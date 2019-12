DHA YURT BÜLTENİ-10

08.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:55

4 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu: 40 gözaltı

Bitlis merkezli 4 ilde, 483 kişilik jandarma personeliyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak 'Narko-Kıran13' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 40 kişi, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler, kurusıkı tabanca, av tüfekleri ve mermiler ele geçirildi.Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bitlis merkezli Van, İstanbul ve Muş'ta 44 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 483 kişilik jandarma personelinin görev aldığı 'Narko-Kıran13' operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmaı için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 183 gram toz esrar, 43 gram eroin, 204 gram kubar, 48 gram metamfetamin, 31 gram uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 kurusıkı tabanca, 70 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 106 av tüfeği mermisi, 1 hassas terazi, 50 adet 9 mm'lik MKE tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman ve 38 cep telefonu ele geçirildi.

===================================

Evde bayılan yakını için itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp, camı kırdı - Diyarbakır'da Nurten Ay (80), oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinde düşüp, bayıldı. Mardin'de görevli Cumhuriyet Savcısı Ekrem Yıldız, itfaiye merdiveniyle çıktığı balkonda camı kırıp, eve girerek, yakını Ay'ı kurtardı.Olay, sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesinin Ofis semtinde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki evinde yalnız yaşayan Nurten Ay, yataktan düşerek, baygınlık geçirdi. Yakınlarının Ay'a ulaşamaması üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen ekipler, eve girmek için hazırlık yaparken, bu sırada Diyarbakır'da akraba ziyaretinde olan, Mardin'de görevli Cumhuriyet Savcısı Ekrem Yıldız da olay yerine geldi. Yakınından haber alamadığı için binanın önündeki itfaiyenin merdiveniyle balkona çıkan Yıldız, demir çubukla camı kırmak için çaba sarf etti. Yıldız, birkaç dakikalık uğraşın ardından balkonun camını kırarak, eve girdi. Savcı Yıldız, balkon camını kırmaya çalışırken, aşağıda toplananlar da merakla izledi. Kapıyı açan Yıldız, hazır bulunan sağlık ekiplerini de içeri aldı. Evde baygın bulunan Nurten Ay'a sağlık ekipleri, müdahale etti. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Savcı Ekrem Yılmaz, yakınının durumundan endişelendiği için bir an önce ona ulaşmak amacıyla itfaiye aracıyla çıkıp, eve girdiğini söyledi.

==================================

Çorum'da futbol maçı öncesi olaylar çıktı Çorum'da, TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Yeni Çorumspor ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak müsabaka öncesi stadyum dışında olaylar çıktı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda 2 polis memuru yaralandı, bazı taraftarlar da biber gazından etkilendi.TFF 2'inci Lig Beyaz Grup 16'ıncı haftasında Çorum Turhan Kılıçoğlu Stadı'nda, Yeni Çorumspor ile Yılpor Samsunspor arasındaki oynanacak maç öncesi, konuk takımın taraftarları, biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne sürüp tepki gösterdi. Yılport Samsunspor taraftarlarıyla polisler arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada taraftarların bulunduğu bölümden çevik kuvvet polislerine taş atıldı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığa biber gazı ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) su sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında yaklaşık 20 taraftar ile olayları görüntülemeye çalışan 2 gazeteci, biber gazından etkilendi. Olaylarda, 2 polis memuru da yaralandı.Olayların daha fazla büyümemesi için jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Jandarma stat içinde ve dışında önlem aldı.Gerginlik sona ererken, müsabaka saat 13.30'da başladı.

==================================

Vali Memiş'ten 'lastik raftingi' Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi ile Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Oyunları'na katıldı. Vali Memiş, arazi araçlarının arkasına bağlanan otomobil lastiğine oturup, kar üzerinde kayarak, 'lastik raftingi' yaptı. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen Kış Oyunları'na Vali Okay Memiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Memiş, arazi araçlarının arkasına bağlanan otomobil lastiğine oturup, kar üzerinde kayarak, 'lastik raftingi' yaptı. Eğlenceli anlar yaşadığını belirten Memiş, "Off-road kulübüne teşekkür ediyorum. Gençlere bunların deneyimlenmesini özellikle tavsiye ediyorum. Biz kış turizminde gözde iliz. Palandöken ve Konaklı dağlarında sezon açtık. Herkesi Erzurum'a bekliyoruz. Küçükken naylon teknelerin üzerinde kayardık. Bunu, ona benzettim" diye konuştu.Etkinliği düzenleyen Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise "Amacımız, insanlara Palandöken'de sadece kayak ve snowboard değil de motorlu sporların da olduğunu göstermek. Çünkü şu an off-road olarak 10 bine yakın yerli ve bayancı turist ağırlamaktayız. Bunlar 'kar safarisi' ve 'lastik raftingi' için Erzurum'a geliyor. İnşallah bunu daha çok ileri taşıyarak valilik ve belediyemizin 1 milyon turist hedefine katkıda bulunmak istiyoruz" dediEtkinliğe katılanlar, Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü'nün karda gösterisi izledi ve araçlara binerek, tur attı.

==================================

Kaynak: DHA