DHA YURT BÜLTENİ-10

16.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:36

2 katlı tarihi evdeki çökmeyi deprem sandılar

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi evde göçük meydana geldi. Korku yaşayan ve deprem olduğunu sanan mahalle halkı, aynı durumdaki diğer binalar için çözüm bulunmasını istedi.Olay, dün gece merkez Sur ilçesindeki Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Tahtalı Kastal Sokak'ta bulunan yıllar önce terk edilen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce tescillenen 2 katlı tarihi binada çökme meydana geldi. Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, göçük esnasında mahallede panik yaşandı. Göçük sonrası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce evin bulunduğu sokakta önlemler alınırken, Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Muhsin Sanay, tehlike arz eden başka evlerin de bulunduğunu söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduklarını ifade ederek, bir sonuç alamadıklarını söyledi. Sanay, "Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne daha önce yaptığımız başvurularda bir sonuç elde edemedik. Sadece tehlike arz ettiğini belirten tabelayı yerleştiriliyor. Bunun dışında herhangi bir şey yapılmıyor. Bu sokak aynı zamanda okula giden yoldur. Buradan geçenlerin can güvenliği yok. Burada acilen bir çözüm bulunması lazım. Bunun gibi çok ev var" dedi. Mahallede yaşayanlardan Mehmet Güldalı ise göçüğün meydana geldiği anda deprem olduğunu sandığını belirterek, "Ev büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada uyumak üzereydim. Dışarı çıkıp evin yıkıldığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Göçük olan ev-Belediyenin aldığı önlem-Muhabir Selim Kaya'nın anonsu-Mahalle sakini Mehmet Güldalı'nın röportajı-Muhtar Muhsin Sanay'ın röportajı-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

=============================

Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobili, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 ABS 367 plakalı otomobille al geçitten geçtiği sırada aniden rahatsızlanan Ender T., aracıyla önce bariyer ve kaldırıma, ardından çöp konteyneri ve bir otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı. Kazada, kapıda bekleyen ve otomobilin geldiğini görünce içeri kaçmaya çalışan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ender T. ile diğer 2 yaralı hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Aracın çarpma anı -Kazada araçtan kaçmaya çalışan vatandaşların görüntüsü-Çapma sonucu oluşan hasarın görüntüsü-Çarpma sonucu yaralanan vatandaşın görüntüsü

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,===========================

Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı Hakkari'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'ne (CİSAD) üye 5 dağcı, 3 bin rakımlı dağa kış tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılar, ilk kez gidilen dağa 'Cisad' adını verdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari il Temsilciliği ile CİSAD organizasyonuyla, 2019 yılı kış faailiyetleri kapsamında dağ tırmanışı gerçekleştirildi.TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığında bir araya gelen CİSAD'a üye dağcılar Ercan İhtiyatoğlu, Gıyasettin Tatlı, Feyaz Tekin ve Ömer Kaplan, Kırıkdağ Köyü'nün Kırbaş Mahallesi'nde dün tırmanışa başladı. 14 kilometrelik karla kaplı tırmanış parkurunda Uleder vadisindeki bir mağaraya ulaşan dağcılar, geceyi burada kurdukları kampta geçirdi.

Ateş yakarak ısınmaya çalışan 5 dağcı, bugüne kadar hiç gidilmeyen 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı. Dağcılar, zirve yaptıkları dağa derneklerinin adı olan 'Cisad' ismini koydu. Yöre halkının dağa kendi aralarında 'Bersal' dediği, ancak bunun resmi bir isim olmadığı belirtildi.

AMACIMIZ, BURADAKI GÜZELLİKLERİ TANITMAKTürkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Hakkari'deki dağların doğa harikası olduğunu belirterek, "Bu dağa daha önce hiç kimse gitmediği için ismi de yok. İlk kez buraya zirve yaptık. İsmini de derneğimizin ismi olan 'Cisad' koyduk. Bu nedenle derneğimizle gurur duyuyoruz. Amacımız bölgemizde bulunan tüm zirvelere çıkıp dağlarımızı tanıtmaktır. Buradan tüm dağcılara selam gönderiyoruz. Dün Kırıkdağ köyünün Kırbaş Mahallesi'nde tırmanışımıza başladık. Uluder Vadisi'nde bir mağaraya ulaşarak, kamp kurduk. Toplam 14 kilometre parkur yaparak zirve yaptık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa tırmanış yaparlarken-Karta yürüyen dağcılardan genel ve detaylar-Bölgeyi anlatan Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç-Dağlardan detaylar-Zirve defteri için duvar ören dağcılar-Zirve defterini imzalarken

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,

==============================

Van'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan 'şırınga çikolata'nın neden olduğu ölümler sonrası, Van'da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakalları denetledi.Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlere giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde 'şırınga çikolata'ya rastlanmadı. Denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda da denetim yapıldı. Zabıta ekipleri, çocukların sağlığı konusunda kantin ve bakkal işletmecilerini de uyardı.

Görüntü Dökümü--------------Zabıta ekiplerinin okula gidişi-Okul kantininde denetleme yaparken detaylar-Kantin sorumlularıyla konuşurlarken-Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,

=======================================

Dere yatağına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dere yatağına düşen köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde, gece geç saatlerde dere yatağına düşen köpeğin sesini duyanlar itfaiyeye haber verdi. Dere yatağına merdivenle inen ekip, sakinleştirdiği köpeği kucağına alarak yukarı çıkardı. Aç kalan köpeğe su ve mama verip başında bekleyen itfaiye ve zabıta ekipleri, beslediği köpeği daha sonra hayvan barınağına teslim etti.

Görüntü Dökümü------------- -köpeğin dere yatağından yukarı çıkarılması -İtfaiyecinin köpeği sevmesi-Yemek verilmesi-Araca konulmasıHABER: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: DHA