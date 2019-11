DHA YURT BÜLTENİ - 10

04.11.2019 12:44

Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu

İzmir'de, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Olay, dün akşam, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, eğitim sırasında, bilinmeyen nedenle fenalaşıp, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Savcının incelemesinin ardından şehit Yaralı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı'nın cenazesinin, memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR, -

====================

Çin'den gelen ilk yük treni, Türkiye'de

Bakü- Tiflis- Kars (BTK) tren hattını kullanarak Avrupa'ya gidecek olan Çin'e ait, CHINA Railway Express adlı kargo treni, Türkiye'ye ulaştı. Kars'tan geçiş yapan kargo treni için 6 Kasım'da Ankara'da karşılama töreni yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim 2017'de açılan BTK demiryolu hattını ilk kez Çin'e ait bir kargo treni kullandı. Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni CHINA Railway Express, Kazakistan'ın ardından BTK hattında olan Azerbaycan ve Gürcistan'ın ardından 28 Ekim'de Kars'a ulaştı. Elektronik aksam taşıyan, 76 metreküp yükleme hacmine sahip 42 konteyner yüklü vagondan oluşan tren, bir gün Kars'ta mola verdikten sonra 29 Ekim günü Ankara'ya hareket etti. 'Tek Kuşak Tek Yol' projesi kapsamında Çin'den gelen yaklaşık 850 metre uzunluğundaki ilk yük trenine 6 Kasım'da Ankara Garı'nda karşılama töreni düzenlenecek.İLK YÜK TRENİNİN GÜZERGAHIÇin'in Xi'an şehrinden hareket eden yük treni, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi'ni de kullanacak trenin Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag'a ulaşacağı öğrenildi. Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek.

Görüntü Dökümü-----------Trenin gelişi-Yüklerin indirilmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS, -

=====================

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: Çok yağışlı kış beklemiyoruz

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, küresel ısınma nedeniyle iklim dengelerinin altüst olduğunu belirterek, "Bu yıl çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz" dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğindeki 'Küresel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Çalıştayı', Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te bulunan otelde başladı. 8 Kasım'a kadar sürecek çalıştaya 65 ülkeden uzmanlar katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, iklim dengelerinin altüst olduğunu söyledi. Mevsimlerin kaydığını belirten Coşkun, "Bunu yaşantımızın her noktasında görüyoruz. Antalya'da da bunu çok yaşadık. Deniz hortumları, kara hortumları, taşkınlar gibi olaylar devam edecek" diye konuştu. 'ANTALYA ANİ HAVA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAŞANDIĞI ŞEHİR'Yaklaşık 3 ay önce Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiğini belirten Coşkun, "Türk Meteoroloji Servisi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünyadaki iklim, çevre ve meteoroloji alanlarında söz sahibi. Böyle olunca ilk toplantımızı da Antalya'da yaptık; çünkü Antalya ani hava değişikliklerinin yaşandığı bir şehir. Birçok taşkının olabileceği, hortumların olduğu ve olabileceği bir kent. Turizm kenti olduğu için de çok etkileniyor" dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kurulan 11 bölgesel merkez olduğunu aktaran Coşkun, "Bu bölgesel merkezlerden 2'si Türkiye'de bulunmakta ve kurumumuzun bünyesinde. 'FFGS' diye nitelendirdiğimiz ani taşkın erken uyarı sistemi çok önemli. Biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bir tahmin ve öngörü kuruluşuyuz, erken uyarı kuruluşuyuz. Amacımız can ve mal kayıplarını minimuma indirgemek. Bu amaçla paydaşlarımızı, valiliğimizi AFAD ve diğer paydaşlarımıza anlık bilgi veriyoruz. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla bu bilgileri veriyoruz, vatandaşımızı da uyarıyoruz" diye konuştu. 'HER TÜRLÜ HAVA DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ'"Artık her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız. Dünya çalkalanıyor, yangınlar, taşkınlar, hortumlar ve birçok afete maruz kalıyor birçok ülke" diyen Coşkun, şöyle devam etti: "Türkiye de stratejik olarak önemli bir konumda. Bir yarımadayız. Bu tür hava değişikliklerinin en çok etkilendiği ülke. Bugün yüzde 90'ların üzerinde tahminlerde başarımız var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak uluslararası faaliyetleri önemsiyoruz ve uluslararası faaliyetlerde bu toplantıların çıktıları hem kurumumuz hem bakanlığımız hem de ülkemiz için çok önemli. Bu çalıştay Antalya'da 5 gün sürecek sonrasında FFGS sisteminin Türkiye'de daha aktif hale getirilmesiyle ilgili kararlar verilecek."Erken uyarı sisteminin kaç dakika önceden bilgi verdiği sorusu üzerine Coşkun, "Radar üzerinde oluşan bir sistem üzerinde görüyoruz; ama bunu '3 dakika', '5 dakika' diye söylememiz doğru değil. Radarda olayı görür görmez paydaşlarımız aracılığıyla duyurularımızı yapıyoruz" dedi.Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, bu yıl nasıl bir kış mevsimi beklendiği sorusunu da "Küresel ısınma, iklim dengeleri altüst oldu. Açıkçası çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz. İklim projeksiyonlarımız var, mevsimsel tahminler yapıyoruz. Kurumumuzun Ar-Ge dairesi, bu çalışmaları yapıyor" diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Protokolün görüntüsüToplantıya katılanların görüntüsüToplu resim çekimiRÖP: Volkan Mutlu Coşkun ( Meteoroloji Genel Müdürü )

340 MB -- 03.04// HD

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

==================

İntihar ihbarı üzerine Göksu Nehri'nde arama çalışmaları başlatıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne bir kişinin intihar amaçlı suya atladığı ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.Dün akşam saatlerinde Karayolları Köprüsü'ne gelen bir vatandaş, iddiaya göre korkuluklara çıkarak intihar etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, erkek olduğu belirtilen kişinin, suya atladıktan bir süre sonra yüzmeye çalıştığı ancak akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri gelirken, arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Gece saatlerinde akıntının hızlı olması ve suyun çamurlu olması sebebiyle arama çalışmalarına zaman zaman ara verildi. Sabah saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri tarafından Göksu Nehri'nde zodyak bot ve 2 görevli ile arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri de botla ve havadan drone ile çalışmalara destek verdi. İntihar eden vatandaşı arama çalışmaları geniş çaplı olarak sürüyor.

Görüntü Dökümü-----------Dalgıçların arama çalışması yaptığı alandan görüntü-Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerin gelişi-Botla arama çalışması-Genel görüntüler

(Boyut : 133 MB) (Süre : 1 Dk)

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),

===================

Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlarına gezi turu

ELAZIĞ'daki Keban ve Karakaya barajlarıyla bağlantısı olan ve geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlarının turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Dünyada eşine ender rastlanan yer. Turlar başlattık. Destinasyon ve tur paketleri oluşturma çalışmaları devam ediyor" dedi. Elazığ'da geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Keban Barajı gölünde düzenlenen tekne gezisiyle kanyonların tanıtımı yapıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Milletvekili Metin Bulut ile çok sayıda gazetecinin katılımıyla yapılan tekne gezisinde Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonları, Kaban Barajı gölünden seyredildi. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Saklıkapı Kanyonu'nu gezen kafile, daha sonra nadir görülen ve kara leyleklerin bulunduğu Karaleylek Kanyonu'nu gezdi. Kanyonları turizme kazandırmaya çalıştıklarını belirten Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Bizim araştırmalarımıza göre, 9 bin yıl geri giden bir formasyonu var. Mağaralar var, insanlar yaşamış; hem kültür hem de doğal güzellikler var. Yeni keşfettiğimiz, dünyanın en yeni kanyonu ama tarihi olarak da en eski kanyonlarından biri. Turlar başlattık. Önce Saklıkapı Kanyonu'nu görmüş olduk. Orası milyonlarca yılda oluşmuş, doğa formasyonu çok farklı olan ve hiçbir kanyona benzemeyen, dar ve ilginç bir yer. Oradan da Kara Leylek ismini koyduğumuz kanyona geldik. Doğal formasyon itibarıyla çok ilginç bir yer ve dünyada eşine ender rastlanan bir yer. Gemi temini ile turlara da yavaş yavaş başlıyoruz. Destinasyon ve tur paketleri oluşturma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------Karaleylek kanyonundan drone görüntüsü Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 249 MB

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,

=====================

Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı

Bursa'da, işçilerin de bulunduğu sırada oto elektrik dükkanına giren hırsız, işyeri sahibine ait motosikleti alıp, kaçtı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan hırsızı arıyor.Olay cumartesi günü saat 11.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki oto elektrik dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Muzaffer Şakir ve işçilerin çalıştığı sırada içeriye giren kimliği belirsiz kişi, 16 SIM 56 plakalı motosikleti çalıştırıp hızla ayrıldı. Bir süre sonra motosikletinin yerinde olmadığını fark eden işyeri sahibi Muzaffer Şakir, güvenlik kamerasına baktığında bir kişinin, çalıştırdığı motosikletiyle kaçtığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliği belirsiz hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: ----------

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Süre: 01.30 Boyut: 169 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

===================

Kaynak: DHA