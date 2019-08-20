DHA YURT BÜLTENİ - 10

20.08.2019 15:24

İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (5)

YANGININ GENİŞLEMESİ DURDURULDU

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangının genişlemesi durduruldu. Yaklaşık 500 hektarlık alanı etkileyen yangında büyük çaplı alev bulunmadığı ifade edildi. Yangın alanında sadece Çatalca ve Beyler mahallelerindeki iki noktadan dumanların yükseldiği, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA SON TEKNOLOJİ DE KULLANILDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, 500 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi sırasında son teknoloji de kullanıldı. Bunlardan birisini ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uygulamaya aldı. Gece uçuşu yapan helikoptere takılı gece görüş sistemindeki kızıl ötesi algılayıcılardan alınan veriler, anında mesaj olarak yerdeki birimleri aktarıldı. Böylelikle de ekiplerin müdahale için koordinasyonları kolaylıkla sağlandı. Bakan Pakdemirli'nin uyguladığı sisteme dair görüntüler de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Bunun yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele için teknolojik sistemleri de uygulamaya başladı. Buna göre, yangınların kim yada kimler tarafından çıkartıldığının saptanması için ormanlık alanların belli bölgelerine 'fotokapan' yerleştirildiği öğrenildi. Sese, ışığa ve harekete duyarlı olan fotokapanların bu anların görüntülerini alıp merkeze ulaştırdığı ifade edildi. Yine 776 yangın gözetleme kulesinin bulunduğu Türkiye'de, 1800 de kamera sisteminin olduğu, bunların da 254'ünün İzmir'de yer aldığı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopterdeki gece görüş sistemine ait görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ - Kamera: İZMİR

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Selde ölen 'cici baba' Ordu'da toprağa verildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz 'Cici Baba' olarak bilinen Sezai Güdek (59), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden ailesi, Sezai Güdek'in çevresinde çok yardım sever biri olduğu için kendisine 'cici baba' adının verildiğini söyledi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur esnasında, uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden, evsiz, 'Cici Baba' olarak tanınan Sezai Güdek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ne getirildi. Güdek için burada öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Sezai Güdek'in kardeşleri, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova ve vatandaşlar katıldı.

'KARDEŞİM YARDIM SEVER BİRİYDİ'

Kardeşinin 13 yaşlarında iken Kumru'dan ayrılarak İstanbul'a gittiğini belirten ağabey Cevat Güdek (62), kardeşinin yıllardır kendi özgür iradesiyle sokaklarda yaşadığını söyledi. Kardeşinin yardım sever biri olduğunu anlatan Cevat Güdek, "Ben kış mevsimini İstanbul'da geçiriyorum. Ağabeyim özgür biriydi. Kendi isteği doğrultusunda hep sokaklarda kalıyordu. Yardımsever biriydi, herkese yardım etmek istiyordu. Kışları soğuk olduğunda, çok kar yağdığında gelip benim yanımda kalıyordu. Ancak kendisi sokaklarda kalmayı sevdiği için dışarıda kalıyordu. Hiç evlenmedi. İstanbul'da yağan yağmur ardından karakoldan polis beni aradı, kardeşimin ağır hasta olduğun söyledi. Ağır hasta deyince ben zaten anladım. Hatta 'köprüde bulunan cenaze onamı ait' diye sordum. Polis arkadaş malesef dedi. İstanbul'da oğlum vardı onu teşhise gönderdim, ben Ordu'daydım burada. Onlar teşhis etti cenazeyi aldı, buraya getirdi. Yardımlaşmayı severdi" dedi.

YARDIMSEVER OLDUĞU İÇİN BU LAKABI TAKMIŞLAR

Sezai Güdek'in akrabası olan Yüksel Oyun ise, "Kendisi dayımın oğlu oluyordu. 'Cici baba' lakabını sonradan duyduk. Yardımsever olduğu için bu lakabı takmışlar. Uzun yıllar önce buradan gitti İstanbul'da mekan edindi. Televizyonda vefatını öğrendik. Yalnız yaşamayı seviyordu, kışın ağabeyinin yanına giderdi. Yazları Taksim, Kasımpaşa civarındaydı. Bizde gençliğimizde onun yanına gittik. İstanbul'da bize sahip çıkmıştı. Evde, otelde kalıyordu, yazları dışarıda kalmayı seviyordu. İyi bir insandı" diye konuştu.

Sezai Güdek'in cenazesi, öğle vakti kılınanan namazın ardından dualarla Kayabaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Ağabey Cevat Güdek ile röportaj

-Akrabası Yüksel Oyun ile röportaj

-Cenaze namazından görüntü

-Kardeşinin tabut başında görüntüsü

-Dua edilirken görüntü

-Cenaze taşınırken görüntü

-Cenazeden detay görüntü

Süre: 4.37 DK Boyut: 687 MB

Haber-Kaera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Alaplı'da balıkçılar şüpheli varil bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kıyıda balıkçılar tarafından fark edilen varil, sahil güvenlik ekiplerince şüpheli bulunarak incelenmek üzere bölgeden alındı.

Alaplı Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, kıyıda varil olduğunu fark etti. Denizden geldiği tahmin edilen varil için şüphe üzerine sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte balıkçı barınağına gelen ekipler, varil üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin de şüpheli bulunduğu varil, iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak güvenliği bölgeye taşındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin varilde kimyasal olup olmadığı yönünde inceleme yapacağı bildirildi.

Alaplı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan Duman, barınağın içinde bulunan varilde kimyasal olacağı şüphesiyle durumu yetkilere bildirdiklerini belirterek, "Balıkçılar barınak içinde varil bulmuşlar. Varilde sızıntı ve koku vardı bizde Sahil Güvenlik ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne haber verdik. Sahil Güvenlik incelemesini ardından iş makinesiyle daha güvenli bir yere aldık. Burada sağlık ekipleri inceleme yapacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli varil

-Varil denizden alınması

-Verilin iş makinesi taşınması

Süre: (2.08) Boyut: (185)

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

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200 yıllık değirmen, turizm öğrencilerine uygulama alanı olacak

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bulunan 200 yıllık tarihi yel değirmeni, turizm meslek lisesi öğrencilerine uygulama alanı olarak hizmet verecek.

Datça-Marmaris karayolunun 6'ncı kilometresindeki Kızlan Mahallesi'nde, Rumlardan kalma olduğu bilinen ve mülkiyeti hazineye ait tarihi yel değirmeni, Datça Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, uygulama restoranı olarak hizmet vermek üzere 10 yıllığına ücretsiz tahsis edildi. Datça Kaymakamlığı'ndaki protokol imza törenine; Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, İlçe Milli Emlak Müdürdü Ali Acar, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Şatır katıldı.

Datça Kaymakamlığı tarafından 2009 yılında restoran olarak restore edildikten sonra özel kişilerce hizmete açılan tarihi yel değirmeni, bir süredir kapalı bulunuyordu. 1560 metrekarelik bir alana sahip olan tarihi yel değirmeni, bakım ve onarım çalışmalarının ardından bu yılın sonlarına doğru, turizm meslek lisesi döner sermaye işletmesi aracılığıyla yeniden hizmete açılacak. Kaymakam Çoban, "Tarihi yel değirmeninin tekrar restoran olarak hizmete açılması yönünde özel sektörden çok sayıda talep vardı. Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden de aynı yönde talep gelince, uygulama restoranı olarak hizmete açılmasının daha doğru olacağına karar verdik. Öğrenciler burada, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürecekler. Böylelikle, iş hayatına daha hazır hale gelecekler. Aynı zamanda çalışarak gelir elde edecekler" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, 10, 11ve 12'nci sınıflardaki yaklaşık 50 öğrencinin burada hem çalışıp hem de kendilerini geliştireceklerini belirtirken, "Uygulama restoranı, öğrencilerimiz için önemli bir tecrübe olacak. Uygun fiyat ve kalite anlayışı ile hizmet verecek olan restoranın, aynı zamanda piyasadaki fiyatların düzenlenmesi noktasında katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Datça Kaymakamı Mesut çoban, protokol töreninde konuşurken

Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, İlçe Milli emlak müdürü Ali Acar ve okul müdürü Hayriye Şatır tarafından protokol imzalanırken görüntü

Tarihi yel değirmeninden görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Çocuklarına organik bal yedirebilmek için başladı, şimdi marka olmak istiyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle arıcılık yapmaya başlayan Türkan Kuz(39), "Çocuklarıma organik bal yedirebilmek için arıcılığa başladım. Şimdi bir marka haline gelmek, hayallerimi ilerletmek istiyorum."dedi.

Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyü'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Türkan Kuz, çocuklarına organik bal yedirebilmek için 3 yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne giderek 'Genç Çiftçi' projesine baş vurdu. Kuz, başvurusunun uygun görülmesi üzerine 30 bin TL hibe almaya hak kazandı. Aldığı destekle evinin bahçesinde 40 kovan arı ile kekik balı üretimine başladı. Şu anda 50 kovan arı ile kekik balı üretimine devam eden Kuz şöyle dedi: "Çocuklarıma organik bal yedirmek istedim. Araştırıp aldığım ballarda sürekli bir sorun çıktı. Hibe çıkınca ekipmanlarımı alıp bir anda arılarla baş başa kaldım. Onlarla karşılaştığımda ne yapacağımı bilmiyordum. İnternetten bilgi topladım, seminerlere gittim. Kendimi yetiştirmeye çalıştım. Tabii bu zaman zarfında çoğu şeyi de bıraktım. Perdeymiş, eşyaymış öyle şeyleri hayatımdan çıkardım. Sadece arıcılığa yöneldim." dedi.

'ARILAR BENİM ÇOCUKLARIM GİBİ'

Kendisini arıcılıkla uğraşırken görenlerin şaşkınlık yaşadığına dikkat çeken Kuz,"Bazıları arıcılığın erkek işi olduğunu, evde oturmam gerektiğini söyledi. Erkekler daha iyi yapar gibi görüyorlar ama kadınlar arıcılığı daha güzel yapar. Çünkü titizdir, temizdir. Arılar temizliği sever. Kir şeylere dokunmaz, mikroba asla konmaz.Onlar benim çocuklarım gibi. Ailemin en yakını. Eşim, kardeşim her şeyim gibi görüyorum. Onların bir sorunu olduğu zaman benim de sorunum oluyor. Hepsine ayrı ayrı bakıyorum ki onları daha iyi anlayabileyim. Tecrübe kazanabileyim. İnsanın, kendisine, çocuklarına, eşine, ailesine, devletine ve milletine faydası olması lazım. Üretmesi lazım. Herkese üretmesini tavsiye ediyorum."dedi.

'HEDEFİM MARKA OLMAK'

Piyasa ucuz sahte bal yüzünden gerçek üreticilerin mallarını satmakta güçlük çektiği belirten Kuz,"Sahte arıcılar bizde önde gidiyor. Onlar verirse 25 TL'ye biz başkasına 60 TL dediğimizde bize diyorlar ki; şurada bal var, daha ucuz. Siz bizi kandırıyorsunuz."Öyle laflar oluşuyor. Bir zaman sonra gerçek arıcı diye bir şey kalmayacak. Sahte bal arıcıları, glikoz kalacak. Burada en büyük görev insanlarımıza düşüyor. Balı gerçek arıcıdan alın. Sokak satıcılarından veya 12 TL'ye satılan ballardan almayın. Sağlıklı bal yemek istiyorsanız gerÇek üreticilere yönelin. Onların sizin desteğinize ihtiyaçları var. Görevimizi yapmalıyız. Sahte balcılardan uzak durursak bu işten vazgeçebilirler. Bakanlığımızda denetimlerini, analizlerini daha çok arttırırsa daha iyi olacak." Hedefim marka olmak. Biraz daha fazla bal satabilirsem, kovanları çoğaltmak istiyorum. Piyasaya girebilmem için zaman gerekiyor benim için. Kadınlarımızı bu işlere yönelmelerini istiyorum. Köylerde yaşayıpta boş duran teyzelerime söylüyorum;Mutlaka kapılarınızın önünde koyacak yerleriniz var. 1-2 kovan koyup torunlarınız, siz, ailenizdekiler faydalansın. Dışarıdan almayın, kendiniz üretin."

Görüntü Dökümü

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-Türkan Kuz arılarla ilgilenirken

-Türkan Kuz röp

Süre: (08.04) Boyutu: (903 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR(Karabük),

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Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akseki'ye bağlı Güçlüköy yakınlarındaki Manayıt mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen özel bir firmaya ait 40 AS 654 plakalı yolcu otobüsüyle karşı yönden gelen 07 AAf 765 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılar ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden

Araçlardan

Haber-Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),



Kaynak: DHA