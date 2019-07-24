DHA YURT BÜLTENİ-10

Bakan Selçuk: Türkiye'deki en büyük tasarım atölyelerini yapmaya başladık



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Siirt'te yaptığı konuşmada, okullarda tasarım ve el becerileri atölyelerin yaygınlaşması için girişimlerin devam ettiğini belirterek, "Siirt'te tasarım ve el beceri atölyelerini yaygınlaştırmak için girişimlerimiz olacaktır. Belirli okullarımızda bu atölyelerimizi açmak için çalışmaları başlatacağız. Türkiye'deki en büyük tasarım atölyelerini yapmaya başladık" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Bakan Selçuk, Siirtli iş insanı Ethem Sancak tarafından kentteki 45 okulda kurulacak tasarım ve el becerileri atölyelerinin protokolünü imzaladı.

İmza töreninde konuşan Bakan Selçuk, Türkiye'deki okullarda tasarım ve el becerileri atölyeleri yaygınlaştıracaklarını ifade ederek, "Bugün Siirt'te hep beraber bir değerlendirme yapmaya geldik. Siirt'in eğitim ile ilgili bir fotoğrafını çektikten sonra bir yıllık yol haritasını çıkartıp, bu yol haritasını hayata geçirmek için farklı çalışmalar yapacağız. Siirt'te tasarım ve el becerileri atölyelerini yaygınlaştırmak için girişimlerimiz olacaktır. Belirli okullarımızda bu atölyelerimizi açmak için çalışmalar başlatacağız. Türkiye'deki en büyük tasarım atölyeleri yapmaya başladık. Bu konuda iş adamımız Ethem Sancak'ın kendi memleketi olan Siirt'te büyük bir hizmetidir. Bu çalışmaları tüm ülkede yaygınlaşarak gelişmesini istiyoruz. Siirt'te ilk etapta 45 okulumuza yapımı için bugün protokol imzaladık" dedi.

Konuşmaların ardından ziyaret basına kapalı devam etti.

Görüntü Dökümü

----------

Bakan Selçuk'un valiliğe gelişi

Bakan Selçuk'un karşılanması

Valilik Şeref Defteri'ni imzalaması

Bakan Selçuk'u açıklaması

Protokolün imzalanması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

=====================================

Yıkımı engelleyemeyen vatandaşlar, evlerini tahliye etti

İzmir'in Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi'nde, orman arazisi üzerinde 2017 yılından sonra yapılan ancak İmar Barışı'ndan faydalanan 50 evin bulunduğunu belirleyen belediye ekipleri, işlem başlattı. Bu sabah saatlerinde Delioğlan Mevkisi'ne gelen zabıta ve jandarma ekipleri, aralarında yapı kayıt belgesi de bulunan evleri yıktı. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Buca Belediyesi, İmar Barışı sonrası orman arazisine yapıldığını belirlediği 50 evin yıkımını gerçekleştirdi. Kırıklar Mahallesi Delioğlan Mevkisi'nde yapılan evleri yıkmak için belediyenin zabıta ekipleri ve jandarma ekipleri sabah saatlerinde bölgeye gitti. Vatandaşlardan bazıları, yapı kayıt belgelerinin bulunduğunu belirterek, yıkımı durdurmaya çalıştı. Ancak zabıta ekipleri, evlerin, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız yapıları kapsayan İmar Barışı yasasından sonra yapıldığını belirledi. Belediye, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun, 'Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşaat sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya devlet zabıtası tarafından yıkılır' hükmünü içeren 18'inci maddesi gereğince, evleri yıktı. Evlerin yıkılmasını engelleyemeyen vatandaşlar, eşyalarını tahliye ederek, yapıların çatılarındaki malzemeleri topladı.

'BELEDİYE NUMARATAJ BİLE VERDİ'

Bölgede evi bulunan Ramazan Özer isimli vatandaş, kendilerine yıkım tebligatının bile gelmediğini belirterek, "Ne kadar uğraştıysak da yıkımı durduramadık. İmar Barışı'na başvuruda bulundum, yapı kayıt belgesi aldım. Bunlara aldırmadan yıkıma devam ettiler. Madem bu belgeleri kabul etmeyeceklerdi, neden verdiler" dedi. 40 metrekare ev yapan Safa Yünel (85) de "Daha önce Orman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler. Yaptığımız evlere tutanak tuttular ve buralara ev yaptığımız için bize karşı dava açtılar. Şimdi de bize yıkım kararı gelmeden, evlerimiz yıkılıyor. Evleri yaparken bizi uyarsalardı, yapmazdık. Belediye numarataj bile verdi" diye konuştu.

'BURAYA ÇOK MASRAF YAPTIK'

Hayriye Acit ise evi yıkıldığı için çok üzgün olduğunu, günlerdir ağladığını belirterek, "Çok üzülüyoruz. Çok masraf ettik. 3 gündür sabah akşam ağlıyorum. Bize 'Buraya ev yaparsanız bir şey olmaz' dediler. Biz de yaptık. 100 bin TL'ye yakın masraf ettik" dedi. Üzerine kurdukları evin arsasının tapusu bulunduğunu, tapu sahibinden burayı noter huzurunda satın aldığını belirten Selçuk Tımarlı da, "Ben noter huzurunda şahıstan burayı satın aldım. Daha sonra evimi yaptım, yapı kayıt belgesi aldım. Bunu hiçe sayıp yıkıyorlar. Mağduruz. 35 bin TL masraf yaptım. Arsaya da para verdim, toplamda 100 bin TL para ödedim" dedi. Zabıta Müdürü Oral Tuncer de, orman arazilerine yapılan yapıların İmar Barışı kapsamına alınamayacağını söyledi. Yapı kayıt belgelerinin de kişinin beyanına göre verildiğini anımsatan Tuncer, "Biz tüm bu yapıları uydudan belirledik. İmar Barışı'ndan önce bu evler bölgede yoktu. Yaptığımız işlem tamamen yasal" dedi.

Kaçak yapılar, tek tek yıkıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Buca Kırıklar'daki evlerden görüntü

-Evlerin yıkılmasından görüntü

-Vatandaşların eşyalarını tahliye etmesinden görüntü

-Jandarmanın önlemlerinden görüntü

-Evleri yıkılan vatandaşlarla röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

=================================

Sünnet öncesi şehit babalarının kabrini ziyaret ettiler



Sivas'ta Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yurtoğlu'nun sünnet törenine hazırlanan oğulları Muhammet Taha (6) ve Yusuf Emin (4) babalarının mezarını ziyaret etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Hakan Yurtoğlu'nun oğulları Muhammet Taha ve Yusuf Emin için ailesi sünnet töreni düzenledi. Tören öncesi iki kardeş Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği'ndeki babalarının mezarını ziyaret etti. Sünnet kıyafetleri ile şehitliğe gelen Muhammet Taha ve Yusuf Emin'e anneleri Ayşe Yurtoğlu ve yakınları eşlik etti. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyarete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehidin silah arkadaşları ve yakınları da katıldı. Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Şehidin annesi Şemsi Yurtoğlu, çocukların mutlu günlerinde şehit babalarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Lafım yoktur, hiç konuşamıyorum. Çocukları mutlu günlerinde babalarının kabrine getirdiler. Herkesten Allah razı olsun. Hiç kimse yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızdalar" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Şehit çocuklarının şehitliğe gelişi

-Mezar ziyareti

-Kuran okunması

-Ziyarete katılanların dua etmesi

-Şehidin annesinin konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

=====================================

Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Saltak ve Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yayalara yönelik denetim yaptı. Polis ekipleri, yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen kişilere 108'er lira para cezasi verildi. 1 saat süren denetim kapsamında 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi. Bazı yayalar duruma itiraz ederek yeşil ışıkta geçtiğini savunurken, bazıları ise cezayı gülümseyerek karşıladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Polis ekiplerinden görüntür

-Yaya geçindinden geçenleren görüntü

-Kaldırımda bekleyenlerden görüntü

-Kırmızı ışıkta geçtikleri için ceza kesilenlerden görüntü

-Ceza kesilenlerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=====================================

Gurbetçiler geldi, pastırma satışları arttı



Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler, piyasaları canlandırdı. Kayseri'de pastırma, sucuk ve mantı satışı yapan esnaf, gurbetçilerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Yaz ayının gelmesiyle Avrupa'da yaşayan gurbetçiler memleketlerinin yolunu tuttu. Gurbetçilerin memleketlerine gelmesi piyasaları canlandırdı. Tarihi Kayseri Kalesi yanı ile Kapalı Çarşı girişinde bulunan, Kayseri'ye özgü lezzetler olan pastırma, sucuk ve mantı satışı yapan esnaftan Adem Karaca, gurbetçilerin gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik yaşandığını belirterek, "Gurbetçi sezonu dediğimiz bu dönemde satışlarımız artmaya başladı. Her sene olduğu gibi gurbetçilerin gelmesiyle birlikle piyasalara bir canlılık geldi. Bizlere de, onlara 'Anavatanlarına hoş geldiniz' demek düşer. Biz işimizden, ticaretimizden memnunuz" dedi.

Pastırma ve sucuk fiyatlarında geçen seneye göre önemli bir artışın olmadığını ifade eden Karaca, "Pastırma ve sucuk fiyatlarında geçen seneye göre pek artış olmadı. Hemen hemen aynı seviyelerde devam etmekte. Müşterinin isteğine göre, istediği kaliteye göre sucuk ve pastırma çeşitleri mevcuttur. Müşteri ne isterse biz de onu veriyoruz. Pastırma fiyatları 90 TL ile 160 TL arasında değişiyor. Pastırma fiyatları, etin kalitesine göre, kasaptan alınan etin bölümlerine göre fiyatları değişiyor. Sucuklar da içindeki yağ ve et miktarına göre fiyatlandırılıyor. Sucuk fiyatları da 40-75 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

'PİYASALAR BU SENE GEÇ CANLANDI'

Pastırmacı Adem Karaca, bu sene piyasaların geç canlandığını da vurgulayarak, "Bu sene gurbetçilerimiz izne geç çıktılar. Şu anda Temmuz'un 20'sini geçtik, bu dönemlerde epey bir hareketlilik olması gerekirken, yeni yeni piyasalar canlandı. 15 Temmuz'dan sonra gurbetçileri görmeye başladık. İnşallah gurbetçilerimiz, Kurban Bayramı'nı da burada geçirirler ve piyasa canlı bir şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

'GURBETÇİLERİMİZ, PASTIRMAYI SEVİYORLAR'

Pastırma ve sucuk satışı yapan ve 'Sado Usta' lakabıyla bilinen Seyfettin Gürbüz de, son günlerde satışların arttığını vurgulayarak, "Piyasalar, gurbetçi kardeşlerimizin gelmesiyle canlandı. Gurbetçilerimiz pastırmayı çok seviyorlar ve çokça alıyorlar. En iyi pastırma 150-160 TL arasında satılıyor. 90 TL'ye de pastırma var ama hayvanın but kısmının etlerinden yapıldığı için biraz daha sert oluyor. Etin bölümüne ve yumuşaklığına göre fiyatlar değişiyor" dedi.

Kayseri'de pastırmanın 90-160 TL, sucuğun 40-75 TL aralığında satıldığını kaydeden esnaf, kuru fasulye gibi yemeklere konulan ve 'Yemeklik Pastırma' olarak bilinen pastırmanın daha düşük fiyatla müşteriye sunulduğunu, Kayseri'ye özgü lezzetlerden olan mantının kilosunun ise 20 TL'den satıldığını bildirdiler.

Görüntü Dökümü:

===================

-Pastırmacılardan görüntü

-Alışveriş yapan gurbetçilerden görüntü

-Esnaf ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/ KAYSERİ

Kaynak: DHA