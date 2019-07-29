DHA YURT BÜLTENİ - 10

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor



Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'de(TEI) Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı'nın açılış törenine katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor. Bu yolculukta da inşallah başaracağız" dedi.

TEI'de düzenlenen Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı'nın açılış törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile çok sayıda kişi katıldı.

Burada yaptığı konuşmada,Türkiye'nin 20 yıl önce motor çalışmasını başlattığı ancak başaramadığı gibi söylemlerin doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. İsmail Demir, şunları söyledi:

"Sürekli olarak kamuoyunda sorulan sorulardan bir tanesi de motor. 'Türkiye 20 yıl önce motor başlattı ama başaramadı' gibi söylemler var. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor. Bu 4-5 senelik bir geçmişte olabilir. Bu yolculukta da inşallah başaracağız. Yani Türkiye, başladığımız bir işi başaramamış, böyle bir eksiklikle yaşayan bir ülke değil. Çünkü başlamadığımız bir olaydan bahsediyoruz. TEI tesisleri ve yapılanması içinde yapılan faaliyetler yanında kurduğumuz özgün şirketimizle bu konuda bir tasarım devi olmak ve mühendislik merkezi olmakla ilgili bütün özgün motorlarımızda söz sahibi olacak ve TEI ile çok yakın iş birliği içinde bunu ilerletecek. Malzemenin bir motor için ne kadar önemli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Özellikle gaz tribünlü motorlar dediğimizde de yüksek sıcaklıkta çalışan malzemelerin önemi ve bu konuda bilginin asla ve katta başkalarından temin edilemeyecek derecede kıymetli olduğunun farkındayız. Madem böyle biz de kendi yolculuğumuzu kendimiz yapar. Daha hızlı gideriz. Neticeye giden yol uzun, meşakkatli ama bu yolu kısaltmakla ilgili her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Çünkü ülkemizin beklemeye sabrı yok. Etrafımız kaynıyor. Gelecek günler, Türkiye'nin özellikle savunma sanayii anlamında çok daha güçlü olması gerektiğini bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Biz de bunu aklımızda tutarak, hiç unutmayarak, dünyada diğer örnekleri çok uzun zaman almış olsa da biz bunu daha da kısaltmanın, insan kaynağı, çalışmak, finansal kaynak deyip ülkenin kabiliyet taşıyan hiçbir unsurunu hiçbir kaynağını dışarıda bırakmadan, israfa gitmeden, bir an önce sonuca gitmek gerekiyor. Bu konuda da hepinizin bir sorumluluğu olduğunu belirtmek istiyorum."

'TEST KONUSU TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR EKSİĞİ'

Türkiye'nin teknoloji kullanan ülke olmaktan, teknoloji üreten bir ülke olmaya doğru bir yolculuğun içerisinde olduğuna dikkat çeken Demir, "Savunma sanayiinde gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olduğumuz pek çok başarılı proje neticesinde, ülkemizde belli bir özgüven artışı ve kabiliyetleşme olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu gelişmeler neticesinde teknoloji kullanan bir ülke olmaktan, teknoloji üreten bir ülke olmaya doğru bir yolculuğun içerisindeyiz. Bu yolculuğun bir aşaması da şu an da açılışı için burada bulunduğumuz malzeme testi araştırma laboratuvarı. Test konusu, Türkiye'nin çok önemli bir eksiği olarak gündemimizde. Bu amaçla bir şirket kurduk. Çünkü test lazımsa, üniversitelerde belirli sayıda tam kapasite kullanılmayan test cihazları ve imkanları var. Sadece malzeme alanı değil, diğer bir dizi alanda. Bunları değerlendirdiğimizde, aslında tam da isteğimizi karşılamayan bir yapı olduğunu gördük. Demek ki hep bu fikri aklımızda tutarak, ülkemizde yapılan çeşitli laboratuvar ve test tesisi yapılanmalarında belirli sertifikasyon kriterlerini de sağlayacak şekilde yapılandırılması ve gereğinde de özel sektöre hizmet verecek şekilde işletilmesi ihtiyacıyla bu şirketi kurduk. İnşallah bu konuda çalışmaları daha da hızlandıracağız. Gökbey ve benzeri sınıfta güç ihtiyacını temin edecek özgün motor projemizin en önemli adımlarından bir tanesi de burada açılışını yaptığımız test merkezidir" diye konuştu

Görüntü dökümü

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-Açılışa katılanlar

-İsmail Demir'in konuşması

-İsmail Demir ve beraberindekilerin test merkezini gezmeleri

-Genel Görüntüler

Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,

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Kızılay 180 bin kişi adına kurban kesecek, 4,5 milyona dağıtacak

Kızılay, bu yıl Kurban Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışında toplam 180 bin vekalet sahibi adına kurban kesimi yapacağını duyurdu. Kurban eti ve konserve dağıtımının yanı sıra, aşevlerinden verilecek yemeklerle birlikte 4 milyon 500 bin kişiye hizmet verecek olan Kızılay merkezlerinde, bayram öncesi yoğun hazırlık dönemi yaşanıyor.

Türkiye ile birlikte 51 ülkede vekalet sahibi adına kurban kesimi yaparak hizmet veren Kızılay, bu yıl 11 Ağustos Pazar günü kutlanmaya başlanacak olan yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı. Vekaletle kurban kesim ücretini yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak açıklayan Kızılay, Kurban Bayramı süresince yurt içi ve yurt dışında toplam 180 bin vekalet sahibi adına kurban kesimi yapacağını duyurdu. İbadetini Kızılay aracılığıyla yapmak isteyenlere 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Helal Olsun Türkiye' sloganıyla hizmet veren Kızılay, kurban kesiminin yanı sıra, kurban eti ve konserve dağıtımı ve aşevlerinden vereceği yemeklerle yaklaşık 4 milyon 500 bin kişiye kurban bereketini yaşatacak.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kızılay konservelerinin üretildiği et kombinesini ziyaret eden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, tesiste 800 gram, 5 kilo ve 10 kilo halinde hazır edilen konservelerin üretim aşamalarına tanıklık etti. Konservelerin 1,5 yıllık raf ömrü olduğuna değinen Kınık, "Kurban payları ve yıl boyunca kestiğimiz adaklarımız da sizler için bu şekilde kavurma haline getiriliyor. Etler önce kemiksiz olarak ayrılıyor, daha sonra pişiriliyor, suyu ve yağı ayrılıyor daha sonra 800 gramlık, 5 kiloluk ve 10 kiloluk ambalajlara konserve halinde dolduruluyor. Bunların bütün gıda analizleri yapılıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kurban konservelerimizin raf ömrü 18 ay, dolayısıyla Kızılay, yurt içinde kurban bayramı süresince ağırlıklı olarak konserve etlerin dağıtımını yapacak" dedi.

KAMPANYA AREFE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Kızılay'ın kurban kampanyasının arife gününe kadar devam edeceğini söyleyen Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene yurt içinde 80 bin, yurt dışında ise yaklaşık 100 bin kurbanı 4 buçuk milyon insana ulaştırma gayesine devam ediyoruz. Kurbanların yurt içinde kesim fiyatı 850 TL iken, yurt dışında kesim fiyatı ise 725 TL'dir. Kızılay'ın web sitesi üzerinden kredi kartı ile, banka havaleleri ve EFT'leri ile ya da yurt genelindeki bütün şube ve temsilciliklerimize başvurarak kurban vekaletlerinizi iletebilirsiniz. Kurbanlarımız Tarım Bakanlığımızın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü görevlileri, veteriner hekimler, din görevlilerimiz, Kızılay ekibimiz ve noter eşliğinde kesilmektedir. Tüm bu süreçler kayıt altına alınmakta ve İslami usullerle gerçekleştirilmektedir. Kurban yakınlaşmaktır, paylaşmaktır, ihtiyaç sahiplerini anlamaktır. Kızılay'a güveninizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sene de Kızılay Helal Olsun Türkiye Kurban Kampanyasına desteklerinizi geçen yıllarda olduğu gibi bekliyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fabrikadan görüntüler

-Kerem Kınık konuşması

-Etlerin ayıklanma aşaması

Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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Bakan Pakdemirli, ihracatçılarla bir araya geldi



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret ettikten sonra Demokrasi Üniversitesi'ne gitti. Pakdemirli, ardından Ege İhracatçı Birlikleri'nde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri ile toplantı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün sabah saatlerinde geldiği İzmir'de, önce Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ardından Demokrasi Üniversitesi'ne giden Bakan Bekir Pakdemirli'yi burada Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve üniversitede görevli öğretim üyeleri ile çalışanlar karşıladı. Rektörlük binası girişinde bekleyenlerin tek tek elini sıkan Pakdemirli, daha sonra Prof. Dr. Tunçsiper ile bir süre basına kapalı görüşme yaptı. Ardından Ege İhracatçı Birlikleri'ne (EİB) geçen Pakdemirli, 1 Eylül'de yeni ihracat sezonu başlayacak olan çekirdeksiz kuru üzümün katma değerli ihracatı için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri ile düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Pakdemirli, buradan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Bekir Pakdemirli'nin Demokrasi üniversitesi'ne gelişi

-Buradaki karşılama töreni

-Pakdemirli'nin EİB toplantıya katılması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Şehit isimlerini kütüphanelerde yaşatıyorlar



Afyonkarahisar'da gönüllü gençler "Şehitlerin de kütüphanesi olsun" sloganıyla yola çıkarak, yaptıkları çalışmalarda 5 kütüphane açtı. Kütüphanelerde, şehitlerin ismi ve hatıraları yaşatılıyor.

"Şehitlerin de kütüphaneleri olsun" sloganıyla yola çıkan Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli proje kapsamında şehitlerin adlarını kütüphanelerde yaşatmak için harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul veya kurumlarda, toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere gönüllü kişilerin desteğiyle açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verilerek, hatıraları yaşatılıyor. Türk bayrağından esinlenerek kırmızı ve beyaz renklerde dizayn edilen kütüphanelerin bir köşesinde de şehitlerin üniforması sergileniyor. Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından Afyonkarahisar Hamidiye İlkokulu'nda da Şehit Özel Hareket Polisi Ahmet Altun adına kütüphane açıldı.

'HER KAHRAMANIN GÖLGESİNDE BİR KÜTÜPHANE OLSUN İSTEDİK'

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Afyonkarahisar Koordinatörü Hilal Kalafat, 10 Kasım 2018 tarihinde bir avuç gönüllü olarak bir araya geldiklerini söyledi. Kalafat, "Çıktığımız bu yolda Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan projemize uygunluk alarak çalışmalarımıza başladık. Her kahramanın gölgesinde bir kütüphane olsun istedik. Tüm Türkiye genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'ÖDEYEMEYECEĞİMİZ BİR BORÇ'

Afyonkarahisar'da 5 şehit kütüphanesi olduğunun altını çizen Kalafat, "Bunlardan biri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'mızın Afyonkarahisar Çocuk Evleri Sitesi'nde. Diğer 4'ü ise devlet okullarında. İç dizaynını, boyasını, parkelerini ve mobilyalarını gönüllü arkadaşlarımızla beraber vakitlerimizden fedakarlık yaparak yapıyoruz. Şehitlerimiz sayesinde içtiğimiz su, aldığımız nefes ve yaşadığımız hayat var. Bu yaptığımız çalışmaları bir borç olarak görüyoruz ama ödeyemeyeceğimiz bir borç" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİN İSMİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORUZ'

Türkiye genelinde 33 şehit kütüphanesinin açılışının yapıldığını aktaran Kalafat, Afyonkarahisar'dan Van'a her ilde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Kalafat, şöyle dedi:

"Bu anlamda bütün gönüllü arkadaşlarımız ve tüm koordinatörlerimiz bunu zevkle yapıyoruz. Hepimizin kendi işi var. Biz bunları akşamları ve boş kaldığımız zamanlarda yapıyoruz. Bunun bir fedakarlık olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda tüm Türkiye genelinden bizlere kitap desteği geliyor. Biz bu kitapları kütüphanelere koyup, okunmasını sağlıyoruz. Bunun yanında şehitlerimizin ismini ölümsüzleştiriyoruz."

'GÖNÜLDEN ÇALIŞIYORUZ'

Gönüllü Hasan Çakar da "Afyonkarahisar'da yaşayan şehit kütüphaneleri adına kütüphane kuruluşlarında vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kitap toplama aşamasından boyama aşamasına gönüllü olarak şehitlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kütüphane girişinden detay

Şehit Altun'un fotoğrafından detay

Kitaplardan detay

Gönüllüler kütüphaneye kitap yerleştirirken detay

Kütüphane içerisinden detay

Hilal Kalafat ile röportaj

Hasan Çakar ile röportaj



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi

Zonguldak'ta çöpten plastik şişe ve kağıt toplayan çocuklardan birinin, bulduğu ekmekle güvercinleri beslemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta çöp konteynerinden plastik şişe ve kağıt toplayan 3 gencin yanında bulunan çocuk, çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi. Ekmeği küçük parçalara ayırarak güvercinlere atan çocuğun bu davranışı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocuğun yere çömelerek elindeki ekmeği güvercincilere attığı görüldü. Çocuğun bu davranışı çevredekilerin takdirini kazandı.

Görüntü Dökümü

-Çocuğun güvercinlere ekmek atması

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

Kaynak: DHA