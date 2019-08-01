DHA YURT BÜLTENİ-10

Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup önce tekmeledi sonra öptü



İzmir'in Balçova ilçesindeki alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği önce yere sertçe bırakıp, tekmeleyen adam, daha sonra tekrar kucağına alarak, yanaklarından öptü. Bu anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Tekme atan kişinin, bebeğin babası olduğu sanılırken, soruşturma başlatan polis, kimliğini belirlemek için kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, İnciraltı semtindeki alışveriş merkezinin oyun bölümünde meydana geldi. Yanında 8 ile 12 yaşlarında 3 çocuk daha bulunan adam, alışveriş merkezinin oyun bölümünün girişine geldi. 3 çocuk, adamla konuşup, içeri girdi. Kucağında taşıdığı 1,5- 2 yaşlarındaki bebekle yalnız kalan adam, ağlamaya başlayan çocuğu sert şekilde yere bırakıp, arkasından tekme attı daha sonra ise yerden kaldırıp, yine kucağına aldı. Olayı gören çevredekiler, adamı davranışı nedeniyle uyarıp, durumu güvenlik personeline bildirdi. Çevredekilerle de tartışmaya giren adam, daha sonra yere sertçe bıraktığı bebeği yanaklarından öptü ve alışveriş merkezinden ayrıldı. Olay, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeği tekmeleyen kişinin kimliğini belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, bu kişinin, bebeğin babası olduğu ihtimali üzerinde duruyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN -Kamera: İZMİR,

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Nusaybin'de HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik tespiti



Mardin ve Diyarbakır'da polis ekiplerince 24 Temmuz'da düzenlenen ve 4 kişinin tutuklandığı operasyonda, Nusaybin'de HDP ile DBP ilçe binalarında kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin ve Diyarbakır'daki bazı HDP ve DBP ilçe binaları ile adreslere 24 Temmuz'da operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 kişi gözaltına alınırken, Nusaybin'deki HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Mardin İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay ve DBP Mardin İl Başkanı Leyla Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bazı örgütsel dokümanların da ele geçirildiği operasyonda, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürdürülüyor.

Güvenlik güçlerince Nusaybin'deki HDP ve DBP binalarındaki kaçak elektrik kullanımı fotoğraflanırken, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) bilgi verildi. DEDAŞ ekipleri tarafından kaçak tespitiyle ilgili inceleme başlatıldığı, adreslere tebligat gönderileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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HDP ve BDP binalarının önündeki zırhlı polis araçları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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Maaşını alamayınca hem kepçeyi hem de polis memurunu kaçırdı



Denizli'de, çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını ileri süren kepçe operatörü Sıddık K., sinirlenip, işyerinin önündeki dozeri kaçırdı. Kendisini ikna etmek için dozere binen polis memuru ile yoluna devam eden Sıddık K., yaklaşık 4 kilometre sonra polis ekipleri tarafından güçlükle durdurulup gözaltına alındı. Sıddık K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir inşaat firmasından kepçe operatörü olarak çalışan Sıddık K., iddiaya göre, dün (çarşamba) saat 18.00 sıralarında maaşını almak için Merkezefendi Mahallesi, Hacı Eyüplü Mahallesi'ndeki işyerine gitti. Ancak, işyeri yetkilileri maaşların 2 Ağustos Cuma günü yatırılacağını söyledi. Bu duruma sinirlenen Sıddık K., işyerinin bahçesindeki park halindeki dozere çıkıp, çalıştırdı. Sıddık K., işyerindekilerin şaşkın bakışları arasında dozeri kaçırdı. Bunun üzerine inşaat firması yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, kepçenin Denizli-İzmir karayolu üzerinde olduğunu belirledi. Polis, yol güzergahındaki bir kavşakta dozeri durdurdu. Dozerin sürücü kabinin arkasındaki egzozun bulunduğu kısıma çıkan bir polis memuru Sıddık K.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, ikna olmayan Sıddık K., yoluna devam etti. Dozer üzerindeki polis memuruyla yoluna devam eden Sıddık K.'yı takip eden diğer polis memurları, durması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 kilometre bu şekilde giden Sıddık K.'nın kullandığı dozer, 2. Küçük Sanayi Sitesi önünde 5 polis memuru tarafından durduruldu. Polis, bu defa ekip otoları ile dozerin etrafını sarıp, hareket kabiliyetini engelledi. Bunun üzerine direnmeyi bırakan Sıddık K. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Sıddık K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sıddık K.'nın kaçırdığı dozerde bulunan polis memurunun, inerken, sıcak egzoza değmesi sonucu elinden yaralandığı öğrenildi.

Polislerin dozeri durdurma anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Dozerin durdurulmasından görüntü

-Polis ekiplerinin dozerin çevresini sarması

-Şüphelinin dozerden inip, gözaltına alınması

-Bir görgü tanığı ile rö.

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER "Denizli -Maaşını alamayan operatör iş makinesini kaçırdı" BAŞLIĞIYLA GEÇİLDİ

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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300 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı



Erzurum'da yakalanan ve AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan, gri kategorideki terörist Muhammed Fadullah Kamış, mahkemece tutuklandı. 300 bin liralık para ödülüyle aranan, 'Şevger' kod adlı Kamış, güvenlik önlemleri alınarak, cezaevine götürüldü.

Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, 18 Haziran'da, terk edilmiş aracın içinde 2 kişinin hareketsiz olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtakilerin silahla başlarından vurulduğu tespit edildi. Jandarmanın araştırması sonucu cesetlerin; Turnagöl Mahallesi'nin eski muhtarı olan, AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e ait olduğu belirlendi. Amca- yeğenin teröristler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine soruşturma başlatan güvenlik güçleri, amca- yeğenin, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de yer alan terörist Muhammed Fadullah Kamış tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Erzurum'un Horasan ilçesinin Yukarı Tahir Hoca köyünde, 29 Temmuz sabahı jandarma, özel harekat, istihbarat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın üzerinden 1 tabanca, 2 el bombası ve 4 adet M16 şarjörü çıktı. Kamış, emniyetteki sorgusunun ardından bu sabah güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen Kamış, işlemlerinin ardından tutuklandı. Adliye binasından getirildiği gibi geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılan Muhammed Fadullah Kamış, bindirildiği sivil askeri araçla cezaevine götürüldü. Saat 09.45'te getirildiği adliyeden saat 12.30'da çıkarılan teröristin annesi, erkek kardeşi ve kızı da adliye önünde bekledi.

Evli ve 1 kız çocuğu babası olan terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın, Karayazı'daki 'Kobani olayları'na karıştığı, bu nedenle Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve 4 yıldır aramasının devam ettiği öğrenildi. Terörist Kamış'ın yakalandığı köye, 1 kişiden 100 bin lira haraç almak için gittiği iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye binasının arka kapısı

-Teröristin arka kapıdan çıkarılması

-Adliyeden çıkarılan teröristin fotoğrafları

-Adliye önünde güvenlik tedbiri alınması

-Polislerden genel ve detay

-Teröristin ailesinin adliye otopark kapısı önünde beklemesi

-Adliyeden çıkan araçlar

Haber: Turgay İPEK/ Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Moloz dolu kapları çöpe attı, yerlerine mama ve su dolu kaplar yerleştirdi



Edirne'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sokak hayvanları için içerisine su ve mama doldurarak sokağa koyduğu kapların boşaltılarak, içine beton molozu doldurulduğunu iddia eden Özen Özkaya'yı (50) ziyaret etti. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, moloz dolu kapları çöpe atarak, yerlerine mama ve su dolu kaplar yerleştirdi.

Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Lale Sokak'ta yaşayan ev kadını Özen Özkaya, sokak hayvanları için içerisine su ve mama doldurarak sokağa koyduğu kapların, bazı komşuları tarafından içi boşaltılarak, beton molozuyla doldurulduğunu iddia etti. Yaşananların haberlerde yer alması da geniş yankı uyandırdı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Özen Özkaya'yı evinde ziyaret ederek, konuyla ilgili bilgi aldı.

Toplumun sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini belirten Helvacıoğlu, "Ziyaretimizin sebebi mama ve su kaplarına moloz dökülmesinden duyduğumuz üzüntü. Komşulara da hak verin. Ortak bir çalışmayla bunu yapalım. Ama kimsenin sokak hayvanlarının kaplarına moloz dökmeye hakkı yok. Biz, sokak hayvanlarına önem veren bir belediyecilik yapacağız. Hayvan dostu bir belediye olacağız. Keşan sokak hayvanlarının bakımı konusunda Türkiye'ye örnek olacak bir yapıya sahip. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Sokak hayvanlarımıza sahip çıkacağız" dedi.

Özen Özkaya da, sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Ben 3 yaşımdan beri hayvan bakıyorum. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Herkes sorumluluk sahibi olmalı" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, moloz dolu kapları çöpe atarak, yerlerine mama ve su dolu kaplar yerleştirdi.



Görüntü Dökümü

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-Molozla doldurulan mama kapları

-Belediye başkanının yerlerine yenisini koyması

-Belediye başkanının moloz dolu mama kaplarını çöpe atması

-Belediye başkanının kedileri sevmesi

-Kedilerin mama yemesi ve su içmesi

-Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.

-Özen Özkaya röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

Kaynak: DHA