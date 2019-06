DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ABD SAVAŞ GEMİSİ 'USNS YUMA', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.30'da giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 312 askeri personeli bulunduğu öğrenilen yüksek hızlı transfer gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı.

SAMSUN'DA FABRİKADA DUMANDAN ETKİLENEN 18 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilenen 18 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekkeköy ilçesinde saat 11.00 sıralarında OSB'de, plastik fabrikasında enjeksiyon makinesinden çevreye yoğun duman yayıldı. Bu sırada fabrikada çalışan işçiler, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Dumandan etkilenen 18 işçi ambulanslarla, kentteki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Makineden çıkan yoğun duman, işçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

-Dumandan etkilenen işçinin ambulansa konulması

-Fabrika detayları

Haber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN-

YATAĞAN'DA UYUŞTURUCUYA 1 GÖZALTI

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir ev ile yakınındaki ormanlık alanda yapılan aramada, Hint keneviri ve esrar ele geçirildi. Operasyonda H.A. (58) gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Kısım Amirliği ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından Bozüyük Mahallesi'nde yaşayan H.A.'nın uyuşturucu madde imal edip sattığını öğrendi. Şüphelinin adresine bu sabah operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği 'Kaptan' ile H.A.'nın evini ve yakınındaki ormanlık alanı kontrol etti. Yapılan aramada, 253 kök Hint keneviri ve yaklaşık 2,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.'nın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Uyuşturucu maddeden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),

BUZ ÜZERİNDE SİHİRLİ YOLCULUK

Antalya Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends, konuklarını buz üzerinde yolculuğa çıkarıyor. İlki dün gece sergilenen 'Ruslan ve Lyudmila' adlı gösteri, yaz sezonu boyunca sahnelenecek.

Rus halkının ulusal şairi ve modern Rus edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen Alexandr Sergeyeviç Puşkin'in şiirinden ilham alan ve gerçek aşkın artistik patinaj, müzik ve büyüleyici kurguyla birleştiği Navka Show, izleyenleri buz üzerinde sihirli bir yolculuğa çıkarıyor. İlk kez 2017 yılında Moskova'da sergilenen 'Ruslan ve Lyudmila' adlı gösteri, sonrasında Soçi ve Kazan'da sahnelendiğinde büyük ses getirdi. Artistik patencilerin performans ve becerilerini izleyenler tarafından takdir topladığı gösteri özel kostümlerle de büyüleyici manzaralar sunuyor.

Tüm yetişkin ve çocukların hayranlığını kazanan buz üzerindeki müzikal, 27 Haziran-27 Eylül tarihleri arasında Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'ta izleyiciyle buluşuyor. Artistik patinaj ve buz dansı kategorilerinde dünya ve olimpiyat şampiyonu Tatiana Navka tarafından hazırlanan gösteri, The Land of Legends'taki bir buz platformunda her salı, perşembe ve cuma günleri saat 21.00'de bin 500 kişiye sergileniyor.

Dün ilki gerçekleştirilen ve Tatiana Navka'nın da yer aldığı gösteri, yoğun ilgi gördü. Müzikal, yaz sezonu boyunca sahnelenecek.

-Müzikalden detaylar

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

KUMLUCA'DA TOPYEKÜN SOLARİZASYON UYGULAMASI BAŞLATILDI

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altı sebze üretim sezonunun sona ermesiyle seralarda solarizasyon uygulaması başlatıldı.

Kumluca'da örtü altı sebze üretim sezonunun sona ermesiyle seralarda mantarsal ve zararlı böceklerin dezenfektasyonunda faydalı olan solarizasyon uygulamasına geçildi. Eylül ayının yarısında başlayan örtü altı sebze üretimi 15 Haziran'dan itibaren sona ermeye başlıyor. 15 Haziran'da başlayan sera içindeki ürünlerin sökülmesi, temmuz ortasına kadar sürüyor. Örtü altı sebze üretim sezonunu tamamlayan üreticiler solarizasyon uygulamasına geçiyor. Seraların içindeki sebze atıklarını temizleyen üreticiler hemen toprağı sürüyor. Sürülen sera içi toprakları sulanıyor. Sulanan toprağın nemi kurumadan plastik sera örtüsü ile kapatılıyor. Özel bir plastik örtüsü ile hava almayacak şekilde kapatılan sera içindeki toprak en az 40 gün kapalı kalıyor. Solarizasyon sayesinde topraktaki Fungusit (mantarsal) ve virüse dayalı hastalıklar ortadan kalkıyor. Tuta kelebeği de sera içindeki artan hava sıcaklığına dayanamadığı için ölüyor ve larva bırakamadığı için üremesi engelleniyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Bu yıl Kumluca'da 15 Temmuz- 15 Ağustos tarihleri arasında dikim yapmama kararı aldık. Virüse bağlı hastalıkları ve tuta kelebeğini ortadan kaldırmak için Kumluca'nın tamamında solarizasyon uygulaması gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimiz ile topyekün mücadeleye girdik. İnşallah bunu başaracağız. Seralarımızın dezenfektesi için solarizasyon uygulaması en 45 gün sürecek" dedi.

Ziraat Mühendisi Mustafa Acar ise "Örtü altı tarımında mutlaka solarizasyon yapmalıyız. Solarizasyon toprakaltı patojenler, yabancı otlarla mücadelede en işe yarayan yöntemdir. Kültürel önlemlerin başında gelir. Solarizasyon yaparak mücadelenin yüzde 70'ini halletmiş oluruz. Ama minimum 40 gün solarizasyonun kalması gerekmektedir. 0.2 mikron çapında ince naylon kullanılır. Çiftçiler mutlaka solarizasyon yapsın. Hangi hastalıklara faydası oluyor dersek, nemetod, yabancı ot, torak kökenli fungal (mantarsal) hastalıklar. Öncelikle toprak işlemeyi öneriyoruz. Toprak işleme yapmazsak çok derinlere gitmez. Toprak işleme yaparsak etkisi 35-40 santim derinliğine iner. Havadaki sıcaklığı ince naylonun altına geçirerek tamamen kültürel önlem olarak yapıyoruz. Seraların üzerindeki, ürünleri güneşten korumak için yaptığımız gölgelemeyi mutlaka yıkamalıyız" dedi.

Sera içinde ince plastik örtü seran çiftçiler

Plastik Sera örtüsünün sera içinde hava almayacak şekilde toprakla bastırılması

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ile röp.

Ziraat Mühendisi Mustafa Acar ile röp.

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,

DEMRE'DE BAĞLAMA KAMPI

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, İsmail Tunçbilek Bağlama Kampı ve Müzik Festivali düzenlendi. Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki Andriake Kamping Alanı'nda düzenlenen kampa, Almanya, Kuveyt ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden 35 bağlama tutkunu katılıyor. Kampta, gündüzleri bağlama dersleri veriliyor. Bağlama derslerini, bağlama ustaları İsmail Tunçbilek, Erdal Erzincan, İsmail Altunsaray, Çetin Akdeniz, Sevilay Gökyıldız, Kemal Kamalı ve Fatih Evsen veriyor. Kampa katılanlara, beş gün boyunca ileri bağlama dersi verilecek. Zeybekler, sürmeli tavrı, İsmail Tunçbilek ve İsmail Altunsaray'ın besteleri üzerinde çalma, söyleme ve metronom çalışmaları yapılıyor. Boş zamanlarda yöre gezileri yapılıyor. Denizde yüzülüyor. Akşamları, sanatçıların katılımı ile konserler düzenleniyor. Kampın finali, Myra Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek halk konseri ile yapılacak. Kampta ayrıca bağlama yapımı, bağlama akortu öğretiliyor. Bağlamaların tamiri ve ayarı yapılıyor.

Kampa katılanlardan Aygün Bakır, "Ben Almanya'dan geliyorum. Çok güzel düzenlenmiş bir kamp. Büyük hocalarımızdan çok geniş kapsamlı bilgiler alıyoruz. Her şey çok çok güzel" dedi. Güngör Yıldırırr ise müzik öğretmenliği son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Esturümanım bağlama. Buraya sayın hocalarımın, üstatlarımın bilgilerinden, birikimlerinden faydalanmak için geldim. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımızla, birbirimizden faydalanıyoruz. Gelmek isteyenler, bence hiç düşünmesin" dedi.

Kuveyt'ten katılan Rabeea Al Saydami, "Türk halk türkülerini ve bağlamayı çok seviyorum. Bilgilerimi geliştirmek için, İsmail Tunçbilek bağlama kampına geldim" dedi. Kampın düzenlenmesine öncülük eden müzik öğretmeni Fatih Evsen ibe "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Tunçbilek Müzik Kampı'nın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 35 kişinin katıldığı kampımızda, hocalarımızdan feyz alıyoruz. Üstatlarımızın bilgi ve birikimlerinden faydalanıyoruz. Bu geleneğin her yıl sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kampın levhası

Kampta çalışmalardan bölümler

Çalıp söyleyenler

Derslerden bölümler

Toplu grup

Röpörtajlar

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE,

İSTANBUL'DA OY KULLANAN SEÇMENE MANGAL PARTİSİ

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İstanbul'da oy kullanan vatandaşlara verdiği mangal sözünü yerine getirdi.

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi İstanbullu seçmene mangal partisi sözü veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kebapları kendi elleriyle pişirdi ve vatandaşlara ikram etti. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul'da oy kullanan seçmenlerin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Çetin, İstanbul seçiminin tekrarlanması yönünde karar alınmasının ardından İstanbul seçmenine çağrıda bulunduğunu hatırlatıp, "23 Haziran'da Adana'ya gelmeyin. Seçimin ardından gelirseniz size kendi ellerimle kebap yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün bunun için buradayız" dedi.

Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte 'Her şey çok güzel olacak' yazılı pankart açtı.

Müzik eşliğinde oyun oynayan kadınlar

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in konuşması

'Her şey çok güzel olacak' yazılı pankart açmaları

Başkan Çetin'in kebap pişirmesi ve dağıtması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA,



