DHA YURT BÜLTENİ - 10

Polisi gören organizatörler, göçmenleri bırakıp kaçtı

Tekirdağ'da insan tacirleri, yasadışı yollardan yurtdışına götürülmek istedikleri 66 kaçak göçmeni polise yakalanacaklarını anlayınca, araçlarıyla bırakıp kaçtı. 1 organizatörün yakalandığı olayla ilgili 2 kişi aranıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kaçak göçmenlerin araçlarla Edirne'ye götürülüp, buradan yasadışı yollarda Yunanistan'a geçişlerinin sağlanacağını belirlemesi üzerine, Edirne güzergahına giden karayollarında önlem aldı. Hayrabolu ilçesinde tedbir alan polis, kaçak göçmenleri taşıyan minibüse öncülük yapan 34 BOP 414 plakalı otomobili durdurup, sürücüsü Vedat Ö.'yü gözaltına aldı. Bu sırada polisin önlem aldığını gören göçmenlerin bulunduğu 34 ZZ 5691 plakalı minibüsün sürücüsü aracını göçmenlerle birlikte bırakıp kaçtı. Minibüste yapılan aramada 25 Pakistanlı göçmen yakalandı.

Göçmenlerin bulunduğu araca öncülük yapan ve polisin yakaladığı Vedat Ö.'nün yapılan araştırmasında aralarında göçmen kaçakçılığı da olmak üzere 12 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Kaçan minibüs sürücünün yakalamak için çalışmalar sürüyor.

İl merkezinde ise kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 34 EE 1096 plakalı kapalı kasa minibüs ara yola saptı. Sürücüsünün bırakıp kaçtığı minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçan minibüs sürücünü yakalama çalışmaları devam ederken, yakalanan toplam 66 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (3)

CENGİZ TOPEL HAVA ÜSSÜ DAVASINDA CEZA YAĞDI

Duruşmada 15 sanık hakkında karar verilirken, 13 firari sanık ile dosyalarında eksiklik bulunan 7 sanığın dava dosyasından ayrılmasına karar verildi. Duruşmada Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 6 sanık beraat etti. 8 sanık hakkında ise 1 yıl 8 ay ile 13 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

PİŞMANLIK GÖZLENMEDİĞİNDEN İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, Eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'yı 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs (309/1)' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Kızılelma'nın yargılama süreci boyunca pişmanlığının gözlenmemesi ve hafifletici sebepler bulunmadığından cezasına indirim yapmazken, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MAHREM ABİLERE 13 YIL 6 AY CEZA

Dava dosyasında 'mahrem abiler' kategorisinde yargılanan Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel'e 'örgüt yöneticiliği' suçlaması ile 13 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ali İhsan Gürler, Hacı Darıcı ile Ömer Faruk Gülbahçe'nin 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyelerine, Hasan Tuncay ve Bahadır Gündoğdu hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmesine ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi.

6 SANIK BERAAAT ETTİ

Mahkeme, firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım ettiği iddiası ile yargılanan İclal Altun'a 'suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün geri açıklanmasına ve 5 yıl boyunca denetim altında tutulmasına karar verdi. Hasan Taşkömür, Semih Aksel, İdris Çekirdekçi, Raif Pekgöz, Derya Köse ve Bülent Yakın'ın üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraatlarına karar verildi.

ÇOKAN: BERAAT KARARLARINA İTİRAZ EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı Avukatı Halit Çokan duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Titiz bir araştırmayla verdiği bir sonuç olarak bakmak gerekir. Tezcan Kızılelma hakkında verilen karar yerinde ancak, kimi sanıkların beraat etmesine ve ceza verilmesine yer olmadığına dair vermiş olduğu kararlara iştirak etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili biz bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz ve itiraz hakkımızı kullanacağız. Ancak sayın mahkemenin kararı kendi vicdani kararı olarak değerlendirilmeli ve saygıyla karşılanmalıdır" dedi.

Haber: Selda Hatun TAN/ KOCAELİ,

Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet öldü

Gaziantep'te ailesi ile gittiği piknikte oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki Ahmet Ejder Bulur, hayatını kaybetti.

Olay, 16 Haziran'da Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Selma- Ejder Bulur çifti, çocukları ile piknik yapmak için Karpuzatan Mesire Alanı'na gitti. Bulur çifti yemek yaptığı sırada, belediye tarafından piknikçilerin kullanması için alana kurulan mangal, burada oyun oynayan çocukları Ahmet'in üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kent merkezindeki özel hastaneye götürüldü. Burada tedavi gören Ahmet Ejder, bu sabaha karşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ahmet Bulur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı (2)

SUYA KAPILDIĞI SANILAN KİŞİ KÖYDE BULUNDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlı köyünde sel sularına kapıldığı yönünde ihbar yapılan kişi, ekiplerin çalışması sonucu köy içinde bulundu. AFAD Müdürü Ahmet Güngör, ihbarın ardından ekiplerin köye yönlendirildiğini anlatarak, "Ekipler köye ulaştı. Sele kapıldı denilen kişi sulara kapılmamış. Köyde bulundu kendisi. Ulaşılamayınca kayıp sanmışlar. Sıkıntılı bir durum yok" dedi.

Köyde dere taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı. Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu da ekiplerin köyde olduğunu mahsur kalan bazı vatandaşların güvenli bölgelere alındığını söyledi.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cezaevi firarisi T.T., otomobiline akaryakıt alırken fark ettiği polislerden kaçarken, saklanmaya çalıştığı tarlada yakalandı.

Muratlı'nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren 39 NR 155 plakalı araçtan şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili incelemeye aldı. Bu sırada aracın sürücüsü T.T.,polis ekiplerinin geldiği görmesiyle araçtan inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda T.T.,saklandığı tarlanın içinde yakalanarak gözaltına alındı. T.T.'nin yapılan Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgusunda hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı gibi toplam 5 farklı suçtan daha aranmasının olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli T.T.'nin 1,5 yıl önce Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin üzerine Türk bayrağı astığı araç plakasının başka bir araca ait olduğu belirlendi.

Gözaltındaki T.T., ile ilgili soruşturma sürerken, aracın çalıntı olup olmadığı da araştırılıyor.

Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek öldü, anne ve babası yaralandı

Karabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp istinat duvarına çarpan otomobildeki Melek Benli (20) öldü, anne ve babası ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Karabük- Zonguldak karayolu Yassıkaya mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Mehmet Benli (54), yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Mehmet Benli ile eşi Kezban (45) ve kızları Melek Benli yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melek Benli, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Roberto Fonseca'dan Antalya'ya özel beste

CAZ müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya'da buluşturan Antalya Akra Caz Festivali'nin ikinci gününde Kübalı caz piyanisti ve besteci Roberto Fonseca konser verdi. Fonseca, konserinde 'Antalya'ya özel bestelediği ve 'Antaya' adlı şarkısını da seslendirdi.

Akra Hotels'de gerçekleşen Havana Gecesi'nde Roberto Fonseca, eğlenceli dansları ve parçalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Fonseca ayrıca Antalya'ya hayran kaldığını ifade ederek, konserde Antalya için bestelediği eseri de seslendirdi. Konseri Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez de izledi. 'İbrahim Ferrer, 'Orlando Cachaito Lopez', 'Ruben Gonzalez', 'Guajiro Mirabal Manuel Galban' gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan ve Buena Vista Social Club'ta da çalan Roberto Fonseca konserine seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesinde ise; Türkiye'nin en iyi caz vokalistlerinden Ece Göksu, Quartet'i ile sahneye çıktı.

'BU GECE BİZİMLE BİRLİKTE GÜLÜN VE DANS EDİN'

Konserine başlarken izleyicilere "Nasıl hissediyorsunuz? diye soran Fonseca, dinleyenlerin

alkış ile tempo tutmalarını istedi. Alkışlar arttıkça seyircilere bir kez daha "Şimdi nasıl hissediyorsunuz?" diyen soran Fonseca'nın konserinde coşkulu anlar yaşandı.

Konserdeki herkesin bir aile olduğunu ve bu sebeple konsere aileyi anlatan bir parça ile başlamak istediğini ifade eden Fonseca, "Bu güzel insanlar için, bu güzel festivalde çalmaktan çok mutluyuz. Dileriz bunun keyfini çıkarırsınız. Bu gece gülersiniz, ağlarsınız ve tabii ki bizimle birlikte dans edersiniz. Projemizin ismi olan ABUC, Küba'nın da tersten okunuşu. Umarım bu gece sizleri parçalarımızla biraz olsun Küba'ya götürebiliriz" dedi.

FONSECA'DAN ANTALYA İÇİN ÖZEL BESTE

Konserin sonunda ise Fonseca, Antalya için özel olarak bestelediği eseri çalarak seyircilere hoş bir sürpriz yaptı. 'Antalya' adını verdiği eseri çalmadan önce seyircilerle duygularını paylaşan Fonseca, "Dün gece konser için Antalya'ya geldiğimizde hepimiz bu şehre hayran kaldık. ve bizden size bir teşekkür olsun diye gece boyunca bu parçayı besteledik. Eseri bu festivale, Türkiye'ye, müzisyenlerinize ve geleneksel müziğinize ithaf ediyoruz. Huzurunuzda seslendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

FESTİVAL IYEOKA KONSERİ İLE DEVAM EDECEK

Festival 22 Haziran Cumartesi akşamı Nijerya uyruklu ABD'li sanatçı Iyeoka konseri ile devam edecek. Iyeoka konseri öncesinde ise; New Orleans ve New York sokaklarından gelen Amerikan Halk Müziği, caz ve blues müziğinin yüksek enerjili gruplarından Tin Pan Band sahneye çıkacak. Bu yıl Antalya'da ikincisi gerçekleşen Antalya Akra Caz Festivali modern ve klasik cazın yanı sıra; caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkıyor. Akdeniz'in ve Bey Dağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels'in bahçesinde gerçekleşen festival 29 Haziran'a kadar devam edecek. Akra Hotel's tarafından düzenlenen festivalin biletleri yurt içinde ve yurtdışında Biletix'ten temin edilebilir.

Ünlü şefler 'sade yağ'a hayran kaldı

ŞANLIURFA'nın zengin mutfağını yakından görmek için 'Gastroway' etkinliği kapsamında kente gelen dünyaca ünlü şefler, TÜRKPATENT tarafından tescillenen ve Antep baklavasına lezzet veren sade yağın tadına hayran kaldı.

Güneydoğu mutfağının lezzetinin sırrı olarak kabul edilen sade yağ, yüzyıllardır kentin önemli lezzetleri arasında yer alıyor. İvesi cinsi koyunların sütünden elde edilen ve yöre halkının severek tükettiği yağ, zorlu işlemlerin ardından hazır hale getiriliyor. Daha çok Tek Tek Dağı ve çevresinde yetiştirilen koyunlardan elde edilen süt, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra tereyağına dönüşüyor. Elde edilen yağın kaynatılmasıyla hazırlanan sade yağ ise yemeklere ve baklavalara lezzet katıyor. Geçen yıl Şanlıurfa Ticaret Borsasınca yapılan coğrafi işaret tescil başvurusunun ardından TÜRKPATENT tarafından tescillenen ve Antep baklavasına lezzet katan sade yağın yurt dışına da pazarlanması hedefleniyor. Yapımı oldukça zahmetli olan ve üreticilerinin talebi karşılamakta zorlandığı söz konusu geleneksel yağ, kalitesine göre kilogramı 80 ila 100 liradan alıcı buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. himayesinde düzenlenen, 'Gastroway' etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya gelen dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları da Harran'da düzenlenen gezi programında yöre kadınlarınca odun ateşi üzerinde hazırlanan sade yağa hayran kaldı.

Harran'da yöresel kıyafetli kadınlardan sadeyağın geleneksel yöntemlerle yapım aşamalarını uygulamalı öğrenen şefler, ateşin yakılmasından yağın hazır hale gelmesi ve bu üründen yemek yapılma aşamalarını ilgiyle takip etti. Sadeyağa tam not veren şefler daha yöresel şıllık tatlısının tadına baktı. Ünlü şefler, etkinliği düzenledikleri için yetkililere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



Kaynak: DHA