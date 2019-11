DHA YURT BÜLTENİ - 10

07.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:11

Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı

İzmit'te, seyyar Milli Piyango bayi Cafer Öziri, sadece son rakamına bakıp amorti çıktığını söyleyen kadının verdiği bileti kontrol edince büyük ikramiyenin numaralarının olduğunu gördü. Öziri, adı öğrenilemeyen kadına tansiyon, şeker ya da kalp hastalığı olup olmadığını sorduktan sonra da müjdeyi verdi. Öziri, "3 milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın" dedi.

İzmit Fethiye Caddesi üzerinde seyyar Milli Piyango satıcısı olan Cafer Öziri'ye geçen günlerde bir kadın gelerek, 19 Ekim tarihli çekiliş için aldığı biletine amorti isabet ettiğini belirterek, bileti değiştirmek istediğini söyledi. Öziri, bilet numarasını kontrol ettiğinde ise bilete büyük ikramiye olan 3 milyon TL isabet ettiğini gördü. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine girip, bir kez daha numaraları doğruladı. Emin olunca, adı öğrenilemeyen kadına, tansiyon ve şeker gibi hastalıkları olup olmadığını sorup, müjdeyi verdi. Kadın da büyük bir mutluluk yaşayarak, oğluna düğün yapmak istediğini söyledi.

Seyyar bayi Cafer Öziri, talihli ile yaşadıklarını şöyle anlattı: "Talihli elinde 2 biletle geldi. 'Yine beni zengin edemedin. Buna amorti çıktı. Bu bileti değiştirir misin?' dedi. Ben zaten daha önce gelen biletlerin içerisindeki tesellilerden ikramiye çıktığını biliyordum. Bileti görür görmez tanıdım. Bir rahatsızlığı olup olmadığını sordum. 'Nasıl yani doktor musun?' dedi. 'Tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığınız var mı?' diye sorunca da 'Hayır' yanıtını verdi. 'O zaman oturun ben size bir çay, bir su söyleyeyim. Hatta 3 İhlas bir de Fatiha okuyun, Allah'ın sevgili kulusunuz. Çünkü bana denk geldiniz' dedim. Ne dediğimi anlamayınca biletini uzatıp numaraları Milli Piyango'nun resmi sitesinden doğrulattım. 3 milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Biletini verdim. Hayırlı olmasını temenni ettim. Talihli kadından, aramızda geçenleri Milli Piyango İdaresi'ndeki yetkililere anlatmasını rica ettim. 'Bu benim için gurur olur. Ben sizden başka bir şey istemiyorum' dedim. Talihli, hemen çıkarıp 200 lira verdi, 'Al ablam' dedi, kolumu sıktı. 'Seninle helalleşmeye geleceğim' dedi. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın. Bütün bayi arkadaşlara böyle bir şey yaşamasını temenni ederim. Talihlimize hayırlı olsun."

Görüntü Dökümü------------Seyyar piyango tezgahından görüntülerCafer Öziri ile röp.Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

==================

Türkiye kozmetikten 4 milyar dolar gelir sağlıyor

Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, Türkiye'nin kozmetik sektöründen yılda 4 milyar dolar gelir elde ettiğini, tüketimin artmasıyla fiyatların düştüğünü söyledi.3. Uluslararası Kozmetik Kongresi, Antalya'nın Serik ilçesinde bağlı Belek bölgesinde başladı.Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği'nce düzenlenen kongreye yurt dışından ve Türkiye'den 500'ün üzerinde bilim insanı katıldı. Kongrede, Türkiye'nin kozmetik sektöründe dünyadaki yeri tartışıldı.4 MİLYAR DOLAR GELİRKozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, bilimsel gelişmelerle ilgili üreticileri bilgilendirmek amacıyla kongreyi düzenlediklerini söyledi. Türkiye'de kozmetik pazarının 4 milyar dolar seviyelerinde olduğunu anlatan Kahrıman, bu anlamda iyi tesisler ve yetişmiş iş gücüne sahip olunduğunu ifade etti. Yakın ülkelere de ihracat yapıldığını belirten Kahrıman, "Türkiye'deki üreticiler dünyadaki temsilcileri buraya çağırıyor. Dünyadaki markalara özel üretim yapabilecek tesislerimiz var. 4 milyar doların bir kısmı ihracattan elde ediliyor. Örnek olarak şampuanın yüzde 60'ı ihracat, yüzde 40'ı ithalat. Global markalar da Türkiye'de üretim yapmak istiyor" dedi.TÜKETİM ARTTI, FİYATLAR DÜŞTÜTürkiye'nin jeopolitik durumunun yurt dışındaki yatırımcıları cezbettiğini kaydeden Levent Kahrıman, "Lavanta, gül, ölmez otu son zamanlarda oldukça revaçta. Ürünler artık çok kısa sürede son tüketiciye ulaşıyor. Bu da kozmetik ürünlerin fiyatlarında ciddi düşüşe neden oldu. Bu düşüş Türkiye'de kozmetik tüketimini artırdı. Ürün sayılarında da artış var. Türkiye önümüzdeki zamanlarda Ortadoğu ve Avrupa'nın üretim merkezi olacak" diye konuştu.Kongre Başkanı Fuat Arslan, bu yıl Portekiz, İtalya, Hindistan, İngiltere başta olmak üzere 10 ülkeden katılımcılar olduğunu kaydetti. Firmalararası birebir görüşmelerin de yapılacağını vurgulayan Arslan, "Minimalizm dünyada çok konuşulan bir konu. Özellikle girdi ve içerikle maksimum fayda sağlanabilecek bir model. Paketleme, regülasyonlar, kullanıcı alışkanlıkları birçok yönüyle bu kavramı ele almak istiyorum. Kozmetik ürünlerle, çevresel ve insanla ilgili problemler oluşuyor. Çevresel problemlerin gün geçtikçe arttığı bir noktada, tekrar üreticilerimiz, firmalarımız kendilerini çek etme imkanı bulacak" dedi. Arslan, hem çevresel atık kısmının çok daha azaldığını hem de insan açısından sağlık problemlerinin minimalize edilmiş olduğunu sözlerine ekledi.Kongrenin bilim kurulu üyesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nden Dr. Ecz. İsmail Aslan ise kongrede minimalist kozmetikler üzerine görüşlerin yer alacağını söyledi. Kozmetik alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dr. Aslan, "Ciddi anlamda ihtiyacımız var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyadaki kozmetik ekonomisinde ilk 10 ülke arasına girmek için üniversitelerin ciddi desteğine ihtiyaç var" dedi.Kongre çeşitli sunumlarla devam etti.

Görüntü Dökümü----------RÖP 1: Levent KahrımanRÖP 2: Fuat ArslanRÖP 3: Dr. Ecz İsmail Arslan

311 MB -- 02.48/// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA;

==================

İş arkadaşlarını dövüp telefonunu gaspeden Kırgız kadınlar yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çalışan Nurgül Karybaeva'yı (38), dövüp, cep telefonu aldığı iddia edilen Kırgız Aizhan K. (36) ve Aizada S. (36), jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaldıkları lojmanda Karybaeva'nın cep telefonu ele geçirilen kadın şüpheliler adliyeye sevk edildi.Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Nurgul Karybaeva, dün aynı otelde çalışan vatandaşları Aizhan K. ve Aızada S. adlı kadınlar tarafından dövülerek cep telefonunun zorla alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Nurgul Karybaeva'nın doktor kontrolünde vücudunda darp izine bağlı olarak morluklar ve sıyrıklar tespit edildi. Şikayet üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin otel lojmanındaki odasında arama yaptı. Aramada Nurgul Karybaeva'ya ait olduğu tespit edilen cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan Aizhan K. ve Aizada S. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından doktor raporu alınarak, 'nitelikli yağma, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü-------------Manavgat adliyesinden görüntü-Jandarma aracının gelmesi-Şüphelilerin araçtan indirilmesi ve adliyeye götürülmesi

159 MB/// 01.26"

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

==================

Tehlike yaratan 50 yıllık su kulesinin yıkımı gerçekleştirildi

Mersin'de yıkılma riski taşıyan, çevresinde oyun oynayan çocukların can güvenliğini tehdit eden 50 yıllık su kulesi, belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.Mersin Emniyet Müdürlüğü, Karaduvar Mahallesi'ndeki eski bir su kulesi ile yanında bulunan metruk yapının tehlike yarattığını belirterek, Akdeniz Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne resmi yazı yazdı. Kontrol Müdürlüğü de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Müdürlüğü ile yazılar yazdı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından hazineye kayıtlı arazi üzerinde bulunan 50 yıllık su kulesinin yıkım süreci başladı. Encümen kararıyla harekete geçen Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, beton kısımları, ayakları ve müştemilatında dökülmeler olan kulenin yıkımı öncesi çevre güvenliğini sağladı, kuleye çıkan sokaklara güvenlik şeritleri çekildi.VATANDAŞLAR UYARILDIKule civarındaki konutlarda oturan vatandaşlar da uyarılarak evlerinden çıkmaları sağlandı. Ardından ekskavatör operatörü, su kulesinin beton ayaklarını zayıflatarak yapının boş araziye doğru yıkılmasını sağladı. Metrelerce yükseklikteki su kulesinin kontrollü yıkımından sonra ortaya çıkan molozlar, belediyenin iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek mahalleden taşındı.

Görüntü Dökümü--------Su kulesinin görüntüsü-İş makinesi çalışırken-Kulenin yıkılma anı-Yerdeki enkazın görüntüsü-Yerden yükselen toz

(BOYUT: 221 MB) (SÜRE: 1,17 DK)

Haber-Kamera: MERSİN,

=====================

İnşaat ustası muhtarın işini, karısı üstlendi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Keşlik mahallesinde 31 Mart seçimlerinde ikinci kez muhtar seçilen inşaat ustası Emir Metin'in (48), muhtarlık işlerinin yoğun olması nedeniyle asıl mesleğini eşi Fatma Metin (39) üstlendi. Muhtarlık öncesi eşine ara ara yardım eden Fatma Metin, yaklaşık 5 yıldır inşaatlarda sıva, alçı, su tesisatı, laminat parke işleri yapıyor.Keşlik Mahallesinde yaşayan evli 2 çocuk annesi Fatma Metin'in inşaat ustası eşi Emir Metin, 31 Mart seçimlerinde ikinci kez muhtar seçildi. Daha önceleri inşaat işlerinde eşine yardım ederek işi öğrenen Fatma Metin, eşi muhtar olduktan sonra onun mesleğini üstlenerek, inşaat işlerinde daha yoğun çalışmaya başladı. 5 yıldır inşaatlarda duvar, sıva, fayans, alçı, ters tavan, su tesisatı, kaynak ve laminant parke işlerini başarıyla yapan Fatma Metin, erkek meslektaşlarına da örnek oluyor. Yaptığı işler beğenilen Fatma Metin, çevre mahallelerde de inşaat işleri yapıyor.'ÇEVRE KÖYLERDEN DE TERCİH EDİYORLAR'Fatma Metin, eşi muhtar olmadan önce inşaat işlerine birlikte gittiklerini belirterek, "Artık eşim muhtar olduktan sonra yalnız yapıyorum. Her işi eşimin bana yardımı olmadan da yapabiliyorum. Laminant parke, fayans, sıva, ters tavan, kaynak işleri yapıyorum. Elimden geldiği kadar köyümüzün işlerini yapıyorum. Çevremizdeki köyler de bizi tercih ediyor" diye konuştu.'KADIN İSTEDİĞİ ZAMAN HER İŞİ BAŞARABİLİR'Eşinin, muhtar olduktan sonra muhtarlıktaki işlerinin yoğunluğu nedeniyle inşaat işlerine ara vermek zorunda kaldığını anlatan Metin, "Önceden eşimin yanına yardım etmek için gidiyordum. Yanında dura dura her işi yapmayı öğrendim. Artık kendim yapıyorum. Bu meslek bir kadın için zor; ama severek bu işi yaptığım sürece hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Kadın istediği zaman her işi başarabilir. 'Ben yapamam' diye bir şey yoktur. Kadınlara tavsiyem kimseye muhtaç olmasınlar. Herkes elinden geleni yaparsa hiçbir sorun olmaz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Fatma Metin ile röportaj-Fatma Metin'in traktör kullanması-Fatma Metin'in sıva ve kaynak işleri yapması

-Genel detay

Süre: 636 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA