hoş olmayan şeylerden sonra Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin binada temizliğe başlaması, mahalle halkı olarak bizi rahatlattı. Bundan dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

MAHALLE HALKI RAHATLADI

Hastanenin taşınmasıyla birlikte atıl duruma gelen ve isteyen herkesin rahatça girebileceği şekilde kapısı açık kalan binaya 2 yıldır giren çıkanın belli olmadığını ve fuhuş dahil her türlü olumsuzluğun yaşandığını belirten mahalle halkı, önlem alınmasıyla birlikte rahat nefes aldıklarını kaydetti.

ISUBÜ'DEN AÇIKLAMA: BİZE 1 HAFTA ÖNCE DEVREDİLDİ

Diğer yandan atıl durumdaki eski hastane binasının da aralarında bulunduğu 6 binanın yer aldığı 62 bin 500 metrekarelik alanın bir hafta önce devrinin yapıldığı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bina Rektörlüğümüze 9 Aralık 2019 tarihinde yani henüz 1 hafta önce devri yapılmıştır. Dolayısıyla bina ve arazideki sorumluluk bu tarihten öncesinde kurumumuza ait değildir. Kamuoyunda ve yerel basında eski devlet hastanesi taş binası ile ilgili çeşitli haberler yer almıştır. Kamuoyu söz konusu binanın üniversitemize ait olduğu bilgisine sahip olduğu için, kurumumuza 'binaya ilgisiz' şeklinde eleştirilerde bulunulmuştur. Bu bilgiler yanlıştır. Söz konusu arazi ve binanın üniversitemize resmi tahsisi 09.12.2019 tarihinde yani bir hafta önce yapılmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nden teslim alınmıştır. Dolayısıyla bina ve arazideki sorumluluk bu tarihten öncesinde kurumumuza ait değildir. Tahsisten hemen sonra okulumuza yeni fiziki alanlar kazandırmak için acil bir şekilde proje çalışmaları başlamış olup, gelişmelerle ilgili kamuoyu gerektiğinde bilgilendirilecektir" denildi.

Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu ULUSLARARASI Astronomi Birliği'nin (IAU) 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan kampanyada Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza 'Anadolu', yörüngesindeki gezegene ise 'Göktürk' ismi verildi.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, 'Aynı gökyüzü altında 100 yıl' temasıyla, 70 ülkeye 70 adet yıldız ve gezegen isim verilmesi önerisinde bunuldu. Bu kapsamda Türk Astronomi Derneği de 'Türkiye ötegezegenine isim veriyor' kampanyası başlatarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve üniversitelerden yıldız ve gezegen için isim talep etti. 25 Ekim'de sona eren kampanyada, 7 kişilik jüri 400'den fazla gelen ismi dikkate alarak, yıldız ve ötegezegen için 6 öneriyi belirledi. Jüri seçtikleri isimleri Uluslararası Astronomi Birliği'ne gönderdi. Uluslararası Astronomi Birliği, 6 öneriyi görüşerek isim için kararını verdi. Buna göre, Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza 'Anadolu', yörüngesindeki gezegene ise 'Göktürk' ismi verildi.

'110 ÜLKEDE 780 BİN KİŞİ YILDIZ VE ÖTEGEZEGENE İSİM VERDİ'

Türk Astronomi Derneği Başkanı İbrahim Küçük, kampanya sonuçlarının bugün Fransa Paris Gözlemevi'nden yapılan basın toplantısı ile tüm dünyaya duyurulduğunu belirterek, "Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza ve yörüngesindeki gezegene isim verildi. En çok oyu alan 'Anadolu' ve 'Göktürk' isimleri sırasıyla yıldız ve gezegen için belirlenmiş oldu. Bizim yıldızımız 'Anadolu' ismini, ötegezegenimiz de 'Göktürk' ismini taşıyacaktır. Bunun gerçekten anlamlı ve bize yakışan bir isimlendirme olduğunu düşünüyorum. Çoğunluğun oyları bu şekildedir. 'Anadolu' ve 'Göktürk' isimleri uzayda parıldayacaktır. Ben 'Anadolu' ve 'Göktürk' isimlerinin tüm ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeni bilimsel çalışmalara inşallah vesile olur" dedi.

'ANADOLU' VE 'GÖKTÜRK' İÇİN ÖNERİDE BULUNANLAR

Küçük, 'Anadolu' ve 'Göktürk' ismini öneren kurumları da paylaşarak, "'Anadolu' ismi için İzmir Aziz Erol Güzelcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul VKV Koç Lisesi, İstanbul Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Efes Meslek Lisesi öneride bulundu. 'Göktürk' ismi için öneride bulunan okullar ise Nevşehir Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu, Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara Ahiler Ortaokulu, Bursa Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu'dur" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da, haham gözetiminde fındık yağı üretimi Musevilerin Hamursuz Bayramı'nda tüketeceği fındık yağının üretimi, Yahudi din adamı olan haham gözetiminde, Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor. Üretim aşamasını takip etmek için ABD'den gelen haham Yahudan Taub, "Fındık yağını Türkiye'den almayı tercih ediyoruz" dedi.İsrail, ABD, İngiltere ve İtalya'da yaşayan Musevilerin her yıl kutladığı Hamursuz Bayramı'nda (Pesah) tüketilecek fındık yağı, Afyonkarahisar'daki yağ firması tarafından karşılanıyor. Hamursuz Bayramı'nda tüketilecek fındık yağının üretim sürecini takip etmek üzere haham Yahudan Taub, ABD'den Afyonkarahisar'a geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fındık yağı üretilen fabrikada tüm aşamalar, Taub'un gözetiminde gerçekleştiriliyor. Tedarik edilecek 5 konteyner yağın tamamlanacağı güne kadar fabrikada incelemelerini sürdürecek olan Taub, daha sonra ABD'ye dönecek.'FINDIK YAĞINI TÜRKİYE'DEN ALIYORUZ'Musevilerin nasıl yaşaması ve beslenmesi gerektiğinin kutsal kitapları Tevrat'ta anlatıldığını söyleyen Yahudan Taub, "İnancımıza göre, 7 gün boyunca hiçbir şekilde maya ve tahıl içermeyen ürünler tüketiyoruz. Bu süreçte tamamen ağaçlarda yetişen ürünleri tüketiyoruz. Museviler de kendi aralarında bölünmüş. Bu bölünmeye karşılık kimileri pamuk yağı tüketebilirken, birçoğumuz da tüketemiyor. Bu da yorumlamalarla ve din adamlarıyla ilgili. Bu süreçte üretilen ceviz yağı, fındık yağı, badem yağı ve palmiye yağı içinde en iyisinin fındık yağı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da fındık yağını Türkiye'den almayı tercih ediyoruz" dedi.'TÜM İŞLEMLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ YAPILIYOR'Yahudan Taub, 'Kosher Sertifikası' gereğince alacakları ürünlerin fabrikada sterilizasyonunu yaptıklarını vurguladı. Alacakları ürünün ham maddesi uygun olduğunda verdikleri onayla üretimin başladığını aktaran Taub, "Bunu her fabrika sağlayamıyor; çünkü 'Kosher', bugün Amerika'ya gittiğiniz zaman İSO ve HASİP gibi bir kalite belgesi olarak görülür. Dünyanın her yerinde artık bu şekilde kabul ediliyor. Ben, Türkiye'ye ilk kez geldim. Bu fabrikayı da ilk defa görüyorum. Biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Bu fabrikanın birçok fabrikadan çok daha ileri olduğunu ve bu kurallara çok sadık kaldığını düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla fındık yağı tüketilebilir. Benim bu konuda gönlüm rahat. Fabrika sahiplerine de güveniyorum. Tüm işlemler istediğimiz gibi yapılıyor" diye konuştu.5 KONTEYNERLİK İHRACATİşletmenin üretim müdürü olan Mehmet Çiftçi de Hamursuz Bayramı için yaklaşık 25 yıldır Yahudi din adamlarının gözetiminde fındık yağı üretimi yaptıklarını söyledi. Fındık yağlarını İsrail, ABD, İngiltere ve İtalya'ya ihraç ettiklerini aktaran Çiftçi, "Her yıl bayram öncesi din adamları, yağ üretimini gözlemlemek için fabrikamıza geliyor. İsrail'e ilk ihracatımız 1995 yılında başladı. O yıldan beri de Musevi din adamları fabrikamıza geliyor ve buradaki üretimin tamamında bulunuyor. Ürünlerde herhangi bir karışımın olup olmadığını inceliyorlar. Ürünlerin kalitesi uygunsa ancak o zaman kabul ediyorlar. Kendisi, ABD'den geldi ve oraya yapılacak 5 konteynerlik ihracat için burada" dedi.

Sattığı simitleri bitiremeyen çocuğun yardımına koştular

Diyarbakır'da, simit satarak okul harçlığını çıkaran, ancak gün sonunda simitleri elinde kalan 9 yaşındaki çocuğun yardımına 'Çocuklar üşümesin' üyeleri koştu. Çocuğun simitleri satamadığını fark eden bir grup genç, çizgi film karakterlerine bürünerek 100 simidin satılmasını sağladı.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Çocuklar üşümesin' grubuyla dezavantajlı çocukların ihtiyacını karşılayan gençler, bu kez sokakta simit satan küçük çocuğa yardım eli uzattı. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle okul harçlığını çıkarmak için sokakta simit satan çocuk gün boyunca sattığı simitleri bitiremedi. Bunu gören grup üyeleri, çizgi film karakterli kostümleri giyerek, çocuğun satamadığı 100 simidi çevrede dolaşarak kısa sürede satmasına yardım etti.

Küçük çocuğun yaşadığı mutluluk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yabancı öğrenciler, mültecilere yönelik ayrımcılığı sahneye taşıdı

Erasmus+ programı kapsamında 5 farklı ülkeden 38 üniversite öğrencisinin katıldığı, özellikle göçmen ve mültecilere yönelik ayrımcı, nefret söylemlerine karşı bilinç oluşturulması için hayata geçirilen 'Humanisation' projesi, Edirne'nin Keşan ilçesinde sahnelenen İngilizce forum tiyatrosuyla sona erdi.

Worldest Organization bünyesinde bulunan ve içerisinde Türkiye, Romanya, İtalya, Portekiz, İspanya ile Malta'dan 38 üniversitelinin bulunduğu gençlik grubu 'Troubleshooters' tarafından 'Erasmus+ gençlik değişimleri programı' kapsamında hazırlanarak, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından finanse edilen 'Humanisation' projesi, Keşan'daki Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda sahnelenen forum tiyatrosuyla son buldu. Okulun tiyatro salonunda sahnelenen oyun, akademisyenler ve öğrenciler tarafından izlendi. Göçmen ve mültecilerin gittikleri ülkelerde yaşadıkları zorlukları konu alan oyuna izleyicilerin de müdahale etmesi sağlanarak, oyun sonunda görüşleri alındı.

'GÖRDÜKLERİ AYRIMCILIKLARA MÜDAHALE EDEBİLME ŞANSI BULDULAR'Proje Yöneticisi ve Worldest Organization Temsilcisi Oktay Yatkın, projenin amacının mülteci ve göçmenlerin gittikleri ülkelerde günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunları aktarmak ve nefret söylemlerine karşı bilinç oluşturmak olduğunu belirterek, "Bu bağlamda birçok farklı metot kullanılmış olup özellikle yaygın eğitim metotlarına yer verilmiştir. Bu projenin sonunda da Keşan'da halkın katıldığı, farkındalık yarattığımız forum tiyatrosu etkinliği gerçekleştirdik. Oynanan forum tiyatrosuna insanlar gördükleri ayrımcılık unsurlarına müdahale edebilme şansı bularak, oyununun sonunu değiştirme fırsatı buldular. Bu şekilde halka ulaştığımızı, projeye katılan gençleri bilinçlendirdiğimizi ve aynı zamanda diğer kamu kurum, kuruluşlarının katılımını sağladığımızı söyleyebilirim" dedi.

'YAŞANAN ZORLUKLARI AŞMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ'Proje eğitmeni Victor Catalin Toma ise forum tiyatrosunun halkı oyunun içine çeken bir metot olduğunu ifade ederek, "Bu sayede oyunu izleyenler forum tiyatrosunun içerisine dahil olarak yaşanan zorlukları aşmayı hedeflemekteyiz. Gençleri 2 gruba ayırarak göçmen ve mültecilerin yaşadığı farklı konularda çalışmalarına teşvik ettik. Birçok farklı konu var. göçmen ve mültecilerin karşı karşıya kaldığı okul, sağlık sistemi, ulaşım sistemiyle ilgili birçok sorun var. Bunları gündeme getirmek için bu metodu kullanıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, tiyatro provalarında ise kendi ülkelerinde mültecilerin yaşadıkları sorunları kağıtlara yazara, duvarlara astı.

