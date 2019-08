Dha yurt bülteni - 10

28.08.2019 15:54

Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler (2)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Konya'nın Ereğli ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Erhan Yücael için askeri tören düzenlendi. Erhan Yücael'in Türk bayrağına sarılı tabutu ile aynı saldırıda yaşamını yitiren Yusuf Işıklı'nın cenazesi, Ulu Camii'ne getirildi. Törene Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Osman Koşar, Yücael ile Işıklı'nın ve ilçe halkı katıldı. Kılınan namazın ardından askerlerin omzunda taşınan Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile Yusuf Işık'ın cenazesi Ebu'd Derda Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hafize'yi göğsü, koltuk altı ve boğazından bıçaklayan eşi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 çocuğunun annesi Hafize K.'yi (23) kavga ettikleri sırada göğsü, koltuk altı ve boğazından bıçaklayarak, ağır yaralayan Uğur K. (22) mahkemece tutuklandı. Uğur K.'nin, ifadesinde bir hafta önce eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, Hafize K.'nin olay günü de 3 yıldır erkek arkadaşı olduğunu söylediğini, bu nedenle tartıştıklarını öne sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün, saat 14.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi 1203 Sokak'ta meydana geldi. Uğur K., ayrı yaşadığı, 2 çocuk annesi eşi Hafize K.'nin konuşmak için çağırması üzerine İncilipınar Mahallesi'ndeki eve gitti. Bir hafta öncesine kadar birlikte yaşadıkları evin önünde, eşyaların satışı nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Uğur K., otomobiline gidip, bıçakla geri döndü. Kavga sırasında eşi Hafize K.'yi göğsünden, koltuk altından ve boğazından bıçakla ağır yaralayan Uğur K., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Hafize K. ise sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Uğur K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hafize K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

'ALDATTI' İDDİASI

Olayla ilgili savcılıkta ifade veren Uğur K.'nin, eşinin, kendisini 3 yıldır aldattığını öğrendiğini, bir hafta önce aldattığı kişiyle yazıştıkları mesajları bulduğunu söyledi. Hafize K.'nin erkek arkadaşının ismini telefonuna kadın ismiyle kaydettiğini gördüğünü anlatan Uğur K, olay günü de eşini kendisine 3 yıldır erkek arkadaşı olduğunu söylediğini, bu nedenle tartıştıklarını, ardından olayın yaşandığını belirtti. Uğur K.'nin, 2 yaşındaki erkek çocuğunun da kendisinden olmayabileceğini ve DNA testi isteyeceğini söylediği öğrenildi.

'GELİNİM BOŞANMAK İSTEMEDİ'

Tutuklanan Uğur K.'nin babası Şerafettin K. (50) ise oğlunun boşanmak için uğraştığını, gelininin ise boşanmak istemediğini öne sürdü. Olaydan 1 gün önce de oğlunun boşanma dilekçesi verdiğini kaydeden Şerafettin K., "Oğlumun gelinimi bıçakla yaralamasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Benim oğlum bunu yapacak biri değildi. Oğlum, gelinimin kendisini aldattığını öğrendi. Hatta bunu yazışmalar ve fotoğraflarla kanıtlayıp, delilleriyle birlikte boşanma dilekçesi verdi. Gelinim, oğlumu aldattığı için babasından bile dayak yemiş. Gelinim daha önce bıçakla oğlumun üzerine yürümüş. Olay günü gelinim çağırmış ve oğluma saldırmışlar. Oğlum gelinimi hiçbir zaman darbetmedi. İstediği sadece boşanmaktı ancak gelinim boşanmak istemedi" dedi.

Zeydan Karalar: ASKİ'de 60 milyon 225 bin TL kamu zararını önledik

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve başlamadan önce her ay milyonlarca TL açık veren Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) ihale ve hizmet alımlarında kamu zararına neden olan 60 milyon 225 bin 792 TL tutarında usulsüzlüğü önlediklerini belirterek, 4 ayda 160 milyon TL de para kazandırdıklarını bildirdi.

CHP'li Başkan Zeydan Karalar, 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Karalar, ASKİ Genel Müdürlüğü'ndeki ihale ve hizmet alımlarındaki usulsüzlükler saptandığını ve ilgiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Hem ASKİ'de hem de Büyükşehir Belediyesi'nde Teftiş Kurulu Başkanlıkları oluşturduklarını kaydeden Başkan Karalar, önceki dönemde her ay milyonlarca TL zarar eden ASKİ'yi hizmet verir hale getirdiklerini anlattı. Karalar, az kullanılan kiralık araç sayısını azaltarak 22 milyon TL tasarruf sağladıklarını, fiyat farkı ödemesi öngörülen araç kiralamasında ise yeni Kamu İhale Kurulu tarafından verilen kararın uygulanmaması nedeniyle kesinti yapılamayan 4 milyon 30 bin 717 TL'nin tahsil edildiğini bildirdi. Uzaktan okumalı sayaç alımı ihalesine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle yüklenici firmadan 1 milyon 171 bin TL tahsil edilmesi için girişimde bulunduklarını aktaran Karalar, firmaya 8 milyon 382 bin 570 TL ceza kesildiğini söyledi.

İHALE YERİNE GETİRİLMEMİŞ AMA ÖDEME YAPILMIŞ

'Binalardaki su depolarının durum tespit çalışması ve coğrafi bilgi sistemine entegrasyonu' adı altında bir ihtiyaç oluşturularak ihaleye çıkıldığını ancak yapılan incelemelerde şartnameye göre yerine getirilmesi gereken hizmetlerin hiçbirinin yerine getirilmediğinin tespit edildiğini anlatan Karalar, KDV dahil 4 milyon 601 bin TL kamu zararına yol açıldığını ifade etti. Karalar, içme suyu ihtiyacının temini amacıyla yapılan sondaj ve kuyu açılması işleriyle ilgili yapılan saha incelemelerinde de açıldı olarak gösterilen ancak hiç açılmayan 35 kuyunun 5 milyon 267 bin 343 TL zarara sebep olduğunu anlattı. Karalar, 60 milyon 225 bin 792 TL tutarında usulsüzlüğü önlediklerini savunarak, ASKİ'ye 4 ayda 160 milyon TL de para kazandırdıklarını bildirdi.

Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesine de değinen Karalar, "ASKİ kendi imkanlarıyla ihaleye çıkmış, 320 milyon TL'ye. Daha işin yüzde 20'si bitmeden, bütçe bitmiş. İşi bu haliyle devam ettirseydik 1.7 - 1.8 milyon liraya mal olacaktı ki, bu maliyetle projeyi tamamlamak imkansızdı. Parayı bulmak da imkansızdı. Arkadaşımız İller Bankası ile çalıştılar. Şu anda Yedigöze Barajı'ndan su getirme işini en fazla 280 milyon liraya bitirecekler" dedi.

DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ İÇİN 550 MİLYON LİRA GEREKİYOR

Karalar, bir soru üzerine inşaatı duran ve 220 milyon liraya ihale edilen Devlet Bahçeli Köprüsü'nün üçte birinin tamamlandığını, yüklenici firmanın 195 milyon lira harcamasına rağmen belediyenin hiç ödeme yapmadığını, yapılan inceleme sonucunda köprünün tamamlanması için 550 milyon lira maliyet çıkartıldığını hatırlattı.

DAİRE BAŞKANLARIN YÜZDE 40'I MHP'Lİ

Her ay açık veren Adana Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yılbaşından itibaren artıya geçeceğine değinen Karalar, ayrıca bankamatikçi olarak tabir edilen, işe gitmeden maaş alanları ve kendilerine sosyal medyada hakaret edip PKK'lı olmakla itham edenleri işten çıkarttıklarını bildirdi. Günümüzde belediyelerin istihdam sağlayan kurumlar olarak görüldüğünü belirten Karalar, "5 kişilik odada 30 kişi olmuş. Ayda 95 milyon gelirimiz var. İşçilik giderimiz 68 milyon. Zorunlu giderlerimiz var. İşe gelmeyen huzuru bozan arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorundayız. CHP'liler ve İYİ Parti'liler bana geldi 'başkanım bizden başladınız işten atmaya' dedi. Biz burada siyasi parti ayırımı gözetmedik. Daire başkanlarımın yüzde 40'ı MHP'li. Liyakata bakıyoruz" diye konuştu.

EFSANE İŞLER YAPACAĞIZ

Başkan Karalar, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanacağı iddialarına ilişkin bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Abesle iştigal mi diyeyim ne diyeyim? Ne atayacakmış yani, hayrola? Demokratik, hukuk devletinde YSK'ya bilgilerinizi veriyorsunuz, aday olmasında sakınca yoktur diyor ve halk iradesi oluşuyor ve seçiliyorsunuz. Hukuk devleti isek her şeyi hukuk içerisinde yapmamız gerekir. Biz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan insanlarız. Biz terörün karşısında, devletine, milletine bağlı insanlarız. Bizim asla hukuka aykırı işimiz olmaz. Çatır çatır demokratik seçimleri kazanmış Ekrem'i ne diye görevden alacaklar, Zeydan Karaları ne diye görevden alacaklar? Birkaç rantiyecinin musluğunu kestiği için mi?"

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'ndan orman yangını açıklaması

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 18 Ağustos'ta Karabağlar ilçesinde başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Koray Sarıkaya yangında 6 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın da alanın fidan dikmek için düzenlenen kampanyalarla ağaçlandırılamayacak kadar büyük olduğunu ileri sürdü.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başlayan ve geniş bir ormanlık alanın küle dönmesine neden olan yangın ile ilgili Ziraat Mühendisleri Odası'nın Alsancak'taki lokalinde basın toplantısı düzenledi.

Basın metnini okuyan Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Koray Sarıkaya, dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon hektar ormanlık alanın yangınlardan zarar gördüğünü, Türkiye'de ise yılda ortalama 3 bin orman yangınının çıktığını, bu yangınlar sonucu yaklaşık 9 ile10 bin hektar orman alanının yandığını söyledi. İzmir'de ise ortalama her yıl 250 orman yangınının çıktığını, bunun sonucunda da 500 ila 1000 hektarlık orman alanının zarar gördüğünü ifade eden Koray Sarıkaya, "En son 18 Ağustos 2019 pazar günü çıkan orman yangınında yaptığımız son çalışmalara göre, maalesef yaklaşık 6 bin 500 hektarlık orman alanı ile birlikte yaklaşık 30 hektarlık dikili tarım arazisi tahrip oldu" dedi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ ANLATTI

Orman yangınlarını önlemek için vatandaşları ormanda ve ormana yakın yerlerde ateş yakmama, ateşli piknik yapmama, çevreye sönmemiş sigara ve yanıcı madde atmama konusunda uyaran Sarıkaya, şunları söyledi:

"Yangınları önlemek için Orman Genel Müdürlüğü'nce orman yangınları ile mücadeleye yeteri kadar parasal kaynak ayrılmalıdır. Yeterli miktarda eğitimli teknik ve idari personel görevlendirilmeli, koordinasyon, sevk ve idare eksikliği yaşanmamalıdır. Birimlerdeki teknik ve ara personel eksikliği süratle giderilmeli, alımlarda torpilin yolunu açan mülakat sistemine derhal son verilmelidir."

Orman Genel Müdürlüğü'nde uzmanlaşma ve liyakata daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Sarıkaya, "Uzman personelin uzman olmadığı başka alanlara tayini ve görevlendirilmesi önlenmelidir. Önceki yıllarda yararlanılan amfibi uçaklar topografyanın uygun olduğu bölgelerde ve ana sırtlarda yangını yavaşlatma ve hızlı müdahale bakımından diğer hava araçları ile koordineli olarak kullanılmalıdır" diye konuştu.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın ise, "Çalışmalar orman mühendisliği çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu yanan alanların yeniden orman haline gelmesi için plan yapılması gerekiyor. Uzman arkadaşlarımız elinden gelen çalışmayı yapacak" dedi. Yalçın, yanan alanın fidan dikme kampanyalarıyla ağaçlandırılamayacak kadar büyük olduğunu öne sürdü.

Rekortmen dalgıçtan çifte akya avı

Çanakkale'de trofe avlarıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), Gökçeada kıyılarında zıpkın ile yaptığı dalışta, 2 büyük akya balığı avladı. Turan'ın, balıkları avladığı anlarda kaydettiği görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

Çanakkale'nin zıpkınla avcılıktaki serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, Gökçeada kıyılarında trofe balıklar olarak adlandırılan bir tür içinde nadiren görülebilen ve arada sırada avlanabilen balıkların avı için yaptığı dalışta 2 büyük akya balığı vurdu. İlk dalışta 1 metre 70 santimetre boyunda, 25 kilo ağırlığında, ikinci dalışında da 1 metre 60 santimetre boyunda, 22 kilo ağırlığında akya balığı avlayan Turan, av anında çektiği görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Serbest dalışta dereceleri olan ve hobi amaçlı zıpkınla avcılık yapan Müjdat Turan, 2 yıl önce de Çanakkale Boğazı'nda 68 kilo ağırlığında, 2 metre boyunda akya balığı avlayarak, rekor kırmıştı. Trofe balıklar bir tür içinde nadiren görülebilen ve arada sırada avlanabilen balıklardır. Bu balıkların sık avlanamaması onları trofe sınıfına sokar.

Otobüs şoföründen duyarlı davranış

Denizli'de, belediye otobüsü şoförü Ahmet Ertuğrul caddede seyir halindeyken, bir gencin bisikletten düştüğünü gördü. Otobüsünü durdurup yardıma koşarak gencin bisiklet gidonuna takılan ayağını kurtaran Ertuğrul, duyarlı davranışıyla takdir topladı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, bugün saat 08.45 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. bünyesinde hizmet veren 130 numaralı Teleferik-Çınar-Servergazi Hastanesi hattının otobüsü şoförü Ahmet Ertuğrul, caddede ilerlerken karşıdan gelen bir bisiklet sürücüsünün kontrolünü kaybederek düştüğünü gördü. Belediye otobüsünü hemen kenara çeken şoför Ertuğrul, meraklı bakışlar arasında aşağı inerek, kaza geçiren gencin bisiklet gidonuna takılan ayağını kurtardı. Şoför Ertuğrul, daha sonra 112 Acil Servisi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Ertuğrul, 112 Acil Servis ile görüşmesinin ardından trafiğin tıkanmaması için seferine kaldığı yerden devam etti. Yaşanan olay ise otobüsün araç kamerasınca görüntüledi.

