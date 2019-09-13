Dha yurt bülteni-10

13.09.2019 13:16

YPG'li teröristlerin hendek kazma anları görüntülendi



Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristlerin iş makineleriyle hendek kazma anları Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin hareketliliği görüntülendi. Sınır hattında ağır silahlı araçlarla görüntülenen teröristler, Kamışlı'daki çevre yolunda bir süre hareket ettikleri gözlendi. Bir grup teröristin ise bazı noktalarda iş makineleriyle hendek kazmaları Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Teröristlerin hareketliliği

İş makineleriyle hendek kazmaları

Ağır silahlı araçlar

Kamışlıda gezen teröristler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),

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İncir toplamaya giden genci yıldırım çarptı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, bu sabah incir toplamaya giden 19 yaşındaki Ufuk Anık, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Anık, kurtarılamadı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, kırsal Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'nin Çobanlar Mahallesi'nde yaşayan tarım işçisi Ufuk Anık, incir toplamak için arkadaşlarıyla Sultanhisar'ın Uzunlar Mahallesi'ne gitti. İncir toplamaya başlayan Anık'ı, bir süre sonra yıldırım çarptı. Ağır yaralanan Anık'ı gören diğer tarım işçileri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anık'ı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ufuk Anık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ufuk Anık'ın fotoğrafı

- Nazilli Devlet Hastanesinden görüntü

- Hastanede ölen Ufuk Anıl'n yakınlarından görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK- Burhan CEYHAN/ SULTANHİSAR (Aydın),

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Otomobil ters şeride girdi, sürücü ölümden döndü

Bartın'da, ters şeride giren otomobil büyük tehlike yarattı. Sürücü son anda manevra yaparak ters yönden gelen araca çarpmaktan kurtulurken, o anlar aracın kamerasına yansıdı.

Olay dün gece, Bartın Amasra yolu Uğurlar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'dan Amasra'ya giden Dursun Biçim yönetimindeki otomobil çift şeritli yolda sağ tarafta giden aracı solladıktan sonra, Amasra yol ayrımına yaklaştığı sırada karşıdan otomobil geldiğini gördü. Büyük şok yaşayan sürücü Biçim, direksiyonu ani bir şekilde sağa kırarak, kaza yapmaktan sonra anda kurtuldu. Yaşanan bu olay otomobilin kamerasına yansırken, ters şeride giren otomobilin ilerlediği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilin güvenlik kamera görüntüleri

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Sinop'ta Harf İnkılabı'nın 91'inci yılı törenlerle kutlanacak



Sinop'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılabı'nın uygulanışının 91'inci yıl dönümü, çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Atatürk'ün hafızalara kazınan, kara tahta önünde çekilen fotoğrafının Sinop'ta çekildiğini belirterek, "Daha önceki yıllarda valilik tarafından düzenlenen törenlerle belki de geçiştirilen bu önemli ve anlamlı günü, biz bu sefer daha coşkulu, Atatürk'e yakışır, bir programla dolu dolu, tüm halkımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız" dedi.

Valilik ve belediyenin ortak çalışmasıyla hazırlanan çeşitli etkinlik ve anma töreni programları 15 Eylül günü Atatürk'ün kente gelişinde ilk ayak bastığı İskele Meydanı'nda başlayacak. Etkinliklerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında gün boyu sürecek anma etkinliklerinde, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SoloTürk kent semalarında gösteri sergileyecek, Grup Gün Doğarken de sahne alıp konser verecek. Harf İnkılabı'nın uygulanışının 91'inci yıldönümü, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin resim sergisi ve koreografi gösterisi gibi çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

'HARF DEVRİMİNİN İLK ADIMI SİNOP'TA ATILDI'

Yapılan hazırlıklar öncesinde bilgi veren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, harf devriminin ilk adımının Sinop'ta atıldığını belirtti. Atatürk'ün hafızalara kazınan kara tahta önünde çekilen fotoğrafının da Sinop'ta çekildiğini söyleyen Ayhan, "Kutlamaların yanı sıra, bu ziyaretin ötesinde harf devriminin de başlangıcı olan Atatürk'ün Sinop ziyaretini çok coşkulu bir şekilde kutlamaya hazırlanıyoruz. Daha önceki yıllarda valilik tarafından düzenlenen törenlerle belki de geçiştirilen bu önemli ve anlamlı günü biz bu sefer daha coşkulu, Atatürk'e yakışır, Sinop'a ve kendimize yakışır bir programla dolu dolu, tüm halkımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız. Pek bilinmez ama harf devriminin ilk adımı Sinop'ta atıldı. O fotoğraf Yatı Mektebi ve şimdiki ismiyle Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu bahçesinde çekildi" dedi.

'GAZİ, YATI MEKTEBİNİN BAHÇESİNDE İLK DERSİNİ VERİYOR'

Araştırmacı yazar Zeynel Zeki Özcanoğlu da "Atatürk'ün harf devrimini başlattığı yer Sinop. Atatürk, Sarayburnu'ndaki konferanstan sonra İzmir vapuruyla hareket ederek, 15 Eylül 1928 tarihinde saat 14.30'da büyük halk coşkusuyla Sinop'a ayak basıyor. Halkın katılımıyla hükümet meydanına hareket ediyor. Burada kısa süreli bir istirahatten sonra, harf devriminin başlangıcı olan yatı mektebine hareket ediyor. Gazi, yatı mektebinin bahçesinde ilk dersini veriyor. Dersini orada bulunan öğretmene, halka anlatıyor. Arabacı Bekir Ağa'yı çağırarak, harf devrimi ile ilgili bilgileri ona soruyor ve ondan çeşitli yazıları yazmasını istiyor. Bu şekilde harf devrimi Sinop'ta başlamış oluyor. Atatürk'ün kara tahta üzerindeki yani harf devrimi ile ilgili olan o fotoğrafın Sinop'ta olduğunu kesinlikle kanıtlayabiliriz. Atatürk harf devrimi için geldiğinde, kıyafeti, çevresinde bulunan kişiler, harf devrimi esnasında çekilen fotoğraftaki aynı kişiler olduğu da kesin. Zeytin ağacı altında kara tahta ile ilk dersini veriyor" diye konuştu.

Kentteki Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu öğrencileri de, Atatürk'ün ilk alfabe eğitimi verdiği okulda okumaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, anma etkinliklerini heyecanla beklediklerini söyledi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

- Muhabir anonsları

- Araştırmacı yazar Zeynel Zeki Özcanoğlu,

- Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu ( Eski yatı Mektebi) öğrencileriyle röportaj

- Atatürk'ün kara tahtada ders verdiğini anlatan anıttan görüntüler

- Sinop Atatürk Caddesinden görüntü

HABER KAMERA: Deniz ÖZEN/SİNOP,

Kaynak: DHA