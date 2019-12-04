DHA YURT BÜLTENİ - 10

04.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:54

Köy minibüsü şarampole yuvarlandı 2 ölü, 10 öğrenci yaralı

Hakkari'de içinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 10 öğrenci de yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Oğul köyünün Dilekli Mahallesi'nde meydana geldi. Köy sakinleri ile öğrencileri kent merkezine taşıyan minibüs, köyün çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı. Kazada, araçtan fırlayıp elektrik direğine çarpan Rahime Turan (57) öldü, Cemil Turan (55) ile 10 öğrenci ise yaralandı.Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Cemil Turan da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Kazanın ardından ölen 2 kişinin ve yaralanan öğrencilerin yakınları hastaneye akın etti.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Mehmet ÖZKANHAKKARİ,

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İpe asılarak kurutulan lezzet; uskumru çiroz Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Rumlardan kalma tarifle uskumru balığından üretilen çiroz, aradan 100 yıl geçmesine rağmen sofraların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor. Gelibolu ilçesinde Rumlardan kalma 100 yıllık lezzet çiroz, uskumru balığından yapılıyor. Yağsız ve zayıf döneminde salamuraya yatırılan uskumru balığının bir gün bekletildikten sonra bağırsağı alınıyor. Suda bekletildikten sonra tuzlanan uskumru balığı, kuyruğundan iple bağlandıktan sonra üzeri tülle örtülü şekilde güneşte kurutularak çiroz haline getiriliyor.Çiroz'un özel bir ürün olduğunu ifade eden Aygül Kemerli Ersoy, "İpte kurutulduktan sonra kuyruğundan maşayla tutarak hafif ateşe gösteriliyor. Daha sonra sert bir cisimle balığa vurunca dağılıyor. Balık kalınlığı ve sertliğine göre sirkede 3- 5 saat arasında bekletiliyor. Sonra elimiz ile hafif şekilde sıkarak alıyoruz. Üzerine, olmazsa olmazı kaynatılmış yumurtanın yanı sıra zeytinyağı ve dere otu konularak harika bir meze oluyor" diye konuştu.'DOĞAL ORTAMDA KURUTULUR'Konserve balık üreticisi Aygül Kemerli Ersoy, Gelibolu'nun yanı sıra balıkçılık yapılan bir çok il ve ilçede çiroz balığı yapıldığını belirterek, "Çiroz denmesinin en önemli nedeni, uskumru balığının en zayıf ve en yağsız döneminde yapıldığı içindir. Çiroz yüzyıllardır yapılan bir uygulamadır. Rumlardan kalma harika bir mezedir. Bu lezzet biraz unutulmaya yüz tutmuştur. Çünkü uskumru az çıkmaktadır. Yemek için bile çok az bulunur. İstanbul'da ithal uskumrudan yapıp satıyorlar. Gerçek uskumru çirozu budur. Çiroz, kilo ve taneyle satılır. Eskiden ayıklanıp, poşetler içerisinde gramla ya da kiloyla satılırdı. Şu anda taneyle satılıyor. Tanesi 1,5 ile 2 lira civarında satılıyor" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Uskumru Çiroz'dan genel ve detay görüntü.-Aygül Kemerli Ersoy ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/GELİBOLU (Çanakkale),

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Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama Adana'da polisin, son 3 ay içinde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6 kişinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Geçen süre içerisinde depolara bakın düzenleyen polis, 8 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.Dün sabah saatlerinde de bir depoya daha baskın yapan polis, 300 litre kaçak akaryakıt ile 1 ruhsatsız tabancaya el koydu, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, soruşturma kapsamında 1 kişinin daha arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü-------------Deponun kapısının açılmasıDeponun içinde varillere doldurulmuş akaryakıtBaşka bir depodan görüntüDepoda bidonlara doldurulmuş akaryakıt

Haber-Kamera: ADANA,

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Edirne'de kar yağışı (2) KAR KALINLIĞI 10 SANTİMİ BULDUEdirne'de, mevsimin ilk kar yağışı etkili olurken, Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli köyünün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi buldu. Köy sakinlerinden Azim Civan, kar yağışının ekili arazileri için iyi olacağını belirterek, "Mevsimin ilk karı köyümüze yağdı. Bu yıl biraz geç yağdı ama yine de ekili ürüne faydası olacaktır. Kış ayları burada sert geçer ama biz buna alıştık daha da karın devam etmesini bekliyoruz. Kar sevincini de çocukluğumuzda olduğu gibi kar topu oynayarak geçirdik" diye konuştu. Köylülerden Celal Öztürk ise "Kar yağışı bizi çok mutlu etti. Beklediğimiz yağıştı ama biraz gecikti. Üreticiler olarak bu kar yağışını sevinçle karşıladık" dedi.Öte yandan Edirne'nin yanı sıra Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Karayolları yetkilileri, önlem amacıyla ekiplerin bazı noktalarda hazır bulunduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü--------------Vatandaşların kartopu oynaması-Köyden genel detay-Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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'Ucuz ekmek için kaliteden ödün verdiler' Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, bir zincir market mağazası için üretilen ekmeklerin ucuz satılması için kaliteden ödün verildiğini söyledi. İnce, "Bu tür ekmekler insanda karın ağrısı, şişkinlik ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur" dedi.Türkiye'deki bir zincir mağaza, iddiaya göre Antalya'daki fırıncılarla ucuz ekmek üretimi konusunda anlaşamadı. Antalyalı fırıncıların kaliteden ödün vermemek için ucuz ekmek üretmeyeceğini belirtmesi üzerine mağaza, Ankara'dan fırıncı getirip üretime başladı. Market, üretilen ekmeği de 1 liradan satışa sundu. Kaliteden ödün verilerek üretildiği iddia edilen ekmeklerin şeklinin bozukluğu dikkati çekerken, sağlık açısından da zararlı olduğu belirtildi.'KALİTEDEN ÖDÜN VERDİLER'Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, zincir mağazanın Ramazan ayından önce Antalya fırıncısından ucuz ekmek talebinde bulunduğunu, fırıncıların da bu öneriyi kabul etmediğini söyledi. Bu mağaza yetkililerinin 'Bizim için kalite önemli değil, ucuz etmek satmak istiyoruz' dediğini kaydeden İnce, "Antalya'daki fırıncılarla anlaşamayınca Ankara'dan bir fırıncı getirdiler. Bu fırıncıyla ucuz ekmek satışı konusunda anlaşıldı. Kaliteden ödün vererek ucuz ekmek üretimine başladılar" dedi.'KARIN AĞRISI, ŞİŞKİNLİK VE MİDEDE HAZIMSIZLIK YAPIYOR'Mustafa İnce, 2018'in 10'uncu ayında çıkan yasaya göre, ekmeğin rayiç fiyatının yüzde 85'i altında fatura kesilemediğini anlattı. Antalya fırıncısının bu teklif karşısında yasalara uyduğunu belirten İnce, "Görüntüsü ve kalitesi bozuk bu ekmekler Antalya halkına yedirmeye çalışılıyor. Haftada en az 40-50 kişi Fırıncılar Odası'na gelerek bu ekmekleri şikayet ediyor. Bu ekmeklerin denetiminin bizde olduğu düşünülüyor. Yetkililere ve vatandaşa soruyorum; 1 lira verip kalitesiz, sağlıksız bu ekmekleri mi yersiniz, ya da 25 kuruş fark verip, kaliteli ekmeği mi? Biz fırıncılar odası olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz de ucuz ekmek yedirmek isteriz ama kaliteli bir ürünü ne kadar ucuza yediririz bunun çabasındayız. Ekmeğin kalitesi sadece görüntüyle ilgili değildir. Zincir mağazada satılan bu ekmek hamuru yerinden kalkmıyor. Bu tür ekmekler insanda karın ağrısı, şişkinlik ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu ekmeği yiyen bir kişi su içtiği zaman midesinde hazımsızlık yapar, şişer kalır" diye konuştu.'KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDİĞİM İÇİN SAF DIŞI BIRAKILDIM'Antalya'da 30 yıldır fırıncılık yapan Ali Danış (45), 8 yıldır bu market zincirine ekmek temin ettiğini, Ramazandan önce de anlaşamadıklarını anlattı. Danış, "Bizden ucuz ekmek satma talebinde bulundular. Ekmeğin rayiç fiyatına uygun olmadığı için bunu kabul etmedik. Kalitemden ödün vermediğim için saf dışı bırakıldım. Bir onların çıkardığı ekmeğe bakın bir de benim çıkardığıma" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Hamur ekmeklerden detaylarEkmeklerin fırına veriliş görüntüsüFırının içindeki ekmeklerden detaylarEkmeklerin fırından çıkış görüntüsüEkmeklerden detay görüntülerDHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsuAntalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce'yle röportajRöportaj 2- Ali Danış

Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Kaynak: DHA