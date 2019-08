DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın (25) cenazesi düzenlenen törenle memleketi Elazığ'a gönderildi. Törene, 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehidin eşi Nursen Kıratlı ve aynı saldırıda yaralanan 2 silah arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı.

Nusaybin ilçesine bağlı Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesindeki Bagok Dağı'nda yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı için uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı için Nusaybin Yamanlar Komando Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Mustafa Yaman, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, şehidin eşi Nursel Kıratlı, 50 günlük bebeği Elçin ile silah arkadaşları katıldı.

Tören, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kırat için saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Törende 50 günlük bebeğiyle şehit eşini uğurlayan Nursel Kıratlı, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Kıratlı'nın özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yaptığı duanın ardından, şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere helikopterle memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

---------

Şehidin naaşı tören alanına getirilişi

Törene katılan yaralı askerler

Törene katılanlar

Şehidin eşi ve bebeği

Törenden görüntü

Cenazenin helikoptere bırakılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 588 MB

===========================================================

2)ZONGULDAK'TA BALIKÇILAR HAMSİDEN UMUTSUZ

ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2'nci Başkanı Ergün Kayhan bu yıl hamsiden umut olmadığını belirterek, "Denizlerimizde hamsi başından kendini gösteriyor. Palamutun olmamasının sebebi de zaten şu an Ereğli ve Kozlu arasında hamsinin görünmemesidir. Palamutun yemi hamsidir, hamsi olmayınca palamut olmuyorö dedi.

Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2'nci Başkanı Ergün Kayhan, Zonguldak, Ereğli, Kozlu ve Kilimli açıklarında geçen yıl hamsi bolluğu yaşandığını, bu sezon hamsiden umutlarının olmadığını belirtti. Ergün Kayhan hamsi olmayınca palamutun da olmadığını ifade ederek, "Zonguldak açıklarında geçen yıl hamsi bolluğu vardı. 280 bin ton yurt dışına hamsi ihraç edildi ve bu Zonguldak açıklarından giden hamsidir. Bu yıl hamsiden umut yok. Denizlerimizde hamsi başından kendini gösteriyor. Palamutun olmamasının sebebi de zaten şu an Ereğli ve Kozlu arasında hamsinin görünmemesidir. Palamutun yemi hamsidir, hamsi olmayınca palamut olmuyor. Geçen yıl, aşırı derecede fabrikalara dökme balıkçılık yapıldı. Bu da endüstri balıkçılık için iyi ama gelecek için hiç iyi bir şey değil, çünkü bugün yeriz ama yarın ne yiyeceğiz? Bunu düşünemiyoruz. Bu yıl hamsiden çok umutsuzuzö dedi.

Balıkçıların tekne ve ağ hazırlıklarını neredeyse bitirmek üzere olduğunu belirten Kayhan şöyle devam etti:

"Balıkçılar olarak bu sezona umutsuz başlıyoruz. Hava şartları, mevsimlerde yaşanan değişmeler, denizin dibindeki akıntı sebebi, denizin çok soğuk olması, geç ısınması bunlar başlıca nedenlerimiz. Balıkçılar olarak av masraflarımızı karşılayamıyoruz. 15 Ağustos'ta oltacılar palamut avına çıkacak. Ancak şu ana kadar palamut ne vanoz olarak ne de normal palamut olarak kendini gösterebildi. Ufak ölçekli balıkçılarımız mezgit, ufak tefek istavrit avlamaktadır. Bu yıl gösteriyor ki endüstriyel balıkçılık yapan büyük tekneler de aynı şeyi söylüyor, bu yıl balığın daha az olacağı, bunun sebebi de iklim koşullarının sürekli değişmesidir. Deniz bir sıcak bir soğuk, hayvan yumurtalarını geç bırakıyor, bu geç bırakma hayvanın gelişimini geciktiriyor ve küçük ölçekli balık olduğu için de avlanamıyor. Endüstriyel açıdan balıkçılarımız zor durumda olacaktır.ö

Bu arada, Zonguldak'ta balıkçılar Eylül ayında başlayacak av sezonu öncesi hazırlıklarına başladı. Balıkçılar ağlarını elden geçirirken, teknelerin de bakımları yapılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

---------

-Balıkçıların ağlarını hazırlamasından detaylar

-Teknelerden detaylar

-Limandan detaylar

-Röportaj

Süre: (6: 29) Boyut: (726)/Dosya Adı: zngbalıksezonu

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

===========================================================

3)MEZUN OLDUĞU OKULUN TELEVİZYONLARINI ÇALDI

AKSARAY'DA, mezun olduğu ilkokuldan televizyon çalan Muhammed K.(19) ile arkadaşı Yunus K.(21) yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, 2 Ağustos günü akşam 22.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulunda meydana geldi. Sabah okula gelen görevliler, 2 televizyonun çalındığını fark edip, polise bildirdi. İhbar üzerine okula gelen polis, görevliler ile birlikte güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde, televizyonları çalan şüphelinin okulun eski öğrencisi Muhammed K. olduğunu belirledi. Şüpheli evinde gözaltına alındı.

Polis, Muhammed K.'nin ifadesi doğrultusunda suç ortağı arkadaşı Yunus K.'yi de yakaladı. Olaydan 2 gün önce cezaevinden çıktığı belirlenen Muhammed K. ve arkadaşı, hırsızlık olayını itiraf etti. İki şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

---------------------------

Okuldan detaylar

Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

=========================================================

4)4'ÜNCÜ KATTAN ATLAYAN İKİ KIZ ARKADAŞIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

KAYSERİ'de dün sabah saatlerinde girdikleri bunalım sonucu 9 katlı inşaatın 4'üncü katından atlayarak ağır yaralanan Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D.'nin (13) tedavileri sürüyor. İki arkadaşın evden çıkmadan önce ailelerine intihar mektubu yazdıkları öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Şerife A. ve İrem D. ambulans ile Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şerifa A. hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılırken, İrem D. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İki arkadaşın durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, soruşturmayı sürdüren polisin ise iki arkadaşın ailelerin ifadelerini aldığı öğrenildi. Bu arada iki arkadaşın evden çıkmadan önce ailelerine intihar mektubu yazdıkları öğrenildi. Mektuba polis el koydu.



Görüntü Dökümü

---------

-Olay yeri

-Genel detay

Süre: 244 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

==================================================

5)TEZGAHINDAKİ MISIRLARI HEM SATIYOR HEM GÜVERCİNLERİ BESLİYOR

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde mısır satıcısı Remzi Koçoğlu(55), tezgahına gelen güvercinleri elleriyle mısır yedirerek besledi.

Alaplı ilçe merkezinde 10 yıldır mısır satarak geçimini Remzi Koçoğlu, her gün tezgahına gelen güvercinleri kendi kazancı olan mısırla doyuruyor. Günde 10 mısır ile güvercinleri doyuran Remzi Koçoğlu, alışveriş yapan insanların takdirini topluyor.

Hayvanları çok sevdiğini belirten Koçoğlu, "İlçe merkezinde mısır tezgahım var. Mısır tezgahına her gün yüzlerce güvercin gelir. Mısırı yemeye çalışırlar ama kabuk olduğu için yiyemezler. Bende mısırın kabuklarını soyarak güvercinleri sütlü mısırla kendi ellerimle besliyorum. Her gün 10 mısırla güvercinleri doyuruyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onları ellerimle doyurmak beni çok mutlu ediyor. Herkes sokak hayvanları başta olmak üzere onları sevsin ve korusunlar.ö dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Güvercinlerin mısır arabası üzerinde gezinmesi

-Güvercinlerin Remzi Koçoğlu elinden mısır yemesi

-Röportajlar

Süre: (3.24) Boyut: (195MB)/Dosya Adı: zngguvercinmisir

HABER-KAMERA: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

Kaynak: DHA