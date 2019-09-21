Dha yurt bülteni-10

21.09.2019 13:45

Köydeki yangını söndürmek için dere suyunu bölgeye akıttılar

Erzurum'a 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe Mahallesi'nde çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çabasına 100'e yakın köylü kovalarla su taşıyarak yardımcı olmaya çalıştı. Tarla suladıkları derenin akıntısını mahalle içine yönlendiren vatandaşların bu çabası yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye İlçesine bağlı Arıbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 90 hane, 700 nüfusun yaşadığı köyde Metin Tosunoğlu'na ait evin damındaki otlar henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler Şakir ve Sırrı Tosunoğlu'nun evlerinin üzerindeki otlara da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, cami hoparlöründen köylüleri uyardı. Alevlerin sardığı alana gelen köylüler ellerinde kovalarla müdahale ederken, bir taraftan da tarla suladıkları derenin akıntısını bölgeye yönlendirdi. Dere suyunun evlere yakın yerden geçirilmesiyle vatandaşlar ellerindeki kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının köye yayılmasını önledi. Otların tutuşması sebebiyle yoğun dumanın çalışanları etkilememesi için pet şişelerde ayran dağıtıldı. Korkuyla yüksek bölgelere çıkan kadın ve çocuklar, yangına müdahaleyi izledi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların kontrol altına aldığı yangında 3 ev 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Arıbahçe Mahallesi Muhtarı Naci Balıkçıoğlu, yangının çıkış sebebinin belli olmadığını söyledi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Turgay İPEK/ ERZURUM,

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HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (2)



BBP'Lİ KADINLARDAN ZİYARET

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal, bir grup partiliyle 3 Eylül'den bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelere üstünde ay yıldız bulunan eşarp hediye eden Ünsal, "Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin selamlarını getirdim. 22 Ağustos'tan bu yana mücadele veren evlatları için burada oturan annelerimizi ekran başında seyrediyoruz. Yanlarına gelip onlara ses olmaya, destek olmaya, yanlarında bulunmaya geldik. Terörü lanetliyoruz. Hiçbir anne acı çekmesin istiyoruz. Biz de anneyiz. Kadınlar olarak buraya gelmemizin sebebi anne olmamız. Acılarına duyarsız kalamıyoruz. Onlar ağlayınca içimiz yanıyor. Gencecik yetiştirmiş, almış götürmüşler. Anne burada acı çekiyor. Devletimizin kararlı operasyonları var. Bunu devletimizin çözeceğine inanıyorum ben. Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Terörü lanetliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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BBP'lilerin ailelerin yanına gelmesi

Ailelere eşarp hediye etmesi

Yapılan açıklama

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Eldivenleri takıp kent merkezini temizlediler

Edirneli vatandaşlar, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında ellerine geçirdikleri eldivenler ve poşetlerle kent merkezini temizledi.

Dünyanın en büyük sivil çevre temizlik hareketi olan 'Lets Do İt' (Hadi yapalım) projesinin Türkiye ayağı kapsamında Dünya Temizlik Günü'nde Edirneli çevre severler kent merkezini temizledi. 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen ve 113 ülkede 16.5 milyon gönüllüsü bulunan 'Lets Do İt' temizlik hareketi kapsamında Edirne'nin en işlek caddesi Saraçlar'da biraraya gelen çevre dostları, vatandaşların bakışları arasında çöp toplayarak çevre bilincine dikkat çekti. Etkinliğe Edirne Belediyesi de destek verdi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 'Çöp Atılmaz, Toplanır' temasıyla, farkındalık yapmak için toplandıklarını söyledi. Tanrıkulu, "Edirne'nin daha temiz ve düzenli olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Edirne halkına bir farkındalık yaratmak, bir mesaj vermek için yani çöp atılmaz, toplanır demek için ve dünyamızı eğer korursak gelecek nesillere güzel bir dünya bırakacağımızı göstermek için zaten temiz olan şehrimizi daha da temiz hale getireceğiz. Buradaki esas verilmek istenen mesaj, insanların çöplerini atmama noktasında aslında toplaması gerektiği mesajıdır. Şehri temizlemek de şehri kirletmemek de hepimizin görevi. Yani önce haklarımız var ama sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi, etkinlik organizatörü Aleyna Ardalı da etkinliği Edirne'de yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ardalı, "2008 yılından beri projenin içinde yer almaya çalışıyoruz. Bu yıl Edirne'yi de projemize katmaktan dolayı mutluyuz. Çöp toplama kahramanları olarak yıl içinde de projemize devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Etkinliğine katılanların caddede çöp toplaması

Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu'nun açıklaması

Aleyna Ardalı'nın açıklaması

Etkinliğe katılanların eldivenleri giymesi ve toplu fotoğraf çektirmesi

Cadde üzerinde çöp toplanması

Temizlik yapılan caddeden detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Arkadaşları öldürülen pazarcılar tezgah açmadı



Batman'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken öldürülen pazarcı Deniz Özbek (24), olayın yaşandığı yerde anıldı. Özbek'in öldürülmesine tepki gösteren pazarcılar, bugün tezgah açmadı.

Batman'da, 14 Eylül'de iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan kavgada tarafları ayırmak isterken öldürülen pazarcı Deniz Özbek, meslektaşları tarafından olayın yaşandığı yerde anıldı. Pazarcı arkadaşlarının yanı sıra ailesinin de katıldığı anmada annesi Dilşah Özbek gözyaşlarına hakim olamazken, vurulduğu yere karanfiller bırakıldı.

Özbek'i anmak için bir araya gelen onlarca pazarcı, arkadaşlarının öldürülmesine tepki göstermek için bugün tezgah açmadı. Semt Pazarı Derneği Başkanı Bahri Keleş, pazarda güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ifade ederek, "Arkadaşımız Deniz, ekmek parası için tezgahının başındaydı. Uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Artık bu olaylar son bulsun. Onun acısını yüreğimizde hissediyoruz. Pazarda güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz" dedi.

ACILI ANNE GÖZYAŞINA HAKİM OLAMADI

Öldürülen oğlunun anma programına katılan anne Dilşah Özbek, gözyaşına hakim olmadı.

Özbek, "Suçsuz sebepsiz yere evimin direği Deniz'imi öldürdüler. Ne istediler güzelimden, neden onu öldürdüler? Günlerdir yüreğim yanıyor. Nişanlıydı, 15 gün sonra düğününü yapacaktık. Pazarda geçimimizi sağlayan aileyiz. Gencimi benden aldılar. Onları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde anılması

Deniz'in annesinin ağlaması

Öldürüldüğü yere karanfil bırakılması

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Goalball Kadın Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu



Goalball Kadın Milli Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor. Antrenör Yıldırım Güçlü, hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirterek, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın da güzel bir provasını yapmak istediklerini söyledi.

Goalball Kadın Milli Takımı, Ekim ayında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor. Selçuk Üniversitesi 75'inci Yıl Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren kadın millilerin moralleri oldukça yüksek. Antrenör Yıldırım Güçlü, amaçlarının Avrupa şampiyonu olarak ülkeye dönmek olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımızı Konya'da sürdürüyoruz. 5 Ekim'de Almanya'ya gidip Avrupa şampiyonu olarak geri dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Çalışmak için gerekli imkanlarımız var. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyon olmak. 2019 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup daha önce biletini aldığımız 2020 Tokyo'nun bir nevi provasını yapmak istiyoruz. Aldığımız dereceler de ortada. Kürsünün ya birinci sırasındayız ya da ikinci sırasındayız. Avrupa Şampiyonası'nda da en üst basamağa çıkacağız."

'ÇOCUKLARIN MORALLERİ İYİ'

Takım olarak morallerinin de yerinde olduğunu belirten Güçlü, "Çocukların moralleri çok iyi. Ufak tefek sakatlıklar var ama onlar da geçici şeyler. Onların da şampiyon olmak için büyük bir istekleri var. 2017 Avrupa Şampiyonası finalinde ve 2018 Dünya Şampiyonası finalinde de Rusya'ya kaybetmiştik. Onun da rövanşını da almak istiyoruz. Bizim en büyük rakibimiz Rusya. Onları da yenip şampiyon olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

Detaylar

Yıldırım Güçlü'nün açıklamaları

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,



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Gerede panayırı başladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı başladı. Panayırda en dikkat çeken ürün, Gerede'nin meşhur kaz eti oldu.

Gerede'de her yıl düzenlenen, başlangıcı asırlar öncesine dayanan Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ilk etabı başladı. 3 gün sürecek olan panayırda belirlenen alana seyyar satış noktaları kuruldu. Satış noktalarında yöresel ürünlerin satışı yapıldı. Giyim, gıda ve hediyelik eşya gibi bir çok ürünün satıldığı panayıra Bolu ve ilçeleri ile çevre illerden yoğun katılım sağlandı. Panayır alanında yoğun kalabalık oluştu. Panayır alanında en ilgi çeken ürünler Gerede'nin meşhur kaz eti oldu.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Gerede Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı Türkiye'deki 5 büyük panayırlardan bir tanesidir. Geleneksel hayvan ve emtia diyoruz çünkü Gerede panayırı eczane ve sağlık hizmetleri hariç herşeyin alınıp ve satıldığı en büyük panayırlardan bir tanesi. Ecdadın kuruluş tarihi belli olmayan en büyük emanetlerinden, miraslarından bir tanesi. Asırlardır doğal şartlarda ve koşullarda nasıl başladıysa o şekilde devam etmekte. Biz burayı tabi ki hijyen ve fiziki koşullar olarak geliştirmek adına yerel yönetim adına elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz." dedi.

Panayırın ikinci etabı ise 4-5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Panayırdan görüntüler

-Mustafa Allar ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),

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Finike sahilinde çevre temizliği

Antalya'nın Finike ilçesi sahilinde 'Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup' (ICC) kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Dünya genelinde 100 ülkede eş zamanlı yapılan 'Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup' (ICC) etkinliği Finike sahilinde DenizTemiz TURMEPA Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğin Antalya ayağına Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Liman Başkanı Arif Çolak, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Hızır Güneş ve Setur Marina Finike Müdürü Onur Kunduz, Finike Kaymakamlığı ve Finike Belediyesi çalışanları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Finike Liman Başkanlığı, Finike Setur Marina ve çalışanları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullar ile çok sayıda gönüllü destek verdi.

'Kıyılara akın ediyoruz, dünyanın çöpünü topluyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler, sahildeki sigara izmaritleri başta olmak üzere insan kaynaklı çöpleri topladı. Karadan yapılan temizlikte plastik, metal atık ve sigara izmariti toplandı.

DenizTemiz TURMEPA Derneği Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, etkinlikte yaklaşık 350 kilogram çöp toplandığını kaydetti. Toplanan atıkların türlerine göre ayrılarak rapor hazırlayacaklarını kaydeden Ünlü, "Raporumuz Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-ICC'ye ulaşacak. Antalya kıyılarının kirlilik oranı, kirleticileri ve nedenleri raporumuzda yer alacak. Toplanan atıkların yüksek çoğunluğu insan kaynaklı plastik şişe başta olmak üzere sigara izmaritlerinden oluşuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DenizTemiz TURMEPA Derneği Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü'nün konuşması

Temizlik etkinliğinden

Çocukların çöp toplaması

Toplanan çöplerden detaylar

Etkinliğe katılanlardan genel görüntü

Setur Marina Finike Müdürü Onur Kunduz eşliğinde sıfır atık mavi sözü verilmesi

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/FİNİKE,



Kaynak: DHA