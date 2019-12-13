DHA YURT BÜLTENİ -10

13.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:34

Bakan Gül: Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara 'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil ByLock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bakan Gül, Van'da düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından gazetecilerin Ankara'daki FETÖ operasyonuna ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakan Gül, 15 Temmuz sonrasında da öncesinde de özellikle FETÖ'nün sızmaya çalıştığı en önemli kurumlardan birinin yargı kurumu olduğunu belirterek, "Bu konuda Hakim ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı, büyük bir teyakkuzda. Büyük bir ciddiyette bu mücadeleyi başından beri sürdürdüğünü ifade etmek istiyorum" dedi.

'FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'Bakan Gül, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: "Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil Bylock dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek. Bakanlık bünyesinde hem diğer birimlerde çalışıp bakanlıkla ilgili bu konuda FETÖ yapılanması içinde olanlarla ilgili uzun zamandır bakanlığımız idari tüm çalışmaları yapıyordu. Bu çalışmaları hem kolluk, hem başsavcılıklara, ilgili makamlara iletildi. Uzun titiz bir çalışmanın sonunda Adalet Bakanlığı ve diğer birimlerdeki bu sızmalara karşı tespit edilen isimler yargı karşısına çıkarılmıştır. Bu konuda idari süreçler de devam edecektir. Büyük bir titizlikle savcılık makamlarıyla işbirliği içinde bu çalışmalar devam etmektedir. Devamının da geleceği, tespit edilen tüm sızmaların uzun zamandır yaklaşık bir yılın üzerindeki çalışma sonrasında bu operasyonlar devam edecek. Kararlılığımızı herkes görecek. HSK'nın bünyesinde hakim, savcı, yargı mensuplarına yönelik tüm şikayetler soruşturmalar Bylock içinde çıkan yeni isimler, yeni bilgiler, HSK çok titizlikle soruşturmaya incelemeye dahil etmektedir. Bu konuda milletimizin geleceğine kast edenlere karşı asla teyakkuzu elden bırakmadan HSK tüm üyeleriyle titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. 40 yıllık örgütün mücadelesini, 40 günde bitirdik. Yine bir rehavete kapılamayız. Bu mücadeleyi hukuk ve deliller çerçevesinde bağımsız yargı mercileri yapacaktır."

'SENATO KARARI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE'ABD Senatösü'nün kararına ilişkin soruya da Bakan Gül şöyle cevap verdi: "Senatonun kararı kabul edilemez. Asla tanımayacağımız bir karardır. Türkiye ne zaman başını dik tutsa bölgede ve dünyada mazlumların yanında yer alsa, kendi hukukunu korumaya çalıştığında ve başardığında hemen bu gibi siyasi malzemeleri tozlu raflardan indiriyorlar. Türkiye öyle bu tür meselelerle diz çöktürülecek bir ülke değildir. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Hukuki, tarihsel ve bilimsel olarak hiçbir temeli yoktur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Salondan detaylar-Bakanın açıklamalarıBehçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Suriye'nin Rasulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi. Sınıra yakın bir bölgede, toprağa gömülü yaklaşık 200 kiloluk patlayıcı, alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi. Patlamayla birlikte yükselen duman, Türkiye tarafından da görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Şafak ŞAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

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Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, başına kask takan esnaf komşusu Nail Demir (55) tarafından, eşi ve kızıyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan kırtasiyeci Mustafa Başkaya (52), korku dolu anları anlattı. Saldırganı 15 dakika süren boğuşma sonunda etkisiz hale getirebildiğini söyleyen Başkaya, "Olaydan bir gün önce bana çay ısmarladı. Hatta elindeki yaraya dükkanımda yara bandı yapıştırdım" dedi.

Silahlı saldırı olayı, 16 Kasım Cumartesi günü, Aşağı Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Berber Nail Demir, başına kask takıp, aynı sokakta kırtasiye dükkanı bulunan komşusu Mustafa Başkaya'nın ailesiyle yaşadığı ikinci kattaki dairenin kapısına geldi. Bu sırada kapıya çıkan Mustafa Başkaya, eli tabancalı saldırganla karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede, evin yarak odasında son buldu. Arbede sırasında tabancadan çıkan kurşunlar, Başkaya'yı bacağından, eşi Fatma Başkaya'yı (46) da karnından vurarak, yaraladı.

Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheli Nail Demir'i gözaltına aldı. Başkaya çifti ise ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından Başkaya çifti taburcu edilirken, Nail Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BOĞUŞUP ETKİSİZ HALE GETİRDİMustafa Başkaya, yaşadıkları korku dolu anları DHA'ya anlattı. Başkaya, eşi Fatma ile kızı Ayşe Başkaya'nın (20) olduğu evden sabah işe gitmek için çıktığını, bu sırada kapısının önünde başında kask, elinde tabanca olan bir kişiyi gördüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

"'Dediklerimi yap yoksa hepinizi öldüreceğim' dedi. Evdeki altın ve paraları istedi. Ben şok oldum. Elimdeki çöpü attım. Bu sırada ayağı kaydı, dengesini kaybetti. Aramızda boğuşma başladı. Elimden kurtuldu ve dizime ateş etti. Eşim bu sırada saldırganın başındaki kaskı çıkardı. Evimize giren kişinin, iş yeri komşularımızdan Nail Demir olduğunu gördük. Eşime de ateş etti. Eşim karnından vuruldu. Kızıma yöneldi. Bileklerinden tuttum, kendimde bir güç hissettim. Silahın önüne geçip kızımı kenara ittim. Yaklaşık 15 dakika boğuştuk. Sonunda yatak odasında, onu etkisiz hale getirdim. Eve gelen polislere teslim ettim."

ÖNCEDEN PLANLAMIŞAile olarak facianın eşiğinden döndüklerini belirten Mustafa Başkaya, "Olaydan bir gün önce, Nail Demir, dükkanımın yan tarafındaki kahvehaneye gelip, oturdu. 'Mustafa ne içersiniz? Çay göndereyim' dedi. 'Tamam' dedim. Çay gönderdi içtik. Üç gün önce parmağını kesmiş, yara bandı istedi. İş yerimde parmağını sardım. O gün dükkanımı saat 07.00'de açmıştım. İş yerinin önünü temizlerken beni gördü. 'Aferin sana, ne güzel, temiz esnafsın. En temiz sensin. Dükkanı saat kaçta açıyorsun?' dedi. Ben de 07.00'de açıyorum dedim. 07.00'de dükkanımı açacağımı öğrenince, erkenden gelmiş ve olayı tasarlamış. Bu kişi evimizi soymaya, canımıza kast etmeye geldi. Ailemi kurtardığım için çok mutluyum. Adalete güveniyorum. Kadına, çocuğa kurşun sıkan eller kırılsın" diye konuştu.

'EŞİM BENİM KAHRAMANIM'Fatma Başkaya ise, kocasının kızını ve kendisini canı pahasına koruduğunu söyledi. Korkunç bir olay yaşadıklarını ifade eden Fatma Başkaya, "Nail Demir, eşimle boğuşurken, kaskını çıkardım. Silahının kabzasıyla çeneme vurdu. Daha sonra karnıma ateş etti. O an nefes alamadım. Yaramı tutup, balkona çıktım ve yardım istedim. Evde eşim olmasaydı ölebilirdik. Eşim benim kahramanım, onu çok seviyorum. Kocam o gün bizim için çok büyük bir mücadele verdi" dedi.

Öte yandan Nail Demir'in Başkaya'nın evine geldiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Mustafa Başkaya'nın, Nail Demir'i etkisiz hale getirdiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Başkaya'nın kızının cep telefonuyla çektiği görüntüde, yere yatırılmış haldeki Nail Demir'in ellerini Mustafa Başkaya'nın tuttuğu, polislerin gelmesini beklediği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Nail D'nin kask ile apartmana girmesi Mustafa Başkaya'nın Nail D'yi etkisiz hale getirdiği andan görüntüMustafa ve Fatma Başkaya çiftinden detay görüntülerMustafa Başkaya ile röp. Fatma Başkaya ile röp. Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 90 litre sahte içki, etil alkol ve içki üretiminde kullanılan aromalar düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Cennetoğlu Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan baskında, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere piyasaya sunulmaya hazırlandığı anlaşılan 90 litre sahte rakı, 90 litre etil alkol ve içki üretiminde kullanılan aromalar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOperasyondan genel ve detay görüntüHaber: Tolga TAHÇI -Kamera: İZMİR,

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Yunus Emre'nin mezarının Bolu'da olduğu iddiası Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'nde daha önce Kültür Bakanlığı tarafından Yunus Emre'nin hocalarından Yunusiye'ye ait olduğu tescillenen mezarın yanındaki mezarın da halk şairi Yunus Emre'ye ait olduğu iddia edildi. Mezarın yanında bulunan, üzerinde Latince yazıların olduğu sütun, Bolu İl Genel Meclisi'nce kurulan bir komisyon tarafından incelendi.

Bolu İl Genel Meclisi'nin geçen hafta düzenlediği toplantıda meclis üyesi Eyüp Beşli, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'nde halk şairi Yunus Emre'nin mezarının olduğu yönünde bulgulara ulaşıldığını gündeme getirdi. Daha önce Kültür Bakanlığı tarafından Yunus Emre'nin hocalarından Yunusiye'ye ait olduğu tescillenen mezarın yanında olan mezar, meclis toplantısında gündeme gelince, konunun araştırılması için bir komisyon oluşturuldu. Oluşturulan komisyon söz konusu mezarlığa gitti. Bakımsız halde olan mezarlıkta inceleme yapıldı. Mezarın yanında üzerinde Latince yazıların olduğu sütun görüldü.

CİDDİ BULGULARA RASTLADIKKonuyu gündeme getiren Bolu İl Genel Meclisi üyesi Eyüp Beşli ellerinde ciddi bulgular olduğunu ifade ederek, "Bu köyün ismi Yunuslar Mahallesi. Bu Yunuslar Mahallesi isminin nereden geldiği konusunda yapmış olduğumuz araştırmalar, incelemeler neticesinde bu köyde Yunus Emre'nin mezarı olduğuna dair biz ciddi bulgulara rastladık. Kültür Bakanlığı envanterinde burası her ne kadar Yunus Emre'nin hocası Yunusiye'nin mezarı olduğuna dair bulgular olsa da bu şekilde envantere girse de burada köylüler ve yaşlılardan edindiğimiz bilgiye göre burada Yunus Emre'nin mezarının olduğuna dair görüşler belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili İl Genel Meclisi'ndeki arkadaşlarımızın sayesinde gerçek ortaya çıkacak. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapacağız" dedi.

DAHA ÖNCE ALMANLAR İNCELEME YAPTIKöyün eski muhtarı Ali Kemal Erdoğan ise "Benim çocukluğumda benim babaannem, büyük teyzelerimiz, nenelerimiz Yunus Emre'nin şiirlerini günlük türkü söyler gibi okurlardı" diye konuştu.Erdoğan daha önce Alman arkeologların mezarlıkta inceleme yaptığını ifade ederek, "Buraya Almanya'dan bir minibüs geldi. İçinden bir sürü yabancı insan çıktı. 'Ne arıyorsunuz?' diye sordum. Dediler ki, 'Biz Yunus Emre'nin mezarını arıyoruz.' Buraya geldiler burada inceleme yaptılar. Mezarın başında büyük bir sütun var. Alman arkeologlar yazıyı görünce tanıdı. 'Bunun bizde kaydı var' dedi. Dosyaya baktılar hakikaten var. Burası 1930'lu yıllarda Almanlar tarafından tespit edilmiş. Ondan sonra bunun üzerindeki yazıyı sordum. Bu yazıda da 'Ey büyük bilgin her fani gibi ölüm geldi seni de buldu. Senin hatırana ithafen başına bu taş dikildi' yazıyormuş. Yazı aşağıya doğru devam ediyor ama sütun toprağa gömülü olduğu için çıkarılmadan okunamıyor" ifadelerini kullandı.Komisyon, incelemelerin ardından Kültür Bakanlığı'na söz konusu mezarlığın incelenmesi için başvuruda bulunacak. Ayrıca bakımsız halde bulunan mezarlığı kaplayan otların da temizlenmesi yönünde karar alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Murat Küçük anons-Mezarların görüntüsü-Röportajlar-Sütunun görüntüsü-Bakımsız haldeki mezardan görüntü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ile nişanlısı yaralı

Düzce'de, TEM yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kayıkçı ile nişanlısı Hatice Ceren Yalçın yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Büyükmelen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Yunus Emre Kayıkçı'nın kullandığı 67 TL 002 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yunus Emre Kayıkçı, hasar gören otomobilde sıkışırken, nişanlısı Hatice Ceren Yalçın ise araçtan hafif yaralı çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaptığı çalışmayla Kayıkçı'yı araçtan yaralı çıkardı. Yunus Emre Kayıkçı ve Hatice Ceren Yalçın, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yapan aracın görüntüsü-Sıkışan sürücünün kurtarılma görüntüsü ve detaylar (Vatandaş kamerası)

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, =======================

Tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece evinin bahçesindeki tuvalete giderken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ömer İrkek (70), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Siverek ilçesi Eskihan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ömer İrkek, evlerinin bahçesindeki tuvalete giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan İrkek yaralandı. Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer İrkek, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Ömer İrkek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA