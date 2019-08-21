DHA YURT BÜLTENİ - 10

21.08.2019 16:16

Aksaray'da dolu, bin hektar alana zarar verdi

Aksaray'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle, 1 saat içerisinde bin hektarlık ekili tarım arazisi zarar gördü.Mahsulü zarar gören çiftçilerden Kadir Çetinkaya, "Dolu yağışı tüm ürünlerimize zarar verdi. Evimizde matem havası var. Birçok borcumuz var. Ayçiçeği ve mısırı satıp borçlarımızı ödeyecektik. Hiçbir şeyimiz kalmadı, devletten yardım bekliyoruz" dedi.

Akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan ve 1 saat süren ceviz büyüklüğündeki dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi. Şiddetli dolu, ayçiçeği yetiştiricilerini de mağdur etti. Özellikle Çimeli ve Baymış köyü ile Topakkaya, Yeşilova ve Yeşiltepe Beldesi'ndeki tarım arazilerinde ekili olan dolu, ayçiçeği ve mısır tarlalarında büyük zarara neden oldu. Bölgeyi incelemeye gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, detaylı tespit çalışmalarını sürdürüyor. Dolu yağışının bin hektarın üzerinde ayçiçeği ve mısır tarlasında zarara neden olduğunu söyleyen Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Ekiplerimiz detaylı incelemeleri ve tespitleri yapıyor. Yaklaşık 10 bin dekar, hatta daha fazla ayçiçeği ve mısır bahçelerinde dolu afeti zararı var. Şu anda tespitlerimizi yapıyoruz, inşallah çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Bakanlığımız, valiliğimiz ve il müdürlüğümüz olarak elimizden geleni yapacağız. Herkesin yaralarını sarmaya çalışacağız" dedi.

Yağış sebebiyle tarlalarındaki mahsulleri zarar gören çiftçilerden Kadir Altınkaya ise "Dün doludan canımızı zor kurtardık. Şu anda çok mağdur durumdayız. Banka ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne ödemelerimiz var. Ödemeler Eylül ayında başlıyor, bu borçların ertelenmesini istiyoruz. Zararımız çok büyük. Benim 100 bin liranın üzerinde zararım var. Mısır ve ay çekirdeği zarar gördü. Devletimizden yardım bekliyoruz. Dün evimizde akşam matem havası vardı. Eşim hayvanlara yem vermek için ahıra bile girmedi. Ürünlerimizin telef olmasından dolayı çok sıkıntılıyız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Zarar gören tarlalardan detaylar

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav Röp

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak Röp

Çiftçi Kadir Altınkaya Röp

Zarar gören çitçilerden detaylar

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Yiğit Emir'in öldüğü kaza anı kamerada

Çorum'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un (8) kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 18 Ağustos'ta Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten evlerine dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Ünal Yılmaz'ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit Emir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun toprağa verilirken, gözaltına alınan otobüs şoförü Ünal Yılmaz ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yılmaz'ın, verdiği ifadede çocuğun koşarak otobüsün önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki kamera tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun aniden otobüsün altında kaldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kazada ölen Yiğit Emir'in otobüsün altında kalma anı

-Yiğit Emir'in otobüsün altında kalmadan önce Annesiyle kaldırımda yürümesi

-Kaza yeri

-Detaylar

(SÜRE: 3 dk ) (BOYUT 336 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Van'daki minibüs kazasında yaralanan kaçak göçmenler, o anları anlattı

Van'ın Muradiye ilçesinde, 47 kişinin bindirildiği minibüsün kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve tedavileri süren kaçak göçmenler, yaşadıklarını anlattı. Kazada 3 çocuğuyla yaralanan Afganistan uyruklu Zeynettin Rehimi, "Çalışmak için İstanbul'a gidecektik. Ülkemizdeki iç savaştan kaçıp, bunun için Türkiye'ye geldik" dedi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Muradiye'ye bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 47 kaçak göçmen, organizatörlerce batı illerine götürülmek üzere 21 VD 499 plakalı minibüse bindirildi. N.C., minibüsle kontrol noktalarına takılmamak için patika ve köy yollarını kullandı. N.C., Beydağı Mahallesi yakınlarına geldiğinde, minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen minibüste, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 47 Afgan kaçak yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6'sı ağır 47 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Yaralılardan 22'si Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, 22'si Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Araştırma Hastanesi, 3'ü de Erciş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki çeşitli servislerde tedaviye alınan 3'ü ağır 22 kaçak göçmenin tedavileri sürerken, buradaki göçmenler, kaza anını DHA muhabirine anlattı.

'KAZA KORKUNÇTU'

Kazada 1'i erkek, 2'si kız 3 çocuğuyla yaralanan Afgan Zeynettin Rehimi, ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak, çalışmak için Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Kazayı anlatan Rehimi, "İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yaptık. İstanbul'a çalışmak için gidecektik; ancak Beydağı Mahallesi'ne geldiğimizde minibüs, kaza yaptı. 47 kişi yaralandık. Yaralılardan 3'ü benim çocuğumdu, 1'i de kardeşim. Benim sağlık durumum iyi; ancak 2 kızımın durumu ağır. Çok korkunç bir kazaydı. Bir türlü hafızalarımızda silemiyoruz" dedi.

Aynı kazada yaralanan Ferhak Mumini ise "Kaza anından itibaren bizlere sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Hastanelerde bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Şu an genel itibarıyla sağlık durumumuz iyi" diye konuştu.

'BİZİ EN ÇOK ÜZEN, ÇOCUKLARIN DURUMUNUN AĞIR OLMASI'

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili, Acil Tıp Uzmanı Mehmet Ali Bilgili ise kazaya insan ticareti yapanların neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"15 kişilik minibüse, 47 kişi sığdırılmış. Bu kaza sonucu yaralanan kişiler, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. 10 ambulans görevlendirilmişti. Yaralı kaçak göçmenlerin 22'si bizim hastanemizde. Bunların 2'si çocuk, 1'i de 2 aylık bebek. Bunların durumları ağır. Yoğun bakımlarda yatıyorlar. Bize gelen hastaların 4'ü kadın, 15'i yetişkin erkek, 2'si erkek çocuk, bir de 2 aylık bebek olarak toplam 22 hasta var. Kazada toplam 47 kişi yaralanmıştı. Bu hastaların 6'sı ağır ve yoğum bakımlarda tedavileri yapılıyor. Maalesef Van ilimizin sınır olması nedeniyle ve düzensiz göçmenlerin yol güzergahında olmasından ötürü bu gibi kazaları sık sık görüyoruz. Genel olarak yaralıların durumları iyi; ancak ağır olanlar da var. Tabi her felaket durumunda en çok etkilenenlerin çocuklar olduğunu biliyoruz. Bize en çok üzen durum da çocukların durumunun ağır olmasıdır."

Görüntü Dökümü

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-Hastane binası

-Yaralı kaak göçmenler

-DHA Muhabirinin anonsu

-Yaralılardan detay

-Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Acil Tıp Uzmanı Mehmet Ali Bilgili ile röportaj

-Kaçak göçmenler

-Kaçak göçmenlerden Afgan Zeynettin Rehimi ile röportaj

-Ferhak Mumini ile röportaj

-Yaralılar

SÜRE: 5 DK 30 SN

BOYUT: 661 MB

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Safa ATMACA/VAN, -

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Otomobil, engelli motosikletine çarptı; anne- oğul yaralı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı, 3 tekerlekli engelli motosikletindeki Fadime Karataş (35) ile oğlu Hacı Yusuf Karataş (5) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AG 730 plakalı otomobil, engelli Mehmet Karataş'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrulan, Karataş'ın oğlu Hacı Yusuf Karataş ve eşi Fadime Karataş yaralandı. Anne- oğul, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fadime ve Hacı Yusuf Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Yaralıların yerde yatması

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Ambulansın gidişi

-Kaza yapan araçlar

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 335MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Rus araştırma ve istihbarat toplama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'na ait, 'Donuzlav' adlı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait olan, anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav', saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 14.30 sıralarında, Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ve Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus araştırma ve istihbarat gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Serinlemek için kanala giren Suriyeli kayboldu

Şanlıurfa'da, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu Habip El Mehmet (25) akıntıya kapılıp kayboldu. El Mehmet'in bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra, Haliliye'ye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Habip El Mehmet, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra El Mehmet, akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Olayı gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine, jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler Habip El Mehmet'in bulunması için arama çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kanal çevresinde arama çalışması başlatan ekipler

Kanal kenarında araçlarla arama yapan ekipler

Olay yerinde toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Kafası boruya sıkışan yavru kediyi, yönetmen Erol Koçan kurtardı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kafası plastik su borusuna sıkışan yavru kediyi yapımcı ve yönetmen Erol Koçan kurtardı. Koçan, hayat kurtarmanın vermiş olduğu mutlulu yaşadığını söyledi.

Reşadiye ilçesinde yaşayan annesi Nazmiye Koçan'ın yanında tatilini geçiren yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, evlerinin alt katından bulunan kuyuya inen yavru bir kedinin başının plastik boru içine sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine yavru kediyi kuyudan çıkardı. Yavru kedinin yanında bulunan annesini de alan Koçan, akrabalarının da yardımıyla plastik boru kerpeten yardımı ile parçaladı. Koçan kurtardığı yavru kedi ve annesine süt içirdi.

Bayram tatilini geçirmek için Tokat'ta geldiğini söyleyen Koçan, "Reşadiye ilçesinde annem ile vedalaşmaya gittiğimde, annemin evinin alt katından ses geldiğini duydum. Aşağıya indim, ses kuyudan geliyordu. Kuyunun içinde yavru kediyi gördüm. Kedinin annesi de yanındaydı. Kuyunun içerisine indik kediyi çıkardık. Borunun içerisine kedinin kafası sıkışmıştı. Onu oradan çıkardık daha sonra boruyu ufak ufak parçalayarak kediye zarar vermeden kurtardık. Sonra annesi ile beraber onlara süt ikram ettik. Hayat kurtarmanın vermiş olduğu mutluluğu ve heyecanı yaşamış olduk" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kafası sıkışan kedinin görüntüsü

-Kurtarılması ve süt içirilmesi

-Koçan'ın konuşması

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA