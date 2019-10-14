Dha yurt bülteni - 10

14.10.2019 14:58

Rasulayn'da YPG'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.

Rasulayn'ın batısındaki Kişto köyü, teröristlerden temizlendi. Suriye Milli Ordusu askerlerince köyle yapılan aramalarda, YPG/PKK'lıların kullandığı tünellerin girişine ulaşıldı.

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Suriye, -

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Eski eşine satırlı saldıran zanlı adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi

ESKİŞEHİR'de 6 ay önce boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) satırla kafasından ağır yaralayan ve olayı görenlerin saldırısına uğrayan Yalçın Özalpay (52), tedavisinin ardından ifadesi alınarak adliyeye tekerlekli sandalyeyle sevk edildi. İki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan ise tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veriyor.

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe Tuba Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan, geçen Cuma günü işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Burada minibüsten inen Ayşe Tuba Arslan'ı takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Özalpay'a saldırırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallelinin yaraladığı Özalpay, yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yalçın Özalpay, taburcu edilirken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından kolları alçılı Özalpay tekerlekli sandalyeyle Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayşe Tuba Arslan'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Arslan'ın yanından ayrılmayan yakınları, gelecek iyi haberleri bekliyor. Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan (68) eski damadı Yalçın Özalpay'ın kendilerini pompalı tüfekle öldüreceğine dair tehditler savurduğunu ifade ederek, "Kızımın yüzde 100 ölüm durumu var. Çünkü Satırla kafasına iki sefer vurmuş. Beyin hava alınca ödem oluşmuş. Yüzüne de satır vurmuş dudağına kadar. Elleri ve kolları paramparça" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Polis araçlarının adliyeye gelişi

-Yalçın Özalpay'ın tekerlekli sandalyeye konulması

-Adliyeye getirilmesi

-Eskişehir adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Eşini rahatsız eden kişiyle tartışıp üniversite yerleşkesinde tüfekle ateş açtı

Burdur'da üniversite yerleşkesinde, eşini rahatsız ettiği ve cep telefonuna mesaj gönderdiğini iddia ettiği kişiyle tartışan H.A., pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Üniversitenin güvenlik görevlisince etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesi içerisindeki Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı sosyal tesislerin bulunduğu Avşar Han'ın yanında meydana geldi. H.A., eşi A.A.'nın daha önce çalışıp ayrıldığı sosyal tesise gedi. Burada, iddiaya göre eşi A.A.'yı rahatsız ettiği ve cep telefonuna mesaj gönderdiği gerekçesiyle işçi A.G. ile görüşmek istedi. H.A., bina dışında karşılaştığı A.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.G.'nin kendisine hakaret ettiğini öne süren H.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle korkutma amaçlı havaya iki el ateş etti. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan kadın güvenlik görevlisi H.A.'yı etkisiz hale getirerek polisi aradı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis otosu

- Avşar Han dış görünüş

- Rektörlük binasından görüntü

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu (2)

HAYVANSEVERLERDEN SUÇ DUYURUSU

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki parkta, temizlik işçilerince poşet içinde yanmış kedi ölüsü bulunmasının ardından polis ekipleri, inceleme başlattı. Park çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, kediyi telef eden kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor.

İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) yönetimi ise İnegöl Adliyesi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Adliyeye girmeden önce açıklama yapan İDOHA Başkanı Nilay Parlar, "Dünyayı kurtaracak olan sevgidir, diyoruz. Bir hayvan sevmekle başlar her şey, diyoruz; ancak acı bir haberle haftaya başlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kimliği belirsiz kişilerce bir kedi mangalda yakıldı. Böyle bir olayın izahı, açıklaması yok. Böyle bir olay üzerine söylenebilecek söz yok. İvedilikle bu vahim olayı meydana getirenlerin bulunması ve gereken cezayı almaları adına İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak için burada toplandık. Sayın savcılığımızın, bizleri derinden üzen vahim olayın sorumlularını bulup cezalandırmaları adına gereğini yapacağından şüphemiz yok. Olayı gören, şüphelileri bilenler varsa lütfen bizlerle iletişime geçsin. Bugün bir kediye bu şekilde canice davranan kişilerin akli dengesinin yerinde olduğu söylenemez. Toplumsal açıdan da içimizde bu tip kişilerin dolaşıyor olması, risk taşımaktadır. Bir an evvel yakalanmalarını diliyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise "Kültürpark içinde yaşanan insanlık dışı olayın emniyet ile birlikte takipçisiyiz. Bu olayı yapan ya da yapanlar, emniyetimizin özverili çalışması ile en kısa sürede yakalanacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeden ve suç duyurusundan görüntüler

-Açıklamalar

-Parktan ve kedilerden detaylar

Süre: 2.31 Boyut: 263 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

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Ankara'da Tarsus Kebabı'na yoğun ilgi

Ankara'da Tarsuslular Derneği (TADER) tarafından organize edilen Tarsus Kebabı Tanıtım Günü'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TADER tarafından organize edilen ve Tarsus Belediyesi'nin de destek verdiği Tarsus Kebabı Tanıtım Günü Ankara Devlet Tiyatroları Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Programa TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İyi Parti Mersin Milletvekilleri Zeki Hakan Sıdalı ile Behiç Çelik, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tarsus'un lezzetleri arasında yer alan Tarsus Kebabı tanıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Bozdoğan, katılımcılara son 6 ay içerisinde belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Palyatif Bakım Merkezi'nin Tarsus'ta açılacağı müjdesini de veren Başkan Bozdoğan, "Tarsus deyince böyle bir kadim toprak için elbette herkesin ama herkesin söyleyecek çok sözleri var. Dediğim gibi spordan, sanata, ekonomiden, siyasete, sosyal yaşantıdan, stratejik Tarsus'un durumuna kadar herkesin söyleyeceği çok şey var. Naçizane bu şehri yöneten biri olarak, bir belediye başkanı olarak benim söylemek istediğim bazı konular var. Belediye Başkanı olduktan sonra bu altı ay süreç içerisinde 150 program yaptık. Bu 150 programda, etkinlikte istediğimiz tek bir şey vardı. Üreten, eğiten, sağlıklı ve kültürlü Tarsus'un alt yapısını oluşturmaktı. Elbette ki bu görevi yaparken de en önemli olaylardan bir tanesi bir kentin sosyalleşmesinde en önemli unsur üniversitedir. İlk yaptığımız işte üniversitemize 260 dönümlük bir yeri bağış yaptık. Bunun arkasına bu 260 dönümlük yere 140 dönüm daha ekledik. Bunun yanı sıra Zübeyde Hanım Bütünleşik Yaşam Merkezi açılışını yaptık ve yaşlılarımızın geleceği içinde bir müjde vermek istiyorum. Belki de Türkiye'deki birçok belediyede olmayan çok fazla katılımlı Palyatif Bakım Merkezi'ni Tarsus'ta açacağız" dedi.

TARSUS PLAJI ÇAĞRISI

Tarsus plajının açılması konusunda siyasilere çağrıda bulunan Bozdoğan, "Elbette bu kentin bir plajı var. Benim yaşımda olanlar o plajı iyi bilirler. Buranın biran önce halka açılması ve o plaja Tarsus halkının gelmesi gerekiyor. Türkiye'nin en iyi ama en iyi beyaz kum plajı Tarsus'ta ve biz bu plaja 30 yıldır gidemiyoruz. Elbette ki Tarsus'ta kime sorarsanız sorun bu plajın biran önce açılması gerekiyor. O yüzden bütün siyasilerimden en büyük isteğim; Bu plajın açılması için bize yardımcı olun. Buna ihtiyacımız var. Burası bize kalan 10 bin yıllık bir kent, önemli bir miras. Bizim de bu 10 bin yıllık mirası 10 bin yıl sonraya götürmemiz gerekiyor. Bunun içinde Tarsus adına hepinizden isteklerinizi ve mutlak surette bize yardım etmenizi ısrarla istiyorum. Çünkü her şeyin ilkini yaşayan bu kent, ilk elektriğin elde edildiği, ilk üniversitenin kurulduğu, ilk ticaret ve sanayi odasının kurulduğu bu kent, eminim sizlerde bana hak vereceksiniz. Her şeye layık ve bu kentte insanlarımızın 22 tane fabrika kapandıktan sonra ne duruma düştüğünü ve bu kentte ekonomik olarak sıkıntıların ne kadar hat safhaya çıktığını hepiniz biliyorsunuz" diye konuştu

Başkan Bozdoğan, son olarak bin 800 ürününün yetiştiği bir kentte yaşadıklarını kaydederek, "Tarsus'u her yönüyle tanıtacak proje ve etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. Şehrimizi tanıtıp, anlattığımız zaman başarıyı yakalayacağız" ifadesini kullandı.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri, ocak başına geçerek hep birlikte kebap pişirdi.

Görüntü Dökümü

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-Tanıtım günlerinin pankartı

-Ocaktaki kebabın görüntüsü

-Yükselen dumanlar

-Piyaz görüntüsü

-Sarılan kebap dürümleri

-Etkinliğe katılanlardan genel ve detay

-Protokol üyeleri kebap pişirirken

-Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan konuşurken

-Genel ve detay

(BOYUT: 466 MB) (SÜRE: 4 DK)

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama

Kayseri'de, camideki bağış kutusundan 200 lira alırken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A. (19) polis tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Karacabey Sokak'taki Çınar Camii'nde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye giren Ömer A., çıkışta bulunan bağış kutusunda 200 lira aldı. Koli bandını açıp, kutunun deliğinden aşağıya sarkıtarak parayı çekerken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A., daha sonra kaçtı. Durumu fark eden imamın haber vermesiyle gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Polis, görüntüden yola çıkarak kimliği ve eşkali belirlenen Ömer A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ömer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

Süre: 1.25-153 MB

KAYSERİ,

Kaynak: DHA