DHA YURT BÜLTENİ-10

12.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:26

Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı (2)

Diyarbakır'da terör örgüyü PKK'ya yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonlarda 271 kilo 475 gram patlayıcı ile yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından çok sayıda adres belirleyen ekpiler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Arama yapılan adreslerde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve silahlara el konulurken, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

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Viranşehir'de trafo panosunda patlama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeniyle önce alev aldı, ardından patladı. Cep telefonuna yansıyan patlama paniğe yol açarken, mahalleye uzun süre enerji verilmedi.

Viranşehir'in Hürriyet Mahallesi'ni besleyen trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle önce alev aldı. Pano, ardından bomba gibi patladı. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede paniğin yaşanmasına neden oldu. Patlama nedeniyle bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DEDAŞ ekipleri trafoyu tamir etmek için çalışma başlatırken, 3 mahallede uzun süreli enerji kesintisi yapıldı.Yaşanan patlama anı ise olay yerinde toplanan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Bomba gibi patlayan trafoAlev alan trafoPaniğe kapılan vatandaşlarGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Hamsi avcılığı sınırlansın talebi

Karadeniz'de hareketli bir sezon geçirmeyi bekleyen balıkçılar, umduğunu bulamadı. Uzmanlar; kirlilik ve aşırı avcılığın yanı sıra küresel ısınmayla, balık popülasyonlarında azalma olduğunu belirterek, özellikle hamsi avcılığının sınırlandırılması önerisinde bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, hamisinin aşırı avcılık riski altında olduğunu belirterek, "Hamsiyle ilgili ciddi çalışmalar yapılmalı. Hamsi popülasyonunun yüzde 40'ı avlanmalı" dedi.Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bereketli bir sezon geçirmeyi bekleyen balıkçılar, deniz suyu sıcaklığı, kirlilik ve aşırı avcılık nedeniyle umduğunu bulamadı. Uzmanlar; kirlilik ve aşırı avcılığın yanı sıra küresel ısınmayla, balık popülasyonlarında azalma olduğunu belirterek, özellikle hamsi avcılığının alınacak yeni önlemlerle, sınırlanması önerisine bulundu.KOCABAŞ, 'GEÇEN YIL DA KÜRESEL ISINMA VARDI'KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, hamisinin aşırı avcılık riski altında olduğunu belirterek, kontrolsüz avcılığın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Kocabaş, "Kontrolsüz bir avcılık yapılıyor. Ne avcı masum, ne tüketici. Gerekli kontroller yapılmadığı için piyasaya üreme boyunun altında av yasağı olan balıklar sürülüyor. Bu da hala kaçak, kontrolsüz ve üreme boyutuna ulaşmamış balıklar avlanıyor demek oluyor. Mevsimlerde bir kayma söz konusu da denebilir. Yaz içerisinde yumurta bırakan balıklar sezon gelmesine rağmen halen daha yumurtalı. Çünkü deniz suyunun ısısı balık yumurtlamasında önemli bir değer. Bir popülasyon aşırı sömürülürse, bir sonraki sezonda gelmez. Biz geçen yıl palamudu çok fazla avladık. Bu sene palamut çok az çıktı. Geçen yıl da küresel ısınma vardı, sadece bu sene çıkmadı ki. Hamsi ile ilgili ciddi çalışmalar yapılmalı, Karadeniz ve çevresindeki ülkelerde 'ne kadar hamsi var' diye bakılmalı. Hamsi popülasyonunun sadece yüzde 40'ı avlanmalı. Bu arada da balıkçının elinden de yöneticilerin tutması lazım. Balıkçıları hem koruyacaksınız, hem de cezalandıracaksınız. Bir çocuk gibi. Böylece hamsinin 20 santime kadar büyüyebildiği göreceğiz" dedi.MUTLU: İKLİMSEL DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ VARDoğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu da, hamsinin Karadeniz'den göçünü, aşırı avcılığın değil, iklimsel değişikliklerin hızlandırdığını savundu. Mutlu, "Palamut ve istavritte bu yıl beklenen olmadı. Hamsi sadece bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla bir trend daha fazla oldu. Hamsi bol miktarda var fakat ince olduğu için balıkçılarımız avlamıyorlar. Şu an bizim sularımızda da var. Hamsi bir ay daha devam eder. Ama hava sıcaklıklarından dolayı deniz suyu sıcaklığı da 20 derecenin altına düşmedi. Bu hamsinin göçünü daha da hızlandırdı. Hamsi, günde ortalama 12 mil yol gidiyor. Biz şimdi Ereğli ve Sinop'tan bir ölçü alsak, bir ay içerisinde hamsi Gürcistan'a göçünü tamamlar diye düşünüyorum. 20 civarında tekne şu anda zaten Gürcistan'a geçti. Orada avlanıyorlar. 1 Ocak'tan itibaren Gürcistan'da avlanan hamsinin Türkiye'ye girme izni var. Anlaşma bu şekilde. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde gidiyor. Aşırı avlanmadan değil, iklimsel değişikliklerin balık üzerinde büyük etkisi var" diye konuştu.VATANDAŞA HAMSİ STOĞU ÖNERİSİBalıkçı Mehmetcan Örseloğlu ise hamsinin vatandaşlar tarafından stoklanması önerisinde bulunarak, "Sezon, hamsi sezonu. Fiyatı da çok uygun. Vatandaş hamsinin daha iri olmasını bekliyordu. Şimdi hamsi yeterince irileşti. Hava sıcaklıkları, hamsi de çok önemli. Bakıldığı zaman kış aylarındayız, ama halen daha bahardan kalma havaları yaşıyoruz. Deniz bir türlü soğumadı. Hamsi erken gider belki, ama tezgahlarda da bir tek hamsi var. Hazır hamsi varken vatandaş alsın tuzlasın, stok yapsın, yeterince yesin. Fırsatı değerlendirsinö ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Balıkçı teknesinden balıkçılar denizde ağ atarken drone görüntüleri-Limanda balıkçılardan datay görüntüler-Limandan manzaralar-Balıkçılar ağ tamir ederken görüntüler-Tezgahtan hamsi görüntüleri-Balık halinde balıkçılardan tedaylar-KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm başkanı Prof.Dr. Mehmet Kocabaş röportaj-Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu RÖPORTAJ-Balıkçılar röportajHaber: Aleyna KESKİN-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON- =========================

Atık kumaşlardan minyatür sergisi açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde danışman Ayşe Çavuşoğlu (44), atık kumaşlardan Osmanlı Dönemi başta olmak üzere farklı dönemlerde kullanılan giysilerin yer aldığı minyatür sergisi açtı.Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır danışman olarak çalışan Ayşe Çavuşoğlu, 1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hazır Giyim Bölümü'nden mezun oldu. Lise yıllarından bu zamana kadar atık malzemelerden geliştirdiği ürünlerle farklı çalışmalara imza atan Çavuşoğlu, alüminyum, perde ipleri, kumaş, deri parçaları, bakır atıklardan oluşturduğu eserlerle minyatür sergisi açtı. 48 minyatür bebeğin yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu. Yıllardır bu tür çalışmalar yaptığını belirten Ayşe Çavuşoğlu, "Artık kumaşlardan yola çıktım. Perde ipler, alüminyum malzemeler kullandım. Kullanılmayan malzemelerle neler yapılabileceğini göstermek istedim. 1 yıldır bu proje üzerinde çalıştım. Amacım tüketen değil, üreten toplum olduğu göstermekti. Sergisini açtığım çalışmada ağırlıklı olarak Osmanlı padişahlarının kıyafetlerini çalıştım. Sergi içinde klasik bebekler de yer alıyor. Minyatürleri gövdesini elyaf malzeme ile yaptık. Hepsi el emeği göz nuru ürünlerdir. Uzun zamandır bu tip çalışmalar yapıyordum. İlk defa sergi haline getirildim. Önümüzdeki dönemlerde Selçuklu Dönemini yansıtan bir çalışma yapacağım. Yine gazete kağıtlarından da oluşturduğum bir çalışmayı sergileyeceğim" dedi.Büyükşehir Belediyesi binasında sergilenen minyatür sergisi,10 gün ziyarete açık kalacak.

Görüntü Dökümü-------------Minyatür sergisinden genel ve detay görüntüAtık malzemelerden yapılan minyatürlerden görüntüAyşe Çavuşoğlu ile röportajDiğer detaylarHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, =================================

HDP önündeki eylemde 101'inci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 101'inci gününde de devam ediyor. 2014'te İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, Hatice Ceylan'ın oğlu Zafer Ceylan'a kavuşmasının çocuklarının dönmesi konusundaki umutlarını daha da artırdığını söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eylemindeki annelerden Hatice Ceylan, önceki gün terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasıyla HDP önünde oturma eylemini 101 gündür sürdüren ailesi sayısı 57'e düştü.

CAFER CEYLAN'IN DÖNMESİ UMUTLARINI ARTIRDIİstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Şevket Bingöl, Hatice Ceylan'ın oğlu Zafer Ceylan'ın dönmesinin çocuklarının dönmesi konusundaki umutlarını daha da artırdığını söyledi. Oğlu Tuncay'a kavuşmadan HDP önündeki eylemden ayrılmayacağını belirten Bingöl, şunları söyledi:

"101 gündür buradayız. Umudumuz vardır. Ama tabii ki Hatice Ceylan'ın oğlu geldi, umudumuz daha da çoğaldı. Daha da çok sevindik. Sanki ailemizden biri gelmiştir. O da bizim bir ailemizdir. Biz de umut ediyoruz ki bizim çocuklarımız inşallah gelecek. Yüz sene de geçse çocuklarımız gelmeden buradan gitmiyoruz. HDP'den zaten umut beklemiyoruz. HDP bizden kaçıyor. Çocuklarımızı zaten onlar götürdü. Gelip bize bir cevap verecek halleri yok. Çünkü suçlarını kabul ettiler. Biz de diyoruz ki, çocuklarımızı artık bırakın. Ne istiyorsunuz bizden. Bu Kürtlerden artık ne istiyorsunuz. Kürdüz diyorsun, Kürt genci bırakmadın. Hepsini dağa götürdünüz. Amerika'nın petrol kuyularının bekçiliği için onları oraya götürdünüz. Ne yapıyorsunuz siz bizden ne istiyorsunuz. İnsafa gelin bizim çocuklarımızı gönderin bari. Biz bunu diyoruz. Bizim burada oturmamızın sebebi de budur."

Görüntü Dökümü-------HDP il binasıAilelerin bekleyişiŞevket BİNGÖL'ÜN röportajıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

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Dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi

Diyarbakır'da, dar gelirli ailelerin kız çocuklarına yönelik ücretsiz saç kesimi projesi başlatıldı. Proje kapsamında kuaföre götürülen 8- 18 yaş grubundaki kız çocuklarının saç kesimi ve bakımı yapıldı.

Diyarbakır'da dar gelirli ailelerin kız çocuklarına yönelik Bağlar Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü Berberler ve Kuaförler Odası öncülüğünde, bir kuaförde ücretsiz saç kesimi projesi başlatıldı. Proje kapsamında kuaföre götürülen 8-18 yaş grubundaki 20 kız çocuğunun bakımı, gönüllü kuaförler tarafından yapıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'nun da katıldığı projede, çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu.

'ULAŞABİLDİĞİMİZ KADARINA ULAŞACAĞIZ'

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Dürdane Beyoğlu, topluma yararlı işler yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Buradaki amacımız ilçemiz insanıyla iç içe, gönül gönüle, tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet etmektir. Kız çocuklarının saç kesim ve bakımlarına devam edeceğiz. Bayanlara yönelik buna benzer birçok çalışmalarımız var. Gücümüz yettiğince, ulaşabildiğimiz kadar halkımıza ulaşacağız ve onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya, bir nebze de olsa gönüllerine dokunmaya niyetliyiz" dedi.

Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci de, "Biz zaten oda olarak sürekli ihtiyaç sahiplerine, kendi halkımıza bu konuda kendi mesleğimizle ilgili hep destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de o günlerden biri" diye konuştu.

Görüntü dökümü------------Kuaförden detayKız çocuklarının saçlarının yıkanmasıDürdane Beyoğlu'nun konuşmasıCemil Değirmenci'nin konuşması ve saç kesmesiSaçı kesilen çocuklarGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Selim KAYA, Rihan ALP/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA