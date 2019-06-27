DHA YURT BÜLTENİ-10

Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100'üncü yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü 'Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Sivas'a ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Sivas-Ankara karayolu üzerindeki 'Sivas'a Cumhuriyete İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören öncesi Sivas Valiliği tarafından yenilenen anıtın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak Vali Ayhan tarafından şeref defteri imzalandı.

Sivas Valiliği adına konuşma yapan Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ali Şeker, "Bundan 100 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi bugün Anadolunun dört bir yanını aydınlatmaktadır. 27 Haziran tek bir yürekte birleşip destan yazmaya karar verdiğimiz tarihtir. Ülkemizin esarete sürüklenmesine izin vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta karşılandığı gündür" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Yenilenen anıtın açılması

-Halmk oyunları gösterisi ve konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS

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Sokak üzerinde oğul veren arılar, apartman girişini sardı

Sivas'ta bir apartmanın giriş kapısının üzerine oğul veren arılar paniğe neden oldu.

Kent merkezinde Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş kapısına oğul veren yüzlerce arı sardı. Çevredeki evlerin ve dükkanların içerisine giren arılar paniğe neden oldu. Cadde üzerinde bir mağazada çalışan ayrıca arıcılık yapan Mehmet Keçe, merdivenle arıların yanına çıktı. Arıcılık tekniklerini kullanan Keçe, kraliçe arıyı yanında getirdiği karton kutunun içerisine koyarak diğer arıların da içerisine girmesini sağladı. Arılar kısa sürede kutunun içerisine girdi. Keçe daha sonra ise kutuyu kapatarak arıları doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürdü.

Görüntü Dökümü:

-Sokaktan görüntü

-Arıladrın görüntüsü

-Kutuya konulması

-Arıların kutu içine girmesi ve götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS

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Terhis olan askerlerden halaylı kutlama

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını ise kalıcı hale getiren yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle, Denizli'de erken terhis heyecanı yaşandı. Kışlalardan çıkan askerler, memleketlerine yola çıkmadan önce halay çekerek kutlama yaptı.

Yeni askerlik sisteminin TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte kışlalarda terhisler başladı. Denizli'de bulunan 11. Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'nda halihazırda silah altında olan ve askerlik süresi 6 ayı geçmiş 800 asker, terhis olmaya başladı. Bu sabahtan itibaren kışlalardan ellerinde terhis belgesi ve bavullarıyla çıkan askerler, kışlalarının önünde cep telefonlarıyla toplu hatıra fotoğrafları ve özçekimler yaptı. Memleketlerine gitmek için Oto Santral Garajı'na gelen askerler, otobüslere binmeden önce terhis sevincini birlikte halay çekerek kutladı.

İKİZ ASKERLER TERHİS OLDU

Kale ilçesinde jandarma olarak görev yaparken terhis olan ikiz kardeşler Abdülkadir Koç ile Abdulsamet Koç da teskere sevinci yaşadı. Abdülkadir Koç, yasa Meclisten geçtiğinde bayram sevinci yaşadıklarını belirterek, "98/4 tertip askerlik yaptım. Kale İlçe Jandarma Komutanlığı'nda şofördüm. Bu yasayı askere geldiğimizden beri bekliyorduk. Askerlik yasası çıktı. Bayramı ailemizle yaşayamadık ama asker arkadaşlarımızla yasa geçtiğinde bayram sevinci yaşadık" dedi. Abdulsamet Koç ise, acemi birliğinde iki kardeş olarak birlikte askerlik yaptıklarını ifade ederek, "Acemi birliğinden sonra ikizimle Kale İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldik. 160 gün kala terhis olduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.

ASKERLİĞİNİN BİTMESİNE 1 GÜN KALA TERHİS OLDU

Askerliğinin bitmesine 1 gün kala yasayla terhis olduğunu ifade eden Sıracettin Sunmak ise, "Yasa geçmemiş olsaydı 1 gün sonra terhis olacaktım. Askerliğim 1 gün sonra bitecekti. Benim için değişen pek bir şey olmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tugay komutanlığından çıkan askerlerden detay

- Sevinç yaşayan askerlerden detay

- Fotoğraf çeken askerlerden detay

- Halay çeken askerlerden detay

- İkiz kardeşler Abdülkadir Koç ile Abdulsamet Koç ile röp.

- Askerlerden detay

- Askerliğinin bitmesine 1 gün kala terhis olan röp.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Evinin balkonunda ölü bulundu, maganda kurbanı çıktı



Bursa'nın İznik ilçesinde evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı İlkin Demir'in (51) maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Demir'in, komşularıyla tartışıp havaya rastgele ateş açan Ercan Ata'nın silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitirdiği belirlendi.

?İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde dün, yalnız yaşayan İlkin Demir'i evinin balkonunda hareketsiz yattığını gören komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, ayakkabı boyacılığı yapan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk incelemede Demir'in göğsünde ve boynunda saçma yaraları tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki geçmiş ihbarları değerlendirip, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Araştırmada, olay günü İlkin Demir'e ait eve 50 metre uzaklıktaki bir sokakta Ercan Atar'ın (40) pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan Ercan Atar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ercan Atar'ın ateş açtığı silaha da el konuldu. Yapılan incelemede, İlkin Demir'in vücudundan çıkarılan saçmaların, Atar'ın silahından çıktığı saptandı.

Ercan Atar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ercan Atar, "Olay günü mahallemizde bulunan komşularım ile tartıştık. Ben de sinirlenerek evimden getirdiğim pompalı tüfek ile havaya ateş açtım. Daha sonra eve girdim. Birini vurduğumu bilseydim, gelir kendim teslim olurdum" dedi. Ercan Ata, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Evden detaylar

-Cesedin çıkartılması

-Polis ve saglık ekiplerinden görünüler

Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,

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Bursa'da Zabıta sahillerdeki işgale geçit vermiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sayfiye yerlerindeki plajlar ve kaldırımlardaki işgal ile seyyar satıcı sorununa karşı denetimlerini artırarak gerekli cezai işlemleri uygulamaya koydu.

Bursa 'da yaz sezonunda vatandaşların sahillerden en güzel şekilde yararlanması amacıyla her türlü hizmeti sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, plajlar ve kaldırımlardaki işgal ile seyyar satıcı sorununa karşı denetimlerini artırdı.Bursa'nın denize açılan kapılarından biri olan ve özellikle yaz aylarında hem Bursalıların hem de çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Mudanya'da iki hafta seyyar satıcı ve sahil bandındaki işgallere yönelik operasyon yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şimdi de Gemlik Kumla'da denetimlere ağırlık verdi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine devreye giren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri ve polisin de desteğiyle operasyon yaptı. Kumla sahil bandında halka açık olan plajı kaplayan şezlong ve gölgelikler tek tek toplanırken, yine seyyar satıcıların malzemeleriyle, kaldırımları işgal eden esnafın ürünlerine el kondu. Deniz ve güneşin tadını çıkarmak için plaja gelen vatandaşlar, zabıtanın uygulamasına destek verdi. Şezlonglar yüzünden plajda özgürce oturabilecekleri yer bulamamaktan yakınan vatandaşlar, bu denetimlerin sık sık yapılmasını istedi.

El konulan ürünler Gemlik Zabıtasına teslim edilirken, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak denetim ve operasyonların Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde devam edeceği açıklandı.

Görüntü Dökümü

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-Plajlardan şamsiyeler ve tezgahların kaldırılması

-Zabıtanın yaptığı calışmalar

-Acıklamalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Feyzi KIZILKAYA/GEMLİK,(Bursa),

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Dağyenice turizmde yenir bir çekim merkezi olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle hafta sonları piknikçilerin en uğrak yerlerinden olan Dağyenice Göleti çevresinin turizme kazandırılması için çalışmalara başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dağyenice'nin turizme yeni bir çekim merkezi olacağını kaydetti.

Bursa'da Kent merkezine yakın olmasıyla birlikte bir o kadar şehrin gürültüsünden uzak olan Dağyenice, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projelerle, Bursa'nın en önemli turizm değerlerinden biri haline gelecek.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alması amacıyla Uludağ, sahiller, göller, şelaleler gibi doğal değerleri vitrine çıkaracak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, rotayı Dağyenice Göleti'ne çevirdi. Bursa kent merkezine yakınlığı nedeniyle hafta sonları piknikçilerin akınına uğrayan ve özellikle kampçıların tercih ettiği Dağyenice'nin turizme kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk somut adım atıldı. Haziran ayı başında göletin iki yakasındaki toplam 500 bin metrekarelik alanı kiralama yoluyla Orman Bölge Müdürlüğü'nden alan Büyükşehir Belediyesi, bölge için daha önceden hazırlanan proje üzerinde de çalışmalara başladı. Dağyenice Göleti'ni yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Fen İşleri Dairesi Başkanı Feridun Tarım ile Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Bebek'ten hem bölgede devam eden çalışmalar hem de proje kapsamında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı. Başkan Aktaş'ın inceleme gezisine Dağyenice Muhtarı Rıdvan Tekin de eşlik etti.

"ALLAH VERGİSİ GÜZELLİKö

Bursa'nın Allah vergisi doğal ortamı, tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayisi ve ihracatıyla çok özel bir şehir olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya daha fazla değer katabilmek için ne yapılması gerektiği noktasında sürekli araştırma ve inceleme içinde olduklarını söyledi. Dağyenice'nin de bir süredir üzerinde çalıştıkları alanlardan biri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, yerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait olması nedeniyle çalışmaları Bakanlıkla birlikte sürdürdüklerini kaydetti. Dağyenice'nin turizme kazandırılmasının yıllardır konuşulduğunu ancak bir aşama kaydedilemediğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Haziran başında ihaleyle burayı bakanlıktan kiraladık. Artık göletin iki yakasındaki yaklaşık 500 bin metrekarelik alan bize ait. Yine il özel idaresinden geçme diğer yakada da 170-180 dönümlük bir alanımız mevcut. Bu noktada biz öncelikle hazırladığımız proje kapsamında gölün görselinden de istifade ederek, bungalov evler, piknik alanları, mesire alanları, kır kahvesi ve yöresel ürün satışı yapılan alanlar oluşturmayı amaçlıyoruzö dedi.

"TURİZM İÇİN BÜYÜK KAZANÇö

Bölgenin Bursa'ya yakın olması nedeniyle ulaşım ve altyapının da revize edildiği bir Dağyenice'nin Bursa turizmi adına önemli bir kazanç olacağını kaydeden Başkan Aktaş, "Dağyenice, ulaşımın mesafe olarak kolay olması nedeniyle yaz kış, yılın 365 günü çok yoğun kullanım potansiyeli olan bir yer. Bunları yaparken biz sadece öncülük ve aracılık edeceğiz. Kamu marifetiyle değil, özel sektör marifetiyle hayata geçirmeyi ve işlettirmeyi düşünüyoruz. Bu manada yaptığımız yurtdışı ve yurtiçi yatırımcılarla görüşmeler var. Yaptığımız bütün çalışmaları aşama aşama kamuoyuyla paylaşacağız. Projeyle alakalı ve yerin bize geçişi sürecinde Orman Bölge Müdürümüzün çok emekleri oldu, kendilerine teşekkür ediyorum. En kısa zamanda başlayıp, bitirmeyi amaçlıyoruz. Şimdiden Bursa'mıza hayırlı olsunö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dağyenice genel çekim

-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı röp

-Başkanın yetkililerden bilgi alması

-Detay

-Başkan'ın Dağyenice incelemesi

Haber/Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(Bursa),



Kaynak: DHA