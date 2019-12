DHA YURT BÜLTENİ-10

05.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:42

İşe yerleştirme bahanesiyle dolandırıcılığa tutuklama

Gaziantep'te, 10 kişiyi işe yerleştireceği bahanesiyle paralarını alıp, dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde 10 kişi, kendilerini işe yerleştireceğini söyleyen bir kişiye para verdiklerini, ancak ne işe girebildiklerini ne de bu kişiye ulaşabildiklerini söyleyip, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından ismi açıklanmayan şüphelinin kimliğini saptadı. Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Daha önce de benzer olaylardan dolayı çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA

Diyarbakır'da serpme kahvaltıda 'israf' tartışması DİYARBAKIR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, israfa yol açtığı gerekçesiyle serpme kahvaltı uygulamasından vazgeçilmesi yönünde işletme sahiplerine çağrıda bulundu. Serpme kahvaltı hizmeti veren Mustafa Avcılar ise sadece kahvaltı üzerinden israfın gündeme gelmesini doğru bulmadığını, serpme kahvaltının müşterilerin isteği üzerine verildiğini söyledi.Kahvaltıyı dışarıda yapanların çoğunlukla tercih ettiği serpme kahvaltı, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile serpme kahvaltı hizmeti veren işverenleri karşı karşıya getirdi. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, serpme kahvaltının israfa yol açtığını ileri sürerek, bu uygulamadan vazgeçilmesi yönünde işletme sahiplerine çağrıda bulundu. İsraf konusunda ülke olarak yeterli tedbirler alınmadığını söyleyen Ebedinoğlu, yaptığı çağrının sadece Diyarbakır için değil, bölge ve ülke genelinde bir duyarlılık oluşturma amacını taşıdığını söyledi. Serpme kahvaltı kültürünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm illerde de var olduğunu ve gittikçe bunun yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Ebedinoğlu, bu konuda duyarlılık yaratmak adına kendi teşkilatına bu konseptten vazgeçilmesi gerektiğini savundu. Ebedinoğlu, şunları söyledi: "Bu çağrı fırıncılarımız için de, lokantalarımız için de, kahvaltıcılarımız için de geçerli. Kentin ve ülkenin tümü için geçerlidir. Bu konuda aslında eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Hem kendi alanımızda hem de birçok alanda israfın önüne geçmek adına aslında hükümetin bir duyarlılık yaratması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda ilgili bakanlığımızla da görüşeceğiz, genel müdürlüğümüzle de görüşeceğiz. Esnafla ilgili israf konusunda hem çağrılarımızı hem de varsa yaptırımımızı uygulama adına bir çalışma içerisine girmeyi planlıyoruz. Bütün esnafımızın, özellikle gıda üzerinde çalışan lokantalarımızın, kahvaltıcılarımızın bu çağrımıza cevap vereceklerini düşünüyorum ve inanıyorum ki karşılık bulacak bu çağrımız."'BU İSRAF GERÇEKTEN VİCDANIMIZI SIZLATIYOR'Serpme kahvaltıdaki israfın vicdan sızlattığını anlatan Ebedinoğlu, "Bu çağrımız hem ülke geneline yayılır hem de esnafımız duyarlılık içerisinde bu israfı önlemek adına adım atar mücadele eder. Kahvaltı konseptinde servis olabilir, isteyen istediğini alabilir. Nostaljik alanında, tarihi mekanlarda bu konsept belki gidebilir. Ancak kentin, ülkenin tamamına yayıldığı zaman günde belki binlerce ton gıdanın atılması anlamına geliyor. Bu da gerçekten kısıtlamamız gereken ve israf konusunda büyük bir adım olacağına inanıyorum. Herkesin bir çaba içerisinde olduğunu görüyorum, inanıyorum ki esnafımız bu konseptten vazgeçecektir, vazgeçmeli de. Arz talebe göre bu mutlaka değişir, bunu isteyen tüketicilerimiz mutlaka olacaktır, ancak bunun bir kültür haline gelmesi ciddi anlamda bir kaygı yaratıyor ve zarar veriyor. Milyonlarca aç insan varken bu konseptten vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Self servis olabilir, farklı bir konsept olabilir, tabakta kahvaltı olabilir. Buna benzer birçok şey var. veya tüketicinin isteğine göre yapılabilir. Bir kültür ve konsept haline gelmesi, hem rekabet haline gelmiş durumda, Van'dan tutun Diyarbakır'a kadar. Kahvaltı konusunda Van da bu konuda ciddi bir israf içerisindedir. Buradaki israf birçok çevre illerimize de yansıyor. Bu kültür büyümeden önüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.'BENCE İSRAF YOK, BAZI MÜŞTERİLER EKSTRA 3-4 TABAK DAHA İSTİYOR'Serpme kahvaltı hizmeti veren işletme sahibi Mustafa Avcılar ise Ebedinoğlu ile aynı görüşte değil. Serpme kahvaltıda israfın olmadığını savunan Avcılar, amaçlarının Diyarbakır'ın lezzetlerini müşterilere sunmak olduğunu ifade etti. Avcılar, serpme kahvaltıyı müşterinin talebine göre verdiklerini aktararak şöyle konuştu: "Bence israf yok, bazı müşteriler ekstra 3-4 tabak daha istiyor. Bazı müşteriler ise 2 lokma yiyince doyuyor. Ben de, 'Bu kadarını yemeyecektin neden bu kadar istedin ' diyorum. Biz bunu da yapıyoruz. İsteyene tabakla da kahvaltı veriyoruz. Burada isteyen her şeyi yiyebilir. Örneğin gelen müşteri sadece tereyağı ve bal yemek istediğini söylediğinde siparişi sunuyoruz. Diyarbakır halkı genelde evinde kahvaltı yapıyor yahut peynirini alıp, sıcak emekle iş yerinde kahvaltısını yapar. Ama misafiri olduğu zaman ve hafta sonu aileler çocuklarıyla birlikte gelip kahvaltını yapıyor. Biz neticede turizme çalışıyoruz. Amacımız Diyarbakır'ın lezzetleri sunmaktır. Biz açık büfe yapmayı da düşündük. İsrafın en büyüğü açık büfededir. Bugün dünyada açık büfe uygulanan mekanlarda, bir çok israf oluyor. Kimse bunun israf olduğunu düşünmüyor. Ekmeğinden tutun da birçok gıdaya kadar dökülüyor. Açık büfe olmasın ama tabak olsun. İnsan istediği her şeyi yiyebilsin. Kahvaltı tabağı da isteyebilir." 'MÜŞTERİ TALEP EDECEK, BİZ DE SERVİSİMİZİ YAPACAĞIZ'Avcılar, müşterilerin taleplerine göre servis yaptıklarını ifade ederek, "Gelen müşteri tek kahvaltı istiyor biz de veriyoruz. Diyarbakır'da serpme kahvaltıya gelenler ne yiyeceğini sormuyor. Ama kendisi neyi istediğini söyleyebilir. 'Bunlar bana fazla, yemek istemiyorum' diyebilir. Örneğin kahvaltıda çay içmek istemediğini, portakal suyu içmek istediğini söylüyor. Kahvaltı işletmeleri bir sektördür. Burada çalışanlar ekmeğini kazanıyor. Bugün benim mekanım kapandığı zaman çalışanlar evine ekmek götüremez. Bu israfı söyleyenler önce kendilerini eleştirsinler, sadece kahvaltıcıları değil" dedi.

Araç lastiklerinden kedi yuvası yaptılar Bitlis'te bir grup üniversite öğrencisi, sokakta yaşayan kediler için atıl araç lastiklerinden barınak yaptı. Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, kış şartlarının ağır geçtiği Bitlis'te, sokak hayvanlarını korumak için harekete geçti. Öğrenciler, farkındalık oluşturmak ve sokakta yaşayan hayvanlara yardımcı olmak için 2 yıl önce Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü'nü kurdu. Geçen yıl kampüs içindeki köpekler için küçük barınaklar yapan 37 kulüp üyesi, bu yıl da cadde ve sokaklardan topladıkları araç lastiklerini çeşitli işlemlerden geçirerek barınağa dönüştürdü.Barınakları kentin çeşitli noktalarına bırakacaklarını belirten kulüp üyelerinden Sosyal Hizmetler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mazlum Çağırgan, "Biz Bitlis Eren Üniversitesi Hayvan Hakları Sorumluları olarak sokaklarda bulunan atıl araç lastiklerini değerlendirmek istedik. Ulusal ve yerel televizyonlarda hayvanlar üzerindeki toplumsal etkiyi gördük. Buradan hareketle bizler de kedilerin önümüzdeki kış aylarını geçirebilecekleri barınaklar yapmaya karar verdik. Bitlis'in kış şartları çok sert geçiyor. Bizler bir farkındalık oluşturmak istedik. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili projeler üretip, yapmaya çalışıyoruz. Araba lastiğinden yuva yapma fikri aslında daha önce başka havyanseverler tarafından yapılmış bir projedir. Biz ilk etapta 4 adet kedi evi yaparak bir farkındalık oluşturacağız. Daha sonra da destek alarak 35 adet yapmayı hedefliyoruz. Yaptığımız bu kedi evleri daha önceden belirlediğimiz hayvanseverlere yakın noktalara bırakacağız. Kış aylarında yemeklerini verebileceğimiz noktalar olacak" dedi.Bitlis Eren Üniversitesi Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü Başkanı Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Leyla Yalçın ise, "Geçen yıl da topluluk olarak üniversite kampüsü içerisindeki köpekler için kulübe yapmıştık. Soğukta kalacak kedilerimiz için lastiklerden yapacağımız yuva projemizi bugün hayata geçirmek için toplandık. Bizlere Bitlisli Hayvanseverler başta olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'dan destek verdi. Ayrıca mobilya ustamız bizlere çok destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Emekli memur, taşlara şekil vererek duvar örüyor Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Mustafa Kılıç (61), Türk Telekom'dan 8 yıl önce emekli olduktan sonra baba mesleğine merak sararak, balyozla farklı boyutlardaki taşlara şekil verip, taş duvar örmeye başladı. Kılıç, ilçede bahçe duvarı, istinat duvarı yaparak ek gelir de elde ediyor.İlçeye bağlı Çörekçiler köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk sahibi Mustafa Kılıç, 8 yıl önce Türk Telekom'dan emekli olduktan sonrası babası Mehmet Kılıç'ın mesleği olan taş ustalığına merak sardı. Hobi olarak başladığı meslekte Kılıç, ilk önce kendi evinin çevresini taş duvar ile örmeye karar verdi. Çevre il, ilçe ve köylerdeki taş ocaklarından temin ettiği farklı boyutlardaki taşlara balyoz ile şekil veren Kılıç, evinin çevresini taş duvar ile ördü. Kılıç, daha sonra ilçede yaşayan vatandaşlardan gelen talep ile işini sürdürdü ve ilerlemiş yaşına rağmen taş duvar örmeye devam etti. Kılıç, yaz kış demeden her sabah taşlara şekil verip, çetin hava şartlarına aldırmadan günde ortalama 8 saat çalışarak taş duvar örüyor. 'SPOR YAPTIĞIM İÇİN ZORLANMIYORUM'Kılıç, babası Mehmet Kılıç'ın Çanakkale Şehitliği, Anıtkabir, TBMM gibi önemli yerlerin inşaatlarında baş usta olarak görev yaptığını söyleyerek, "Döneminin en iyi ustalarından birisiydi babam. Bende emekli olduktan sonra taş işine başladım. İlk olarak hobi olsun diye başladım; ama sonra taşın, kayaların içinde buldum kendimi" dedi.İşini zorlanmadan ve severek yaptığını belirterek Kılıç, "1975'den 1982 yılına kadar boks yapmıştım, lisanslı olarak. Ringi bıraktım; ama boksu bırakmadım. Şu anda yaptığım işi de sporcu geçmişime borçluyum. Kendimi dinç hissediyorum ve hiç zorlanmıyorum. Şu anki durumum itibarıya uzun süre bu işi yapabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.'80 KİLOYA KADAR TAŞLARA ŞEKİL VERİYORUM'Kılıç, evinin önündeki taşlara balyozla şekil verdiğini söyleyerek, "Taşları çevre il, ilçe ve köylerden, taş ocaklarından temin ediyorum. Taşlar en küçük moloz parçasından, 70-80 kiloya kadar oluyor. Taşlar duvara uygun değilse onları kırma işleminden, 1 kilodan 10 kiloya göre balyozlar var. Hangi taş hangi balyoza uygunsa onunla kırılmak zorunda, yoksa olmuyor. İstenilen şekil verilemiyor. Bunun için de ustalık gerekiyor. Sonra temel açma ve taşları örme işlemi yapıyorum. Güçlendirmeden sonra taşların arasına dolgu ve derz işlemleri yapılıyor, son şeklini veriyorum. Böylece taş duvar işlemi bitmiş oluyor" dedi.

Karabük'te esnaf, sokak köpeğini battaniye ile ısıttı Karabük'te yaşayan 2 esnaf, soğuktan titreyen sokak köpeğini minder ve battaniye ile ısıttı.Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 2 esnaf, dün akşam saatlerinde kaldırımda soğuktan titreyen sokak köpeğini gördü. Köpeğe su verip karnını doyurduktan sonra dükkanın önüne karton serip üstüne de minder koyan esnaf, mindere yatan köpeğin üzerine battaniye örterek ısınmasını sağladı.Esnaf Münevver Çolpan (54), sokak hayvanlarının üşümemesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Arkadaşlardan biri battaniye, biz de minder getirdik. Sarı kız çok titriyordu. Bu duyarlı davranışı diğer arkadaşlarımızdan da bekliyoruz" dedi.

