DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 15 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak yerleştirildi.

2)SURİYELİLERİN SINIRDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyelilerin ülkelerine gitmek için akın ettiği sınır kapısında görevlilerin büyük çabalarına rağmen yığılma yaşanıyor.

Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman izdiham oluşan kapıda bazı kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi. Öte yandan 3 günde yaklaşık 2 bin Suriyelinin, bayram için ülkelerine geçiş yaptığı bildirildi.

ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

3)CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Şehmuz Ersait'in (55) eski eşi Nuray Anar'ı (44) sokak ortasında tabanca ile ateş ederek öldürmesi bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şehmuz Anar eşini görünce çantadan tabancayı çıkartarak eşine doğru koşarken, kadının kaçmaya çalıştığı görüldü. Şehmuz Anar peşinden koştuğu eşini tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra tabancayı başına dayayarak intihar etti. Olayın ardından site sakinlerinin olay yerine koştukları görüldü.

4)KİRALIK OTOMOBİLLE 5 ARACA ÇAPTILAR: 1 ÖLÜ

SİİRT'te 3 gencin içinde bulunduğu kiralık otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 5 otomobile çarptı. Kazada araçtaki Vedat Keskin (15) öldü, sürücü ve diğer kişi ise kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Vedat Keskin ve yanındaki iki arkadaşı, kiraladıkları 34 BGZ 356 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Otomobil, Hayrettin Özgen Caddesi'ne geldiğinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp park halindeki 5 araca çarptı. Kazada, Vedat Keskin yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki diğer kişi, kazanın ardından araçtan çıkıp kaçtı.

Vedat Keskin'in cenazesini, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Hasar gören araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis, sürücü ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

5)ORGANLARI 5 KİŞİYE UMUT OLDU

Samsun'da tedavi gördüğü özel hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hamit Serin'in (58), organları, yakınları tarafından bağışlandı. Serin'in organları Samsun ve Trabzon'daki 5 hastaya nakledildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan mobilyacı Hamit Serin, önceki gün sokakta yürüdüğü sırada aniden baygınlık geçirip yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Serin, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alunan Serin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. amsun'da sevk edildiği özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Serin'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, Serin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Doktorlar tarafından organların nakil yapılacağı, dokuların uyum sağladığı hastalar belirlendi. Hastaneye gelen cerrah ekibinin bu gece yaptığı ameliyatla Serin'den alınan iki böbrek Trabzon'a, karaciğer ve iki kornea ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilerek 5 hastaya nakledildi.

'ORGAN BAĞIŞINDA İNSANLARIMIZ BİLİNÇLENMEKTE'

Özel hastanenin organ nakli koordinatörü olan uzman doktor Serpil Akpınar Çiçek, beyin kanaması nedeniyle gelen hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organ nakli sürecinin başladığını belirterek "Aile ile yaptığımız görüşmelerde, yakınları organ bağışında bulunmayı kabul etti. Karaciğeri, iki böbreği ve korneaları bağışlandı. Nakil ameliyatları sonrasında organları alan hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz. Ailenin bu duyarlı yaklaşımı bizim için çok umut vericiydi. Artık organ bağışı konusunda insanlarımız bilinçlenmekte, onların çok büyük yardımları katkıları oldu. Aileye bir defa daha bu duyarlı kararlarından dolayı çok teşekkür ediyor, başsağlığı diliyoruzö dedi.

6)TARSUS'TA PATATES MÜHÜRLÜ 113 KİLO KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaptıkları denetimlerde bir kasapta patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş, 113 kilo kaçak et ele geçirdi.

Tarsus Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla et alabilmeleri amacıyla Kurban Bayramı öncesinde ilçede et satışını yapan kasap ve iş yerlerine denetimleri artırdı. İş yerlerini kontrol eden ekipler, Şehit İshak Mahallesi'nde kasap dükkanı işleten Y.Ç.'nin iş yerinde yaptıkları incelemelerde patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş 113 kilo kaçak ve sağlıksız et ele geçirdi. Küçükbaş hayvana ait olduğunu bildirilen etler, imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilere teslim edildi. Y.Ç. akkında ise tutanaklar tutularak, kaçak kesim yapan iş yerine yasal işlem uygulandı.

Hiç kimsenin halkın sağlığıyla oynamaya hakkının bulunmadığını belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya asla taviz vermeyeceğiz. Sağlıklı bir Tarsus için ekiplerimiz tarafından denetimler tüm hızıyla devam edecek. Halkımızın kuşku duyduğu durumlarda Alo 153 hattımıza anında ihbarlarını iletebilir" dedi.

7)OTOBÜS ŞOFÖRÜ, BAYRAĞI YERDE BIRAKMADI

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nde görevli otobüs şoförü Mehmet Çöplü(36), yolda gördüğü Türk bayrağını yerde bırakmadı. Otobüsü durdurup, bayrağı aldı ve şoför mahalline astı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak görev alan Mehmet Çöplü,16 Temmuz günü İstanbul Kartal'dan İzmit'e hareket etti. Çöplü, otobüsüyle Güzelyalı mevkiine geldiği sırada yanından geçen aracın kırmızı bir bezi ezdiğini fark etti. İlk anda ne olduğunu anlayamayan Çöplü, yaklaşık 70 metre gittikten sonra baktığı aynadan, yol ortasında duranın Türk bayrağı olduğunu fark etti. Hemen otobüsü sağa çekip, indi. Yerden aldığı bayrağı şoför mahalline astı.

Otobüsteki yolcular da Çöplü'nün duyarlı davranışı üzerine Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak, teşekkür etti.

Yolculardan gelen teşekkür mesajlarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Çöplü, "Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı" dedi.

8)KENT MERKEZİNDE YAKALANAN GELİNCİK KORUMA ALTINA ALINDI

ADIYAMAN'da, vatandaşlar tarafından kent merkezinde görülen gelincik, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde vatandaşlar sansara benzer hayvanlar gördüklerini belirterek belediye ekiplerine haber verdi. Mahalle gelen Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri yemli kafes yardımı ile gelinciği yakaladı.

Veteriner kliniğine götürülen gelincik beslenerek bakımı yapıldı. Kent merkezinde nadir olarak görülen hayvanlardan olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Yusuf Işık, "Vatandaşlarımız tarafından merkez Siteler Mahallesi'nde sansar olduğuna dair ihbar geldi. Biz de ihbarı değerlendirdik yakalama ekipmanlarımızı kurduk. Bölgede ailesiyle beraber 5 gelincik olduğunu tahmin ediyoruz. Net sayıyı bilmiyoruz. Bir aile var orada şuanda babayı yakaladık. Diğer aile fertlerini yakalamak için ekip ve ekipmanlarımız orada. Olurda şehrimizin farklı bölgelerinde vatandaşlarımız gelincik görürse öldürmesin bizlere haber versin. Normalde çok zararlı bir hayvan değil kendine herhangi bir zarar hissetmediği sürece insanlara karşı tepki vermiyor. Tepki verirse insanlara saldırır menüsünde insanlar yok menüsünde kuşlar var, tavuklar var, böcekler var o yüzden mümkün olduğu kadar bize ihbarda bulunsunlar" dedi.



9)TEKİRDAĞ'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan 40 kaçak göçmen yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerle ilgili il genelinde yürüttükleri çalışmalarda, yasadışı yollardan yurtdışına geçiş ve düzensiz göç ile ilgili çalışmaları sıklaştırdı. Ekiplerin Çorlu ilçesinde düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla yurtdışı geçiş hazırlığında olan 3'ü Afganistan 37'si Pakistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

10)DOĞU ANADOLU'NUN 7 BİN YILLIK YERLEŞME TARİHİ ORTAYA ÇIKARILIYOR

TARİHİ Van Kalesi ve çevresinde yürütülen kazı çalışmaları bu yıl da sürüyor. Geçen yıl Urartulu bir kadının ayak izine rastlandığı bölgede çalışmaları sürdüren yaklaşık 50 kişilik ekibe başkanlık eden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, "Bir kalede, sadece o kaleyi inşa eden kralın sürecini görebiliyorsunuz ama Van Kalesi Höyüğü'nde bütün Doğu Anadolu Bölgesi'nin, özellikle de Van'ın 7 bin yıllık tarihi ortaya çıkarılıyor" dedi.

Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'nın merkezi olan, yaklaşık 3 bin yıldır ayakta bulunan Van Kalesi ve çevresinde 10 yıl önce kazı çalışması başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, bu yıl da devam ediyor. Eski Van şehri, kalesi ve höyüğünde tarihin gün yüzüne çıkarılması için yapılan kazı çalışmalarını, Türkiye'nin birçok üniversitesinden, alanında uzman 50 kişilik ekip sürdürüyor.

Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Konyar, "Kazı yapılan yerde, Urartuların yaşadığı yer değil de saray kısmına hizmet için inşa edilmiş bir bölgede çalışıyoruz. Bu yıl doğu ve batı açmalarının ortasındaki bağlantı yerini de yakalamaya çalışacağız. Bu da yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alanda Urartu sivil mimarisinin açılması demek, kazılar noktasında çok yeni bir yaklaşım olacak. Urartu halkının demografik yapısı, popülasyonu, yeme içme alışkanlıkları, hangi tür meslek gruplarına dahil oldukları, tükettikleri hayvan cinsleri gibi birçok şey burada kazılarla ortaya çıkıyor. Diğer yönden de bütün Van bölgesinin 5 bin yıllık süreçteki, özellikle mimari yöndeki değişimin bütün aşamalarını ortaya çıkarabiliyoruz" dedi.

7 BİN YILLIK TARİH ARAŞTIRILIYOR

Yapılan kazının kale kazısı olmadığını, bir höyük kazısı olduğunu belirten Doç. Dr. Konyar, bunun Van yerleşme tarihinin ortaya çıkarılmasından daha önemli olduğunu belirterek, "Çünkü günümüzden 5 bin yıldan daha öncesinden, 20'nci yüzyılın başına uzanan bir sürecin bütün değişimini bu höyükte görmek mümkün. Bir kalede, sadece o kaleyi inşa eden kralın sürecini görebiliyorsunuz, ama Van Kalesi Höyüğü'nde bütün Doğu Anadolu Bölgesi'nin, özellikle de Van'ın 7 bin yıllık yerleşme tarihi ortaya çıkarılıyor" dedi.

URARTU'NUN AYAK İZİ BULUNMUŞTU

Geçen yıl yapılan kazılarda bir Urartulu kadının ayak izine rastlanan ve oldukça ses getiren alanda çalışmaların devam edeceğini belirten Doç. Dr. Erkan Konyar, "Tabi bu sempatik bir buluntuydu. Kerpiç üzerinde bir kadının ayak iziydi. Aynı alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bu kerpiç üreten kişilere ait yeni veriler tekrar ortaya çıkacak. İnsana dair bulguların tekrar ortaya çıkarılması ve aynı alanda bulunması da heyecan verici. Geçen yıl bulmuş olduğumuz ayak izi, Van Müzesi'ne envanterlik eser olarak teslim edildi. ve muhtemelen yeni açılacak Van Müzesi'nde de sergilenecek. Bu da mutluluk verici. En eski Vanlı hemşerimize ait ayak izini buraya gelen bütün ziyaretçiler müzede görebilirler" diye konuştu.

11)MİGREN İLKÖĞRENİM ÇOCUKLARINI DA TEHDİT EDİYOR

MERSİN Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aynur Özge, migrenin ilköğretim öğrencilerinin yüzde 10.4'ün de, liselilerde ise bu oran yüzde 17.8'e çıktığını söyledi.

Dünya Beyin Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle migren hastalığına farkındalık oluşturmak için 'Migren en yaygın beyin hastalığıdır' etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde etkinliğe konuşmacı olarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Aynur Özge, Prof. Dr. Şebnem Atıcı ve Prof. Dr. Fevziye Toros katıldı. Büyükşehir Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atilla ve Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu'nun da moderatörlük etkinlikte konuşan Prof. Dr. Aynur Özge, migrenin özellikle Mersin'deki ilkokul ve lise çağındaki çocuklardaki oranlarına dikkat çekerek, katılımcılara bilgi verdi: "Mersin'de ilköğretim öğrencilerinin yüzde 10.4'ünün migren teşhisi konulmuş doktor raporu var. Lise çağına geldiklerinde bu oran yüzde 17.8'e çıkıyor. Migren hastalığı olanların ağrı kesicileri fazla tüketmemeleri bizim önerimizdir. Bir insanın ayda 3 taneden fazla ağrı kesici tüketmesi tıbben doğru değil. 10 tabletten fazla tüketiyorsa, biz buna ayrı bir baş ağrısı çeşidi var, bir nevi bağımlılık gibi düşünebileceğiniz bir teşhis koyuyorduk. Bilinçsiz ağrı kesici tüketim oranı dünyada yüzde 2, Türkiye'de yüzde 3, Mersin'de lise çağındaki çocuklarda ise yüzde 13."

