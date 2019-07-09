DHA YURT BÜLTENİ - 10

Reyhanlı'da, derneğin deposunda çıkan yangının nedeni araştırılıyor



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 katlı binanın bodrum katındaki derneğe ait, boya ile tiner kutularının bulunduğu depoda çıkan, 3 kişinin yaralandığı, 10 kişinin de dumandan etkilendiği yangınla ilgili soruşturma, çok yönlü sürdürülüyor. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için depoda inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Defterdarlık İl Müdürlüğü ekipleri de binada hasar tespit çalışması başlattı.

Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde yer alan, 3 katlı binanın bodrum katındaki insani yardım derneğine ait, boya ve tiner kutularının olduğu depoda, dün saat 20.30 sıralarında, yangın çıktı. Depodan patlama sesleri de duyulurken, alevler, hızla büyüyerek, binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında 3 kişi yaralanırken, 10 kişi de dumandan etkilendi. Binadan kendileri çıkan 13 kişi, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri, bugün yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için depoda inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Defterdarlık İl Müdürlüğü ekipleri de binada hasar tespit çalışması başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Hatay Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın altında 'Dost Eli' adlı insani yardım derneğine ait depoda yangın çıkmıştır. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almış olup, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 3 vatandaşımız yaralanmış ve 10 vatandaşımız ise dumandan zehirlenmiştir. Vatandaşlarımız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü

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Yangının çıktığı bina

Polis ile diğer görevliler

Binanın detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Kayseri'de tarihi Vezir Hanı'nda yangın

Kayseri'de restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Kapalı Çarşı içindeki Vezir Hanı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Öz sokakta bulunan Kapalı Çarşı içindeki Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılan Vezir Hanı'nda çıktı. Bir süredir restorasyon çalışmalarının sürdüğü Vezir Hanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonrası yangın söndürüldü. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da olay yerine gelerek yetkililerden ilgi aldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangının meydana geldiği tarihi Han'dan genel ve detay görüntü

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

Çevredeki meraklı vatandaşlardan görüntü

Polis ekiplerinin tedbir çalışması

Sağlık kontrolünün ardından yürütülmesi

Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanın incelemeleri ve açıklamaları

Diğer görüntüler

Haber- Kamera: Zafer Barış- Muhammed KISIR KAYSERİ- DHA

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Daha önce kendisini vuran kişiyi, başından tabanca ile vurdu



Edirne'de Koray U., daha önce kendisini bacaklarından pompalı tüfekle vurarak yaralayan Tufan Ocak'ı tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

Menzilahır Mahallesi'nde oturan Tufan Ocak, S.O., ile nişanlandı. Ancak iki aile arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle nişan bozuldu. 28 Haziran günü Tufan Ocak, ayrıldığı nişanlısının amcası Koray U.'yu bacaklarından pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Tufan Ocak, sevk edildiği adli makamlarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ocak ailesi yaşanan olayların ardından başka bir mahalleye taşındı.

Menzilahır Mahallesi'nde gece yapılan bir düğünde karşılaşan Tufan Ocak ile Koray U. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Koray U., üzerinde taşıdığı tabanca ile Tufan Ocak'ı başından vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ocak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay sonrası polis tarafından yakalanan Koray U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Vatandaş ile röp

Polis şerit çekmesi

Farklı açılardan detay

Ağır yaralı Tufan Ocak'ın fotosu

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü



Gaziantep'te, Suriye uyluklu Muhammed Nağme (17), çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Nağme, parkta oturduğu sırada yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nağme, tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli kaçarken, parktaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammed Nağme'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nağme'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Adli Tıp Kurumu

Polislerden Görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Sivas'ta Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı



Sivas'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı.

Sivas-Erzincan karayolundaki uygulama noktasına yakın bir bölgede yolda yürüyen sırt çantalı kişiler olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kişilerin kaçak göçmen olabileceklerini değerlerinden sivil ekipler, uygulama noktasına kadar girmelerini bekledi. Ekipler, uygulama noktasında gruba kimlik sorgusu yaptı. Yapılan kontrollerde, bu kişilerin yurda kaçak yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları saptandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan 15 kaçak gözaltına alındı. Polisler tarafından çay ikramı yapılan kaçakların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Göçmenlerin görüntüsü

-Pols ekiplerinin işlemlerini yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS

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Trafik magandası baklavacıya Bursalı baklavacılardan tepki

İstanbul Pendik'te, içerisinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ünlü baklavacı kardeşlere Bursa'dan tepki geldi. Bursalı baklavacı Bilal Şengüloğlu (42), yapılan çirkin saldırıyı kınayarak trafikte sürücülere ve yoldan geçen yayalara baklava dağıttı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde D-100 karayolunda, kendilerine yol vermediklerini iddia ettikleri bir otomobilin önünü kesen iki saldırgan, içerisinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırganlardan birinin ünlü Seydioğlu baklavacılarının sahibi Hüseyin Sel, yanındaki kişinin ise kardeşi Hasan Sel olduğu belirlenmişti. Yaşanan çirkin olaya Bursalı baklavacılardan tepki geldi. Bursalı baklava üreticisi Bilal Şengüloğlu, merkez Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde baklava dağıtarak, yaşanan çirkin saldırının baklavaya ve baklavacılık mesleğine mal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yaşanan çirkin olayın kabul edilemez olduğunu belirten Bilal Şengüloğlu, "Dinimiz annelerin ayağının altına cennet müjdelemişken, bir anne adayına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının mesleğimizle anılması, beni ve meslektaşlarımı rahatsız etmiştir. Bu anlamda bu menfur olayın mesleğimizle anılması bizleri üzmüştür" dedi.

Yapılan saldırının baklavacılık mesleğine mal edilmemesi gerektiğini belirten Şengüloğlu, "Baklavacılık bizim tarihimizde gelenekten geleceğe aktarılması gereken bir meslektir. Düğünlerimizde, nişanlarımızda, bayramlarımızda sofralarımızın baş tacı olan baklavanın böyle çirkin bir saldırıyla anılması, tüm baklavacı camiasını üzmüştür. Bizde bu konuya duyarlılığımızı göstermek adına hamile kadınlar başta olmak üzere, anne adaylarına, trafikte seyrerden sürücülere baklava dağıtarak çirkin olayı kınamak adına böyle bir çalışma yaptık" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Trafikten detaylar

-Trafikte sürücülere baklava dağıtılması

-Yayalara baklava dağıtılması

-Baklavacı Bilal Şengüloğlu röportajı

Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Çukurova'da tenis kursları başladı

Adana'nın Çukurova Belediyesi Tenis Kursları başladı.

Çukurova Belediyesi Tenis Kurslarının açılışı Çağla Büyükakçay Tenis Kortlarında yapıldı. Açılışta milli tenisçiler Emir Şendoğan ve Baran Söyler gösteri maçı yaptı. Yoğun bir katılımın olduğu açılışta konuşan Belediye Başkanı Soner Çetin, binlerce gencin spor yaptığı futbol yaz okulu ve yüzme kurslarının ardından tenis kursu açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tenisin dünyanın en güzel sporu olduğunu kaydeden Çetin, çocuklara seslenerek, "Sakın tenisi bırakmayın. Velilerden de bu konuda destek istiyorum. Bu bereketli topraklarda değerli sanatçılar yetişti. Aynı zamanda şampiyon sporcular da yetişti. Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu Türkiye şampiyonu tenisçiler. Ama burada yetiştikten sonra İstanbul'a gitmek zorunda kaldılar. Altyapıya önem veriyoruz. Yeni şampiyonlar bu kortlardan yetişecektir" dedi. Tenis kursunda başlangıç olarak 400 sporcunun yer aldığını ve bu sayının artacağını belirten Çetin, Çukurova'da Tenis Akademisi kurulacağı müjdesini de verdi. Başkan Çetin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan proje için 12 dönüm alan tahsis edildiğini açıkladı.

Konuşmaların ardından Bahar Kupasında dereceye giren tenisçilere madalya ve kupaları Başkan Soner Çetin tarafından verildi.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerden genel ve detay

Başkan soner çetin'in konuşması

Çetin'in tenis oynaması

Ödülleri vermesi

Haber-Kamera: ADANA,

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Falez plajlarına yoğun ilgi



Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı falez plajları yoğun ilgi görüyor. Erenkuş Falez Plajı'yla başlayıp eski Lara Yolu üzerinde Konserve Koyu'na kadar sıralanan 5 plaj, günün ilk saatlerinden itibaren dolmaya başlıyor.

Seyahat dergilerinin, gezgin bloglarının, kent- yaşam sitelerinin 'Antalya'nın görülmesi gereken plajları' listesine giren Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajları, uygun fiyatlı hizmeti ve misafirlerine sunduğu konforla yaza damgasını vurdu. Günün ilk saatleriyle birlikte dolmaya başlayan plajlara, sadece Muratpaşa sakinleri değil, kent merkezinde konaklayan turistler de geliyor. Plajlarda cuma hariç, hafta içi her gün su jimnastiği gibi farklı etkinlikler de düzenleniyor. Su jimnastiği, şimdilik 2 plajda gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin her biri mavi bayraklı falez plajları, eski Lara Caddesi boyunca sıralanıyor. Plajların ilki, Akra Barut Otel'in hemen yan tarafında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'yı ziyaretinde 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel şehridir' dediği nokta Erenkuş'ta yer alıyor. Erenkuş'ta, Muratpaşa Belediyesi çay, kahve, su gibi içeceklerin, hamburger, tost gibi yiyeceklerin bulunabileceği büfe hizmetini de hayata geçiriyor.

Eski Lara Caddesi'nin devamında Erdal İnönü Kent Parkı içinde de mavi bayraklı falez plajı bulunuyor. Giriş ücreti olmayan plajların üçüncüsü Manavoğlu Parkı'nda. 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu İnciraltı Falez Plajı'nda Muratpaşa Belediyesi büfe hizmeti de sunuyor. İnciraltı'nın devamında ise Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'nin hemen alt tarafında Mobil Falez Plajı yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi falez plajlarının sonuncusu ise Konserve Koyu'nda bulunuyor. Mavi bayraklı plaj, 1800 metrekarelik ahşap platformda yer alıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Plajlardan görüntü

Aslı DURAN/ANTALYA,



Kaynak: DHA