Dha yurt bülteni - 10

10.10.2019 13:59

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (4)

4 KÖY TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ilçesine giriş yaptı. Çatışmaların yaşandığı bölgede, Türkiye sınırına yakın olan El Yabse, Tel Fander, Tabatin ve Meşrefi köylerinin terörden arındırıldığı öğrenildi.

SURİYE MİLLİ ORDUSU, RESUYLAYN'DA

Suriye'nin Resulayn sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen SMO unsurları, sınır hattına yöneldi. Zırhlı araçlar ve ağır silahlar ile ilçeye giriş yapan SMO birlikleri, bölge sakinlerinin sevgi gösterisi eşliğinde Suriye'ye geçmek için sınır hattına yönlendirildi. Birlikler, modüler sınır duvarından açılan boşluktan Resulayn'a giriş yaptı.3 KİŞİ DAHA YARALANDIÖte yandan Resulayn'dan teröristlerin attığı 4 havan mermisi, Ceylanpınar'a düştü. Gün içinde havanlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Havan mermisiyle yaralananların sayısı 4'e çıktı.

Görüntü Dökümü------------Top atışları yapılması ilçeye düşen havan mermileri yükselen dumanlarSuriye Milli Ordusu zırhlı araçlarla ilçeye giriş yapmasıSınır hattına ilerleyen konvoyGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Kadir GÜNEŞ, Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA

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Çaldıkları otomobille hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te, çaldıkları otomobille, başka araçtan hırsızlık yapan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Araçtan yapılan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin E.K., A.K. olduğunu saptadı. İki şüphelinin çaldıkları otomobille başka bir araçtan hırsızlık yaptığı ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edildi. Polis, E.K. ve A.K.'yi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.Çok sayıda suç kaydı oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin araçtan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü------------Şüphelilerin adliyeye götürülmesiGüvenlik kamerası görüntüleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA

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Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında, Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-Malkara yolundaki devriye görevi sırasında, şüphe üzerine 4 kişiyi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, Pakistanlı kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü-------------Kaçakların araçtan inmesi-Yürümesi -Detay görüntü -Polis aracına binmesi

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(tekirdağ)

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Yaşlı ve engellilerin oturması için konulan kanepe çalındı

Adıyaman'da bir iş yerinin önüne yaşlılar ve engellilerin oturması için konulan kanepe, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Can'a ait iş yerinin önüne yaşlıların ve engellerin oturması için konulan kanepe, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sabah iş yerine gelen Sercan Can kanepenin yerinde olmadığı fark edip, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde, kanepenin 2 kişi tarafından çalındığını fark eden, polise haber verdi.İhbar üzerine gelen polis, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü------------Güvenlik kamerasıKanepenin çalınma anıHırsızların motosikletle ayrılmasıGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Arı sütü, kilosu 7 bin liraya satılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle kadın arıcılar, arı sütü üretiyor. Elde edilen arı sütünün kilogramı ise 7 bin liradan satılıyor. Türkiye'de 'gezginci' arıcılarla bal üretiminde ilk sırada yer alan Ordu'da, ekonomik değeri yüksek olan arı sütünün üretilmesi için proje çalışmaları yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi hazırlandı. Proje kapsamında, eğitim alan kadın arıcılar, arı sütü üretiyor. Elde edilen arı sütünün kilogramı ise 7 bin liradan alıcı buluyor. Eğitim alan kadın çiftçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, bu tür projeleri destekleyeceklerini söyledi. Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütünün üretiminin artırılacağını vurgulayan Güler, şöyle konuştu: "Yaklaşık 5 aylık süre zarfında çalışmalarını sürdüren kadın çiftçiler, yapılan analizler sonucunda arı sütünün fiyatının belirlenmesinde temel kalite parametresi olan ve en az 1,4 değere sahip olması gereken '10 Hidroksi Dekanoik Asit' (HDA) değerinde 2,1 yüzdesiyle karşılaşarak başarıya imza attı. Kadın çiftçilerimiz ile Gürgentepe'den Gölköy'e, Ulubey'den Aybastı'ya kadar bir takım oluşturduk. Şu anda büyük başarı sergiliyorlar. Aynı zamanda da dünyaya örnek olacak çalışmaları yapıyorlar. Pazarlama konusunda da biz onlara destek olacağız. Aynı zamanda kurduğumuz tarım şirketimizin ürünlerinden biri olarak da bunu halkımıza sunacağız. Kadın çiftçilerimizi örnek olması için billboard'larda tanıtacağız. Türkiye, bu başarılı kadınları tanıyacak."Arı sütünün birçok hastalığa iyi geldiğini de hatırlatan Başkan Güler, "Arı sütü, sayısız hastalığa iyi geliyor. Aynı zamanda enerji veren, yaşlanmayı önleyen, sporcuların kapasitesini artırması açısından da son derece önemli bir ürün. Bu ürün dışında propolis konusuna da ağırlık vereceğiz. Propolis daha da bol getirisi olan bir ürün. Yeni bir sahada daha dünyaya örnek olmaya çalışacağız. Ürettiğimiz arı sütü, kalite açısından da değerli" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Hilmi Güler'in açıklaması-Arı sütü üreten kadınlardan görüntü-Arı sütü detayı

Haber: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Kaynak: DHA