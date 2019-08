DHA YURT BÜLTENİ - 10

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı: 15 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Balıkesir- Edremit karayolu üzerindeki İvrin'de ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında, 15 yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR

Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi projesiyle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacaklarını açıklayarak, "Çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Burada tek bir çivi dahi çakılmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Çünkü Salda Gölü hepimizin, Salda Gölü hep güzel kalacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'ı makamında ziyaret etti. Bakan Kurum daha sonra düzenlenen basın toplantısında Sakarya'da yapacakları hizmetler ve Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salda ile ilgili ihalenin başlatıldığını hatırlatan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde atacağımız her adımı atarken doğayı nasıl koruruz diyerek hareket ediyoruz. Özel çevre koruma ilan ettiğimiz alanı, bu alan gölün yüzeyi 44 kilometrekare, bizim ilan ettiğimiz alan 295 kilometrekare alanı cumhurbaşkanımızın kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik. Burada hiçbir şekilde yapılaşma yapamazsınız, bina yapamazsınız. Ne bir beton, ne bir yapılaşma yapmayacak, yaptırmayacağız, yapılmasana müsaade etmeyeceğiz. Doğal güzelliklerin korunması amacıyla o bandı koruma altına alıyoruz. Buraya hiçbir yapılaşma yapılmasına müsaade etmiyoruz. O Millet Bahçesi projesi içerisinde vatandaşlarımızın geldiği zaman günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri soyunma kabini, mescitleri, duş alanları ve orada günlük ihtiyaçlarını giderecekleri dinlenme alanları dışında hiçbir yapılaşma yapılmayacak, burada günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek. Salda'nın doğal güzelliklerini daha da öne çıkaracak projeye imza atacağız. O güzellikleri koruyarak yaşatmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz çevremizi, doğamızı korumak o güzellikleri daha da büyüterek gelecek nesillere aktarmak için bu projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, "Bundan 6 ay önce, Şubat ayında Burdur'a yaptığımız ziyaret esnasında, Salda Gölümüzü de ziyaret etmiştik. Gölün durumuyla alakalı ilimiz yöneticilerinden bilgi aldık. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerin gölle alakalı şikayetlerini ve taleplerini dinledik. Araçların göl kenarına inmesi, çöplerin gelişigüzel atılması ve derme çatma yapıların oluşturduğu kirlilikler tıpkı vatandaşımız gibi bizleri de son derece rahatsız etti. Orada hemen, yerinde yaptığımız istişareler sonucunda Bakanlık olarak, Valiliğimizle, STK'larımızla, üniversitelerimizle birlikte Salda'yı korumak ve yaşatmak adına bir proje yapma kararı aldık. Salda Gölümüz eşsiz bir görsel güzelliğe ve çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir, 185 metre derinliği ile ülkemizin en derin göllerinden biridir. Göl yüzeyi 44 kilometrekare olmasına rağmen, gölün korunması için, göl yüzeyinin yaklaşık 7 katı genişliğinde bir alanı, yani 295 kilometrekarelik bölgeyi 14 Mart 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan ettik. SİT durumunun kaldırıldığını iddia edenlere cevaben belirtmek isterim ki burada doğal SİT alanları geçerliliğini arttırarak koruyor. Mevcutta 5 bin 898 hektar olan SİT alanlarını, 8 bin 474 hektara çıkarıyoruz." dedi.

'KIYI ŞERİDİNİN KULLANIM ALANINI 500-600 METRE GERİYE ÇEKTİK'

Bakan Kurum kıyı şeridini koruma alanı ilan ettiklerini açıklayarak, "Salda Gölü etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanını 500-600 metre kadar geriye çektik. Kıyı şeridini, bir santimetrekare dahi istisna olmayacak şekilde koruma alanı ilan ettik. Salda Gölümüz tanınırlığı hızla artan bir doğa harikasıdır. Bu tanınırlık hızıyla birlikte, bölgede turizm faaliyetlerinde de çok hızlı bir artış olmuştur. 2018 yılına kadar, yani Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanından önce, araçlar göl kıyısına kadar girmekteydi. Bu da doğal dokuya zarar vermekteydi. Özel Çevre Koruma kararımızla birlikte, araçların girişini ahşap bariyerler yaparak engelledik ve kumsalımızı koruduk. Yine sahilde bulunan mevzuata aykırı yapılaşmalara ve barakalara mani olduk, bu yapıları kaldırarak görüntü kirliliğini sonlandırdık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının düzenli ve göle zarar vermeyecek şekilde karşılanabilmesi için Bakanlığımız ve Burdur Valiliği ile koordineli olarak çalışmalar başlatılmıştır. Salda Gölü kenarında yaz aylarında sayısı 500 bini bulan ziyaretçilerimizin, günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak ve göl etrafındaki yoğunluğu yönlendirmek amacıyla gölü her türlü etkiden koruyacak bir çevre düzenleme projesi başlattık. Salda Millet Bahçesi projemizde sahil şeridinin ilk bölümünde park kullanımları, ikinci bölümünde rekreatif ve günübirlik faaliyetler planlanmıştır." diye konuştu.

'İDDAALAR ASILSIZ'

Salda Gölü'nde diskotek, asfalt, yönetici odası gibi yapılar yapılacağı iddialarının asılsız olduğunu ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Şunu özellikle ifade etmek isterim, Salda Gölü etrafında yapılacak tüm uygulamalar, kıyı kenar çizgisinin arkasında olacaktır. Kıyı kenar çizgisinin önünde hiçbir yapılaşma, altını çizerek söylüyorum, asla olmayacaktır. Herhangi bir yapılaşmaya da müsaade etmeyeceğiz, zaten mevcutta bulunan yapıları da hızlı bir şekilde kaldırdık. Buradaki görüntü kirliliğine son verdik. Alanda konaklama amacıyla bungalov olmayacaktır. Sadece kafe, büfe, yöresel ürünlerin satış yerleri, mescit, tuvalet gibi tamamen ahşap ve takılıp sökülebilir kullanımlar kıyı kenar çizgisinin dışında yer alacaktır. Yapmayı planladığımız projede sadece ziyaretçilerin, otopark, yeme-içme, tuvalet ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Yani, Salda Gölü Millet Bahçesi kapsamında diskotek, asansör, 350 metrekare 2 yönetici odası, 4,5 metre su basman, asfalt, beton yapılacağına dair iddialar tamamıyla asılsızdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu dünya harikası gölün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla bölgenin tamamında biyoçeşitlilik araştırmalarına başladık."

'TEK BİR ÇİVİ DAHA ÇAKILMAMASI İÇİN BU PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Salda Gölü ve etrafının daha önce çöpten geçilemez halde olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, açıklamasına şöyle devam etti:

"Salda Gölü ve çevresi daha önce çöpten geçilemez haldeydi. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle tehdit altına giren gölün kıyısına kadar otomobillerle giriliyordu, etrafında düzensiz yapılaşmalar oluşmuştu. Burayı Özel Çevre Koruma ilan etmemizin ardından bu düzensiz yapılaşmalar tamamen ortadan kaldırıldı, çöpler düzenli bir şekilde toplanmaya başlandı ve araç girişi yasaklandı, güvenlik hizmetleri verilmeye başlandı. Valiliğimiz başkanlığındaki komisyon tarafından haftada iki gün çevre ve imar kirliliğinin önlenmesi için rutin denetimler gerçekleştirilmeye başlandı. Bu süreçte Salda Gölü'nün korunması noktasında gayret gösteren tüm vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve valimize teşekkür ediyorum. Biz Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Burada tek bir çivi dahi çakılmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Çünkü Salda Gölü hepimizin, Salda Gölü hep güzel kalacak."

'SİT ALANLARINI 2 BUÇUK KAT ARTIRACAĞIZ'Bakan Kurum, SİT alanlarını 2 buçuk kat artıracaklarını söyleyerek, "Bizim hedeflerimiz OISD verilerine göre yüz ölçümü yaklaşık yüzde 20'sini korunan alan haline getirmek, SİT alanlarını 2 buçuk kat artıracağız. Her hafta yeni özel çevre koruma alanları ilan ediyoruz. Akabinde de bu alanların korutulması ile alakalı projeler geliştiriyoruz. Trabzon, Rize'de hem Ayder hem Uzungöl yaylamızı koruyacak, oradaki kaçak yapılaşmalarının önüne geçecek projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imizde bu uygulamaya fiilen başlamış olacağız, 2020'de de Uzungöl de başlayacağız. Ülkemizde ne kadar korunması gereken alan varsa oraları koruma altına alacağız. İhya edilen alanları da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Bakan Kurum yoğun yağış sonrasında selin vurduğu Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Bezirgan, Melen ve Kozluk Mahallesinde incelemelerde bulunacak.

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Adıyaman'da, 3 gün önce doğum gününde evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Nasullah Çelik (13), her yerde aranıyor. İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla Hüseyin'i bulmak için özel ekip kuruldu.

Doğum günü olan Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alarak gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğlene doğru evden ayrıldı. Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak Çelik'i aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin takip ettiği cep telefonu sinyaline son olarak Hasancık beldesine bağlı Serhatlı köyündeki Kınıklı Gölü yakınlarında ulaşıldığı belirlendi. Bunun üzerine dün dalgıç polisler gölette arama yaparken, jandarma ekipleri de drone yardımı ile kırsal alanda arama çalışmaları başlattı.

'DOĞUM GÜNÜ PASTASI HALEN DOLAPTA DURUYOR'

Doğum gününü kutlamak için beklerken oğlunun kaybolduğunu söyleyen anne Saliha Çelik, gözyaşı dökerek yetkililerden yardım istedi. Oğlunun eve dönmesi için çağrıda bulunan Salihe Çelik, "Çarşamba günü sabah tost yaptım. 'Akşama erken gel, doğum gününü kutlayacağız' dedim. 'Tamam anne' dedi, ilacını da içtikten sonra dışarı çıktı. Saat 11.30'da kendisini aradık, konuştuk. Ondan sonra aradığımızda telefonu kapalıydı. Üç gündür çocuğuma ulaşamıyorum. Çocuğum iyi bir çocuktu hiçbir sıkıntısı yoktu. Hatta kaybolduğu gün çocuğumun doğum günüydü pastasını bile kendi almıştı. Çocuğumun pastası halen dolapta duruyor, bekliyorum ki gelsin, Hüseyin gel artık. Oğlum neredeysen gel, eğer beni duyuyorsan birilerine ulaş oğlum. Kayıp ilanını verdik polis ve jandarma arıyor. Sadece sana sarılacağım sadece seni öpüp koklayacağım. Kimseye de bir şey dedirtmeyeceğim. Herkes senin için üzülüyor, ağlıyor, oğlum hepimiz senin için perişan olduk. Ne olur bu annene merhamet et gel oğlum. En son oğlumu Hasancık orda telefon sinyaline ulaşılmış orda arama yapılıyor. Dalgıçlarla, drone ile arama yapılıyor. Evlere tek tek girip bakmışlar. Çocuğumu görenler varsa lütfen arasın" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanlığı'nın da devreye girdiğini ve şu an polislerin çalışma yaptığını belirten dayı İsmet Tunç ise "3 gündür arıyoruz. Şu anda İçişleri Bakanlığı devrede. Polislerimiz çalışma yapıyor. 3 gündür perişan bir haldeyiz, son görülen yer Hasancık mevkiinde orada da sinyal kesilmiş gölün orada. Şu anda arama çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin hem havadan hem karadan arama çalışmalarının kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

İranlı yolcular otobüste esrarla yakalandı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yolcu otobüsünde 1'i kadın 3 İranlı yolcu 3 kilo 345 gram esrar ile yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-200 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Bu sırada kontrol noktasına gelen bir yolcu otobüsü durduruldu. Jandarma ekipleri otobüste titiz bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada İranlı oldukları belirlenen kadın yolcu Z.H.(47) ile M.R.(19) ve M.R.(40)'nin eşyalarının arasında 3 kilo 345 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 İranlı şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Şanlıurfa'da

Yerel Yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek yapılacak projeleri görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Şanlıurfa'da yapılacak olan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için kente geldi. Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü. Şanlıurfa'da projeler hakkında fikir alış verişinde bulunan Özhaseki basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şanlıurfa'yı geleceğe taşıyan projeler hakkında bilgi edindik. Şanlıurfa'daki tüm çalışmaların takipçisi olacağız. Belki bizi burada ilgilendiren en önemli şey de bizim tecrübeli belediye başkanı arkadaşlarımızla 'Şanlıurfa'nın projelerini görüşmek. Şehri geleceğe taşıyacak projelere nasıl başarırız' bunları görüşmek olacak. Başkanımız tebrik ederiz. Şanlıurfalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir ilçemiz hariç tamamında bizlere güvendiler. Yüksek oy oranları ile seçtiler. Başta başkanımız şahsına ve ilçe belediye başkanlarımıza güvendiler. ve neticesinde de bir zafer çıktı. Şimdi hepimize düşen vatandaşımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak. Onarın verdiği oyları helal ettirmek, çalışmaktır. Herkesin '2-3 yıl sonra iyi oldu da oy verdik' demelerini sağlamak. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Hiç bir başarı tesadüfi olmaz. Başarıların altında mutlaka emek ve gayret vardır. Bugünkü görüşmemizde bakanları ve ilgili arkadaşları arayarak 'Bu işleri nasıl yapabileceğimizi' birebir konuştuk. Bazıları ile bayramdan sonraya randevulaştık. Şanlıurfa için önemli olan askeriye, üniversite, dere ıslah projeleri, kentsel dönüşüm projelerini görüştük. Şanlıurfa'yı çok seven bir kardeşiniz olarak Ankara Genel Merkezde fahri ve gönüllü olarak çalışmaya hazırım. Zeynel başkanı yıllardır tanıyorum. Çalışkanlığına şahitlik ederiz. Kendisi ve Urfa için elimizden geleni yapacağız. Aldığımız kararlar hayırlı olsun" dedi.

Ev sahibi oldu, sevinçten ağladı

Çorum'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca emekliler için inşa edilen 752 konutun kura çekimi yapıldı. Kurada, 3+1 ev hakkı kazanan Firdevs Tuncay sevinç gözyaşı döktü, "Evim yoktu, şu an çok mutluyum" dedi.

Çorum'da, TOKİ tarafından Kuruçay bölgesinde emekliler için inşa edilen 752 konutun kura çekimi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 3 bin 666 kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu kurada emekliler ve yakınları heyecanla bekledi. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca'nın da katıldığı kurayı demir parmaklıklar arasından heyecanla takip eden Yiğit Garipoğlu (11) ilgi odağı oldu. Ailesiyle birlikte salona gelen küçük çocuk, çekilişi izledi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Kurada 2+1 daire için ismi okunan Elvan Kürekçi büyük mutluluk yaşadı. Kürekçi, "Çok mutlu oldum. Çıkmaz diyordum ama çıktı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Kurada 3+1 ev hakkı kazanan Firdevs Tuncay da sevinç gözyaşı döktü. Tuncay, "Evim yoktu, şu an çok mutluyum. Allah olmayanlara da versin" diye konuştu.

