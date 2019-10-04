Dha yurt bülteni-10

04.10.2019 14:05

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Adana'da toplandı



Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, 40'ıncı toplantısını Adana'da gerçekleştirdi.

Cumurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu gıda ve sağlığın ilişkisinin görüşüleceği toplantı için Adana'ya geldi. Prof. Dr. İbrahim Adnan Sarçoğlu başkanlığındaki kurul, Adana Valiliği'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Anadolu'nun mutfak kültürüyle sağlık ilişkisi, Türkiye'nin gastroturizmi ve nitelikli gıdanın özellikleri konuşuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Necdet Ünüvar, kurul olarak gıda ile ilgili politika üretip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak adına 40'ıncı toplantıyı Adana'da yaptıklarını belirterek, "Toplantımız çok verimli geçti. Adana'da bir lezzet festivali düzenlenecek ve biz Vali Mahmut Demirtaş da bizi bunun için davet etmişti. Adana Lezzet Festivali'nin başarılı olmasını, kente, bölgeye ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu toplantıdan elde ettiğimiz sonuçları da Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" dedi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ile üyeler Aile ve eski Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet katıldı.

Görüntü Dökümü

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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Necdet Ünüvar açıklaması

Genel ve detaylar

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Öğrenciler barınaktaki hayvanlara kitap okudu, müzik dinletisi sundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Hayvanları Koruma Günü kapsamında Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, hayvanlara kitap okuyup, müzik dinletisi sundu.

Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, bugün sabah saatlerinde öğrenciler ve Marmarisliler'in akınına uğradı. Hayvanları Koruma Günü,

kapsamında kreşlerden liseye kadar yüzlerce öğrenci, ellerinde 'Hayvanları koruyalım', 'Hayvanlara yaşam hakkı' yazılı dövizlerle barınağa geldi. Barınağı dolaşanlara yetkililer tarafından bilgiler verildi. Özel bir kolejin 30 öğrencisi, hayvanlara önce kitap okudu ardından gitar ve flüt ile müzik dinletisi sundu. Müziği duyan köpeklerin bir anda havlamayı kesmeleri ve kulak kesilmeleri dikkat çekti. Ziyaretin sonunda öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi.

Etkinlikte gitar çalan öğrencilerden Lavin Su Gülbeldek ve flütle ile eşlik eden Sera Bezmen, "Müzik ruhun gıdasıdır sözünden hareket ederek onlara sadece mama vererek değil müzikle iletişim kurmak istedik. Bizi dikkatlice dinlemelerine hem şaşırdık hem de çok mutlu olduk" dedi. Ortaokul öğrencisi Mehmet Hasçatan ise, "Köpeklere kitap okudum. Onların bizleri anladığına ve kendilerine kitap okumamıza mutlu olacaklarına inanıyorum. Havlayan köpeklerin, biz kitap okurken susmaları dikkatimizi çekti" dedi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu İhsan Öztürk de "Bu dünya sadece bizim değil. Hayvanlar, bitkiler gibi tüm canlılarla paylaştığımız yeryüzünde insanlar olarak daha dikkatli, daha paylaşımcı ve daha vicdanlı olmalıyız. Biz de belediye olarak bu bilinçle hizmet üretiyoruz. Göreve geldiğimizde ilk işimiz hayvan barınağını rehabilite etmek oldu. İlk etabı biten çalışmalarımız tamamlandığında çok modern bir barınağa kavuşacağız. Tüm çabamız can dostlarımızın da rahat bir yaşam sürmesi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler ve Marmarisliler'deng örüntü

-Kafeslerdeki köpeklere kitap okuyan öğrencilerden görüntü

-Öğrencieri hayvanlara gitar ve flüt ile müzik resitali sunması

-Can dostlara kitap okuyan ve müzik resitali sunan öğrencilerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş



Batman'da, sosyal medyadan babası Hamit Dal'ın (55) kayıp olduğunu duyuran Abdurrahman Dal'ın (21), cinayet işlediği ortaya çıktı. Polise verdiği çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan Abdurrahman Dal, babasını öldürdüğünü, ardından da annesi Ayşe Dal (46) ile cesedi gömdüklerini itiraf etti. Yapılan kazıyla Hamit Dal'ın cesedi bulundu.

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Dal, 3 gün önce sosyal medya hesabından gönüllü müezzinlik yapan babası Hamit Dal'ın kaybolduğunu duyurdu. Ardından da annesi Ayşe Dal ile polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Dal'ı bulmak için harekete geçen polis, anne ve oğlu ile ailenin adı açıklanmayan kızıyla görüşerek, Hamit Dal'ın en son nerede olduğunu sordu. Anne ve çocuklarının anlatımını şüpheli bulan polis, evin bulunduğu mahalledeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden ailenin evine geldiği tespit edilen bir araçtan şüphelenen polis, Ayşe Dal, oğlu Abdurrahman Dal ile kızını gözaltına aldı.

Anne ve oğlu, sorgularında Hamit Dal'ı evde öldürüp, Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki Dicle Nehri kenarına gömdüklerini itiraf etti.

İtiraf üzerine, bu sabah Dicle Nehri kenarında kazı yapan polis, Hamit Dal'ın cesedini buldu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren Dal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken, anne ile 2 çocuğunun sorguları sürüyor.



Görüntü dökümü

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Batman Bölge Devlet Hastanesi morgu

Kadınların görüntüsü

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Milli SİHA ile Atak helikopteri, öğrencilerle buluşturuldu

Milli Atak helikopteri ile silahlı insansız hava aracı olan SİHA Bayraktar TB2, Konya'da bilim festivalinde öğrencilerle buluşturuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK desteğiyle 2014 yılında öğrencilerin hizmetine sunduğu Bilim Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Bilim Festivali' düzenledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'ın de desteğiyle gerçekleşen festivalde ilk kez bu yıl milli Atak helikopteri ile silahlı insansız hava aracı olan SİHA Bayraktar TB2, öğrencilerle buluşturuldu.

6 Ekim'e kadar öğrencilerin ziyaretine açık olan festivalle ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalin gerçekleştiği Bilim Merkezi'nin 100 bin metrekare alandan oluştuğunu belirtti. Altay, şunları söyledi:

"Burası TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk Bilim Merkezi ve bir yarışma projesidir. Türkiye'de birçok şehir başvuru yapmıştı; ama Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu proje kabul edildi, 2008 yılında. 2014 yılında da kapılarımızı açtık. Şu an da 1 milyonun üzerinde ziyaretçimiz oluştu. 100 bin metrekarelik alanda 26 bin metrekare kapalı alanımız mevcut. İçeride sergi salonlarımız var; ama şu anda Bilim Festivali düzenliyoruz. Bilim Festivali'nin 7'ncisi gerçekleşiyor. Bu yıl çok daha güzel. Çünkü, Atak helikopterimiz, SİHA'mız ve birçok gösteri alanımız oluştu. Burada gençlerimizi bilimle tanıştırmaya, bilimi sevdirmeye, yeni ufuklar ve yeni adımlar için bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Çeşitli etkinliklerimiz yarışmalarımız var. Çocuklarımız bizzat bu tür etkinliklere katılıyorlar, yarışmalarda diğer arkadaşlarıyla mücadele ediyorlar. Sadece Konya değil, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Niğde hatta hızlı trenle Eskişehir ve Ankara'dan da ziyaretçi bekliyoruz."

'ANADOLU'NUN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN BİLİM FESTİVALİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

TEKNOFEST'in ardından Anadolu'nun en çok ziyaret edilen bilim festivali olmaya çalıştıklarını ifade eden Altay, "TEKNOFEST çok güzel bir örnek oluşturdu. Milyonlar ziyaret etti. Dünyanın en çok ziyaret edilen bilim festivali oldu. Bizde Anadolu'nun en çok ziyaret edilen bilim festivali olmaya çalışıyoruz. Bu yıl bir açılım gerçekleştirerek özellikle sivil savunma konusunda ülkemizin geldiği noktayı çocuklarımızla görüştürüyoruz. Gelecek yıldan itibaren çok daha aktif, çok daha eğlenceli planlar yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Festivalden detay

ATAK ve SİHA'dan detay

Uğur İbrahim Altay röp.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

Kaynak: DHA