DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KAMYONUN ÇARPTIĞI BABA VE 4 YAŞINDAKİ KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ



Çanakkale'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Arif Bülbül (34) ile kızı Miray Bülbül (4), yaşamını yitirdi. Arif Bülbül'ün, kızıyla birlikte yolda kalan otomobillerine yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giderken kazanın olduğu belirlendi. Kaza, saat 01.30 sıralarında merkeze bağlı Gökçalı köyü sapağı yakınında meydana geldi. Kızı Miray Bülbül'ü de yanına alarak Gökçalı köyündeki yakınlarını ziyarete giden Arif Bülbül'ün (34) kullandığı otomobilin dönüş yolunda yakıtı bitti. Bülbül, kızıyla birlikte yakıt almak için yaya olarak akaryakıt istasyonuna gitmek için yola koyuldu. Çanakkale-İzmir karayolunda bir süre yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Arif Bülbül ve yanındaki kızı Miray'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YC 8097 plakalı saman yüklü kamyon çarptı. Kazada, Arif Bülbül ile Miray Bülbül, yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve kızının cenazeleri, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kamyon şoförünü gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kaza alanından görüntüler

-Baba-kıza çarpan kamyondan görüntüler

-Cenaze aracından görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

==================================================

2)ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLA AMBULANS ÇARPIŞTI: 4 YARALI

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile çarpışan ambulanstaki 2 hasta ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Tut ilçesinde rahatsızlanan Mahmut Bozkurt ile Mehmet Bozan, sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek üzere Ferhan Baran Kılıç yönetimindeki 02 SA 791 plakalı ambulans ile yola çıktı. Hastaları taşıyan ambulans kent girişindeki kavşakta Salime Ç. yönetimindeki 02 HN 777 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, hasar gören ambulanstaki sağlık görevlileri Hasret Kuşçu ve Ceylan Yavuz ile hastalar Mahmut Bozkurt ve Mehmet Bozan hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansların gelişi

Yaralılar acil servise götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

=================================================

3)NEVŞEHİR ADLİYESİ'NE GELEN 'ŞÜPHELİ TOZ' İNCELENİYOR

NEVŞEHİR Adliyesi'nde, dün zarftan çıkan şüpheli toz nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 15 personel, taburcu edildi. Şüpheli toz ise incelenmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi. Kargo firmasında çalışan kurye, dün sabah 10.00 sıralarında Almanya'dan gönderilen zarfı Nevşehir Adliyesi'nde görevlilere teslim etti. Adliyede bir mahkemenin kaleminde açılan zarftan sarı renkli toz çıktı. Durumdan şüphelenen görevliler, başsavcılığa durumu bildirdi. Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olma ihtimali üzerine adliyede panik yaşandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, adliyeye sevk edildi. Beyaz tulum giyip, maske takan sağlık görevlileri, adliyede çalışan 15 kişiyi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağızlarına maske takılan 15 kişi, acil serviste kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerin ardından adliye personelleri taburcu edildi. Zarftan çıkan şüpheli toz ise incelenmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi. Ekiplerin toz maddenin ne olduğu konusunda çalışmaları sürüyor.

NEVŞEHİR, -

==================================================

4)BURSA'DA HÖYÜK ÜZERİNDE TARIM YAPIYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu bilinen höyük alanını satın alan Ali Osman Kartel (80) burayı tarım arazisi olarak kullanıyor. Höyük olması sebebiyle defincecilerin bölgeyi mesken tuttuğunu belirten Kartel, jandarmanın araziyi korumak için gerekli önlemleri aldığını söyledi. İnegöl ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde bulunan ve Bizans dönemine ait olduğu bilinen höyüğü satın alan Ali Osman Kartel, 9 dönümlük alanı tarım arazisi olarak kullanıyor. Bazı bölgelerinde kalıntılarında bulunduğu alanı meyve bahçesi ve buğday tarlasına çeviren Kartel, kaçak definecilerin bölgeyi mesken tuttuğunu söyledi. Kartel, "Burası Bizans dönemine ait bir höyük. Zamanında, buraları kazan tarihi eser kaçakçıları altın olduğunu söyledi. Bende altın var diye tarlayı satın aldım. Hiç kazıp bakmadım. Bir kısmını meyve bahçesi, bir kısmını da buğday tarlası yaptım. Buraya sık sık altın aramaya geliyorlardı. Durumu jandarma ile görüştük. Jandarma gerekli önlemleri aldı" dedi. Boğazköy Mahallesi muhtarı İsmail Ese, "Köyümüz Bizans döneminde kurulan bir köy. Burada tarihi eserlerin olduğu söyleniyor. Hazine arayanlar burayı rahatsız etmeye başlamışlar. Mahalleli jandarmaya konuyu bildirmiş. Şimdi burada meyve ve buğday yetiştiriyor" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Höyükten görüntüler

-Kalıntılardan görüntüler

-Meyve ve buğdaylardan görüntü

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

==================================================

5)1700 KİŞİLİK BELEDİYE KADROSUNA, 73 BİN İŞ BAŞVURUSU



Adana'nın merkez Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2014 yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen süreçte 73 bin kişinin iş talebiyle belediyeye özgeçmiş bıraktığını söyledi.

5 yıllık görev süresinin tamamlanmasıyla yeniden aday gösterilen ve 31 Mart Yerel Seçimleri'nde başkanlığa seçilen Çetin, kendisine ziyarete gelenlerin önemli bir çoğununun iş başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Çukurova Belediyesi bünyesinde 1700 kişinin istihdam edildiğini anlatan Başkan Çetin, "İkinci dönemimizi yaşarken 5 yılı geçen süreçte 73 bini geçmiş bize başvuran işsizlerin toplamı. Benim belediyemde çalışan toplam işçi, memur, sözleşmeli, 1700 personel var. Bu soruna doğal olarak cevap vermemiz mümkün değil. İşçileri, emekçileri ekmeğinden edemeyeceğimize göre işten çıkartamayacağımıza göre anca bir boşluk varsa oraya personel alabiliriz. Sayı fazla olunca biz halkımızın bu sorununa duyarsız kalamazdık, hemen bir istihdam birimi oluşturduk. Bu da bütün belediyelere örnek olması gereken bir çalışmadır. Bir başkan yardımcın başkanlığında deneyimli personellerle oluşturduğumuz istihdam birimiyle şuana kadar 23 bin kişiyi işe yerleştirdik. OSB, Ticaret Odası, İhracatcılar Birliği ve yeni ruhsat verdiğimiz işyerleriyle, eğitim kurumları, sağlık kurumlarıyla devamlı irtibat halindeyiz. Bizim çok portföyümüz var 73 bin kişilik bunun içinde iki üniversite bitirmiş, yüksek lisans yapmış, doktora yapmış kişiler de var. Vasıfsız elemanlar da var. Dolasıyla bize sormadan işçi aramayın dedik, büyük bir uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan işadamlarımıza da işletme sahiplerine de firmalara çok teşekkür ediyorum. 23 bin kişiyi işe yerleştirmennin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

ZİYARETE GELENLER İŞ BAŞVURUSU YAPIYOR

İşsizliğin istemedikleri boyutta olduğunu, kendisinin de seçim çalışmalarında iş sözü vermediğini kaydeden Başkan Çetinşöyle devam etti:

"Adana'da işsizlik oranı çok daha yüksek. Genç işsizliğinde bu oran çok daha yükseliyor. Bunu biz yaşayarak görüyoruz. Seçim sürecinde iş talebinde bulunanlara beni bağışlayın böyle bir söz veremem. Söz verdiğimizi yapmak zorundayız ama benim işçi alma imkanım yok. Oy verseniz de vermeseniz de canınız sağolsun diye konuştum. Şuan bile sanki yeni seçilmişiz gibi çalan her 10 telefondan 9'u iş talebiyle ilgili. Gelen ziyaretçilerimizin önemli bir çoğunluğu elinde bir CV ile bir gencimizle birlikte geliyor. Üzücü bir durum işsizliğin bu durumda olması. Bir işletme sahibi, iş yeri sahibiyle daha sonraki karşılaşmamızda benden iş talep ediyor. Senin bir işyerin vardı diyorum, kapatmak zorunda kaldığını söylüyor. Çok üzülüyorum bu ekonomik krizin etkilerinden bu kadar derinden yaşandığını biz yaşarak görüyoruz. Bunun bir an evvel dağılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir milli meseledir. Bu konuda bütün siyasi partilerin işbirliği yapması gerekir. El ele vermesi, bu kriz ortamını bir an evvel dağıtması gerekir. Belediyelerin tamamında aslında aynı problem var. Biz duyarlı davranıyoruz, bizim kadromuz dolu personel alamıyoruz deyip geçiştiremiyoruz. Her hafta halk günü yapıyoruz. Çok fazla iş talebi alıyoruz doğal olarak, onları da istihdam birimine yönlendiriyorum. 5 yılda 23 bin kişiyi işe yerleştirmenin huzuru içerisindeyim. Ama geride başvuru yapan ama iş bulamayan 50 bin kişinin olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla kriz ortamının dağılması sektörlerin önünün açılması, üretimin yaygınlaştırılması gerekir. Üretim olmayan yerde istihdam sorununun çözülmesi mümkün değil. Şuanda işe yerleştirdiklerimiz üretimin haricinde hizmet sektörüne yönelik. Dolayısıyla istiyorum ki ekonomi normale binsin. İşsizlik aşağı çekilsin, bu işsizler ordusuna devletin bir çözüm bulması gerekir" diye konuştu.

Çetin, kendisinin de Doğu Akdeniz Belediyeler Başkanlığı görevini yürüttüğünü, AB Hibe Projesi ile 120 üniversite mezununu lojistik alanında geliştirip, yerleştirdiklerini ve kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Başkan Soner Çetin ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

==================================================

6)YABAN KEÇİSİ VE YABAN KEDİSİ FOTOKAPANA TAKILDI

Burdur'da varlığı bilinen ancak daha önce hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi ilk kez görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlara bu kez çok özel bir görüntü takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Burdur'da varlığı bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen yaban keçisi ve yaban kedisi türlerinin ilk kez görüntülendiğini kaydetti. Mayıs ve haziran aylarında fotokapanın kaydettiği görüntülerde birden fazla yaban keçisinin kayaların arasında dolaşıp otladığı anlar yer aldı.

Biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Burdur'da özellikle yaban hayvanı popülasyonunun fazla olduğu bölgelerde hem av koruma ekipleriyle sıklıkla denetim hem de harekete duyarlı fotokapan cihazlarıyla 24 saat görüntü kaydedilerek kaçak avcılığın engellenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Fotokapan görüntüsü

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR,

==================================================

Kaynak: DHA