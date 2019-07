DHA YURT BÜLTENİ - 10

Arıcıları dolu vurdu

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde mayıs ayında ayı saldırısı nedeniyle 50 bin liralık zarara uğrayan arıcıları bu kez de dolu yağışı vurdu. Dolu yağışı nedeniyle arıların faydalandığı bitki florası zarar görürken, 7 üretici arı kovanlarını ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ'ın eteklerindeki ormanlık alana taşıdı. Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adnal Ünal, dolu sonrası arıların faydalandığı floranın bozulduğunu söyleyerek, dolunun uğramadığı ormanlık alana çekilme mecburiyetinde kaldıklarını belirtti.

Özvatan'da geçen Mayıs ayında, ormanlık alanda yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan ayılar, ilçe merkezine inerek 10 üreticinin 30 arı kovanını parçaladı. Ayılar, peteklerdeki balları yerken, arıların da telef olmasına neden oldu. Yaklaşık 50 bin TL zarara uğrayan üreticiler, ilçede etkili olan ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası ikinci kez felaket yaşadı.

Tarımsal Kredi Kooperatifi üyeleri, arı kovanlarını ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ'ın eteklerine taşımak için Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden izin aldı. Üreticiler, dün akşam arıların yuvalarına dönmesiyle birlikte gecenin karanlığında el fenerlerinin yardımıyla kovanları araçlara yükleyerek ormana taşıdı.

'FLORA BOZULDU, ORMANLIK ALANA ÇEKİLME MECBURİYETİNDE KALDIK'

Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adnal Ünal, ilçede 12 kilometrelik alana ceviz büyüklüğündeki yağan dolu sonrası arıların faydalandığı floranın bozulduğunu belirtti. Arı kovanlarını dolunun etkili olmadığı alana taşımak zorunda kaldıklarını belirten Ünal, "Çiftçilerimiz mağdur olduğu gibi arıcılarımız da mağdur oldu. Flora dediğimiz otlarının tepelerini dolu kırptı. Büyük zarara uğradı. Arıcılarımız kredi ile çalışıyor, bazı imkansızlıklar var. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri de bu konuda mağdur oldu. Kendi ve kooperatifimizin imkanları ile yukarıda dolunun uğramadığı ormanlık alana çekileceğiz. Bine yakın kovanı iki bölüm halinde arılarımızı yerleştiriyoruz. Ormanlık alanın florasından faydalanmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu bizim için büyük külfettir. Maddi, manevi zararları olmuştur. Doğal afettir ama bu imkansızlardan çıkma arayışındayız" dedi.

'ARILARIMIZ TAŞIMADAN HUZURSUZ'

Taşıma öncesi yapılan hazırlıklar hakkında bilgiler veren Ünal, şöyle konuştu: "Kovanlarımızı hazırlıyoruz. Arazi engebeli olduğu için kovanların portatif bölümlerini iplerle bağlıyoruz. Arılar akşam yuvalarına girdiği zaman araçlarla yer değişikliği yapacağız. Orada çalışmalarına devam edeceğiz. Arılar bu taşınmadan dolayı bir huzursuzluk duyuyor. Bu hem bizim hem de arılarımızın aleyhine bir durum. Çalışma sistemini bozuyoruz. Yeni bir çalışma sistemi kuracak. Rotası değişecek, alanı değişecek. Yeniden yerler arayacak. Biz oraya adapte olacağız."

'MECBUR KALDIK, GİDİYORUZ'

Ünal, arıların taşındığı yerin merkeze uzak olduğunu kaydeden Ünal, "Verimin düşmesini beklemiyoruz. Verim düşer ise daha da zararlı çıkabiliriz. Buradaki zararlarımız daha fazla oldu. Arılarımız geriledi, petek yapamaz duruma düştü. Floradan hiçbir şey getiremedi. Nektar, polen gelmez oldu. Onun için mecbur kaldık, gidiyoruz" diye konuştu.

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Birsen Zoğlar idaresindeki 34 DY 0323 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, arka koltukta oturan ve emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle araçtan yola fırlayan Fatma Şanlı olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Birsen Zoğlar ile araçta bulunan Fikri Zoğlar ve Nurhan Koroğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan 3 kişi tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Fatma Şanlı'nın cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar 3 şeritten normal akışına döndü.

Kayseri'de eski halılar açık artırma ile satılıyor

Kayseri'de kurulan Halı Müzayede Salonu 'Halı Borsası' gibi çalışıyor. Salona çevre illerden gelen gelen el dokuması ve makina halıları halı tüccarları ve meraklılar tarafından açık artırma usulüyle satın alınıyor.

Tarihi Kayseri Kalesi yakınında açılan Halı Müzayede Salonu'nda eski ve yeni halılar satılıyor. Her gün birbirinden farklı halıların geldiği salonda satışlar açık artırma yoluyla yapılıyor. Halı meraklıları müzayedede sunulan halıları inceleyip, fiyat veriyor. Mezatta en yüksek fiyatı veren, halının sahibi oluyor.

'EL DOKUMASI HALILAR İLGİ GÖRÜYOR'

Müzayede salonu sahibi Yusuf Eroğlu, daha çok el dokuması halıların ilgi gördüğünü belirterek, "İş yerimizin özelliği, tek olması. Türkiye'de şu anda canlı halı müzayede salonu yok. Burası ekonomimize artı bir değer sunuyor. Halıların fiyatları 600 lira ile bin lira arasında değişiyor. Bazen 2 bin lira ile 5 bin liraya çıkan halılarımız da oluyor. Özellikle Kayseri ipek el dokuması halılar, yüksek fiyattan satılabiliyor" diye konuştu.

'ESNAF DA SATACAĞI HALIYI BURAYA GETİRİR'

40 yıllık halıcı Yusuf Eroğlu (63) ise, müzayede salonu ile halı satışına bir canlılık getirdiklerini söyledi. Salona günlük 150 halının getirildiğini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Buraya gelen halıları da her gün bir borsa gibi satıyoruz. Satılsın, satılmasın buraya gelen halılardan yüzde 5 komisyonumuzu alıyoruz. Eğer mal sahibi halısının satılmasından vazgeçerse, aldığımız komisyonu iade ediyoruz. 'Gezginci' dediğimiz seyyar halıcılar var. Onlar makine halılarıyla civar kasaba ve köyleri gezip eski halılarla takas yapıyorlar. Haftalık olarak topladıkları halıları bize getiriyorlar. Biz de gelen her halının kaydını yaparız, kimin getirdiğini, hangi cins halı olduğunu not alırız. Halı alım satımı yapan esnaf da satacağı halıları buraya getirir. Burayı bilen vatandaşlar da evlerindeki satmak istedikleri halılarını getiriyorlar. Müzayede tamamlandıktan sonra ise satılanlarla iadeleri tespit ederiz, alanlara halıların dağıtımlarını yaparız, satılanların paralarını alanlardan toplar, satıcılara veririz."

Van kedilerinin duyduğu bilimsel olarak kanıtlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Yaklaşık 300 Van kedisi üzerinde 6 yıl süren işitme testlerinin sonuçlarını açıkladı. Test sonuçlarına göre Van kedilerinin yüzde 86 oranında çok iyi işittiği tespit edilirken, dünyadaki 20 beyaz ırk arasında sağırlık oranında en düşük Van kedileri olduğu belirlendi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bu çalışma ile yanlış bilinen Van kedisinin sağır olduğu söylentilerinin de çürütüldüğünü söyledi.

Van YYÜ Kampusu içerisindeki Araştırma ve Yugulama Merkezi'nde koruma altına bulunan dünyaca ünlü Van kedilerinin sağır olup olmadığı yıllardır tartışılıyordu. YYÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Funda Almaç, doktora çalışmasında Van kedilerinin sağırlığını arıştırdı. Sağırlık testlerin yapılması için kedi evine odyometri cihazı alınırken tüm kediler tek tek testlerden geçirildi. Yaklaşık 6 yıl süren ve 300 kedi üzerinde yapılan çalışmalarda sonucunda, Van kedilerinin yüzde 86 oranında çok iyi işittiği tespit edildi. Test sonuçlarını paylaşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bugüne kadar Van Kedisi'nin sağırlığı ile ilgili yanlış bilinenlerin gerçek olmadığını tam aksine Van Kedisi'nin aslında iyi işittiğini tespit etiklerini söyledi. Rektör Şevli, "Araştırma sonuçlarımızla Van Kedileri'nin aslında iyi işittiği ve sağır olmadığı tespit edilmiş oldu. Bu özellik 2014 yılında Van kedisinin tescil edilen özellikleri arasına alınacaktır." dedi.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Abdullah Kaya ise, daktora çalışmasının yaklaşık 6 yıl sürdüğünü ve 300 kedi üzerinde çalışma yürüttüklerini anlattı. Gerçeğin testlerle ortaya çıkarıldığını söyleyen Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Yaklaşık 6 yıldır Van kedilerinin sağırlığı ile ilgili sürdürdüğümüz bir doktora çalışmamız vardı. Bizler de bu çalışmaların sonucunu merakla bekliyorduk. Bugün itibariyle bu sonuçlarımızı aldık ve sonuçlar gayet bizleri memnun etti. Van kedisi bütün dünyada ve Türkeye'de sağır bir hayvandır söylentileri çıkarıldı. Biz bu durumun böyle olmadığını biliyorduk aslında. Ancak elimizde bilimsel bir veri yoktu. En son teknoloji cihazlarının kullanıldığı bu çalışma ile Van kedilerinde yüzde 86 oranında çok iyi işittiği ortaya çıktı. Dünyadaki 20 beyaz ırk arasında sağırlık oranında en düşük Van kedilerinde olduğu belirlendi. Bu yanlış algının bundan sonra düzeleceğine inanıyoruz. En ufak bir sesi bile duyabilen bir kedinin sağır olarak adlandırılması bizim için talihsizlikti. Biz bunun böyle olmadığını yaptığımız çalışma ile ortaya koymuş olduk" dedi.

Turistik kentlerde atlı jandarmalar göreve başladı

Muğla'nın Fethiye ve Ortaca ilçelerinde turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde, atlı jandarmalar görev yapmaya başladı. Atlı jandarma timini gören turistler yoğun ilgi gösterdi.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle 6 kişilik ekip, Muğla'ya geldi. Göreve 6 atla başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda, yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini sağlayacak. Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı geçici at merkezinde kalan atlı jandarmaların bir bölümü, Sarıgerme sahili, Belediye Plajı, Dalyan ve Sarıgerme Mahallelerinde görev yürütecek. Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde konuşlanan diğer ekip ise Likya Yolu, Kayaköy, Belcekız Plajı ve Kumburnu plajlarında görev yapacak. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler ise, atlı jandarma ekibine ilgi gösteriyor.

Yemeni ustası, yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşatıyor

Kayseri'de düzenlenen '1'inci Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katılan 38 yıllık yemeni ustası Ahmet Özuslu (52) babasından öğrendiği mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kilis'te yaşayan evli 2 çocuk babası Ahmet Özuslu, uzun yıllar yemeni ustası olan babası Mehmet Özuslu'nun yanında çalıştı. Baba mesleğini öğrenen Ahmet Özuslu, ürettiği el emeği göz nuru ayakkabıları 70-100 lira arasında satarak geçimini sağlıyor. Yok olmak üzere olan mesleğini yaşatmaya çalışan Özuslu, Kayseri'de düzenlenen '1'inci Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katılarak, deriden yaptığı ayakkabılarını 70 ile 100 lira arasında deişen ücretlerde satışa çıkardı.

'AYAK SAĞLIĞI İÇİN ÇOK YARARLI'

Özuslu, yemeninin deriden yapılan bir ayakkabı olduğunu, tarihçesinin çok eskilere dayandığını söyledi. Özuslu, "O zamanki yemeni modelleriyle günümüzdeki modeller farklı tabii ki. Ama kullanılan ana malzemesi aynı, hiç değişmemiş. Sadece renk ve modeller değişmiş. Yemeniler ayak sağlığı için de çok yararlıdır. Yemenilerin ter çekme özelliğinden dolayı, ayakta terleme ve koku olmaz. Kaşıntıyı ve parmaklar arasındaki mantarları giderir. Bunu kullanan kişiler bize söylüyor. Ayrıca topuktaki çatlakları gideriyor. Yaz günü giyilir, rahat olur ve giyilen ayağın şeklini alır. Vücuttaki elektriği alır, toprağa verir. Müşterinin isteğine göre, yemeninin altına lastik taban da yapabiliyoruz" diye konuştu.

'ÇIRAK BULAMIYORUZ'

Özuslu, yemeninin özelliğini bilenlerin, ustalara özel sipariş verdiğini, bu sıralar daha çok gençler talep ettiğini söyledi. Genellikle sipariş üzerine çalıştıklarını kaydeden Özuslu, şöyle konuştu: "Avrupa ve ABD'den de talep var, oralara da el sanatımızı işlediğimiz yemenileri gönderiyoruz. Ancak çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Bu meslek için çırak gelmiyor" dedi.

Özuslu, el emeği ayakkabılarını 70 ile 100 lira arasında sattığını belirtti.

Kayseri'de 330 kişilik hac kafilesi yola çıktı

Kayseri'de, 330 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kayseri'de hac görevini yerine getirmek için uçakla Suudi Arabistan'a gidecek olan 330 kişilik ilk kafile, dün akşam Erkilet havalimanına geldi. Hacı adayları aileleriyle birlikte havalimanı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek, birbirleriyle helalleşti. 11 yıldır hacca gitmek için bekleyen İsmail (63) ve Döndü Erciyes (62) çifti, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "11 yıldır hacca gitmek için bekliyoruz. Allah'ım bizlere yardım etti. Bu sene eşimle beraber hac görevimizi yerine getirmek için gidiyoruz. İnşallah sağ salim gidip geleceğiz. Çok mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Allah gitmek isteyen herkese nasip etsin" dedi.

Kutsal topraklara yolculuk heyecanı yaşayan Ahmet Balta (47) ise, "9 yıldır hacca gitmek için bekliyorum. Gideceğim için çok heyecanlıyım. Herkese nasip olmasını diliyorum. Gitmek için çok kez denedik. Cenab-ı Allah da bizleri yanına çağırdı" diye konuştu. Eşiyle beraber 9 yıl önceye hac için kuraya yazıldıklarını ve bir çok kez umreye gittiğini anlatan Hamit Toklucu da (49), "En son 2009 yılında yazılmıştım. Ben umreye de çok kez gittim. Şimdi insan hacca gideceği için daha heyecanlı oluyor. Allah çıkmayanlara da nasip etsin" şeklinde konuştu. Hacı adayları, saat 00.15'te kalkan uçakla dualarla Kayseri'den Medine'ye uğurlandı.

'Los Vivancos' coşkusu Bursa'yı sardı

Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel organizasyonu olan '58. Uluslararası Bursa Festivali' dünyaca ünlü İspanyol dans grubu Los Vivancos ile muhteşem bir görsel şölene imzasını attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '58. Uluslararası Bursa Festivali İspanya'nın ünlü dansı Flamenko'yu icra eden Los Vivancos grubunu ağırladı. Daha önce de Bursa'ya gelen ve gösteri sergileyen Los Vivancos, 5 yıl aradan sonra yeniden festival bünyesinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Küçük yaşlarda dans etmeye başlayan ve babalarından ilham alan 7 erkek kardeşin kurduğu Los Vivancos dans grubu en güzel gösterilerinden derledikleri 'En İyiler - Best Of' gösterisi ile Bursa'da izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünyada milyonlarca kişiye ulaşan Los Vivancos şovları müzik, dekor ve kostümleriyle de dikkat çekiyor. Bursa'da sanatseverlerden yoğun ilgi gören Los Vivancos, sahne performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Dansçılar, yaklaşık 2 saat süren programın ardından alkışlarla ödüllendirildi.

