Dha yurt bülteni- 10

08.09.2019 14:42

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40) adliyeye sevk edildi. İ.Ö.'nün polisteki ifadesinde, işsiz olduğu için psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin de içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da son olarak dün akşam Kuşadası ilçesine uğradı. CHP'den Kuşadası Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel'e ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, ardından belediye önünde toplananlara seslendi. Ezan okunduğu için konuşmasına ara verdiği sırada, bir kişi yumurtalı saldırıda bulunuldu. Kılıçdaroğlu'na doğru 4 yumurta atıldı. Yumurtalar, Kılıçdaroğlu'na ve yanındakilere isabet etmedi. Yumurtalardan biri ses sistemindeki mikserlerin yanında bulunan Kuşadası Belediyesi'ne ait dizüstü bilgisayara geldi. Korumalar, yumurtalı saldırıyı yapan İ.Ö.'yü yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan 2 çocuk babası İ.Ö.'nün, polisteki ifadesinde işsiz olduğu için psikolojisinin bozulduğunu, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. İ.Ö., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KUŞADASI (Aydın),

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Söğüt'te 738'nci gurur yıldönümü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde türbesi bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucu Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 738'nci coşkuyla yapıldı. Törenlere TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katılırken, programı binlerce kişi izledi.

Osmanlı Devleti kurucusu Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 738'ncisi Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapıldı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile binlerce kişi katıldı. Söğüt ilçesine karayoluyla gelen Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret ederek külliyede dua okudu. Ardından türbenin alt kısmında bulunan stadyumdaki törenlere katıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise mehter takımı eşliğinde Söğüt ilçe merkezinden türbeye kadar yürüyüş korteji eşliğinde gelerek tören alanına geçti.

ŞENTOP: ŞAN VE ŞEREFLE ANDIĞIMIZ BİR ECDADIN TORUNLARIYIZ

Yüzlerce yıl cihana hükmeden Osmanlı Devleti'nin temelleri bu Söğüt topraklarında atıldığını ifade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün büyük bir hürmetle yad ettiğimiz Ertuğrul Gazi, yüz yıllarca dünyanın birçok coğrafyasında dalgalanacak olan Osmanlı sancağını bu topraklarda kaldırdı. Aleme nizam vermeyi kendine gaye edinen Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, bu topraklarda kılıç kuşandı. Manevi iklimimizin mümtaz büyüklerinden Şeyh Edebali, hikmetli nasihatlerini bu topraklarda yaydı. Bizler için bu topraklar, geçmişin hatırasını ve geleceğin mayasını ihtiva etmektedir. Bugün burada bir araya gelmemizin yegane sebebi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucularından, atamız Ertuğrul Gazi'nin aziz hatırasını anmak değildir. Biz bugün burada bir araya gelerek, Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye, yoldaşlarına, Alplerine cihan devleti kurmayı ilham eden manaya, ruha sahip çıktığımızı, onların mirasını gururla üstlendiğimizi dosta düşmana duyurmuş oluyoruz. Bizler, şan ve şerefle andığımız bir ecdadın torunlarıyız. Bu yıl 738'incisi tertip edilen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri de ecdadımıza duyduğumuz muhabbetin, onları yücelten değerlere bağlılığımızın müşahhas bir göstergesi. Bu toplantılar aynı zamanda ecdadımıza duyduğumuz minnet ve şükranın da birer ifadesi. Bugün Ertuğrul Gazi'nin vefat tarihi olan 1281'den 738 yıl sonra bizi burada, bu büyük Türk liderinin manevi huzurunda buluşturan da işte bu ruhtur. İstiklal Marşımızın şairi ve Milli Mücadele kahramanı Mehmet Akif'in veciz ifadesini hatırlayalım, 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremezö dedi.

'EVLATLARININ HUKUKUNU SAVUNAN ANNELERE TEBRİK EDERİM'

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl binası önünde eylem yapan ailelere destek veren Şentop, "Bilhassa, dün Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında şehit olan kahraman Özel Harekat Şube müdürümüz Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yine bu vesileyle, terör örgütüne karşı cesaretle evlatlarının hukukunu savunan Diyarbakırlı annelere tebrik ve takdirlerimi iletiyor, onları saygı ile selamlıyorum. Vatan için, millet için, kardeşliğimiz için mücadele eden her bir ferdimiz milletimizin ve devletimizin desteğinin daima ve sonuna kadar arkasında bulunduğundan emin olmalıdırö şeklinde konuştu.

BAHÇELİ: TARİHİMİZİN NABZI SÖĞÜT'TE ATIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Söğüt'ün sadece ilçe adı olmadığını ve Türk milletinin ağırlık ve hareket merkezi olduğunu söyledi. Türk tarihinin nabzının Söğüt'te attığını kaydeden Bahçeli, "Söğüt sıradan bir yurt köşesi, ilçelerden bir ilçenin adı değildir. Söğüt Türk milletinin ağırlık ve hareket merkezi, cihanşümul ruhunun, fütuhat şuurunun, gaza duygusunun kader ve kavrama mahrecidir. Tarihimizin nabzı burada atmaktadır. Milli ülkülerimizin yüksek ahlakı beşeriyetin vicdanına, coğrafyaların kalbine buradan ulaşmıştır. Söğüt Türk milletinin hayat pınarı, haysiyet pırıltısıdır. Aynı zamanda milli bekamızın kilidi, milli varlığımızın kifayetidir. Söğüt'ü tutup tarihten çıkardığımızda geriye yavan, yapay, yeğni olaylar yığınından başka hiçbir şey kalmayacak, bir yanımız sürekli aksayıp eksik olacaktır. Türk milleti göçe göçe, bazen at sırtında, bazen yürüye yürüye buralara kadar gelmiş ve yerleşmiştir. Oğuzların Bozok Kolu'nun Kayı Boyu'ndan cihana hükmeden bir asalet, zalimlere diz çöktüren bir meziyet çıkmıştır. 400 çadırlık bir Türkmen varlığından ömrü altı asır olan bir imparatorluğun doğması muazzam bir tarih, muhteşem bir başarı vesikasıdır. Bu çarpıcı gerçek Türk milletinin tarihin her döneminde devlet ve imparatorluk kurmaktaki maharet ve muvaffakiyetini çok açık şekilde gözler önüne sermektedirö diye konuştu.

'SÜLEYMAN ŞAH'IN AZİZ NAAŞI TEKRAR ESKİ YERİNE KONULACAK'

Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olan Süleyman Şah Türbesi'nin nakliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, türbenin yeniden eski yerine konulacağını söyledi. Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti varlığını ne pahasına olursa olsun savunacaktır. Bu Ertuğrul Gazi'nin ve devamı nesillerinin bizlere manevi vasiyetidir. Hiç kimsenin ağzına bakamayız. Türkiye'yi insani felaketlerin içine çekme tertiplerine, sınırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz. Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız. Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına, Fırat'ın doğusundaki haşarata sessiz kalmak, küresel güçlerin oyalamalarına, aldatmalarına, zamana oynamalarına da asla izin veremeyiz. Pençe darbesiyle sendeleyen, Kıran Operasyonuyla şaşkına dönen hainleri hem topraklarımızdan, hem de Misak-ı Milli alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak zorundayız. Hiç kimseden korkumuz yoktur. Kahraman bir ceddin torunları olarak tam bağımsız yaşamak milli bir vecibedir. Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik, inanıyorum ki, aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır. Bizim Fırat'ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk milletinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine indireceği demir yumruğudur. Türk milleti, tarihin hiçbir devrinde geri adım atmadı. Tehditlere kulak asmadı, zulmü kabullenmedi. İstediğimiz huzurdur, güvenliktir, bekamızın ve egemenlik haklarımızın sonsuza kadar yaşamasıdır. Bu isteklerimizle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz olacaktır. Bizim önümüzü kesmek için kimler plan yapıyorsa bilsinler ki, ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir millete karşı yerle yeksan olmaktan başka kurtuluşları da bulunmayacaktırö

BAKAN DÖNMEZ: BİZİM TARİHİ SORUMLULUĞUMUZ VAR

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki 738'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bir konuşma yaparak şöyle dedi:

"15 Temmuzda milletimize kast eden düşmanlarla şer odaklarla mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele Kıbrıs'ta, Suriye'de ve dünyanın dört bir yanında da devam edecek. Bu ateşten gömleği giymekten dün nasıl geri adım atmadığı isek, bugün de atmıyoruz, yarın da atmayacağız. Milli enerji ve maden politikamızın bir sonucu olarak, Ak Denizde, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle Barbaros Hayretin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemilerimizle çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz. Bizim tarihi sorumluluğumuz var. Çünkü dünyadaki mazlumların gözü kulağı Türkiye'den gelecek yardım elinde inanıyoruz ki bizler tarihi tekerrür değil tefekkür nazarından baktıkça aziz milletimizin varlığına kast edenler her zaman mağlup olacaklar. Milletimizin çelikten imanı karşısında eriyip yok olmaya mahküm olacaklar. Bizler vicdan ve merhametin köreldiği bir dünyada, umudun adresiyiz. İnsanlığın adeta tek kalesiyiz. Söğüt ruhuyla, Çanakkale aşkıyla, Sakarya Zaferiyle, bu ruh her zaman dinç kalacak, bu kale hiçbir zaman düşmeyecek Allah'ın izniyle. Bizler kendi çıkarları uğruna gözlerini dahi kırpmadan milyonlarca insanın ölmesine, evlerinden ve yurtlarından sürgün edilmelerine seyirci kalan bir zihniyetin savunucuları olmadık. Gittiği her yeri yakıp yıkan, insanların hayatlarında onulmaz yaralar bırakan sömürgeci bir milletin mirasçıları da olmadık. Yüce bir dinin ve kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak insanı eşref-i mahlukat olarak kabul eden bizler tarih boyunca onun şan ve şerefine layık adil bir düzenin kurulması için çalıştık. İşte bu nedenle tarihi sorumluluğumuz gereği ilişki içerisinde bulunduğumuz her coğrafyanın mağdur değil mağrur olması için gayret gösteriyoruz.

Törenlerde Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Türkiye'den farklı illerden gelen ekipler yöresel gösterilerini sundu. Atlı gösteri ekibi de ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri selamladı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Bakan Sönmez' günün anısına hediyeler verdi. Bilecik'in Söğüt ilçesindeki 738'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, programa geleneksel kıyafetleriyle katılan dernek ve federasyonların Jandarma Genel Komutanlığı bando takımı eşliğinde resmi geçidiyle tamamlandı.

Görüntü Dökümü:

-Mustafa Destici'nin mehter takımıyla yürümesi

-Devlet Bahçeli'nin tören alanına gelişi

-Törene katılanlar

-Yörüklerden detay

-Tribünlerden detaylar

-Mustafa Şentop'un konuşması

-Devlet Bahçeli'nin konuşması

-Bakan Fatih Dönmez'in konuşması

-Halk oyunları gösterisi

-Tören geçişi

-Mustafa Şentop'un tören alanından ayrılması ve Yörüklerle fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS/SÖĞÜT(Bilecik),-

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Akdamar'da 7'nci ayin (2)

AYİNİ EPİSKOPOS MAŞALYAN YÖNETTİ

Akdamar Kilisesi'ndeki ayıni, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzafer Aktuğ ile Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da izledi.

Kilise'deki ayini ise Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan yönetti. Yurt içinden ve dışından onlarca kişinin katıldığı ayin, saat 11.00'de başladı ve yaklaşık 1.5 saat sürdü. Ayin sonrası da katılımcılar kilise önünde toplandı.

BARIŞ VE HUZUR GETİRSİN

Kilise önünde konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kutsal Haç Kilisesi'nin Ermeni halkı açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Biz, yıllardır ermeni kardeşlerimizle Anadolu topraklarında ortak bir tarihi ve kültürü yaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de Ermeni kardeşlerimizin hem ibadet özgürlüklerine, hem de kültürel değerlerine saygı göstermeye devam edeceğiz. Akdamar, Van'ın turizmi açısından önemli bir kültürel değeridir. Akdamar adasına geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla tatlı su getirttik. Bu da bizim Akdamar'a verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Son yıllarda yapılan terörle mücadele konusunda sağlanan huzur ortamıyla da Van, turizm açısından cazibe merkezi haline geldi. Akdamar Adası ve Kutsal Haç Kilisesi, ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarının başında gelmektedir. Huzur ortamı ile birlikte kilisede yeniden yapılan ayinlere her geçen yıl katılanların sayısı da artmaktadır. Bu vesile ile bugün burada yapılacak duların, ibadetlerin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz."

AKDAMAR'A VERİLEN ÖNEM BİZİ SEVİNDİRİYOR

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Maşalyan ise Akdamar Adası'nda yapılan imar ve çevre düzenlemelerinden, ayrıca büyük bütçe ayrılarak adaya çektirilen su hattından büyük memnunluk duyduklarını, bunun da verilen önemin en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Van Gölü'nün Doğu Anadolu Bölgesi'nin turizm gözdesi haline geldiğini anlatan Maşalyan, şunları söyledi:

"Akdamar Adası ise göz bebeği olmuş. Ülkemizdeki bu insanlık mirasının korunması ve tanıtılması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Ermeni halkının emeğiyle oluşmuş kutsal haç kilisesi, bugün dünya halkları ve özellikle Ermeni ve Türk halkları arasında bir köprü vazifesi görmeye başlamıştır. Şimdi bu köprüden geçip dostlukla kucaklaşacak halkları Akdamar Adası'na davet edip ziyaretlerini teşvik etmek bize düşüyor. Bu tarihi mekana ibadetimizi yapmaya geldik. Çünkü ibadet, insan doğasının en belirgin özelliğidir. İnsanın dışında ibadet edebilen başka bir canlı yoktur. İncil-i Şerif'e yazıldığı gibi insan sadece ekmekle yaşamaz, Yaradan'ın insan oğlunun yaptırdığı mabetlere, tapınaklara ihtiyacı yoktur. Bütün dinlerin ortak inancıdır bu. Çünkü tanrı her yerdedir, her şeyi görür ve bilir. Adem ile Havva'yı cennet bahçesine koyduğunda Allah oraya bir mabet kurmadı insanlar kendisine tapsın diye. Çünkü bu dünya bütün zenginliği ve görkemiyle Yaradan'ın elle yapılmamış mabedidir."

Bazen üzüntüyle bu kutsal mekanlar üzerinde çekişmenin, sahiplenme ve gündelik politikaların, ideolojilerin yansıması olan hizipleşmelere tanık olduklarını da belirten Maşalyan, "Şimdi soralım bu tapınağa ve adaya, sen kime aitsin diye, hangi millete, hangi kavime, o bize bin yıllık bilgeliğiyle ve yorgun tebessümüyle diyecek. 'Herkese ve hiç kimseye yolcu olduğunu bilen herkes bana sahip olur, sahip olduğunu zannedenlerse yok olur gider tarih içerisinde çünkü bu kilisenin taşlarına bir vahiy kazılmıştır kulakları olan işitsin'. Yeryüzündekilerin hepsi yaşantımız daha zengin olsun diyedir. Oysa insanlık ailesindeki bu zenginlik, bu çok çeşitlilik bir tuzak oldu bize. Kardeşler düşman, insan insanın kurdu oldu. Lütfen bu toprakların üstünde yalvarıyoruz. Çünkü bu topraklar acıya doydu, gözyaşı deniz oldu, artık bu toprakların cömert insanları barışı hak ediyor. Kardeş kavgası son bulsun. Sağduyu galip gelsin, insanlık kazansın. Biz bu duamızı ve tüm iyilik temennilerimizi Van Gölü'nün mavi sularına ve serin rüzgarlarına bırakıyoruz" dedi.

Ayini izleyenler arasında bulunan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertiğrul Günay da konuşmaları anlamadığını, ancak melodilerin hiç yabancı olmadığını söyledi. Aynı topraklarda yaşadıklarını belirten Günay, "Bu topraklarda yaşamaya mecbur olan halklarız. Asılnda bu evrenin geçici misafirleriyiz. Kadim bir tarihi paylaşıyoruz. Kadim tarih içinde muhabettimiz de çok derin. Huzurumuzu, barışımızı ve kardeşliğimizi geliştirmek için çalışmalıyız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kilisi içinde yapılan ayin

-Ayinden detaylar

-Dışarda yapılan ayinden görüntüler

-Van Valisi Bilmez'in konuşması

-Başpiskopos Marşalya'nın konuşması

-Eski Bakan Günay'ın konuşması

-İzleyenler ve çevreden detaylar

VAN-DHA

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Balıkçıların istavrit mesaisine ilgi



Sinop'ta denizlerde av yasağının sona ermesiyle limanda istavrit avı için ağlarını denize bırakan balıkçıların zorlu mesaisi, gezi teknesiyle tur atan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte, Karadenizli balıkçılar, kısmetlerini aramaya devam ediyor. Sinop'ta da balıkçılar, yeni sezonda avlanma çalışmalarını sürdürüyor. Kentte liman mevkisinde, kıyıya yaklaşık bir mil açıklıkta gemiden denize ağ bırakan balıkçılar, 130 kilo istavrit yakaladı.

Deniz suyunun henüz istenilen seviyede soğuk olmaması nedeniyle palamuttan umduğunu bulamayan Sinoplu balıkçılar, az da olsa ağlarına takılan palamutun memnun kalıp, yüzleri güldürdüğünü söyledi. Balıkçıların zorlu mesaisini, denizde tur atan gezi teknelerindeki vatandaşlar da ilgiyle izledi. Vatandaşlar bu anları, cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.



GÖRÜNTRÜ DÖKÜMÜ

- Liman içerisinde istavrit avlayan gemiden görüntüler

- Balığın gemiye ağ ile birlikte alınması

HABER KAMERA: Deniz ÖZEN/SİNOP, -





Kaynak: DHA