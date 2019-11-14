DHA YURT BÜLTENİ -10

14.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:13

Mudurnu'da şatoyu andıran villalar 2021'de bitecek

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve şatoları andıran mimari yapısıyla gündeme gelen Burj Al Babas projesini yapan firma hakkında 2018 yılında verilen iflas kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen mahkeme süresince borçlarının yüzde 50'lik kısmını ödediklerini, projeyi 2021 yılında bitireceklerini söyledi.

Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında, şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, geçen yıl Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge sakinlerinin de tepki gösterdiği proje durmuş oldu.

İFLAS KARARI KALDIRILDIŞirketin itirazları üzerine 2019 yılının Ocak ayında, söz konusu proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. Şirketin konkordato başvurusu ise reddedildi.PROJE 2021 YILINDA TAMAMLANACAKDHA'nın telefonla ulaştığı Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen, mahkemenin kararını olumlu karşıladıklarını söyledi. Mahkeme süresince borçlarının yüzde 50'lik kısmını ödediklerini belirten Yerdelen, projeyi 2021 yılında bitireceklerini belirtti.TARİHİ DOKU ENDİŞESİMudurnu'da yaşayan bazı vatandaşlar, yapıların Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası listesine aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığını ifade etti. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise projenin tamamlanmasının ilçede istihdam oluşturacağını ve ilçenin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.

Görüntü Dökümü------------Murat Küçük anons-Şato villaların görüntüleri-Vatandaşlarla röportajlar-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),

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Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtları merdiven boşluğuna atıldı. Okul müdürü Mehmet Coşan, öğrencilerin tüm uyarılarına rağmen ders materyallerini eve götürmediklerini, sınıflarda temizlik yapılamadığını belirterek, "Biz de bunların atılacağını söylememize rağmen tüm öğrencilerin eşyalarını müsait bir yerde muhafaza ettikö dedi.Bartın Güzel Sanat Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin sınıflarda tuttuğu eve götürmediği çalışma çantaları, resim kağıtları okulun en alt katında merdiven boşluğuna atıldı. Merdivenlere dağılan eşyaları gören öğrenciler durumu cep telefonu ile kaydederek, sosyal medya hesaplarında paylaşarak tepki gösterdi. Merdivenlere atılan eşyalar daha sonra merdiven boşluğuna düzgün şekilde konuldu.Okul Müdürü Mehmet Coşan, "Öğrenciler bütün eşyalarını sınıflarda uygun olmayan yerlere bırakıyorlar. Eve kitap, çanta, defter ve malzeme gitmediği için ders çalışamıyorlar ve de başarısız oluyorlar. Bir de sınıflarda sıraların gözünde ve üzerinde bırakılan kitaplar nedeniyle sınıflarda temizlik yapılamıyor. Biz de tüm uyarılara rağmen, bunların atılacağını söylememize rağmen sınıfta eşya bırakan tüm öğrencilerin eşyalarını müsait bir yerde muhafaza ettik. Velilere düşen görev ise öğrencilerini sorgulayıp, neden ders materyallerini eve getirip ders çalışmadıklarını, bu yüzden başarısız oldukları konusu irdelemeleri gerekir.ö dedi.

Görüntü Dökümü------------Cep telefonu görüntüleri

Süre: 23 sn. Boyut: 11,9 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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8 ilin milli eğitim müdürleri Bitlis'te toplandı

Bitlis'te, 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, bölgedeki 8 ilin milli eğitim müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, toplantıda alınan kararların bölgedeki 1 milyon 600 bin öğrenciyi kapsadığını belirtti.Bitlis Öğretmen Evi'nde Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Batman, Siirt, Muş ve Bitlis il müdürlerinin katılımıyla 2023 Eğitim Vizyonu toplantısı düzenlendi. Toplantıya ev sahipliği yapan Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, bu toplantıların bundan sonra her ay farklı bir ilde gerçekleştirileceğini, bunun ilkinin de Bitlis'te yapıldığını söyledi. Korkmaz, "2023 vizyonu kapsamında illerimizde uyguladığımız projeleri değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Her il, yerelde uyguladığı projeleri paylaşıyor. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Coğrafi, insan kaynakları, mevcut eğitim öğretim kadrosunun kalitesi, niteliği itibariyle birbirimize benzeyen illeriz. Bu 8 ildeki öğrencilerimize daha nasıl nitelikli bir eğitim sunarız çabası içindeyiz. 8 ildeki öğrenci sayımız yaklaşık bir milyon 600 bin civarındadır. Bu öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel ve akademik eğitimlerini artırmak amacıyla görüş alışverişinde bulunduk" dedi.ÇOCUKLARIMIZ TERÖRÜN TRAVMASINDA KURTULMALIHakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, çocukların terörün travmasından kurtulması gerektiğini anlatarak, "Şiddeti yaşam diline dönüştüren, çocukları sporla tanıştıran projelere önem veriyoruz. Çocuklarımızın eğitime yönelebileceği, sporla tanışabileceği ortamları nasıl sağlayabiliriz' diye haftanın bir günü bütün öğrencilerimizi sporun 11 dalıyla tanıştırdık. İlimizin geçmişten gelen ve terörün yaratmış olduğu ortamı bertaraf etmeye yönelik yaptığımız çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de 'Sağlıklı bir gelecek, sporla gelecek' adlı projedir. 3 yıldır ilimizde şunu yapmaya çalışıyoruz. Okullarımızda bu anlamda takımlar kuruyoruz. Okul içi ve okul dışı müsabakalar yapıyoruz. Proje kapsamında kayak sezonu geldiği zaman 100 öğrencimizi alıp, kayak merkezine götürüyoruz. Çocuklar gün boyunca kayak eğitimini alıyorlar. Sabah kayak merkezine gidip kaymayı bilmeyen çocuklar, akşam zirveden kendi başına kayıp aşağıya geliyor. Öğlen yemeklerini valiliğin desteğiyle veriyoruz. Bugün artık Hakkari'de bir farkındalık oluşturduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Toplantıya katılan il müdürlerinden detay-Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emni Korkmaz'ın projelerini anlatmasından detay-Toplantıdan detay görüntüler-Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emni Korkmaz ile röportaj-Çevre illerden gelen milli eğitim müdürlerinin projelerini anlatması-Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile röportaj-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Lise öğrencilerinin ürettikleri oyuncaklar 3 ülkeye ihraç ediliyor

Bursa'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Tematik Lise) üretilen 16 çeşit oyuncak, İran, Azerbaycan ve Kırgızistan'a ihraç ediliyor. Kendi tasarımları olan patentli oyuncak modeline sahip olan Tematik Lisesi öğrencileri, hem öğreniyor hem de para kazanıyor. 8 ayda 700 bin lira ciro yapan öğrenciler, hedeflerinin 1 milyon lira olduğunu söyledi. Bursa'nın İnegöl ilçesi Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen 16 çeşit oyuncak, İran, Azerbaycan ve Kırgızistan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Kendi tasarımları olan patentli oyuncak modeline sahip olan öğrenciler, öğrenirken para kazanıyor. Konuya ilişkin konuşan Lise Müdürü Şenol Yoğurtçu, "Lisemiz, Türkiye'de kurulan 13 tematik liseden biridir. Bakanlığımız, okulumuza önem vermektedir. Bu bağlamda Türkiye genelinde gerçekleştirilen ahşap oyuncak projesi var. Bu proje kapsamında Türkiye genelindeki 4 okuldan biriyiz. Okulumuz 2 yıllık okul olmasına rağmen önemi gerçekten çok büyük. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Bu oyuncaklardan iki tanesi bize patentli. Kendimiz ürettiködiye konuştu. 3 ÜLKEYE, OYUNCAK İHRACATIOyuncak ihracatına dair konuşan Yoğurtçu, "Bir dükkanımız var. Bununla da Türkiye geneline pazara çıkıyoruz. Ürettiğimiz oyuncaklar Türkiye genelindeki oyuncak firmalarına gönderiliyor. Onlar aracılığıyla da yurtdışına ihraç edilmekte. İran, Azerbaycan ve Kırgızistan ülkelerine oyuncak ihraç ediyoruz. Okulumuzun sadece oyuncak üreten bir okulmuş gibi lanse edilmesini istemiyoruz. Oyuncak üretirken, okul donatımları ve mobilya sektörüyle ilgili üretim de yapıyoruz. Şu anda Bursa'da 2019 yılında yapılan ilk ve ortaokulların donatım malzemeleri de okulumuzda üretilmektedirö dedi.HEDEF, 1 MİLYON LİRA KAZANÇ SAĞLAMAKMart ayından bu güne kadar 700 bin lira ciro yaptıklarını belirten Yoğurtçu, okulun bir fabrika gibi çalıştığının da altını çizerek, bu yıl sonunda ciro hedeflerinin 1 Milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi. Öğrencilerden Fatma Alpdoğan ise, "Oyuncak üretimi yapıyoruz. Ürettiklerimizi de yurtdışına ihraç ediyoruz. Döner sermaye kapsamında hem eğitim görüyoruz hem de harçlığımızı çıkararak ailemize yük olmuyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Oyuncaklardan ve öğrencilerden görüntüler-Açıklamalar

Haber-Kamera Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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10 metrekarelik atölyede cam kaşık üretiyorlar

Yalova'da Nurettin Levent (55) ve eşi Gülhan Levent (48), 10 metrekarelik atölyede ürettikleri cam kaşıkları hem yurt içine, hem de yurt dışına satıyor.Yalova'da Nurettin ve Gülhan Levent çifti, 10 metrekarelik atölyelerinde farklı renklerde cam kaşıklar yapıyor. Levent çiftinin yaptığı ürünler, hem yurt içinde, hem de yurt dışında ilgi görüyor. Cam kristal ustası Nurettin Levent, geçimlerini bu işten sağladıklarını söyledi. Levent, cam çubukları daha öne yurt içinden temin ettiklerini, son dönemde ise daha ucuz olduğu için yurt dışından ithal ettiklerini belirtti. Onlarca çeşit ve renkte cam kaşıklar ürettiklerini dile getiren Nurettin Levent, sipariş üzerine özel çalışmalar da yaptıklarını aktardı.Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki cam çubukları kesip 700- 800 derece sıcaklıkta yumuşatarak farklı aparatlarda cama şekiller verdiklerini dile getiren Nurettin Levent, "Oldukça zor bir iş yapıyoruz ama işimizi seviyoruz. Farklı renk ve modellerde cam kaşıklarımız var. Renkli cam kaşıkların yapımı, saplı yaldızlı ve platinli olanlara göre daha zor. Renkli camlar 13 farklı işlemden geçiyor. Kentimize gelen yerli ve yabancı turistler ürünlerimize ilgi gösteriyorö dedi.

Görüntü Dökümü-------------Camlardan görüntüler-Yapım aşaması

-Atölyeden görüntüler

Süre: 5.13 Boyut: 585 MB

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA-DHA

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Kaynak: DHA